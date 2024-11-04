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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 4.
Аль-Васль
1:1
Конец матча
Аль-Садд
0'
1:0
29' Гол
Перес Алексис
37' Желтая карточка
Сальман Тарек
54' Желтая карточка
Сантос Хонатан
1:1
61' Гол
Саисс Ромен
83' Красная карточка
Буфтини Суфьян
88' Желтая карточка
Аль-Язиди Абдулла
90' Желтая карточка
Ваад Мохаммед
90'+8

Ход матча

29'
Перес Алексис
1:0
37'
 
Сальман Тарек
45'
Лима Фабио
Салех Али
 
46'
 
Жовани
Аталь Юсеф
54'
Сантос Хонатан
 
60'
Саксесс Исаак
Сеферович Харис
 
60'
Джума Салем
Сидибе Сьяка
 
61'
1:1
Саисс Ромен
(Хухи Буалем)
73'
 
Уна Адам
Юссеф Юссеф
73'
 
Урибе Матеус
Камара Мохамед
75'
Сурур Маджед
Хамис Абдулрахман Салех
 
75'
Канедо Кайо
Сантос Хонатан
 
80'
 
Аль-Язиди Абдулла
Сальман Тарек
83'
Буфтини Суфьян
 
88'
 
Аль-Язиди Абдулла
90'
 
Ваад Мохаммед

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 328 Количество передач 581
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аль-Сенани
Халед
4
Буфтини
Суфьян
15
Чжон
Сын-Хен
25
Перес
Алексис
33
Мияйлович
Срджан
12
Хамис
Абдулрахман
Салех
77
Сантос
Хонатан
6
Сидибе
Сьяка
31
Хименес
Николас
7
Салех
Али
8
Сеферович
Харис
22
Баршам
Мешаал
77
Аталь
Юсеф
5
Сальман
Тарек
29
Саисс
Ромен
16
Хухи
Буалем
4
Камара
Мохамед
14
Машааль
Мустафа
17
Гонсалес
Кристо
7
Ваад
Мохаммед
84
Афиф
Акрам
9
Юссеф
Юссеф
Аль-Васль
5-4-1
Аль-Садд
4-3-2-1

История личных встреч

Аль-Васль
Аль-Садд

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧА
2:1
ЛЧА
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Васль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перес Алексис 1 0.25
Саксесс Исаак 1 0.25
Буфтини Суфьян 1 0.25
Лима Фабио 1 (1) 0.25
Хименес Николас 0 0
Аль-Садд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афиф Акрам 2 (1) 0.5
Саисс Ромен 1 0.25
Урибе Матеус 1 0.25
Хухи Буалем 0 0

Карточки

Аль-Васль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буфтини Суфьян 0 1
Канедо Кайо 1 0
Джума Салем 1 0
Сурур Маджед 1 0
Сантос Хонатан 1 0
Аль-Садд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальман Тарек 2 0
Саисс Ромен 1 0
Гонсалес Кристо 1 0
Мухика Рафаэль 1 0
Ро-Ро Педро Мигел 1 0
Али-Абдуллатиф Нашим 1 0
Ваад Мохаммед 1 0
Камара Мохамед 1 0
Аль-Язиди Абдулла 1 0

Результаты матчей

Аль-Васль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аль-Садд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Аль-Васль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аль-Садд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Аль-Васль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Аль-Садд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Васль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аль-Васль - Аль-Джазира 2:2 Аджман - Аль-Васль 0:0 Аль-Гарафа - Аль-Васль 1:2 Аль-Васль - Хор-Факкан 3:4
Аль-Васль - Аль-Ахли Джидда 0:2 Аль-Айн - Аль-Васль 4:2 Аль-Васль - Аль-Наср Дубай 3:1 Пахтакор - Аль-Васль 0:1 Аль-Васль - Дубба Аль-Хусун 1:0 Аль-Иттихад Калба - Аль-Васль 2:2 Умм-Салаль - Аль-Васль 0:3 Аль-Райян - Аль-Васль 3:2 Аль-Ахли Доха - Аль-Васль 1:1 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Васль 0:2 Аль-Айн - Аль-Васль 2:4 Аль-Васль - Шабаб Аль-Ахли Дубай 3:0 Аль-Иттихад Калба - Аль-Васль 2:4 Аль-Васль - Аль-Вахда Абу-Даби 1:4 Аль Батаех - Аль-Васль 1:4
Аль-Садд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аль-Садд - Аль-Райян 2:1 Аль-Вакра - Аль-Садд 0:3 Аль-Садд - Персеполис 1:0 Аль-Садд - Аль-Шахания 4:2
Аль-Садд - Эстеглаль Тегеран 2:0 Аль-Садд - Аль-Гарафа 4:2 Аль-Духаиль - Аль-Садд 5:1 Аль-Айн - Аль-Садд 1:1 Аль-Садд - Умм-Салаль 1:3 Аль-Садд - Аль-Араби 5:0 СК Катар - Аль-Садд 1:5 Аль-Шамаль - Аль-Садд 2:1 Аль-Садд - Эль Исмайли 1:0 Альмерия - Аль-Садд 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Аль-Садд - Орландо Пайретс 3:2 Аль-Садд - Манчестер 62 8:0 Аль-Райян - Аль-Садд 4:0 Аль-Шамаль - Аль-Садд 0:4 Аль-Ахли Доха - Аль-Садд 1:9

Результаты матчей

Аль-Васль
Аль-Садд

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аль-Васль
Аль-Садд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 3:1 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3 3 0 0 13 - 5 9
3.
Аль-Садд
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Аль-Васль
 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Аль-Гарафа
 1:1 4 1 1 2 6 - 8 4
7.
Эстеглаль Тегеран
 3 1 0 2 3 - 3 3
8.
Пахтакор
 3 0 2 1 1 - 2 2
9.
Персеполис
 1:1 4 0 2 2 2 - 4 2
10.
Аль-Шорта
 1:3 4 0 2 2 2 - 9 2
11.
Аль-Айн
 3 0 1 2 7 - 10 1
12.
Аль-Райян
 3 0 0 3 3 - 7 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Садд
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Аль-Ахли Джидда
 3:1 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 5 - 0 3
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эстеглаль Тегеран
 2 1 0 1 3 - 1 3
6.
Аль-Гарафа
 1:1 2 1 0 1 5 - 4 3
7.
Аль-Шорта
 1:3 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Персеполис
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Аль-Айн
 2 0 1 1 5 - 6 1
10.
Аль-Васль
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Пахтакор
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Аль-Райян
 2 0 0 2 2 - 5 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 8 - 5 6
2.
Аль-Ахли Джидда
 3:1 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Аль-Васль
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Пахтакор
 2 0 2 0 1 - 1 2
6.
Аль-Садд
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Аль-Гарафа
 1:1 2 0 1 1 1 - 4 1
8.
Аль-Райян
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Аль-Айн
 1 0 0 1 2 - 4 0
10.
Эстеглаль Тегеран
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Персеполис
 1:1 2 0 0 2 0 - 2 0
12.
Аль-Шорта
 1:3 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 6 (1)
Аль-Айн Рахими Суфьян 4
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 3
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Давсари Салем 3
Виссел Кобе Миясиро Тайсэй 3
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Ульсан Хёндэ Юн Ил-Лок 2
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 2
Шаньдун Тайшань Кризан 2
Аль-Садд Сальман Тарек 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Салех Али уходит с поля. Лима Фабио выходит вместо него
    • 37'
      Сальман Тарек получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Г О О О О Л - Перес Алексис бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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