Тур: 4.
0'
1:0
29' ГолПерес Алексис
37' Желтая карточкаСальман Тарек
54' Желтая карточкаСантос Хонатан
1:1
61' ГолСаисс Ромен
83' Красная карточкаБуфтини Суфьян
88' Желтая карточкаАль-Язиди Абдулла
90' Желтая карточкаВаад Мохаммед
90'+8
Ход матча
29'
1:0
37'
45'
46'
54'
61'
1:1
73'
83'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 5
-
1 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
328 Количество передач 581
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
15
Чжон
Сын-Хен
77
Аталь
Юсеф
29
Саисс
Ромен
16
Хухи
Буалем
84
Афиф
Акрам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Чжон Сын-ХенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Джума СалемЗащитник
-
19 Учино ТакасиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сурур МаджедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лима ФабиоНападающий
-
17 Канедо КайоНападающий
- Нападающий
-
-
32 Мохамед Али
-
Главный тренер: Милоевич Милош
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
-
29 Саисс РоменЗащитник
-
16 Хухи БуалемЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
84 Афиф АкрамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Абдулла ЮсефВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
70 Ходер МусабЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 ЖованиПолузащитник
-
96 Уна АдамПолузащитник
-
88 Урибе МатеусПолузащитник
-
8 Асад АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Санчес Бас Феликс
История личных встреч
Аль-Васль
Аль-Садд
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Васль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перес Алексис
|1
|0.25
|Саксесс Исаак
|1
|0.25
|Буфтини Суфьян
|1
|0.25
|Лима Фабио
|1 (1)
|0.25
|Хименес Николас
|0
|0
Аль-Садд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афиф Акрам
|2 (1)
|0.5
|Саисс Ромен
|1
|0.25
|Урибе Матеус
|1
|0.25
|Хухи Буалем
|0
|0
Карточки
Аль-Васль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буфтини Суфьян
|0
|1
|Канедо Кайо
|1
|0
|Джума Салем
|1
|0
|Сурур Маджед
|1
|0
|Сантос Хонатан
|1
|0
Аль-Садд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальман Тарек
|2
|0
|Саисс Ромен
|1
|0
|Гонсалес Кристо
|1
|0
|Мухика Рафаэль
|1
|0
|Ро-Ро Педро Мигел
|1
|0
|Али-Абдуллатиф Нашим
|1
|0
|Ваад Мохаммед
|1
|0
|Камара Мохамед
|1
|0
|Аль-Язиди Абдулла
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Васль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аль-Садд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Аль-Васль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аль-Садд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Аль-Васль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Аль-Садд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Васль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аль-Васль - Аль-Джазира 2:2 Аджман - Аль-Васль 0:0 Аль-Гарафа - Аль-Васль 1:2 Аль-Васль - Хор-Факкан 3:4
Аль-Васль - Аль-Ахли Джидда 0:2 Аль-Айн - Аль-Васль 4:2 Аль-Васль - Аль-Наср Дубай 3:1 Пахтакор - Аль-Васль 0:1 Аль-Васль - Дубба Аль-Хусун 1:0 Аль-Иттихад Калба - Аль-Васль 2:2 Умм-Салаль - Аль-Васль 0:3 Аль-Райян - Аль-Васль 3:2 Аль-Ахли Доха - Аль-Васль 1:1 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Васль 0:2 Аль-Айн - Аль-Васль 2:4 Аль-Васль - Шабаб Аль-Ахли Дубай 3:0 Аль-Иттихад Калба - Аль-Васль 2:4 Аль-Васль - Аль-Вахда Абу-Даби 1:4 Аль Батаех - Аль-Васль 1:4
Аль-Садд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аль-Садд - Аль-Райян 2:1 Аль-Вакра - Аль-Садд 0:3 Аль-Садд - Персеполис 1:0 Аль-Садд - Аль-Шахания 4:2
Аль-Садд - Эстеглаль Тегеран 2:0 Аль-Садд - Аль-Гарафа 4:2 Аль-Духаиль - Аль-Садд 5:1 Аль-Айн - Аль-Садд 1:1 Аль-Садд - Умм-Салаль 1:3 Аль-Садд - Аль-Араби 5:0 СК Катар - Аль-Садд 1:5 Аль-Шамаль - Аль-Садд 2:1 Аль-Садд - Эль Исмайли 1:0 Альмерия - Аль-Садд 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Аль-Садд - Орландо Пайретс 3:2 Аль-Садд - Манчестер 62 8:0 Аль-Райян - Аль-Садд 4:0 Аль-Шамаль - Аль-Садд 0:4 Аль-Ахли Доха - Аль-Садд 1:9
Результаты матчей
Аль-Васль
Аль-Садд
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Аль-Васль
Аль-Садд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|3
|3
|0
|0
|13 - 5
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|9.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|10.
|1:3
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|7 - 10
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|3:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|6.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|1:3
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 5
|6
|2.
|3:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|12.
|1:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|6 (1)
|Аль-Айн
|Рахими Суфьян
|4
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|3
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Давсари Салем
|3
|Виссел Кобе
|Миясиро Тайсэй
|3
|Шанхай Порт
|Жусса Матеус
|1 1
|Ульсан Хёндэ
|Юн Ил-Лок
|2
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|2
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|2
|Аль-Садд
|Сальман Тарек
|2