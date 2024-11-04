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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 4.
Аль-Ахли Джидда
5:1
Конец матча
Аль-Шорта
0'
1:0
14' Гол
Фирмино Роберто
1:0
25' Не забитый пенальти
Кесси Франк
26' Желтая карточка
Яхья Ахмед
1:1
29' Гол
Джассим Саджад
2:1
45' Гол
Фирмино Роберто
3:1
53' Гол
Аль-Бураикан Фирас
4:1
61' Гол
Марез Рияд
5:1
65' Гол
Марез Рияд
86' Желтая карточка
Абдулраззак Касим
90'+6

Ход матча

14'
Фирмино Роберто
(Аль-Джухани Зияд)
1:0
25'
Кесси Франк
1:0
26'
 
Яхья Ахмед
29'
1:1
Джассим Саджад
(Давуд Мохаммед)
45'
Фирмино Роберто
(Аль-Бураикан Фирас)
2:1
46'
 
Джасем Файсал
Юссеф Фахд
53'
Аль-Бураикан Фирас
(Фирмино Роберто)
3:1
61'
Марез Рияд
(Аль-Бураикан Фирас)
4:1
65'
Марез Рияд
(Аль-Джухани Зияд)
5:1
67'
 
Аль-Мавас Махмуд
Али Моханад
67'
 
Ньянг Идрисса
Джассим Саджад
69'
Александр Гомес
Кесси Франк
 
69'
Альнабит Сумайхан
Вейга Габриэль
 
69'
Тони Айвен
Аль-Бураикан Фирас
 
81'
Аль-Зубайди Ясин
Марез Рияд
 
81'
 
Шакир Бассам
Худхаир Амир Сабах
86'
 
Абдулраззак Касим
87'
Сулайман Мохаммед
Ибаньес Рожер
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 595 Количество передач 348
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аль-Санби
Абдулрахман
27
Мажраши
Али
46
Хамиду
Раян
3
Ибаньес
Рожер
31
Яслам
Саад
79
Кесси
Франк
30
Аль-Джухани
Зияд
7
Марез
Рияд
24
Вейга
Габриэль
9
Аль-Бураикан
Фирас
10
Фирмино
Роберто
1
Базиль
Ахмед
6
Джассим
Саджад
36
Банга
Саломон
4
Юннес
Манаф
15
Яхья
Ахмед
I
29
Давуд
Мохаммед
25
Абдулраззак
Касим
27
Худхаир
Амир
Сабах
30
Юссеф
Фахд
9
Али
Хуссейн
III
18
Али
Моханад
Аль-Ахли Джидда
4-2-3-1
Аль-Шорта
4-5-1

История личных встреч

Аль-Ахли Джидда
Аль-Шорта

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧА
2:1
ЛЧА
0:3
ЛЧА
2:1
ЛЧА
1:0
ЛЧА
2:1
ЛЧА
3:3

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
60

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Ахли Джидда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марез Рияд 3 0.75
Аль-Бураикан Фирас 2 0.5
Фирмино Роберто 2 0.5
Ибаньес Рожер 1 0.25
Кесси Франк 1 0.25
Вейга Габриэль 1 0.25
Аль-Джухани Зияд 0 0
Аль-Шорта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давуд Мохаммед 1 0.25
Джассим Саджад 1 0.25
Али Хуссейн III 0 0

Карточки

Аль-Ахли Джидда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Аммар Абдуллах Халид 1 0
Мажраши Али 1 0
Ибаньес Рожер 1 0
Аль-Хамад Фахд 1 0
Аль-Санби Абдулрахман 1 0
Аль-Шорта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Лукас 1 0
Юссеф Фахд 1 0
Али Хуссейн III 1 0
Мумуни Бубакар 1 0
Абдулраззак Касим 1 0
Яхья Ахмед I 1 0

Результаты матчей

Аль-Ахли Джидда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аль-Шорта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Аль-Ахли Джидда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аль-Шорта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
1
Аль-Ахли Джидда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Аль-Шорта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
10
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
3
30%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
2
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
100%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
11
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
4
36%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Ахли Джидда
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Райян - Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Халидж - Аль-Ахли Джидда 0:3
Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Васль - Аль-Ахли Джидда 0:2 Аль-Кадисия Эль-Хубар - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Джандал 1:2 Аль-Ахли Джидда - Дамак 4:2 Аль-Ахли Джидда - Персеполис 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фатех - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Хиляль Омдурман - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Оруба Эль-Джауф 2:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Омдурман 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Рияд - Аль-Ахли Джидда 0:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Гарафа 1:0 Аль-Ахли Джидда - Уйпешт 1:0
Аль-Шорта
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Аль-Нафт - Аль-Шорта 0:2 Аль-Шорта - Аль-Касим 2:2 Аль-Гедуд - Аль-Шорта 0:1 Аль-Шорта - Пахтакор 0:0
Аль-Шорта - Аль-Талаба 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шорта 5:0 Дияла - Аль-Шорта 0:6 Аль-Шорта - Al-Karma 2:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Завраа - Аль-Шорта 0:2 Аль-Шорта - Дахук 1:0 Аль-Наджаф - Аль-Шорта 2:2 Аль-Шорта - Нафт Аль-Джунуб 1:0 Аль-Шорта - Аль-Талаба 3:2 Захо - Аль-Шорта 0:0 Нафт Майсан - Аль-Шорта 2:3 Аль-Шорта - Аль-Касим 2:0 Аль-Шорта - Аль-Карх 2:1 Карбалаа - Аль-Шорта 1:2 Аль-Шорта - Багдад 2:1

Результаты матчей

Аль-Ахли Джидда
Аль-Шорта

Точный счет

1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Аль-Ахли Джидда
Аль-Шорта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2:0 4 4 0 0 15 - 5 12
2.
Аль-Ахли Джидда
 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Аль-Садд
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Аль-Васль
 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Аль-Гарафа
 4 1 1 2 6 - 8 4
7.
Эстеглаль Тегеран
 0:2 4 1 0 3 3 - 5 3
8.
Пахтакор
 3 0 2 1 1 - 2 2
9.
Персеполис
 4 0 2 2 2 - 4 2
10.
Аль-Шорта
 4 0 2 2 2 - 11 2
11.
Аль-Айн
 3 0 1 2 7 - 10 1
12.
Аль-Райян
 3 0 0 3 3 - 7 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2:0 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Аль-Ахли Джидда
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Аль-Садд
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эстеглаль Тегеран
 0:2 2 1 0 1 3 - 1 3
6.
Аль-Гарафа
 2 1 0 1 5 - 4 3
7.
Аль-Шорта
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Персеполис
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Аль-Айн
 2 0 1 1 5 - 6 1
10.
Аль-Васль
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Пахтакор
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Аль-Райян
 2 0 0 2 2 - 5 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2:0 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
Аль-Васль
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Пахтакор
 2 0 2 0 1 - 1 2
6.
Аль-Садд
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Аль-Гарафа
 2 0 1 1 1 - 4 1
8.
Аль-Райян
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Аль-Айн
 1 0 0 1 2 - 4 0
10.
Персеполис
 2 0 0 2 0 - 2 0
11.
Эстеглаль Тегеран
 0:2 2 0 0 2 0 - 4 0
12.
Аль-Шорта
 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 6 (1)
Аль-Айн Рахими Суфьян 4
Аль-Ахли Джидда Марез Рияд 3 (3)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 3 (2)
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 3
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Ульсан Хёндэ Юн Ил-Лок 2
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 2
Шаньдун Тайшань Кризан 2
Аль-Садд Сальман Тарек 2
Весь список
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