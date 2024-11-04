Тур: 4.
5:1
Конец матча
0'
1:0
14' ГолФирмино Роберто
1:0
25' Не забитый пенальтиКесси Франк
26' Желтая карточкаЯхья Ахмед
1:1
29' ГолДжассим Саджад
2:1
45' ГолФирмино Роберто
3:1
53' ГолАль-Бураикан Фирас
4:1
61' ГолМарез Рияд
5:1
65' ГолМарез Рияд
86' Желтая карточкаАбдулраззак Касим
90'+6
Ход матча
14'
25'
1:0
26'
29'
1:1
45'
53'
61'
4:1
65'
5:1
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
595 Количество передач 348
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
27
Мажраши
Али
46
Хамиду
Раян
31
Яслам
Саад
79
Кесси
Франк
15
Яхья
Ахмед
I
30
Юссеф
Фахд
18
Али
Моханад
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Мажраши АлиЗащитник
-
46 Хамиду РаянЗащитник
- Защитник
-
31 Яслам СаадЗащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Тони АйвенНападающий
-
-
55 Bader Kabli
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Яхья АхмедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Юссеф ФахдПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Али МоханадНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шакир БассамПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Соуза ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Хассан АхмедНападающий
-
Главный тренер: Алван Ахмед Салах
История личных встреч
Аль-Ахли Джидда
Аль-Шорта
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
60
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Ахли Джидда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марез Рияд
|3
|0.75
|Аль-Бураикан Фирас
|2
|0.5
|Фирмино Роберто
|2
|0.5
|Ибаньес Рожер
|1
|0.25
|Кесси Франк
|1
|0.25
|Вейга Габриэль
|1
|0.25
|Аль-Джухани Зияд
|0
|0
Аль-Шорта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давуд Мохаммед
|1
|0.25
|Джассим Саджад
|1
|0.25
|Али Хуссейн III
|0
|0
Карточки
Аль-Ахли Джидда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Аммар Абдуллах Халид
|1
|0
|Мажраши Али
|1
|0
|Ибаньес Рожер
|1
|0
|Аль-Хамад Фахд
|1
|0
|Аль-Санби Абдулрахман
|1
|0
Аль-Шорта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Лукас
|1
|0
|Юссеф Фахд
|1
|0
|Али Хуссейн III
|1
|0
|Мумуни Бубакар
|1
|0
|Абдулраззак Касим
|1
|0
|Яхья Ахмед I
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Ахли Джидда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аль-Шорта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Аль-Ахли Джидда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аль-Шорта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
1
Аль-Ахли Джидда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Аль-Шорта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
10
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
3
30%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
2
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
100%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
11
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
4
36%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Ахли Джидда
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Райян - Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Халидж - Аль-Ахли Джидда 0:3
Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Васль - Аль-Ахли Джидда 0:2 Аль-Кадисия Эль-Хубар - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Джандал 1:2 Аль-Ахли Джидда - Дамак 4:2 Аль-Ахли Джидда - Персеполис 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фатех - Аль-Ахли Джидда 1:0 Аль-Хиляль Омдурман - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Оруба Эль-Джауф 2:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Омдурман 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Рияд - Аль-Ахли Джидда 0:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Гарафа 1:0 Аль-Ахли Джидда - Уйпешт 1:0
Аль-Шорта
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Аль-Нафт - Аль-Шорта 0:2 Аль-Шорта - Аль-Касим 2:2 Аль-Гедуд - Аль-Шорта 0:1 Аль-Шорта - Пахтакор 0:0
Аль-Шорта - Аль-Талаба 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шорта 5:0 Дияла - Аль-Шорта 0:6 Аль-Шорта - Al-Karma 2:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Завраа - Аль-Шорта 0:2 Аль-Шорта - Дахук 1:0 Аль-Наджаф - Аль-Шорта 2:2 Аль-Шорта - Нафт Аль-Джунуб 1:0 Аль-Шорта - Аль-Талаба 3:2 Захо - Аль-Шорта 0:0 Нафт Майсан - Аль-Шорта 2:3 Аль-Шорта - Аль-Касим 2:0 Аль-Шорта - Аль-Карх 2:1 Карбалаа - Аль-Шорта 1:2 Аль-Шорта - Багдад 2:1
Результаты матчей
Аль-Ахли Джидда
Аль-Шорта
Точный счет
1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Аль-Ахли Джидда
Аль-Шорта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|4
|4
|0
|0
|15 - 5
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|7.
|0:2
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|9.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|10.
|4
|0
|2
|2
|2 - 11
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|7 - 10
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|8 - 5
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|11.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 10
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|6 (1)
|Аль-Айн
|Рахими Суфьян
|4
|Аль-Ахли Джидда
|Марез Рияд
|3 (3)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|3 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|3
|Шанхай Порт
|Жусса Матеус
|1 1
|Ульсан Хёндэ
|Юн Ил-Лок
|2
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|2
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|2
|Аль-Садд
|Сальман Тарек
|2