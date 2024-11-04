Тур: 4.
1:1
Второй тайм: 63'
Ход матча
53'
1:0
56'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
19
Амири
Вахид
23
Сарлак
Милад
70
Урунов
Остон
15
Рико
Серхио
42
Сано
Сейду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Амири ВахидПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Сарлак МиладПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Урунов ОстонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Садеги СаидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Лукаш ЖоауНападающий
-
-
-
27 Saeid Mehri
-
-
-
Главный тренер: Гарридо Хуан Карлос
- Основной состав
-
15 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
-
42 Сано СейдуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Леком АминВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Jamal Hamed
-
-
-
-
-
34 Ayoub Al Oui
-
Главный тренер: Мартинш Педру
История личных встреч
Персеполис
Аль-Гарафа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
67
Бомбардиры внутри турнира
Персеполис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алипур Али
|1
|0.25
|Фараджи Фаршад
|1
|0.25
|Амири Вахид
|0
|0
Аль-Гарафа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|2
|0.4
|Сасси Фержани
|2
|0.4
|Сано Сейду
|1
|0.2
|Браими Ясин
|1
|0.2
|Аль-Ганехи Ахмед
|1
|0.2
|Коман Флоринел
|0
|0
Карточки
Персеполис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амири Вахид
|1
|0
|Эль-Амлуд Аюб
|1
|0
|Масуд Риги
|1
|0
|Mohammad Khodabandehlo
|1
|0
|Хуан Карлос Гарридо
|1
|0
Аль-Гарафа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сано Сейду
|2
|0
|Браими Ясин
|1
|0
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|Сасси Фержани
|1
|0
|Модибо Ассим
|1
|0
|Н'Диайе Халифа
|1
|0
|Matias German Nani
|1
|0
|Аль-Ганехи Ахмед
|1
|0
Результаты матчей
Персеполис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Гарафа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Персеполис
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Аль-Гарафа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
5
Персеполис
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Аль-Гарафа
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
100%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
100%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Результаты последних матчей
Персеполис
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Эстеглаль Хузестан - Персеполис 1:0 Персеполис - Шамс Азар 2:0 Аль-Садд - Персеполис 1:0 Персеполис - Чадормалу Ардакан 1:0
Персеполис - Пахтакор 1:1 Эстеглаль Тегеран - Персеполис 0:1 Персеполис - Алюминиум 2:0 Аль-Ахли Джидда - Персеполис 1:0 Персеполис - Фулад Хузестан 2:0 Тракторсази - Персеполис 1:1 Персеполис - Зоб Ахан 1:1 Персеполис - Мес Рафсанжан 1:0 Шамс Азар - Персеполис 1:3 Персеполис - Эстеглаль Хузестан 4:3 Хавадар - Персеполис 0:2 Нассаджи Мазандаран - Персеполис 1:2 Персеполис - Сепахан 0:0 Алюминиум - Персеполис 4:4 Санат Нафт - Персеполис 0:3 Персеполис - Малаван 1:0
Аль-Гарафа
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аль-Гарафа - Аль-Араби 3:1 Аль-Духаиль - Аль-Гарафа 1:1 Аль-Гарафа - Аль-Васль 1:2 Аль-Гарафа - Умм-Салаль 3:1
Аль-Гарафа - Аль-Айн 4:2 Аль-Садд - Аль-Гарафа 4:2 СК Катар - Аль-Гарафа 1:3 Эстеглаль Тегеран - Аль-Гарафа 3:0 Аль-Гарафа - Аль-Шамаль 1:1 Аль-Гарафа - Аль-Райян 2:1 Аль-Ахли Доха - Аль-Гарафа 1:0 Аль-Гарафа - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:0 Аль-Хор - Аль-Гарафа 0:0 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Гарафа 1:0 Аль-Гарафа - Аль-Шарджа 2:3 Аль-Шамаль - Аль-Гарафа 1:0 Аль-Вакра - Аль-Гарафа 2:4 Аль-Мархия - Аль-Гарафа 3:2 Аль-Гарафа - Умм-Салаль 1:1
Результаты матчей
Персеполис
Аль-Гарафа
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Персеполис
Аль-Гарафа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|3
|3
|0
|0
|13 - 5
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|9.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|10.
|1:3
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|7 - 10
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|3:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|6.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|1:3
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 5
|6
|2.
|3:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|12.
|1:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|6 (1)
|Аль-Айн
|Рахими Суфьян
|4
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|3
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Давсари Салем
|3
|Виссел Кобе
|Миясиро Тайсэй
|3
|Шанхай Порт
|Жусса Матеус
|1 1
|Ульсан Хёндэ
|Юн Ил-Лок
|2
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|2
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|2
|Аль-Садд
|Сальман Тарек
|2