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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 4.
Персеполис
1:1
Конец матча
Аль-Гарафа
0'
1:0
53' Гол
Фараджи Фаршад
1:1
56' Гол
Аль-Ганехи Ахмед
63' Желтая карточка
Траоре Даме
90'+7

Ход матча

33'
 
Траоре Даме
Сано Сейду
46'
 
Jamal Hamed
Abdullah Yousif
53'
Фараджи Фаршад
(Амири Вахид)
1:0
56'
 
Аль-Ганехи Ахмед
Гуннарссон Арон
56'
1:1
Аль-Ганехи Ахмед
60'
Масуд Риги
Сарлак Милад
 
63'
 
Траоре Даме
70'
Ахмадзаде Фаршад
Урунов Остон
 
70'
Эль-Амлуд Аюб
Фараджи Фаршад
 
83'
Лукаш Жоау
Амири Вахид
 
83'
Хатир Аль Иса
Алишах Омид
 
87'
 
Мунтари Мохаммед
Коман Флоринел

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 440 Количество передач 335
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гендуз
Алексис
3
Фараджи
Фаршад
30
Гвелесиани
Георгий
8
Пурлиганджи
Мортеза
4
Мохаммади
Милад
19
Амири
Вахид
7
Рафей
Соруш
23
Сарлак
Милад
2
Алишах
Омид
70
Урунов
Остон
9
Алипур
Али
15
Рико
Серхио
2
Abdullah
Yousif
42
Сано
Сейду
32
Matias
German
Nani
28
Кешрида
Ваджди
29
Диас
Фабрисио
31
Сасси
Фержани
24
Гуннарссон
Арон
8
Браими
Ясин
7
Коман
Флоринел
9
Хоселу
Санмартин
Персеполис
4-4-2
Аль-Гарафа
4-2-3-1

История личных встреч

Персеполис
Аль-Гарафа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЖ
1:0
А
1:1
А
0:3

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
67

Бомбардиры внутри турнира

Персеполис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алипур Али 1 0.25
Фараджи Фаршад 1 0.25
Амири Вахид 0 0
Аль-Гарафа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 2 0.4
Сасси Фержани 2 0.4
Сано Сейду 1 0.2
Браими Ясин 1 0.2
Аль-Ганехи Ахмед 1 0.2
Коман Флоринел 0 0

Карточки

Персеполис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амири Вахид 1 0
Эль-Амлуд Аюб 1 0
Масуд Риги 1 0
Mohammad Khodabandehlo 1 0
Хуан Карлос Гарридо 1 0
Аль-Гарафа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сано Сейду 2 0
Траоре Даме 1 0
Браими Ясин 1 0
Хоселу Санмартин 1 0
Сасси Фержани 1 0
Модибо Ассим 1 0
Н'Диайе Халифа 1 0
Matias German Nani 1 0
Аль-Ганехи Ахмед 1 0

Результаты матчей

Персеполис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аль-Гарафа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Персеполис
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Аль-Гарафа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
5
Персеполис
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Аль-Гарафа
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Персеполис
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Эстеглаль Хузестан - Персеполис 1:0 Персеполис - Шамс Азар 2:0 Аль-Садд - Персеполис 1:0 Персеполис - Чадормалу Ардакан 1:0
Персеполис - Пахтакор 1:1 Эстеглаль Тегеран - Персеполис 0:1 Персеполис - Алюминиум 2:0 Аль-Ахли Джидда - Персеполис 1:0 Персеполис - Фулад Хузестан 2:0 Тракторсази - Персеполис 1:1 Персеполис - Зоб Ахан 1:1 Персеполис - Мес Рафсанжан 1:0 Шамс Азар - Персеполис 1:3 Персеполис - Эстеглаль Хузестан 4:3 Хавадар - Персеполис 0:2 Нассаджи Мазандаран - Персеполис 1:2 Персеполис - Сепахан 0:0 Алюминиум - Персеполис 4:4 Санат Нафт - Персеполис 0:3 Персеполис - Малаван 1:0
Аль-Гарафа
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аль-Гарафа - Аль-Араби 3:1 Аль-Духаиль - Аль-Гарафа 1:1 Аль-Гарафа - Аль-Васль 1:2 Аль-Гарафа - Умм-Салаль 3:1
Аль-Гарафа - Аль-Айн 4:2 Аль-Садд - Аль-Гарафа 4:2 СК Катар - Аль-Гарафа 1:3 Эстеглаль Тегеран - Аль-Гарафа 3:0 Аль-Гарафа - Аль-Шамаль 1:1 Аль-Гарафа - Аль-Райян 2:1 Аль-Ахли Доха - Аль-Гарафа 1:0 Аль-Гарафа - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:0 Аль-Хор - Аль-Гарафа 0:0 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Гарафа 1:0 Аль-Гарафа - Аль-Шарджа 2:3 Аль-Шамаль - Аль-Гарафа 1:0 Аль-Вакра - Аль-Гарафа 2:4 Аль-Мархия - Аль-Гарафа 3:2 Аль-Гарафа - Умм-Салаль 1:1

Результаты матчей

Персеполис
Аль-Гарафа

Точный счет

1:1
2 раза 100%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Персеполис
Аль-Гарафа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2:0 4 4 0 0 15 - 5 12
2.
Аль-Ахли Джидда
 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Аль-Садд
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Аль-Васль
 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Аль-Гарафа
 4 1 1 2 6 - 8 4
7.
Эстеглаль Тегеран
 0:2 4 1 0 3 3 - 5 3
8.
Пахтакор
 3 0 2 1 1 - 2 2
9.
Персеполис
 4 0 2 2 2 - 4 2
10.
Аль-Шорта
 4 0 2 2 2 - 11 2
11.
Аль-Айн
 3 0 1 2 7 - 10 1
12.
Аль-Райян
 3 0 0 3 3 - 7 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2:0 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Аль-Ахли Джидда
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Аль-Садд
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эстеглаль Тегеран
 0:2 2 1 0 1 3 - 1 3
6.
Аль-Гарафа
 2 1 0 1 5 - 4 3
7.
Аль-Шорта
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Персеполис
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Аль-Айн
 2 0 1 1 5 - 6 1
10.
Аль-Васль
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Пахтакор
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Аль-Райян
 2 0 0 2 2 - 5 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2:0 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
Аль-Васль
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Пахтакор
 2 0 2 0 1 - 1 2
6.
Аль-Садд
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Аль-Гарафа
 2 0 1 1 1 - 4 1
8.
Аль-Райян
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Аль-Айн
 1 0 0 1 2 - 4 0
10.
Персеполис
 2 0 0 2 0 - 2 0
11.
Эстеглаль Тегеран
 0:2 2 0 0 2 0 - 4 0
12.
Аль-Шорта
 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 6 (1)
Аль-Айн Рахими Суфьян 4
Аль-Ахли Джидда Марез Рияд 3 (3)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 3 (2)
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 3
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Ульсан Хёндэ Юн Ил-Лок 2
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 2
Шаньдун Тайшань Кризан 2
Аль-Садд Сальман Тарек 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Сано Сейду уходит с поля. Траоре Даме выходит вместо него
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    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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