Тур: 4.
3:0
Конец матча
0'
1:0
15' ГолМитрович Александар
2:0
33' ГолМитрович Александар
63' Желтая карточкаЧешми Рузбех
3:0
74' ГолМитрович Александар
76' Желтая карточкаЗамани Аболфазл
90'+5
Ход матча
15'
33'
63'
74'
76'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 4
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
667 Количество передач 352
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
37
Буну
Яссин
20
Канселу
Жоау
- Основной состав
-
37 Буну ЯссинВратарь
-
20 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 НеймарПолузащитник
-
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Какута ГаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pitso Mosimane
История личных встреч
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Эстеглаль Тегеран
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.71
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
126
90
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|4
|1
|Аль-Давсари Салем
|3
|0.75
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0.5
|Леонардо Маркос
|2
|0.5
|Канселу Жоау
|1
|0.25
|Лоди Ренан
|1
|0.25
|Аль-Давсари Нассер
|1
|0.25
|Канно Мохамед
|1
|0.25
|Аль-Давсари Халифа
|1
|0.25
|Малком Филипе
|0
|0
|Аль-Кахтани Мохаммед
|0
|0
Эстеглаль Тегеран
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Резаэян Рамин
|1
|0.25
|Arash Rezavand
|1
|0.25
|Мохаммади Мехрдад
|0
|0
|Джалали Аболфазл
|0
|0
Карточки
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Булаихи Али
|0
|1
|Кулибали Калиду
|1
|0
|Канселу Жоау
|1
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0
|Аль-Давсари Халифа
|1
|0
Эстеглаль Тегеран
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чешми Рузбех
|3
|0
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0
|Эслами Мохаммедхоссейн
|1
|0
|Замани Аболфазл
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эстеглаль Тегеран
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эстеглаль Тегеран
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
2
Аль-Хиляль Эр-Рияд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Эстеглаль Тегеран
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
3
Голы по времени матча
Забито
8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
100%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
2
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
16
3
10 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
4
25%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
1
33%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
1
6%
2
67%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:5
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шорта 5:0 Аль-Хулуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:4 Аль-Букайрия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Райян - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 3:2 Аль-Ахдуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Духаиль 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мамелоди Сандаунс 1:2
Эстеглаль Тегеран
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эстеглаль Тегеран - Тракторсази 0:2 Хеибар - Эстеглаль Тегеран 3:1 Эстеглаль Тегеран - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Эстеглаль Тегеран - Зоб Ахан 0:3
Хавадар - Эстеглаль Тегеран 1:2 Аль-Садд - Эстеглаль Тегеран 2:0 Эстеглаль Тегеран - Персеполис 0:1 Нассаджи Мазандаран - Эстеглаль Тегеран 2:2 Эстеглаль Тегеран - Аль-Гарафа 3:0 Эстеглаль Хузестан - Эстеглаль Тегеран 1:0 Эстеглаль Тегеран - Малаван 2:2 Шамс Азар - Эстеглаль Тегеран 1:2 Пайкан - Эстеглаль Тегеран 0:2 Эстеглаль Тегеран - Сирьян 1:0 Нассаджи Мазандаран - Эстеглаль Тегеран 0:0 Эстеглаль Тегеран - Фулад Хузестан 1:0 Эстеглаль Тегеран - Зоб Ахан 2:1 Тракторсази - Эстеглаль Тегеран 0:0 Эстеглаль Тегеран - Шамс Азар 3:2 Алюминиум - Эстеглаль Тегеран 0:1
Результаты матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Эстеглаль Тегеран
Точный счет
3:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
4:5
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:5
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
5
2 раза 50%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Эстеглаль Тегеран
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Запад
Запад
Запад
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|6 (1)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (2)
|Аль-Айн
|Рахими Суфьян
|4
|Аль-Ахли Джидда
|Марез Рияд
|3 (3)
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|3
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|3
|Шанхай Порт
|Жусса Матеус
|1 1
|Ульсан Хёндэ
|Юн Ил-Лок
|2
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|2
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|2