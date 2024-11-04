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  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
3:0
Конец матча
Эстеглаль Тегеран
0'
1:0
15' Гол
Митрович Александар
2:0
33' Гол
Митрович Александар
63' Желтая карточка
Чешми Рузбех
3:0
74' Гол
Митрович Александар
76' Желтая карточка
Замани Аболфазл
90'+5

Ход матча

10'
 
Alireza Koushki
Резаэян Рамин
15'
Митрович Александар
(Аль-Давсари Нассер)
1:0
33'
Митрович Александар
(Лоди Ренан)
2:0
58'
Неймар
Аль-Хамдан Абдулла
 
58'
Канно Мохамед
Аль-Давсари Нассер
 
63'
 
Чешми Рузбех
70'
 
Arman Ramezani
Alireza Koushki
74'
Митрович Александар
(Канселу Жоау)
3:0
76'
 
Замани Аболфазл
79'
Леонардо Маркос
Митрович Александар
 
79'
Аль-Харби Мотеб
Лоди Ренан
 
84'
 
Садеги Амирали
Какута Гаэль
84'
 
Zargham Saadavi
Замани Аболфазл
87'
Аль-Кахтани Мохаммед
Неймар
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 667 Количество передач 352
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
37
Буну
Яссин
20
Канселу
Жоау
3
Кулибали
Калиду
87
Аль-Тамбакти
Хассан
6
Лоди
Ренан
16
Аль-Давсари
Нассер
22
Милинкович-Савич
Сергей
77
Малком
Филипе
99
Аль-Хамдан
Абдулла
29
Аль-Давсари
Салем
9
Митрович
Александар
1
Хоссейни
Хоссейн
15
Замани
Аболфазл
3
Фаллах
Саман
4
Чешми
Рузбех
10
Резаэян
Рамин
18
Закипур
Милад
22
Ндонг
Ибраим
14
Zobeir
Niknafs
77
Машарипов
Джалолиддин
21
Какута
Гаэль
80
Эслами
Мохаммедхоссейн
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4-2-3-1
Эстеглаль Тегеран
5-3-2

История личных встреч

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Эстеглаль Тегеран

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЧА
0:2
ЛЧА
1:0
ЛЧА
2:1
ЛЧА
0:1
ЛЧА
1:0
ЛЧА
0:1
ЛЧА
1:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.71
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

126
90

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 4 1
Аль-Давсари Салем 3 0.75
Милинкович-Савич Сергей 2 0.5
Леонардо Маркос 2 0.5
Канселу Жоау 1 0.25
Лоди Ренан 1 0.25
Аль-Давсари Нассер 1 0.25
Канно Мохамед 1 0.25
Аль-Давсари Халифа 1 0.25
Малком Филипе 0 0
Аль-Кахтани Мохаммед 0 0
Эстеглаль Тегеран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Резаэян Рамин 1 0.25
Arash Rezavand 1 0.25
Мохаммади Мехрдад 0 0
Джалали Аболфазл 0 0

Карточки

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Булаихи Али 0 1
Кулибали Калиду 1 0
Канселу Жоау 1 0
Милинкович-Савич Сергей 1 0
Аль-Давсари Халифа 1 0
Эстеглаль Тегеран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чешми Рузбех 3 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Эслами Мохаммедхоссейн 1 0
Замани Аболфазл 1 0

Результаты матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эстеглаль Тегеран
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эстеглаль Тегеран
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
2
Аль-Хиляль Эр-Рияд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Эстеглаль Тегеран
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
3

Голы по времени матча

Забито

8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
100%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
2
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

16
3
10 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
4
25%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
1
33%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
1
6%
2
67%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:5
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Шорта 5:0 Аль-Хулуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:4 Аль-Букайрия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Райян - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 3:2 Аль-Ахдуд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Духаиль 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Мамелоди Сандаунс 1:2
Эстеглаль Тегеран
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эстеглаль Тегеран - Тракторсази 0:2 Хеибар - Эстеглаль Тегеран 3:1 Эстеглаль Тегеран - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Эстеглаль Тегеран - Зоб Ахан 0:3
Хавадар - Эстеглаль Тегеран 1:2 Аль-Садд - Эстеглаль Тегеран 2:0 Эстеглаль Тегеран - Персеполис 0:1 Нассаджи Мазандаран - Эстеглаль Тегеран 2:2 Эстеглаль Тегеран - Аль-Гарафа 3:0 Эстеглаль Хузестан - Эстеглаль Тегеран 1:0 Эстеглаль Тегеран - Малаван 2:2 Шамс Азар - Эстеглаль Тегеран 1:2 Пайкан - Эстеглаль Тегеран 0:2 Эстеглаль Тегеран - Сирьян 1:0 Нассаджи Мазандаран - Эстеглаль Тегеран 0:0 Эстеглаль Тегеран - Фулад Хузестан 1:0 Эстеглаль Тегеран - Зоб Ахан 2:1 Тракторсази - Эстеглаль Тегеран 0:0 Эстеглаль Тегеран - Шамс Азар 3:2 Алюминиум - Эстеглаль Тегеран 0:1

Результаты матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Эстеглаль Тегеран

Точный счет

3:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
4:5
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:5
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
5
2 раза 50%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Эстеглаль Тегеран

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
3.5
Больше Меньше
2
2
4.5

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 4 4 0 0 16 - 5 12
2.
Аль-Ахли Джидда
 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Аль-Садд
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Аль-Васль
 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Аль-Гарафа
 4 1 1 2 6 - 8 4
7.
Эстеглаль Тегеран
 4 1 0 3 3 - 6 3
8.
Пахтакор
 3 0 2 1 1 - 2 2
9.
Персеполис
 4 0 2 2 2 - 4 2
10.
Аль-Шорта
 4 0 2 2 2 - 11 2
11.
Аль-Айн
 3 0 1 2 7 - 10 1
12.
Аль-Райян
 3 0 0 3 3 - 7 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
Аль-Ахли Джидда
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Аль-Садд
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эстеглаль Тегеран
 2 1 0 1 3 - 1 3
6.
Аль-Гарафа
 2 1 0 1 5 - 4 3
7.
Аль-Шорта
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Персеполис
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Аль-Айн
 2 0 1 1 5 - 6 1
10.
Аль-Васль
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Пахтакор
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Аль-Райян
 2 0 0 2 2 - 5 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
Аль-Васль
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Пахтакор
 2 0 2 0 1 - 1 2
6.
Аль-Садд
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Аль-Гарафа
 2 0 1 1 1 - 4 1
8.
Аль-Райян
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Аль-Айн
 1 0 0 1 2 - 4 0
10.
Персеполис
 2 0 0 2 0 - 2 0
11.
Эстеглаль Тегеран
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Аль-Шорта
 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 6 (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (2)
Аль-Айн Рахими Суфьян 4
Аль-Ахли Джидда Марез Рияд 3 (3)
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 3
Весь список

Топ нарушителей
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 3
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Ульсан Хёндэ Юн Ил-Лок 2
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 2
Шаньдун Тайшань Кризан 2
Весь список
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