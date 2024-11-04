Тур: 29.
0'
2' Желтая карточкаБрэндон Эрик
0:1
21' ГолСульич Али
40' Желтая карточкаАндреассон Антон
1:1
47' ГолДальквист Исак
Ход матча
2'
21'
0:1
40'
47'
22
Сана
Тобиас
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сана ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Alex Rahm
-
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
-
18 Philip BondeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Ahmed Bonnah
-
-
27 Ziad Ghanoum
-
Главный тренер: Thomas Gabrielsson
История личных встреч
Эргрюте
Эстерсунд
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.75
Среднее время на гол
67
120
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1.33
Среднее время на гол
72
67
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.29
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
90
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Christoffersson
|7
|0.24
|Силисуфай Эди
|6 (1)
|0.21
|Дальквист Исак
|5
|0.17
|Азулай Джонатан
|4 (4)
|0.14
|Муянич Амел
|3 (1)
|0.1
|Андреассон Антон
|3
|0.1
|Абукар Айдарус
|3
|0.1
|Свенссон Уильям
|3
|0.1
|Люндберг Виктор
|3
|0.1
|Сана Тобиас
|2
|0.07
|Дюрестам Микаэль
|2
|0.07
|Полсон Дэниел
|1
|0.03
|Christoffer Styffe
|1
|0.03
|Кенндал Уильям
|1
|0.03
|Виндехолл Чарли
|1
|0.03
|Файе Абдулайе
|0
|0
|Карлссон Монц
|0
|0
|Тагессон Линус
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлссон Грач Себастьян
|6
|0.21
|Сульич Али
|4
|0.14
|Ордоньес Аркимидес
|4
|0.14
|Аджумани Янник
|3
|0.1
|Спорронг Альбин
|2
|0.07
|Simon Marklund
|2 (1)
|0.07
|Брэндон Эрик
|2 (2)
|0.07
|Мусолитин Николай
|2
|0.07
|Хопкатт Джейми
|1
|0.03
|Jakob Hedenquist
|1
|0.03
|Chrisnovic N'sa
|1
|0.03
|Штольт Малкольм
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Файе Абдулайе
|9
|1
|Муянич Амел
|5
|0
|Дальквист Исак
|5
|0
|Дюрестам Микаэль
|3
|1
|Виндехолл Чарли
|4
|0
|Азулай Джонатан
|3
|0
|Силисуфай Эди
|3
|0
|Свенссон Уильям
|3
|0
|Сана Тобиас
|2
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Полсон Дэниел
|2
|0
|Беркрот Никлас
|2
|0
|Андреассон Антон
|1
|0
|Erion Sadiku
|1
|0
|Густафссон Хампус
|1
|0
|Абукар Айдарус
|1
|0
|Кенндал Уильям
|1
|0
|Emmanuel Ekpenyong
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сульич Али
|5
|0
|Chrisnovic N'sa
|3
|1
|Хопкатт Джейми
|4
|0
|Брэндон Эрик
|4
|0
|Ордоньес Аркимидес
|4
|0
|Jakob Hedenquist
|4
|0
|Мусолитин Николай
|3
|0
|Аджумани Янник
|3
|0
|Simon Marklund
|2
|0
|Бенедиктссон Адам-Инги
|2
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|2
|0
|Philip Bonde
|2
|0
|Henrik Norrby
|2
|0
|Magnus Powell
|1
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Kevin Jablinski
|1
|0
|Перри Небию
|1
|0
|Ahmed Bonnah
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Ziad Ghanoum
|1
|0
Результаты матчей
Эргрюте
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Эстерсунд
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
9
9
Эргрюте
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Эстерсунд
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
13
17
Эргрюте
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Эстерсунд
19%
81%
4 победы 17 поражений
Первый тайм
18% (5)
46% (13)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
32% (9)
43% (12)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
19
7
Упущенные победы
22
26
Голы по времени матча
Забито
27
11
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
3
11%
0
0%
1-15
8
30%
30%
3
27%
16-30
3
11%
4
36%
31-45
6
22%
1
9%
46-60
3
11%
1
9%
61-75
4
15%
2
18%
76-90
Пропущено
23
24
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
1
4%
0
0%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
5
22%
4
17%
31-45
6
26%
5
21%
46-60
7
30%
5
21%
61-75
3
13%
7
29%
29%
76-90
Забито
18
18
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
2
11%
7
39%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
4
22%
2
11%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
33%
5
28%
76-90
Пропущено
19
16
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
3
16%
1
6%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
7
37%
8
50%
76-90
Забито
45
29
23 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 12
17 Забивали первыми 14
5 Не забивали 10
5
11%
7
24%
1-15
11
24%
4
14%
16-30
7
16%
6
21%
31-45
8
18%
4
14%
46-60
4
9%
1
3%
61-75
10
22%
7
24%
76-90
Пропущено
42
40
16 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 30
9 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 23
4
10%
1
3%
1-15
4
10%
3
8%
16-30
8
19%
6
15%
31-45
8
19%
7
18%
46-60
8
19%
8
20%
61-75
10
24%
15
38%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сундсвалль - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Сандвикен 4:2 Треллеборг - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Варберг БоИС 3:3
Утсиктенс - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Ландскруна 2:1 Гефле - Эргрюте 2:3 Браге - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Дегерфорс 1:3 Берга - Эргрюте 1:2 Эстер - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Эребру 3:1 Сковде АИК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Эргрюте - Гефле 3:0
Эстерсунд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Утсиктенс - Эстерсунд 3:1 Эстерсунд - Ландскруна 2:1 Сандвикен - Эстерсунд 3:1 Эстерсунд - Оддевольд 0:2
Гефле - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:2 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Дегерфорс - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:2 Карлбергс - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эребру - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2
Результаты матчей
Эргрюте
Эстерсунд
Точный счет
1:2
3 раза 21%
4:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
3
6 раз 21%
0
5 раз 18%
2
5 раз 18%
4
2 раза 7%
1
11 раз 39%
0
10 раз 36%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эргрюте
Эстерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
113
86
59
59
113
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
77
59
212
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
1810
1315
721
820
226
226
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|15
|10
|4
|49 - 26
|55
|2.
|29
|14
|9
|6
|53 - 30
|51
|3.
|29
|14
|7
|8
|46 - 31
|49
|4.
|29
|13
|8
|8
|40 - 32
|47
|5.
|29
|12
|7
|10
|48 - 39
|43
|6.
|29
|11
|7
|11
|30 - 28
|40
|7.
|29
|11
|6
|12
|30 - 38
|39
|8.
|1:1
|29
|10
|9
|10
|47 - 42
|39
|9.
|29
|10
|8
|11
|35 - 34
|38
|10.
|29
|10
|8
|11
|36 - 38
|38
|11.
|29
|9
|9
|11
|44 - 43
|36
|12.
|29
|8
|12
|9
|34 - 44
|36
|13.
|1:1
|29
|8
|8
|13
|29 - 42
|32
|14.
|29
|8
|8
|13
|37 - 51
|32
|15.
|29
|8
|7
|14
|26 - 40
|31
|16.
|29
|5
|9
|15
|24 - 50
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|35 - 16
|31
|2.
|14
|9
|3
|2
|28 - 13
|30
|3.
|15
|9
|2
|4
|30 - 14
|29
|4.
|15
|8
|4
|3
|22 - 12
|28
|5.
|15
|8
|4
|3
|26 - 16
|28
|6.
|1:1
|14
|7
|4
|3
|18 - 16
|25
|7.
|15
|7
|4
|4
|17 - 17
|25
|8.
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|9.
|15
|7
|3
|5
|19 - 14
|24
|10.
|15
|6
|5
|4
|24 - 22
|23
|11.
|1:1
|15
|6
|4
|5
|29 - 23
|22
|12.
|14
|5
|6
|3
|16 - 13
|21
|13.
|14
|5
|4
|5
|16 - 17
|19
|14.
|14
|4
|7
|3
|16 - 19
|19
|15.
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|16.
|14
|3
|4
|7
|8 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|2
|5
|24 - 19
|26
|2.
|15
|6
|7
|2
|21 - 13
|25
|3.
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|4.
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|5.
|15
|5
|4
|6
|26 - 24
|19
|6.
|1:1
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|7.
|15
|4
|5
|6
|18 - 25
|17
|8.
|14
|4
|4
|6
|11 - 14
|16
|9.
|14
|4
|2
|8
|13 - 21
|14
|10.
|14
|3
|5
|6
|18 - 25
|14
|11.
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|12.
|15
|3
|3
|9
|10 - 23
|12
|13.
|15
|2
|5
|8
|16 - 33
|11
|14.
|14
|2
|4
|8
|13 - 22
|10
|15.
|14
|2
|3
|9
|13 - 29
|9
|16.
|1:1
|15
|1
|4
|10
|11 - 26
|7
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|14 (5)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|14 (2)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|13 (6)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|13 (6)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|13 (4)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 11
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|1 9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 8
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Утсиктенс
|Пекальски Иво
|9