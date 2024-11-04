  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 29.
Эргрюте
2:1
Конец матча
Эстерсунд
0'
2' Желтая карточка
Брэндон Эрик
0:1
21' Гол
Сульич Али
40' Желтая карточка
Андреассон Антон
1:1
47' Гол
Дальквист Исак
66' Желтая карточка
Хопкатт Джейми
2:1
90' Гол
Люндберг Виктор
90'+6
44
Густафссон
Хампус
24
Свенссон
Уильям
3
Азулай
Джонатан
5
Christoffer
Styffe
19
Андреассон
Антон
8
Муянич
Амел
21
Кенндал
Уильям
14
Полсон
Дэниел
22
Сана
Тобиас
15
Дальквист
Исак
20
Трпчевски
Филип
77
Ориджи
Арнольд
6
Jakob
Hedenquist
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
11
Мусолитин
Николай
16
Спорронг
Альбин
8
Брэндон
Эрик
28
Аджумани
Янник
10
Simon
Marklund
14
Ордоньес
Аркимидес
15
Хопкатт
Джейми
Эргрюте
4-2-3-1
Эстерсунд
3-4-3

История личных встреч

Эргрюте
Эстерсунд

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:1
С
2:2
С
2:1
С
0:1
С
0:0
С
2:1
С
2:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Среднее время на гол

67
120

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
90

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Christoffersson 7 0.24
Силисуфай Эди 6 (1) 0.21
Дальквист Исак 5 0.17
Люндберг Виктор 4 0.14
Азулай Джонатан 4 (4) 0.14
Муянич Амел 3 (1) 0.1
Андреассон Антон 3 0.1
Абукар Айдарус 3 0.1
Свенссон Уильям 3 0.1
Сана Тобиас 2 0.07
Дюрестам Микаэль 2 0.07
Полсон Дэниел 1 0.03
Christoffer Styffe 1 0.03
Кенндал Уильям 1 0.03
Виндехолл Чарли 1 0.03
Файе Абдулайе 0 0
Карлссон Монц 0 0
Тагессон Линус 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Грач Себастьян 6 0.21
Сульич Али 4 0.14
Ордоньес Аркимидес 4 0.14
Аджумани Янник 3 0.1
Спорронг Альбин 2 0.07
Simon Marklund 2 (1) 0.07
Брэндон Эрик 2 (2) 0.07
Мусолитин Николай 2 0.07
Хопкатт Джейми 1 0.03
Jakob Hedenquist 1 0.03
Chrisnovic N'sa 1 0.03
Штольт Малкольм 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Файе Абдулайе 9 1
Муянич Амел 5 0
Дальквист Исак 5 0
Дюрестам Микаэль 3 1
Виндехолл Чарли 4 0
Азулай Джонатан 3 0
Силисуфай Эди 3 0
Свенссон Уильям 3 0
Сана Тобиас 2 0
Люндберг Виктор 2 0
Полсон Дэниел 2 0
Беркрот Никлас 2 0
Андреассон Антон 1 0
Erion Sadiku 1 0
Густафссон Хампус 1 0
Абукар Айдарус 1 0
Кенндал Уильям 1 0
Emmanuel Ekpenyong 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хопкатт Джейми 5 0
Сульич Али 5 0
Chrisnovic N'sa 3 1
Брэндон Эрик 4 0
Ордоньес Аркимидес 4 0
Jakob Hedenquist 4 0
Мусолитин Николай 3 0
Аджумани Янник 3 0
Simon Marklund 2 0
Бенедиктссон Адам-Инги 2 0
Карлссон Грач Себастьян 2 0
Philip Bonde 2 0
Henrik Norrby 2 0
Magnus Powell 1 0
Кроон Симон 1 0
Кейта Али II 1 0
Kevin Jablinski 1 0
Перри Небию 1 0
Ahmed Bonnah 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Ziad Ghanoum 1 0

Результаты матчей

Эргрюте
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Эстерсунд
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

9
10
Эргрюте
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Эстерсунд
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

13
17
Эргрюте
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Эстерсунд
18.2%
81.8%
4 победы 18 поражений
Первый тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

20
7

Упущенные победы

22
27

Голы по времени матча

Забито

29
12
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 7
15 Не забивали 20
3
10%
0
0%
1-15
8
28%
4
33%
16-30
3
10%
4
33%
31-45
7
24%
1
8%
46-60
3
10%
1
8%
61-75
5
17%
2
17%
76-90

Пропущено

24
26
8 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
1
4%
0
0%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
5
21%
4
15%
31-45
6
25%
6
23%
46-60
7
29%
29%
5
19%
61-75
3
13%
8
31%
76-90

Забито

18
18
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
2
11%
7
39%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
4
22%
2
11%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
33%
5
28%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
3
16%
1
6%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
7
37%
8
50%
76-90

Забито

47
30
23 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 12
17 Забивали первыми 15
5 Не забивали 10
5
11%
7
23%
1-15
11
23%
5
17%
16-30
7
15%
6
20%
31-45
9
19%
4
13%
46-60
4
9%
1
3%
61-75
11
23%
7
23%
76-90

Пропущено

43
42
17 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 32
10 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 24
4
9%
1
2%
1-15
5
12%
3
7%
16-30
8
19%
6
14%
31-45
8
19%
8
19%
46-60
8
19%
8
19%
61-75
10
23%
16
38%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сундсвалль - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Сандвикен 4:2 Треллеборг - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Варберг БоИС 3:3
Утсиктенс - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Ландскруна 2:1 Гефле - Эргрюте 2:3 Браге - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Дегерфорс 1:3 Берга - Эргрюте 1:2 Эстер - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Эребру 3:1 Сковде АИК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Эргрюте - Гефле 3:0
Эстерсунд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Утсиктенс - Эстерсунд 3:1 Эстерсунд - Ландскруна 2:1 Сандвикен - Эстерсунд 3:1 Эстерсунд - Оддевольд 0:2
Гефле - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:2 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Дегерфорс - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:2 Карлбергс - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Эстер 0:0 Эребру - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2

Результаты матчей

Эргрюте
Эстерсунд

Точный счет

1:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 21%
2:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 34%
2
6 раз 21%
3
6 раз 21%
0
5 раз 17%
4
2 раза 7%
1
12 раз 41%
0
10 раз 34%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эргрюте
Эстерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
11
3
9
6
1.5
5
9
5
10
2.5
1
13
2
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
7
5
9
1.5
2
13
3
11
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
19
10
14
15
1.5
7
22
8
21
2.5
2
27
2
27
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 29 15 10 4 49 - 26 55
2.
Эстер
 29 14 9 6 53 - 30 51
3.
Ландскруна
 29 14 7 8 46 - 31 49
4.
Хельсинборг
 29 13 8 8 40 - 32 47
5.
Сандвикен
 29 12 7 10 48 - 39 43
6.
Эргрюте
 29 11 8 10 48 - 42 41
7.
Браге
 29 11 7 11 30 - 28 40
8.
Треллеборг
 29 11 6 12 30 - 38 39
9.
Эребру
 29 10 8 11 35 - 34 38
10.
Утсиктенс
 29 10 8 11 36 - 38 38
11.
Варберг БоИС
 29 9 9 11 44 - 43 36
12.
Оддевольд
 29 8 12 9 34 - 44 36
13.
Гефле
 29 8 8 13 37 - 51 32
14.
Сундсвалль
 29 8 7 14 26 - 40 31
15.
Эстерсунд
 29 8 7 14 29 - 43 31
16.
Сковде АИК
 29 5 9 15 24 - 50 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 15 9 4 2 35 - 16 31
2.
Дегерфорс
 14 9 3 2 28 - 13 30
3.
Сандвикен
 15 9 2 4 30 - 14 29
4.
Эребру
 15 8 4 3 22 - 12 28
5.
Ландскруна
 15 8 4 3 26 - 16 28
6.
Эстерсунд
 14 7 4 3 18 - 16 25
7.
Треллеборг
 15 7 4 4 17 - 17 25
8.
Утсиктенс
 14 7 3 4 22 - 16 24
9.
Эргрюте
 15 7 3 5 30 - 23 24
10.
Браге
 15 7 3 5 19 - 14 24
11.
Гефле
 15 6 5 4 24 - 22 23
12.
Хельсинборг
 14 5 6 3 16 - 13 21
13.
Сундсвалль
 14 5 4 5 16 - 17 19
14.
Оддевольд
 14 4 7 3 16 - 19 19
15.
Варберг БоИС
 14 4 5 5 18 - 19 17
16.
Сковде АИК
 14 3 4 7 8 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 15 8 2 5 24 - 19 26
2.
Дегерфорс
 15 6 7 2 21 - 13 25
3.
Ландскруна
 14 6 3 5 20 - 15 21
4.
Эстер
 14 5 5 4 18 - 14 20
5.
Варберг БоИС
 15 5 4 6 26 - 24 19
6.
Эргрюте
 14 4 5 5 18 - 19 17
7.
Оддевольд
 15 4 5 6 18 - 25 17
8.
Браге
 14 4 4 6 11 - 14 16
9.
Треллеборг
 14 4 2 8 13 - 21 14
10.
Сандвикен
 14 3 5 6 18 - 25 14
11.
Утсиктенс
 15 3 5 7 14 - 22 14
12.
Сундсвалль
 15 3 3 9 10 - 23 12
13.
Сковде АИК
 15 2 5 8 16 - 33 11
14.
Эребру
 14 2 4 8 13 - 22 10
15.
Гефле
 14 2 3 9 13 - 29 9
16.
Эстерсунд
 15 1 3 11 11 - 27 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 14 (5)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 14 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 13 (6)
Эребру Хольмберг Карл 13 (6)
Браге Ieltsin Camoes 13 (4)
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Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 11
Эргрюте Файе Абдулайе 1 9
Эребру Маккью Эрик 1 8
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Утсиктенс Пекальски Иво 9
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    Где смотреть матч Эргрюте 2:1 Эстерсунд онлайн

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