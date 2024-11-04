Тур: 29. Стадион: Platinumcars Arena.
1:0
Перерыв
0'
20' Желтая карточкаСалихович Дино
1:0
26' Гол в свои воротаПиттас Яннис
45' Желтая карточкаVictor Andersson
Ход матча
20'
26'
1:0
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
21
Сисей
Йеспер
17
Тюкосен
Мадс
2
Эд
Эскил
24
Lamine
Dabo
28
Питтас
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ватсон МаксЗащитник
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Прица ТимНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Эд ЭскилЗащитник
- Полузащитник
-
24 Lamine DaboПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Фака АхмадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
-
-
14 Aaron Rydell
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
История личных встреч
ИФК Норрчепинг
АИК
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 12 побед
37 матчей
24.3%
21.6%
54.1%
9 побед 8 ничьих 20 побед
Первый тайм
18.9%
29.7%
51.4%
7 побед 11 ничьих 19 побед
Второй тайм
29.7%
37.8%
32.5%
11 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
24
Голов в среднем за матч
1.44
1.14
Среднее время на гол
62
78
Всего голов
42
24
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
65
48
Голов в среднем за матч
1.76
1.3
Тотал матчей
2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
51
69
Бомбардиры внутри турнира
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|11
|0.38
|Траустасон Арнор
|6
|0.21
|Прица Тим
|4
|0.14
|Сигюргейрссон Исак
|4
|0.14
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|4
|0.14
|Бьёрк Карл
|1
|0.03
|Kevin Jansson
|1
|0.03
|Ture Sandberg
|1
|0.03
|Моберг-Карлссон Давид
|1
|0.03
|Лушаку Исмет
|1
|0.03
|Moutaz Neffati
|0
|0
|Ватсон Макс
|0
|0
|Шабани Лаорент
|0
|0
|Нильссон Давид
|0
|0
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Хазени Кристоффер
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|12
|0.41
|Модесто Руй
|6
|0.21
|Беширович Дино
|5
|0.17
|Целина Берсант
|4
|0.14
|Хансен Беньямин
|3
|0.1
|Салетрос Антон
|2
|0.07
|Исмаила Кулибали
|2
|0.07
|Тюкосен Мадс
|1
|0.03
|Валакари Онни
|1
|0.03
|Фараж Омар
|1
|0.03
|Гвидетти Йон
|1
|0.03
|Эд Эскил
|1
|0.03
|Abdihakin Ali
|1
|0.03
|Taha Ayari
|0
|0
|Lamine Dabo
|0
|0
Карточки
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ватсон Макс
|5
|0
|Daniel Eid
|5
|0
|Прица Тим
|5
|0
|Каллей Яхья
|4
|0
|Бьёрк Карл
|3
|0
|Лушаку Исмет
|3
|0
|Kevin Jansson
|3
|0
|Салихович Дино
|3
|0
|Сисей Йеспер
|3
|0
|Нюман Кристоффер
|2
|0
|Траустасон Арнор
|2
|0
|Нильссон Давид
|2
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Эрикссон Антон
|2
|0
|Moutaz Neffati
|2
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Ture Sandberg
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беширович Дино
|8
|0
|Тюкосен Мадс
|4
|2
|Милошевич Александер
|6
|0
|Салетрос Антон
|4
|0
|Исмаила Кулибали
|2
|1
|Целина Берсант
|3
|0
|Lamine Dabo
|3
|0
|Mikkjal Thomassen
|1
|1
|Питтас Яннис
|2
|0
|Эд Эскил
|2
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|Диавара Исмаэль
|1
|0
|Хансен Беньямин
|1
|0
|Валакари Онни
|1
|0
|Taha Ayari
|1
|0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
АИК
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
8
8
ИФК Норрчепинг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
АИК
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
10
21
ИФК Норрчепинг
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
АИК
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
23
11
Упущенные победы
18
29
Голы по времени матча
Забито
18
19
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
0
0%
2
11%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
2
11%
3
16%
31-45
2
11%
5
26%
46-60
6
33%
5
26%
61-75
5
28%
2
11%
76-90
Пропущено
27
22
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
5
19%
2
9%
1-15
4
15%
2
9%
16-30
4
15%
5
23%
31-45
6
22%
6
27%
46-60
5
19%
2
9%
61-75
3
11%
5
23%
76-90
Забито
16
23
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
0
0%
2
9%
1-15
4
25%
1
4%
16-30
1
6%
6
26%
31-45
8
50%
3
13%
46-60
2
13%
5
22%
61-75
1
6%
6
26%
76-90
Пропущено
27
15
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
5
19%
2
13%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
5
19%
1
7%
31-45
3
11%
5
33%
46-60
4
15%
4
27%
61-75
6
22%
1
7%
76-90
Забито
34
42
10 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 15
5 Не забивали 4
0
0%
4
10%
1-15
7
21%
3
7%
16-30
3
9%
9
21%
31-45
10
29%
29%
8
19%
46-60
8
24%
10
24%
61-75
6
18%
8
19%
76-90
Пропущено
54
37
27 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 17
10
19%
4
11%
1-15
8
15%
4
11%
16-30
9
17%
6
16%
31-45
9
17%
11
30%
30%
46-60
9
17%
6
16%
61-75
9
17%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:1 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 0:2 ИФК Норрчепинг - Сириус 0:2
Хальмстад - ИФК Норрчепинг 0:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 Питео - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4
АИК
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
АИК - Эльфсборг 2:1 Гётеборг - АИК 1:2 АИК - Вестерос 1:2 АИК - Хеккен 0:2
АИК - Хаммарбю 1:0 Сириус - АИК 0:1 Кальмар - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Вестерос - АИК 2:1 Вернаму - АИК 0:1 АИК - Броммапойкарна 2:1 Кубикенборг - АИК 1:7 Юргорден - АИК 0:2 АИК - Мьельбю 1:0 Вестерос - АИК 1:2 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Хальмстад - АИК 1:2 АИК - Кальмар 1:2 Спарта Прага - АИК 3:1
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
АИК
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
15 раз 54%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
12 раз 43%
2
9 раз 32%
0
5 раз 18%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ИФК Норрчепинг
АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
410
68
212
212
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
122
410
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
235
820
1117
226
226
127
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|8
|3
|65 - 24
|62
|2.
|29
|16
|6
|7
|50 - 24
|54
|3.
|0:1
|29
|16
|3
|10
|41 - 40
|51
|4.
|29
|15
|5
|9
|42 - 36
|50
|5.
|29
|13
|8
|8
|43 - 35
|47
|6.
|29
|13
|6
|10
|34 - 33
|45
|7.
|29
|13
|5
|11
|52 - 44
|44
|8.
|29
|12
|6
|11
|54 - 50
|42
|9.
|29
|12
|5
|12
|46 - 44
|41
|10.
|1:0
|29
|9
|7
|13
|35 - 54
|34
|11.
|29
|8
|10
|11
|45 - 51
|34
|12.
|29
|10
|3
|16
|31 - 45
|33
|13.
|29
|7
|10
|12
|33 - 42
|31
|14.
|29
|7
|9
|13
|30 - 40
|30
|15.
|29
|7
|6
|16
|37 - 58
|27
|16.
|29
|5
|5
|19
|25 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|36 - 6
|37
|2.
|15
|9
|4
|2
|30 - 12
|31
|3.
|15
|9
|3
|3
|32 - 16
|30
|4.
|14
|8
|5
|1
|27 - 16
|29
|5.
|0:1
|14
|9
|1
|4
|24 - 14
|28
|6.
|14
|8
|4
|2
|20 - 10
|28
|7.
|14
|7
|4
|3
|18 - 14
|25
|8.
|15
|7
|2
|6
|19 - 14
|23
|9.
|15
|6
|3
|6
|31 - 25
|21
|10.
|15
|6
|3
|6
|27 - 22
|21
|11.
|1:0
|15
|6
|2
|7
|19 - 27
|20
|12.
|15
|4
|5
|6
|20 - 27
|17
|13.
|15
|3
|6
|6
|14 - 20
|15
|14.
|14
|3
|3
|8
|14 - 21
|12
|15.
|14
|3
|2
|9
|18 - 29
|11
|16.
|14
|2
|3
|9
|14 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|1
|6
|24 - 22
|25
|2.
|15
|6
|7
|2
|29 - 18
|25
|3.
|14
|7
|2
|5
|20 - 12
|23
|4.
|0:1
|15
|7
|2
|6
|17 - 26
|23
|5.
|14
|6
|3
|5
|23 - 25
|21
|6.
|15
|5
|6
|4
|16 - 13
|21
|7.
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|8.
|15
|5
|3
|7
|16 - 19
|18
|9.
|14
|4
|5
|5
|25 - 24
|17
|10.
|15
|5
|2
|8
|14 - 23
|17
|11.
|14
|4
|4
|6
|19 - 22
|16
|12.
|15
|4
|4
|7
|19 - 29
|16
|13.
|14
|4
|2
|8
|20 - 28
|14
|14.
|1:0
|14
|3
|5
|6
|16 - 27
|14
|15.
|14
|3
|1
|10
|12 - 31
|10
|16.
|15
|2
|2
|11
|11 - 22
|8
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|17 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|15 (4)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|12 (8)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|12 (6)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|12 (4)
|ГАИС
|Axel Henriksson
|11
|Юргорден
|Сабович Бесард
|10
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 7
|АИК
|Беширович Дино
|8