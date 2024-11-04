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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 29. Стадион: . Зрители: 14112
ИФК Норрчепинг
1:0
Конец матча
АИК
0'
20' Желтая карточка
Салихович Дино
1:0
26' Гол в свои ворота
Питтас Яннис
45' Желтая карточка
Victor Andersson
85' Желтая карточка
Хансен Беньямин
89' Желтая карточка
Каллей Яхья
90'+8

Ход матча

20'
Салихович Дино
 
26'
Питтас Яннис
1:0
45'
 
Victor Andersson
64'
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
Траустасон Арнор
 
67'
 
Удденес Оскар
Victor Andersson
76'
Эрикссон Антон
Салихович Дино
 
76'
Ture Sandberg
Ортмарк Якоб
 
78'
 
Гвидетти Йон
Беширович Дино
85'
 
Хансен Беньямин
89'
Каллей Яхья
 
90'
Бьёрк Карл
Моберг-Карлссон Давид
 
90'
 
Бьорнстрем Аксель
Эд Эскил

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 11
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
91
Нильссон
Давид
16
Салихович
Дино
4
Amadeus
Soegaard
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
21
Сисей
Йеспер
7
Ортмарк
Якоб
9
Траустасон
Арнор
37
Moutaz
Neffati
5
Нюман
Кристоффер
23
Моберг-Карлссон
Давид
15
Нордфельдт
Кристоффер
17
Тюкосен
Мадс
5
Милошевич
Александер
16
Хансен
Беньямин
2
Эд
Эскил
8
Валакари
Онни
24
Lamine
Dabo
10
Целина
Берсант
19
Беширович
Дино
28
Питтас
Яннис
43
Victor
Andersson
ИФК Норрчепинг
4-3-3
АИК
4-3-3

История личных встреч

ИФК Норрчепинг
АИК

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 12 побед

37 матчей

24.3%
21.6%
54.1%
9 побед 8 ничьих 20 побед

Первый тайм

18.9%
29.7%
51.4%
7 побед 11 ничьих 19 побед

Второй тайм

29.7%
37.8%
32.5%
11 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

А
6:2
А
3:1
ТМК
1:2
А
0:3
А
2:4
А
1:0
А
1:0
А
2:0
А
2:2
А
1:4
А
0:2
А
0:0
А
2:0
А
3:3
А
1:0
А
0:0
ТМК
2:0
А
6:0
А
4:1
ТМК
4:1
А
1:2
А
2:2
ТМС
0:0
ТМК
0:0
А
2:4
А
1:2
А
1:0
А
0:1
А
2:2
А
5:2
ТМС
0:1
А
0:1
А
3:0
ШК
1:2
А
2:0
ТМС
3:2
А
1:2

Голы

Всего голов

23
24

Голов в среднем за матч

1.44
1.14

Среднее время на гол

62
78

Всего голов

42
24

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

65
48

Голов в среднем за матч

1.76
1.3

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 70%
Меньше 30%
11
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

51
69

Бомбардиры внутри турнира

ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 11 0.38
Траустасон Арнор 6 0.21
Прица Тим 4 0.14
Сигюргейрссон Исак 4 0.14
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 4 0.14
Бьёрк Карл 1 0.03
Kevin Jansson 1 0.03
Ture Sandberg 1 0.03
Моберг-Карлссон Давид 1 0.03
Лушаку Исмет 1 0.03
Moutaz Neffati 0 0
Ватсон Макс 0 0
Шабани Лаорент 0 0
Нильссон Давид 0 0
Ссеванкамбо Исак 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Daniel Eid 0 0
Хазени Кристоффер 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 12 0.41
Модесто Руй 6 0.21
Беширович Дино 5 0.17
Целина Берсант 4 0.14
Хансен Беньямин 3 0.1
Салетрос Антон 2 0.07
Исмаила Кулибали 2 0.07
Тюкосен Мадс 1 0.03
Валакари Онни 1 0.03
Фараж Омар 1 0.03
Гвидетти Йон 1 0.03
Эд Эскил 1 0.03
Abdihakin Ali 1 0.03
Taha Ayari 0 0
Lamine Dabo 0 0

Карточки

ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ватсон Макс 5 0
Daniel Eid 5 0
Прица Тим 5 0
Каллей Яхья 5 0
Бьёрк Карл 3 0
Лушаку Исмет 3 0
Kevin Jansson 3 0
Салихович Дино 3 0
Сисей Йеспер 3 0
Нюман Кристоффер 2 0
Траустасон Арнор 2 0
Нильссон Давид 2 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Эрикссон Антон 2 0
Moutaz Neffati 2 0
Моберг-Карлссон Давид 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Ture Sandberg 1 0
Marcus Baggesen 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беширович Дино 8 0
Тюкосен Мадс 4 2
Милошевич Александер 6 0
Салетрос Антон 4 0
Исмаила Кулибали 2 1
Целина Берсант 3 0
Lamine Dabo 3 0
Mikkjal Thomassen 1 1
Питтас Яннис 2 0
Хансен Беньямин 2 0
Эд Эскил 2 0
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Папаяннопулос Сотирис 1 0
Диавара Исмаэль 1 0
Валакари Онни 1 0
Victor Andersson 1 0
Taha Ayari 1 0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
АИК
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

8
9
ИФК Норрчепинг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
АИК
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

10
21
ИФК Норрчепинг
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
АИК
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

24
11

Упущенные победы

18
30

Голы по времени матча

Забито

18
20
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 9
18 Не забивали 15
0
0%
2
10%
1-15
3
17%
3
15%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
2
11%
5
25%
46-60
6
33%
5
25%
61-75
5
28%
2
10%
76-90

Пропущено

28
22
14 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
5
18%
2
9%
1-15
5
18%
2
9%
16-30
4
14%
5
23%
31-45
6
21%
6
27%
46-60
5
18%
2
9%
61-75
3
11%
5
23%
76-90

Забито

16
23
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
0
0%
2
9%
1-15
4
25%
1
4%
16-30
1
6%
6
26%
31-45
8
50%
3
13%
46-60
2
13%
5
22%
61-75
1
6%
6
26%
76-90

Пропущено

27
15
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
5
19%
2
13%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
5
19%
1
7%
31-45
3
11%
5
33%
46-60
4
15%
4
27%
61-75
6
22%
1
7%
76-90

Забито

34
43
10 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 16
6 Не забивали 4
0
0%
4
9%
1-15
7
21%
4
9%
16-30
3
9%
9
21%
31-45
10
29%
29%
8
19%
46-60
8
24%
10
23%
61-75
6
18%
8
19%
76-90

Пропущено

55
37
28 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 17
10
18%
4
11%
1-15
9
16%
4
11%
16-30
9
16%
6
16%
31-45
9
16%
11
30%
30%
46-60
9
16%
6
16%
61-75
9
16%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:1 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 0:2 ИФК Норрчепинг - Сириус 0:2
Хальмстад - ИФК Норрчепинг 0:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хеккен 3:3 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 1:2 Питео - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Вестерос 2:1 ГАИС - ИФК Норрчепинг 0:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:0 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:0 Вестерос - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Юргорден 1:3 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 5:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 0:4
АИК
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
АИК - Эльфсборг 2:1 Гётеборг - АИК 1:2 АИК - Вестерос 1:2 АИК - Хеккен 0:2
АИК - Хаммарбю 1:0 Сириус - АИК 0:1 Кальмар - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Вестерос - АИК 2:1 Вернаму - АИК 0:1 АИК - Броммапойкарна 2:1 Кубикенборг - АИК 1:7 Юргорден - АИК 0:2 АИК - Мьельбю 1:0 Вестерос - АИК 1:2 АИК - ГАИС 0:1 ГАИС - АИК 2:0 Хальмстад - АИК 1:2 АИК - Кальмар 1:2 Спарта Прага - АИК 3:1

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
АИК

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 55%
2
6 раз 21%
0
5 раз 17%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
12 раз 41%
2
9 раз 31%
0
6 раз 21%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ИФК Норрчепинг
АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
3
4
11
1.5
6
8
2
13
2.5
2
12
1
14
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
3
4
10
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
23
6
8
21
1.5
11
18
2
27
2.5
2
27
1
28
3.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 29 18 8 3 65 - 24 62
2.
Хаммарбю
 29 16 6 7 50 - 24 54
3.
АИК
 29 16 3 10 41 - 40 51
4.
Юргорден
 29 15 5 9 42 - 36 50
5.
Мьельбю
 29 13 8 8 43 - 35 47
6.
ГАИС
 29 13 6 10 34 - 33 45
7.
Эльфсборг
 29 13 5 11 52 - 44 44
8.
Хеккен
 29 12 6 11 54 - 50 42
9.
Сириус
 29 12 5 12 46 - 44 41
10.
ИФК Норрчепинг
 29 9 7 13 35 - 54 34
11.
Броммапойкарна
 29 8 10 11 45 - 51 34
12.
Хальмстад
 29 10 3 16 31 - 45 33
13.
Гётеборг
 29 7 10 12 33 - 42 31
14.
Вернаму
 29 7 9 13 30 - 40 30
15.
Кальмар
 29 7 6 16 37 - 58 27
16.
Вестерос
 29 5 5 19 25 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 14 12 1 1 36 - 6 37
2.
Хаммарбю
 15 9 4 2 30 - 12 31
3.
Эльфсборг
 15 9 3 3 32 - 16 30
4.
Мьельбю
 14 8 5 1 27 - 16 29
5.
АИК
 14 9 1 4 24 - 14 28
6.
ГАИС
 14 8 4 2 20 - 10 28
7.
Юргорден
 14 7 4 3 18 - 14 25
8.
Хальмстад
 15 7 2 6 19 - 14 23
9.
Хеккен
 15 6 3 6 31 - 25 21
10.
Сириус
 15 6 3 6 27 - 22 21
11.
ИФК Норрчепинг
 15 6 2 7 19 - 27 20
12.
Броммапойкарна
 15 4 5 6 20 - 27 17
13.
Гётеборг
 15 3 6 6 14 - 20 15
14.
Вестерос
 14 3 3 8 14 - 21 12
15.
Кальмар
 14 3 2 9 18 - 29 11
16.
Вернаму
 14 2 3 9 14 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 15 8 1 6 24 - 22 25
2.
Мальмё
 15 6 7 2 29 - 18 25
3.
Хаммарбю
 14 7 2 5 20 - 12 23
4.
АИК
 15 7 2 6 17 - 26 23
5.
Хеккен
 14 6 3 5 23 - 25 21
6.
Вернаму
 15 5 6 4 16 - 13 21
7.
Сириус
 14 6 2 6 19 - 22 20
8.
Мьельбю
 15 5 3 7 16 - 19 18
9.
Броммапойкарна
 14 4 5 5 25 - 24 17
10.
ГАИС
 15 5 2 8 14 - 23 17
11.
Гётеборг
 14 4 4 6 19 - 22 16
12.
Кальмар
 15 4 4 7 19 - 29 16
13.
Эльфсборг
 14 4 2 8 20 - 28 14
14.
ИФК Норрчепинг
 14 3 5 6 16 - 27 14
15.
Хальмстад
 14 3 1 10 12 - 31 10
16.
Вестерос
 15 2 2 11 11 - 22 8
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Васич Никола 17 (5)
Мальмё Телин Исаак 15 (4)
Хаммарбю Бесара Нахир 12 (8)
Мальмё Ботхейм Эрик 12 (6)
Юргорден Хуммет Денис 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
ГАИС Axel Henriksson 11
Юргорден Сабович Бесард 10
Хальмстад Баффо Джозеф 9
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 7
АИК Беширович Дино 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Виктор Андерсон получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Г О О О О Л - Питтас Яннис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 20'
    Салихович Дино получил желтую карточку от судьи
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