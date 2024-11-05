  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 4.
Централ Кост Маринерс
1:2
Второй тайм: 76'
Шанхай Шеньхуа
0'
2' Желтая карточка
Кальтак Брайан
0:1
50' Гол
Луис Андре
0:2
64' Гол
Ханчао Ю
1:2
75' Гол
Sabit James

Ход матча

2'
Кальтак Брайан
 
5'
 
Ханчао Ю
Се Пэнфэй
46'
 
Ян Цзэсян
Манафа Вилсон
50'
0:1
Луис Андре
(Ханчао Ю)
58'
Куол Алоу
Эдмондсон Райан
 
58'
Bailey Brandtman
Фейхао Витор
 
64'
 
У Си
Хаоян Сюй
64'
0:2
Ханчао Ю
(Чань Шиничи)
72'
Haine Eames
Diesel Herrington
 
72'
Sabit James
Sasha Kuzevski
 
75'
Sabit James
1:2

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
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Ничья
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40
Dylan
Peraic-Cullen
24
Diesel
Herrington
3
Кальтак
Брайан
33
Полл
Натан
27
Sasha
Kuzevski
12
Маурагис
Лукас
16
Harrison
Steele
8
Маккалмонт
Алфи
10
Брито
Микаель
99
Эдмондсон
Райан
11
Фейхао
Витор
30
Ясюн
Бао
13
Манафа
Вилсон
4
Цзян
Шэнлон
5
Чжу
Чэньцзе
27
Чань
Шиничи
33
Ванг
Хайан
14
Се
Пэнфэй
17
Гао
Тиануй
10
Жоау
Карлуш
7
Хаоян
Сюй
9
Луис
Андре
V
Централ Кост Маринерс
5-3-2
Шанхай Шеньхуа
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брито Микаель 2 (1) 0.5
Маурагис Лукас 1 0.25
Nicholas Duarte 1 0.25
Маккалмонт Алфи 0 0
Куол Алоу 0 0
Трапп Брэд 0 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 3 (1) 0.75
Малеле Сефас 2 (1) 0.5
Ханчао Ю 1 0.25
Гао Тиануй 1 0.25
Ванг Хайан 1 0.25
Ян Цзэсян 0 0
Чань Шиничи 0 0

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальтак Брайан 2 0
Павлесик Адам 0 1
Эдмондсон Райан 1 0
Маурагис Лукас 1 0
Брито Микаель 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амаду Ибраим 1 0
Малеле Сефас 1 0
Жоау Карлуш 1 0
Фернандиньо V 1 0
Цзинь Шунькай 1 0
Хаоян Сюй 1 0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Централ Кост Маринерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
6
Централ Кост Маринерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
2
50%
3
50%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Централ Кост Маринерс - Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:1 Шанхай Порт - Централ Кост Маринерс 3:2 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 0:0
Централ Кост Маринерс - Бурирам Юнайтед 1:2 Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1 Хейдельберг Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 Аль-Ахед - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Сычуань Цзюнью 2:2 Шанхай Шеньхуа - Кавасаки Фронтале 2:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 2:1
Джохор Дарул Такзим - Шанхай Шеньхуа 3:0 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 3:2 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Шанхай Шеньхуа - Пхохан Стилерс 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 3:4 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 5:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 0:2 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:5 Сычуань Цзюнью - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 3:2 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 6:0 Циндао Вест Коаст - Шанхай Шеньхуа 0:1

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
Шанхай Шеньхуа

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Централ Кост Маринерс
Шанхай Шеньхуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 3 3 0 0 11 - 4 9
2.
Шанхай Шеньхуа
 2:1 4 3 0 1 8 - 5 9
3.
Виссел Кобе
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Бурирам Юнайтед
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Шаньдун Тайшань
 3 1 1 1 6 - 5 4
6.
Джохор Дарул Такзим
 3 1 1 1 6 - 5 4
7.
Йокогама Ф-Маринос
 3 1 1 1 9 - 9 4
8.
Шанхай Порт
 3 1 1 1 5 - 7 4
9.
Пхохан Стилерс
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Кавасаки Фронтале
 3 1 0 2 1 - 3 3
11.
Ульсан Хёндэ
 3 0 0 3 0 - 7 0
12.
Централ Кост Маринерс
 1:2 4 0 0 4 5 - 10 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 2 2 0 0 10 - 4 6
2.
Шанхай Шеньхуа
 2:1 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Шанхай Порт
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Бурирам Юнайтед
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Йокогама Ф-Маринос
 1 1 0 0 4 - 0 3
7.
Пхохан Стилерс
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Джохор Дарул Такзим
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Виссел Кобе
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Кавасаки Фронтале
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Централ Кост Маринерс
 1:2 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Ульсан Хёндэ
 2 0 0 2 0 - 3 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виссел Кобе
 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Бурирам Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кванджу
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Кавасаки Фронтале
 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Шанхай Шеньхуа
 2:1 2 1 0 1 2 - 4 3
6.
Джохор Дарул Такзим
 2 0 1 1 3 - 5 1
7.
Йокогама Ф-Маринос
 2 0 1 1 5 - 9 1
8.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Шанхай Порт
 1 0 0 1 0 - 3 0
10.
Ульсан Хёндэ
 1 0 0 1 0 - 4 0
11.
Централ Кост Маринерс
 1:2 2 0 0 2 3 - 6 0
12.
Пхохан Стилерс
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 6 (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (2)
Аль-Айн Рахими Суфьян 4
Аль-Ахли Джидда Марез Рияд 3 (3)
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 3
Весь список

Топ нарушителей
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 3
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Ульсан Хёндэ Юн Ил-Лок 2
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 2
Шаньдун Тайшань Кризан 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 5'
    Се Пэнфэй уходит с поля. Ханчао Ю выходит вместо него
  • 2'
    Brian Kaltak получил желтую карточку от судьи
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