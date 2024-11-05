Тур: 4.
2:2
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаКальтак Брайан
0:1
50' ГолЛуис Андре
0:2
64' ГолХанчао Ю
1:2
75' ГолSabit James
80' Желтая карточкаЖоау Карлуш
80' Желтая карточкаSabit James
2:2
90' ГолBailey Brandtman
90'+7
Ход матча
50'
0:1
64'
0:2
75'
1:2
80'
80'
90'
2:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
5 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
515 Количество передач 510
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
33
Полл
Натан
11
Фейхао
Витор
30
Ясюн
Бао
27
Чань
Шиничи
33
Ванг
Хайан
14
Се
Пэнфэй
17
Гао
Тиануй
10
Жоау
Карлуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Полл НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Фейхао ВиторНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
5 Смит НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Rocco Smith
-
36 Haine Eames
-
17 Sabit James
-
-
Главный тренер: Джексон Марк
- Основной состав
-
30 Ясюн БаоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Чань ШиничиЗащитник
-
33 Ванг ХайанПолузащитник
-
14 Се ПэнфэйПолузащитник
-
17 Гао ТиануйПолузащитник
-
10 Жоау КарлушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Ма ЖенВратарь
- Защитник
-
16 Ян ЦзэсянЗащитник
- Защитник
-
15 У СиПолузащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
-
29 Чжоу ЖунченПолузащитник
-
36 Фэй ЭрнандуоНападающий
-
43 Haoyu Yang
-
31 Yifan Wang
-
34 Chengyu Liu
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
Бомбардиры внутри турнира
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брито Микаель
|2 (1)
|0.5
|Маурагис Лукас
|1
|0.25
|Nicholas Duarte
|1
|0.25
|Sabit James
|1
|0.25
|Bailey Brandtman
|1
|0.25
|Маккалмонт Алфи
|0
|0
|Куол Алоу
|0
|0
|Трапп Брэд
|0
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|3 (1)
|0.75
|Малеле Сефас
|2 (1)
|0.5
|Ханчао Ю
|1
|0.25
|Гао Тиануй
|1
|0.25
|Ванг Хайан
|1
|0.25
|Ян Цзэсян
|0
|0
|Чань Шиничи
|0
|0
Карточки
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальтак Брайан
|2
|0
|Павлесик Адам
|0
|1
|Эдмондсон Райан
|1
|0
|Маурагис Лукас
|1
|0
|Брито Микаель
|1
|0
|Sabit James
|1
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жоау Карлуш
|2
|0
|Амаду Ибраим
|1
|0
|Малеле Сефас
|1
|0
|Фернандиньо V
|1
|0
|Цзинь Шунькай
|1
|0
|Хаоян Сюй
|1
|0
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Централ Кост Маринерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
6
Централ Кост Маринерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
1
33%
3
50%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
3
50%
3
38%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
20%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
2
20%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Централ Кост Маринерс - Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:1 Шанхай Порт - Централ Кост Маринерс 3:2 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 0:0
Централ Кост Маринерс - Бурирам Юнайтед 1:2 Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1 Хейдельберг Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 Аль-Ахед - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Сычуань Цзюнью 2:2 Шанхай Шеньхуа - Кавасаки Фронтале 2:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 2:1
Джохор Дарул Такзим - Шанхай Шеньхуа 3:0 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 3:2 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Шанхай Шеньхуа - Пхохан Стилерс 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 3:4 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 5:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 0:2 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:5 Сычуань Цзюнью - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 3:2 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 6:0 Циндао Вест Коаст - Шанхай Шеньхуа 0:1
Результаты матчей
Централ Кост Маринерс
Шанхай Шеньхуа
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Централ Кост Маринерс
Шанхай Шеньхуа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|0:2
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|3:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|9 - 9
|4
|9.
|0:3
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|11.
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|2
|2
|0
|0
|10 - 4
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|0:3
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|10.
|3:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|3:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|5.
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|5 - 9
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|12.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|6 (1)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (2)
|Виссел Кобе
|Миясиро Тайсэй
|4
|Аль-Айн
|Рахими Суфьян
|4
|Аль-Ахли Джидда
|Марез Рияд
|3 (3)
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|3
|Шанхай Порт
|Жусса Матеус
|1 1
|Ульсан Хёндэ
|Юн Ил-Лок
|2
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|2
|Шанхай Шеньхуа
|Жоау Карлуш
|2