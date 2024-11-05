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  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 4.
Централ Кост Маринерс
2:2
Конец матча
Шанхай Шеньхуа
0'
2' Желтая карточка
Кальтак Брайан
0:1
50' Гол
Луис Андре
0:2
64' Гол
Ханчао Ю
1:2
75' Гол
Sabit James
80' Желтая карточка
Жоау Карлуш
80' Желтая карточка
Sabit James
2:2
90' Гол
Bailey Brandtman
90'+7

Ход матча

2'
Кальтак Брайан
 
5'
 
Ханчао Ю
Се Пэнфэй
46'
 
Ян Цзэсян
Манафа Вилсон
50'
0:1
Луис Андре
(Ханчао Ю)
58'
Куол Алоу
Эдмондсон Райан
 
58'
Bailey Brandtman
Фейхао Витор
 
64'
 
У Си
Хаоян Сюй
64'
0:2
Ханчао Ю
(Чань Шиничи)
72'
Haine Eames
Diesel Herrington
 
72'
Sabit James
Sasha Kuzevski
 
75'
Sabit James
1:2
79'
 
Фулан Cисы Айди
Чань Шиничи
80'
 
Жоау Карлуш
80'
Sabit James
 
82'
 
Chengyu Liu
Луис Андре
85'
Уилсон Уильям
Маккалмонт Алфи
 
90'
Bailey Brandtman
2:2

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 5 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 515 Количество передач 510
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Dylan
Peraic-Cullen
24
Diesel
Herrington
3
Кальтак
Брайан
33
Полл
Натан
27
Sasha
Kuzevski
12
Маурагис
Лукас
16
Harrison
Steele
8
Маккалмонт
Алфи
10
Брито
Микаель
99
Эдмондсон
Райан
11
Фейхао
Витор
30
Ясюн
Бао
13
Манафа
Вилсон
4
Цзян
Шэнлон
5
Чжу
Чэньцзе
27
Чань
Шиничи
33
Ванг
Хайан
14
Се
Пэнфэй
17
Гао
Тиануй
10
Жоау
Карлуш
7
Хаоян
Сюй
9
Луис
Андре
V
Централ Кост Маринерс
5-3-2
Шанхай Шеньхуа
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брито Микаель 2 (1) 0.5
Маурагис Лукас 1 0.25
Nicholas Duarte 1 0.25
Sabit James 1 0.25
Bailey Brandtman 1 0.25
Маккалмонт Алфи 0 0
Куол Алоу 0 0
Трапп Брэд 0 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 3 (1) 0.75
Малеле Сефас 2 (1) 0.5
Ханчао Ю 1 0.25
Гао Тиануй 1 0.25
Ванг Хайан 1 0.25
Ян Цзэсян 0 0
Чань Шиничи 0 0

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальтак Брайан 2 0
Павлесик Адам 0 1
Эдмондсон Райан 1 0
Маурагис Лукас 1 0
Брито Микаель 1 0
Sabit James 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоау Карлуш 2 0
Амаду Ибраим 1 0
Малеле Сефас 1 0
Фернандиньо V 1 0
Цзинь Шунькай 1 0
Хаоян Сюй 1 0

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Централ Кост Маринерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
6
Централ Кост Маринерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
3
50%
3
38%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
20%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Централ Кост Маринерс - Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:1 Шанхай Порт - Централ Кост Маринерс 3:2 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 0:0
Централ Кост Маринерс - Бурирам Юнайтед 1:2 Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1 Хейдельберг Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 Аль-Ахед - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Сычуань Цзюнью 2:2 Шанхай Шеньхуа - Кавасаки Фронтале 2:0 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 2:1
Джохор Дарул Такзим - Шанхай Шеньхуа 3:0 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 3:2 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Шанхай Шеньхуа - Пхохан Стилерс 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 3:4 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 5:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 0:2 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:5 Сычуань Цзюнью - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 3:2 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 6:0 Циндао Вест Коаст - Шанхай Шеньхуа 0:1

Результаты матчей

Централ Кост Маринерс
Шанхай Шеньхуа

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Централ Кост Маринерс
Шанхай Шеньхуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виссел Кобе
 2:0 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Кванджу
 0:2 4 3 0 1 11 - 6 9
3.
Бурирам Юнайтед
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Шанхай Шеньхуа
 4 2 1 1 8 - 6 7
5.
Кавасаки Фронтале
 3:0 4 2 0 2 4 - 3 6
6.
Джохор Дарул Такзим
 3 1 1 1 6 - 5 4
7.
Шаньдун Тайшань
 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Йокогама Ф-Маринос
 3 1 1 1 9 - 9 4
9.
Шанхай Порт
 0:3 4 1 1 2 5 - 10 4
10.
Пхохан Стилерс
 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Централ Кост Маринерс
 4 0 1 3 6 - 10 1
12.
Ульсан Хёндэ
 3 0 0 3 0 - 7 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 0:2 2 2 0 0 10 - 4 6
2.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Виссел Кобе
 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Шанхай Порт
 0:3 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
Бурирам Юнайтед
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Йокогама Ф-Маринос
 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Пхохан Стилерс
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Джохор Дарул Такзим
 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Кавасаки Фронтале
 3:0 2 1 0 1 3 - 1 3
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Ульсан Хёндэ
 2 0 0 2 0 - 3 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виссел Кобе
 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Бурирам Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кавасаки Фронтале
 3:0 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Кванджу
 0:2 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Джохор Дарул Такзим
 2 0 1 1 3 - 5 1
6.
Шанхай Шеньхуа
 2 0 1 1 2 - 5 1
7.
Йокогама Ф-Маринос
 2 0 1 1 5 - 9 1
8.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Ульсан Хёндэ
 1 0 0 1 0 - 4 0
10.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 3 - 6 0
11.
Пхохан Стилерс
 2 0 0 2 1 - 5 0
12.
Шанхай Порт
 0:3 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 6 (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (2)
Виссел Кобе Миясиро Тайсэй 4
Аль-Айн Рахими Суфьян 4
Аль-Ахли Джидда Марез Рияд 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 3
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Ульсан Хёндэ Юн Ил-Лок 2
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 2
Шанхай Шеньхуа Жоау Карлуш 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Ханчао Ю сделал результативную передачу.
    • 50'
      Г О О О О Л - Луис Андре V бьет в цель!
    • 46'
      Манафа Вилсон уходит с поля. Ян Цзэсян выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 5'
      Се Пэнфэй уходит с поля. Ханчао Ю выходит вместо него
    • 2'
      Brian Kaltak получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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