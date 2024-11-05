  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 4.
Виссел Кобе
2:0
Второй тайм: 80'
Кванджу
0'
16' Желтая карточка
Sung-Kwon Jo
1:0
45' Пенальти
Миясиро Тайсэй
2:0
54' Гол
Сасаки Даидзю
61' Желтая карточка
Миясиро Тайсэй

Ход матча

16'
 
Sung-Kwon Jo
45'
Миясиро Тайсэй
1:0
46'
 
Gyung-Jae Kim
Chang Moo Sin
46'
 
Yool Heo
Young-Kyu Ahn
54'
Сасаки Даидзю
2:0
56'
 
Ким Хан-Гиль
Sung-Kwon Jo
56'
 
Heui-Kyun Lee
Микелтадзе Бека
61'
Миясиро Тайсэй
 
63'
Иде Харуя
Иино Нанасэи
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Виссел Кобе
Ничья
Кванджу
4.05
5.90
Реклама, zenit.win
6.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Маэкава
Дайя
81
Кикути
Рюхо
4
Ямакава
Тэцуси
3
Тулер
Матеус
19
Хацусэ
Рё
25
Yuya
Kuwasaki
7
Идегути
Ёсуке
26
Патрик
Жан
2
Иино
Нанасэи
9
Миясиро
Тайсэй
22
Сасаки
Даидзю
1
Kyeong-Min
Kim
2
Sung-Kwon
Jo
15
Jun-Soo
Byeon
6
Young-Kyu
Ahn
27
Jin-Ho
Kim
55
Пак
Тхэ-Чжун
40
Chang
Moo
Sin
7
Асани
Ясир
14
Ho-Yeon
Jeong
99
Микелтадзе
Бека
30
Чой
Кён-Рок
Виссел Кобе
4-3-3
Кванджу
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Виссел Кобе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миясиро Тайсэй 4 (1) 1
Сакаи Готоку 1 0.25
Сасаки Даидзю 1 0.25
Огихара Тагахиро 0 0
Муто Йосинори 0 0
Кванджу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асани Ясир 6 (1) 1.5
Микелтадзе Бека 1 0.25
Hye-Seong Oh 1 0.25
Gabriel Tigrao 1 0.25
Heui-Kyun Lee 1 0.25
Ho-Yeon Jeong 0 0
Jun-Soo Byeon 0 0

Карточки

Виссел Кобе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огихара Тагахиро 1 0
Миясиро Тайсэй 1 0
Тулер Матеус 1 0
Кванджу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асани Ясир 1 0
Gyung-Jae Kim 1 0
Hye-Seong Oh 1 0
Heui-Kyun Lee 1 0
Kang-Hyeon Lee 1 0
Jun-Soo Byeon 1 0
Ho-Yeon Jeong 1 0
Sung-Kwon Jo 1 0

Результаты матчей

Виссел Кобе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кванджу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Виссел Кобе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Кванджу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
9
Виссел Кобе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Кванджу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
9

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
9
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
4
44%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
11%
46-60
1
50%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
25%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
10%
46-60
1
25%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Виссел Кобе
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Виссел Кобе - Джубило Ивата 2:0 Виссел Кобе - Киото Санга 2:1 Ульсан Хёндэ - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Токио 0:2
Киото Санга - Виссел Кобе 2:3 Виссел Кобе - Шаньдун Тайшань 2:1 Виссел Кобе - Урава Ред 1:0 Касима Антлерс - Виссел Кобе 0:3 Альбирекс Ниигата - Виссел Кобе 2:3 Бурирам Юнайтед - Виссел Кобе 0:0 Виссел Кобе - Серезо Осака 2:1 Ависпа Фукуока - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Саган Тосу 2:0 Касива Рейсол - Виссел Кобе 0:1 Виссел Кобе - Гамба Осака 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 1:2 Кавасаки Фронтале - Виссел Кобе 3:0 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 Виссел Кобе - Нагоя Грампус 3:3
Кванджу
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кванджу - Тэджон Ситизен 0:0 Инчхон Юнайтед - Кванджу 1:0 Кванджу - Джохор Дарул Такзим 3:1 Кванджу - Тэгу 1:1
Кванджу - Сеул 3:1 Кавасаки Фронтале - Кванджу 0:1 Кимчхон Санму - Кванджу 2:0 Кванджу - Чеджу Юнайтед 0:2 Кванджу - Йокогама Ф-Маринос 7:3 Кванджу - Пхохан Стилерс 2:1 Тэджон Ситизен - Кванджу 2:0 Ульсан Хёндэ - Кванджу 2:2 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Канвон - Кванджу 3:2 Чонбук Моторс - Кванджу 0:1 Кванджу - Сувон Сити 1:0 Тэгу - Кванджу 0:1 Кванджу - Сеонам 3:2 Кванджу - Инчхон Юнайтед 0:2

Результаты матчей

Виссел Кобе
Кванджу

Точный счет

2:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 50%
7:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
7:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Виссел Кобе
Кванджу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виссел Кобе
 2:0 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Кванджу
 0:2 4 3 0 1 11 - 6 9
3.
Бурирам Юнайтед
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Шанхай Шеньхуа
 4 2 1 1 8 - 6 7
5.
Кавасаки Фронтале
 3:0 4 2 0 2 4 - 3 6
6.
Джохор Дарул Такзим
 3 1 1 1 6 - 5 4
7.
Шаньдун Тайшань
 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Йокогама Ф-Маринос
 3 1 1 1 9 - 9 4
9.
Шанхай Порт
 0:3 4 1 1 2 5 - 10 4
10.
Пхохан Стилерс
 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Централ Кост Маринерс
 4 0 1 3 6 - 10 1
12.
Ульсан Хёндэ
 3 0 0 3 0 - 7 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 0:2 2 2 0 0 10 - 4 6
2.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Виссел Кобе
 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Шанхай Порт
 0:3 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
Бурирам Юнайтед
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Йокогама Ф-Маринос
 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Пхохан Стилерс
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Джохор Дарул Такзим
 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Кавасаки Фронтале
 3:0 2 1 0 1 3 - 1 3
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Ульсан Хёндэ
 2 0 0 2 0 - 3 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виссел Кобе
 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Бурирам Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кавасаки Фронтале
 3:0 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Кванджу
 0:2 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Джохор Дарул Такзим
 2 0 1 1 3 - 5 1
6.
Шанхай Шеньхуа
 2 0 1 1 2 - 5 1
7.
Йокогама Ф-Маринос
 2 0 1 1 5 - 9 1
8.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Ульсан Хёндэ
 1 0 0 1 0 - 4 0
10.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 3 - 6 0
11.
Пхохан Стилерс
 2 0 0 2 1 - 5 0
12.
Шанхай Порт
 0:3 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 6 (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (2)
Виссел Кобе Миясиро Тайсэй 4
Аль-Айн Рахими Суфьян 4
Аль-Ахли Джидда Марез Рияд 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 3
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Ульсан Хёндэ Юн Ил-Лок 2
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 2
Шанхай Шеньхуа Жоау Карлуш 2
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Г О О О О Л - Миясиро Тайсэй из команды Виссел Кобе забивает с точки!
  • 16'
    Sung-Kwon Jo получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Виссел Кобе
Ничья
Кванджу
4.05
5.90
Реклама, zenit.win
6.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Виссел Кобе 2:0 Кванджу онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Виссел Кобе
Кванджу
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный