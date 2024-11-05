Тур: 4.
2:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаSung-Kwon Jo
1:0
45' ПенальтиМиясиро Тайсэй
2:0
54' ГолСасаки Даидзю
61' Желтая карточкаМиясиро Тайсэй
90'+5
Ход матча
16'
45'
1:0
54'
2:0
61'
82'
82'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
10 Удары в створ 1
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
348 Количество передач 412
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
81
Кикути
Рюхо
19
Хацусэ
Рё
26
Патрик
Жан
27
Jin-Ho
Kim
55
Пак
Тхэ-Чжун
30
Чой
Кён-Рок
- Основной состав
- Вратарь
-
81 Кикути РюхоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хацусэ РёЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Патрик ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Араи СётаВратарь
-
15 Yuki HondaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Иде ХаруяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Юруки КояНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Йосида Тацума
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Jin-Ho KimЗащитник
-
55 Пак Тхэ-ЧжунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Чой Кён-РокНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Sang-Gi LeeЗащитник
-
47 Ким Хан-ГильПолузащитник
-
31 Hee-Dong Roh
-
-
77 Hye-Seong Oh
-
-
-
18 Yool Heo
-
20 Kun-Hee Lee
-
Главный тренер: Jung-Hyo Lee
Бомбардиры внутри турнира
Виссел Кобе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миясиро Тайсэй
|4 (1)
|1
|Сакаи Готоку
|1
|0.25
|Сасаки Даидзю
|1
|0.25
|Огихара Тагахиро
|0
|0
|Муто Йосинори
|0
|0
Кванджу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асани Ясир
|6 (1)
|1.5
|Микелтадзе Бека
|1
|0.25
|Hye-Seong Oh
|1
|0.25
|Gabriel Tigrao
|1
|0.25
|Heui-Kyun Lee
|1
|0.25
|Ho-Yeon Jeong
|0
|0
|Jun-Soo Byeon
|0
|0
Карточки
Виссел Кобе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Огихара Тагахиро
|1
|0
|Миясиро Тайсэй
|1
|0
|Тулер Матеус
|1
|0
Кванджу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асани Ясир
|1
|0
|Gyung-Jae Kim
|1
|0
|Hye-Seong Oh
|1
|0
|Heui-Kyun Lee
|1
|0
|Kang-Hyeon Lee
|1
|0
|Jun-Soo Byeon
|1
|0
|Ho-Yeon Jeong
|1
|0
|Sung-Kwon Jo
|1
|0
Результаты матчей
Виссел Кобе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Кванджу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Виссел Кобе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Кванджу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
9
Виссел Кобе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Кванджу
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
9
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
9
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
4
44%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
11%
46-60
1
50%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
17%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
1
10%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Виссел Кобе
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Виссел Кобе - Джубило Ивата 2:0 Виссел Кобе - Киото Санга 2:1 Ульсан Хёндэ - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Токио 0:2
Киото Санга - Виссел Кобе 2:3 Виссел Кобе - Шаньдун Тайшань 2:1 Виссел Кобе - Урава Ред 1:0 Касима Антлерс - Виссел Кобе 0:3 Альбирекс Ниигата - Виссел Кобе 2:3 Бурирам Юнайтед - Виссел Кобе 0:0 Виссел Кобе - Серезо Осака 2:1 Ависпа Фукуока - Виссел Кобе 0:2 Виссел Кобе - Саган Тосу 2:0 Касива Рейсол - Виссел Кобе 0:1 Виссел Кобе - Гамба Осака 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 1:2 Кавасаки Фронтале - Виссел Кобе 3:0 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 Виссел Кобе - Нагоя Грампус 3:3
Кванджу
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кванджу - Тэджон Ситизен 0:0 Инчхон Юнайтед - Кванджу 1:0 Кванджу - Джохор Дарул Такзим 3:1 Кванджу - Тэгу 1:1
Кванджу - Сеул 3:1 Кавасаки Фронтале - Кванджу 0:1 Кимчхон Санму - Кванджу 2:0 Кванджу - Чеджу Юнайтед 0:2 Кванджу - Йокогама Ф-Маринос 7:3 Кванджу - Пхохан Стилерс 2:1 Тэджон Ситизен - Кванджу 2:0 Ульсан Хёндэ - Кванджу 2:2 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Канвон - Кванджу 3:2 Чонбук Моторс - Кванджу 0:1 Кванджу - Сувон Сити 1:0 Тэгу - Кванджу 0:1 Кванджу - Сеонам 3:2 Кванджу - Инчхон Юнайтед 0:2
Результаты матчей
Виссел Кобе
Кванджу
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
7:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
3
1 раз 50%
7
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
7:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
7
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Виссел Кобе
Кванджу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
22
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|2:0
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|7.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|9 - 9
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|11.
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|1
|12.
|0:2
|4
|0
|0
|4
|0 - 9
|0
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|10 - 4
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|5.
|2:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|5 - 9
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|12.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|6 (1)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (2)
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|4
|Виссел Кобе
|Миясиро Тайсэй
|4
|Аль-Айн
|Рахими Суфьян
|4
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|3
|Кавасаки Фронтале
|Иенага Акихиро
|1 1
|Шанхай Порт
|Жусса Матеус
|1 1
|Ульсан Хёндэ
|Юн Ил-Лок
|2
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|2