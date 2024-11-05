Тур: 4.
3:1
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаШэньчао Ван
1:0
12' ГолИенага Акихиро
2:0
13' ГолСегава Юсуке
3:0
33' ГолВан Вермескеркен Саи
46' Желтая карточкаОскар дос Сантос
48' Желтая карточкаЧжэнь Вэй
77' Желтая карточкаЯн Шиюань
3:1
83' ГолВаргас Матиас
86' Желтая карточкаИенага Акихиро
90' Вторая желтая карточкаИенага Акихиро
90'+7
Ход матча
3'
12'
1:0
13'
2:0
33'
3:0
46'
46'
48'
64'
74'
77'
83'
85'
86'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 9
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
416 Количество передач 491
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
35
Маруяма
Юити
13
Sota
Miura
17
Тоно
Даия
77
Ямамото
Юки
30
Сегава
Юсуке
9
Эрисон
13
Чжэнь
Вэй
31
Бао
Шенджин
20
Ян
Шиюань
16
Синь
Сюй
27
Цзин
Фэн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Маруяма ЮитиЗащитник
-
13 Sota MiuraЗащитник
-
17 Тоно ДаияПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Ямамото ЮкиПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Сегава ЮсукеПолузащитник
-
9 ЭрисонНападающий
- Запасные игроки
-
98 Ямагути ЛуиВратарь
-
22 Хаясака ЮкиВратарь
-
15 Танабэ СютоЗащитник
-
4 ЖесиэльЗащитник
-
10 Осима РётаПолузащитник
-
24 Мияги ТэнНападающий
-
11 Кобаяси ЮНападающий
-
32 Soma Kanda
-
20 Shin Yamada
-
34 Kota Yui
-
-
19 So Kawahara
-
Главный тренер: Оники Тору
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
- Защитник
-
31 Бао ШенджинЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
-
16 Синь СюйПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Цзин ФэнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Чэнь ВэйВратарь
-
25 Jia DuВратарь
-
2 Ли АнЗащитник
-
19 Ван ЧжэньаоЗащитник
-
23 Хуань ФуЗащитник
-
32 Ли ШуайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Лю ЧжурунНападающий
-
Главный тренер: Мускат Кевин
История личных встреч
Кавасаки Фронтале
Шанхай Порт
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Кавасаки Фронтале
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иенага Акихиро
|1
|0.25
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0.25
|Сегава Юсуке
|1
|0.25
|Silva Marsinio3
|1
|0.25
|Эрисон
|0
|0
|Сасаки Асахи
|0
|0
Шанхай Порт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варгас Матиас
|2
|0.5
|Лэй У
|1
|0.25
|Ли Ан
|1
|0.25
|William Popp II
|1
|0.25
|Соуза Густав
|1
|0.25
|Оскар дос Сантос
|0
|0
Карточки
Кавасаки Фронтале
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иенага Акихиро
|1
|1
|Silva Marsinio3
|0
|1
|Тоно Даия
|1
|0
|Cesar Haydar
|1
|0
|Эрисон
|1
|0
|Sota Miura
|1
|0
Шанхай Порт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жусса Матеус
|1
|1
|Чжэнь Вэй
|2
|0
|Оскар дос Сантос
|1
|0
|Шэньчао Ван
|1
|0
|Ян Шиюань
|1
|0
|William Popp II
|1
|0
|Синь Сюй
|1
|0
Результаты матчей
Кавасаки Фронтале
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Шанхай Порт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Кавасаки Фронтале
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шанхай Порт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
5
Кавасаки Фронтале
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Шанхай Порт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
2
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
50%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Кавасаки Фронтале
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кавасаки Фронтале - Касима Антлерс 1:3 Шанхай Шеньхуа - Кавасаки Фронтале 2:0 Кавасаки Фронтале - Гамба Осака 1:1 Кавасаки Фронтале - Альбирекс Ниигата 0:2
Альбирекс Ниигата - Кавасаки Фронтале 4:1 Матида Зельвия - Кавасаки Фронтале 1:4 Кавасаки Фронтале - Кванджу 0:1 Кавасаки Фронтале - Альбирекс Ниигата 5:1 Нагоя Грампус - Кавасаки Фронтале 2:0 Ульсан Хёндэ - Кавасаки Фронтале 0:1 Кавасаки Фронтале - Саган Тосу 3:2 Вентфорет Кофу - Кавасаки Фронтале 1:1 Кавасаки Фронтале - Вентфорет Кофу 1:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Кавасаки Фронтале 2:0 Кавасаки Фронтале - Йокогама Ф-Маринос 1:3 Токио - Кавасаки Фронтале 0:3 Кавасаки Фронтале - Виссел Кобе 3:0 Касива Рейсол - Кавасаки Фронтале 2:3 Кавасаки Фронтале - Серезо Осака 1:1 Кавасаки Фронтале - Оита Тринита 1:3
Шанхай Порт
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 5:0 Цанчжоу - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Централ Кост Маринерс 3:2 Ченду Беттер Сити - Шанхай Порт 3:1
Пхохан Стилерс - Шанхай Порт 3:0 Шанхай Порт - Циндао Вест Коаст 2:1 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 3:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 3:4 Шанхай Порт - Джохор Дарул Такзим 2:2 Шанхай Порт - Сычуань Цзюнью 2:0 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 3:0 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка 7:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 8:1 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2 Шанхай Порт - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:1
Результаты матчей
Кавасаки Фронтале
Шанхай Порт
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Кавасаки Фронтале
Шанхай Порт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
22
13
13
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|2:0
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|7.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|9 - 9
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|11.
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|1
|12.
|0:2
|4
|0
|0
|4
|0 - 9
|0
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|10 - 4
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|5.
|2:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|5 - 9
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|12.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|6 (1)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (2)
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|4
|Виссел Кобе
|Миясиро Тайсэй
|4
|Аль-Айн
|Рахими Суфьян
|4
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|3
|Кавасаки Фронтале
|Иенага Акихиро
|1 1
|Шанхай Порт
|Жусса Матеус
|1 1
|Ульсан Хёндэ
|Юн Ил-Лок
|2
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|2