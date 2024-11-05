  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 4.
Кавасаки Фронтале
3:1
Конец матча
Шанхай Порт
0'
3' Желтая карточка
Шэньчао Ван
1:0
12' Гол
Иенага Акихиро
2:0
13' Гол
Сегава Юсуке
3:0
33' Гол
Ван Вермескеркен Саи
46' Желтая карточка
Оскар дос Сантос
48' Желтая карточка
Чжэнь Вэй
77' Желтая карточка
Ян Шиюань
3:1
83' Гол
Варгас Матиас
86' Желтая карточка
Иенага Акихиро
90' Вторая желтая карточка
Иенага Акихиро
90'+7

Ход матча

3'
 
Шэньчао Ван
12'
Иенага Акихиро
1:0
13'
Сегава Юсуке
2:0
33'
Ван Вермескеркен Саи
(Эрисон)
3:0
46'
 
Варгас Матиас
Цзин Фэн
46'
 
Ли Шуай
Браунинг Тайас
46'
 
Ли Ан
Бао Шенджин
46'
 
Оскар дос Сантос
48'
 
Чжэнь Вэй
64'
Shin Yamada
Эрисон
 
64'
Осима Рёта
Ямамото Юки
 
74'
 
Хуань Фу
Шэньчао Ван
77'
 
Ян Шиюань
79'
Кобаяси Ю
Сегава Юсуке
 
79'
Hinata Yamauchi
Тоно Даия
 
81'
 
Вэньцзюнь Люй
Соуза Густав
83'
3:1
Варгас Матиас
(Оскар дос Сантос)
85'
Жесиэль
Сасаки Асахи
 
86'
Иенага Акихиро
 
90'
Иенага Акихиро
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 9
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 416 Количество передач 491
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Юн
Сун-Рён
31
Ван
Вермескеркен
Саи
5
Сасаки
Асахи
35
Маруяма
Юити
13
Sota
Miura
17
Тоно
Даия
8
Татибанада
Кэнто
77
Ямамото
Юки
41
Иенага
Акихиро
30
Сегава
Юсуке
9
Эрисон
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
13
Чжэнь
Вэй
3
Браунинг
Тайас
31
Бао
Шенджин
8
Оскар
дос
Сантос
20
Ян
Шиюань
16
Синь
Сюй
9
Соуза
Густав
27
Цзин
Фэн
30
William
Popp
II
Кавасаки Фронтале
4-4-1-1
Шанхай Порт
4-3-1-2

История личных встреч

Кавасаки Фронтале
Шанхай Порт

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЧА
2:2
ЛЧА
1:0
ЛЧА
1:1
ЛЧА
0:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Кавасаки Фронтале
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иенага Акихиро 1 0.25
Ван Вермескеркен Саи 1 0.25
Сегава Юсуке 1 0.25
Silva Marsinio3 1 0.25
Эрисон 0 0
Сасаки Асахи 0 0
Шанхай Порт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варгас Матиас 2 0.5
Лэй У 1 0.25
Ли Ан 1 0.25
William Popp II 1 0.25
Соуза Густав 1 0.25
Оскар дос Сантос 0 0

Карточки

Кавасаки Фронтале
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иенага Акихиро 1 1
Silva Marsinio3 0 1
Тоно Даия 1 0
Cesar Haydar 1 0
Эрисон 1 0
Sota Miura 1 0
Шанхай Порт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жусса Матеус 1 1
Чжэнь Вэй 2 0
Оскар дос Сантос 1 0
Шэньчао Ван 1 0
Ян Шиюань 1 0
William Popp II 1 0
Синь Сюй 1 0

Результаты матчей

Кавасаки Фронтале
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Шанхай Порт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Кавасаки Фронтале
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шанхай Порт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
5
Кавасаки Фронтале
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Шанхай Порт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
2
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
50%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Кавасаки Фронтале
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кавасаки Фронтале - Касима Антлерс 1:3 Шанхай Шеньхуа - Кавасаки Фронтале 2:0 Кавасаки Фронтале - Гамба Осака 1:1 Кавасаки Фронтале - Альбирекс Ниигата 0:2
Альбирекс Ниигата - Кавасаки Фронтале 4:1 Матида Зельвия - Кавасаки Фронтале 1:4 Кавасаки Фронтале - Кванджу 0:1 Кавасаки Фронтале - Альбирекс Ниигата 5:1 Нагоя Грампус - Кавасаки Фронтале 2:0 Ульсан Хёндэ - Кавасаки Фронтале 0:1 Кавасаки Фронтале - Саган Тосу 3:2 Вентфорет Кофу - Кавасаки Фронтале 1:1 Кавасаки Фронтале - Вентфорет Кофу 1:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Кавасаки Фронтале 2:0 Кавасаки Фронтале - Йокогама Ф-Маринос 1:3 Токио - Кавасаки Фронтале 0:3 Кавасаки Фронтале - Виссел Кобе 3:0 Касива Рейсол - Кавасаки Фронтале 2:3 Кавасаки Фронтале - Серезо Осака 1:1 Кавасаки Фронтале - Оита Тринита 1:3
Шанхай Порт
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 5:0 Цанчжоу - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Централ Кост Маринерс 3:2 Ченду Беттер Сити - Шанхай Порт 3:1
Пхохан Стилерс - Шанхай Порт 3:0 Шанхай Порт - Циндао Вест Коаст 2:1 Шанхай Порт - Шанхай Шеньхуа 3:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 3:4 Шанхай Порт - Джохор Дарул Такзим 2:2 Шанхай Порт - Сычуань Цзюнью 2:0 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 3:0 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка 7:2 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 8:1 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2 Шанхай Порт - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Порт 0:1 Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:1

Результаты матчей

Кавасаки Фронтале
Шанхай Порт

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Кавасаки Фронтале
Шанхай Порт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виссел Кобе
 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Кванджу
 4 3 0 1 11 - 6 9
3.
Бурирам Юнайтед
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Джохор Дарул Такзим
 2:0 4 2 1 1 8 - 5 7
5.
Шанхай Шеньхуа
 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Кавасаки Фронтале
 4 2 0 2 4 - 4 6
7.
Шаньдун Тайшань
 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Йокогама Ф-Маринос
 3 1 1 1 9 - 9 4
9.
Шанхай Порт
 4 1 1 2 6 - 10 4
10.
Пхохан Стилерс
 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Централ Кост Маринерс
 4 0 1 3 6 - 10 1
12.
Ульсан Хёндэ
 0:2 4 0 0 4 0 - 9 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 2 2 0 0 10 - 4 6
2.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Джохор Дарул Такзим
 2:0 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Виссел Кобе
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Шанхай Порт
 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
Бурирам Юнайтед
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Йокогама Ф-Маринос
 1 1 0 0 4 - 0 3
9.
Пхохан Стилерс
 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Кавасаки Фронтале
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Ульсан Хёндэ
 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виссел Кобе
 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Бурирам Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кавасаки Фронтале
 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Кванджу
 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Джохор Дарул Такзим
 2:0 2 0 1 1 3 - 5 1
6.
Шанхай Шеньхуа
 2 0 1 1 2 - 5 1
7.
Йокогама Ф-Маринос
 2 0 1 1 5 - 9 1
8.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 3 - 6 0
10.
Пхохан Стилерс
 2 0 0 2 1 - 5 0
11.
Шанхай Порт
 2 0 0 2 1 - 6 0
12.
Ульсан Хёндэ
 0:2 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 6 (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (2)
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 4
Виссел Кобе Миясиро Тайсэй 4
Аль-Айн Рахими Суфьян 4
Весь список

Топ нарушителей
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 3
Кавасаки Фронтале Иенага Акихиро 1 1
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Ульсан Хёндэ Юн Ил-Лок 2
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Кавасаки Фронтале 3:1 Шанхай Порт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный