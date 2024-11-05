Тур: 4.
2:0
Второй тайм: 78'
Ход матча
8'
1:0
46'
53'
54'
67'
2:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
11
Мурило
14
Лоури
Шейн
42
Айман
Ариф
30
Инса
Начо
20
Муньис
Хуан
21
Хён-У
Чо
73
Юн
Ил-Лок
19
Ким
Ён
Гвон
10
Ким
Мин-У
31
Эсака
Атару
18
Чжу
Мин
Кю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 МурилоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Лоури ШейнПолузащитник
-
42 Айман АрифПолузащитник
-
30 Инса НачоПолузащитник
-
20 Муньис ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хазми АхмадВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 HebertyНападающий
- Нападающий
-
9 BergsonНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бидольо Гектор
- Основной состав
-
21 Хён-У ЧоВратарь
-
73 Юн Ил-ЛокЗащитник
- Защитник
-
19 Ким Ён ГвонЗащитник
-
10 Ким Мин-УЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Эсака АтаруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Чжу Мин КюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Мун Хюн ХоВратарь
- Защитник
-
20 Сок Хо ХванЗащитник
-
27 Ли Чхон-ЕнПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Min-Woo Kang
-
26 Min-Jun Kim
-
Главный тренер: Ким Пан-Гон
История личных встреч
Джохор Дарул Такзим
Ульсан Хёндэ
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Тотал матчей
3.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
72
Бомбардиры внутри турнира
Джохор Дарул Такзим
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айман Ариф
|4
|1
|Муньис Хуан
|1
|0.25
|Обрегон Хорхе
|1
|0.25
|Бахарудин Мухамад
|1
|0.25
|Jun-Heong Park
|0
|0
|Мурило
|0
|0
Ульсан Хёндэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Джохор Дарул Такзим
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурило
|2
|0
|Муньис Хуан
|1
|0
|Heberty
|1
|0
|Аррибас Оскар
|1
|0
|Субиаурре Андони
|1
|0
|Айман Ариф
|1
|0
Ульсан Хёндэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юн Ил-Лок
|2
|0
|Сок Хо Хван
|2
|0
|Ким Мин-У
|1
|0
|Матеус де Салес
|1
|0
Результаты матчей
Джохор Дарул Такзим
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ульсан Хёндэ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Джохор Дарул Такзим
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
0
Джохор Дарул Такзим
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ульсан Хёндэ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Джохор Дарул Такзим
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Негери Сембилан - Джохор Дарул Такзим 0:4 Селангор - Джохор Дарул Такзим 0:3 Кванджу - Джохор Дарул Такзим 3:1 Джохор Дарул Такзим - Шанхай Шеньхуа 3:0
Джохор Дарул Такзим - Кучинг Сити 2:1 Келантан Юнайтед - Джохор Дарул Такзим 1:6 Шанхай Порт - Джохор Дарул Такзим 2:2 Джохор Дарул Такзим - Пулау Пенанг 5:0 Джохор Дарул Такзим - Кедах 6:0 ПДРМ ФА - Джохор Дарул Такзим 1:1 Джохор Дарул Такзим - Теренггану 4:0 Сабах - Джохор Дарул Такзим 1:3 Джохор Дарул Такзим - Паханг 3:0 Куала-Лумпур - Джохор Дарул Такзим 1:5 Джохор Дарул Такзим - Негери Сембилан 3:1 Джохор Дарул Такзим - Лайон Сити Сейлорс 4:0 Лайон Сити Сейлорс - Джохор Дарул Такзим 1:2 Джохор Дарул Такзим - Пулау Пенанг 8:0 Джохор Дарул Такзим - Бангкок Гласс 4:1 Паханг - Джохор Дарул Такзим 0:2
Ульсан Хёндэ
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ульсан Хёндэ - Канвон 2:1 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:2 Ульсан Хёндэ - Виссел Кобе 0:2 Кимчхон Санму - Ульсан Хёндэ 0:0
Ульсан Хёндэ - Кимчхон Санму 2:1 Йокогама Ф-Маринос - Ульсан Хёндэ 4:0 Тэджон Ситизен - Ульсан Хёндэ 0:1 Инчхон Юнайтед - Ульсан Хёндэ 0:0 Ульсан Хёндэ - Кавасаки Фронтале 0:1 Ульсан Хёндэ - Канвон 2:0 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 5:4 Ульсан Хёндэ - Кванджу 2:2 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Ульсан Хёндэ - Сувон Сити 1:2 Ульсан Хёндэ - Тэгу 1:0 Чеджу Юнайтед - Ульсан Хёндэ 1:0 Чонбук Моторс - Ульсан Хёндэ 2:0 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 1:0 Ульсан Хёндэ - Сеул 1:0
Результаты матчей
Джохор Дарул Такзим
Ульсан Хёндэ
Точный счет
3:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Джохор Дарул Такзим
Ульсан Хёндэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|2:0
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|7.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|9 - 9
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|11.
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|1
|12.
|0:2
|4
|0
|0
|4
|0 - 9
|0
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|10 - 4
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Восток
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|5.
|2:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|5 - 9
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|12.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|6 (1)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (2)
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|4
|Виссел Кобе
|Миясиро Тайсэй
|4
|Аль-Айн
|Рахими Суфьян
|4
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|3
|Кавасаки Фронтале
|Иенага Акихиро
|1 1
|Шанхай Порт
|Жусса Матеус
|1 1
|Ульсан Хёндэ
|Юн Ил-Лок
|2
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|2