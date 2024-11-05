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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 4.
Джохор Дарул Такзим
2:0
Второй тайм: 78'
Ульсан Хёндэ
0'
1:0
8' Гол
Айман Ариф
54' Желтая карточка
Сок Хо Хван
2:0
67' Гол
Аррибас Оскар

Ход матча

8'
Айман Ариф
1:0
22'
 
Ли Чхон-Ен
Матеус де Салес
35'
 
Сок Хо Хван
Ким Ён Гвон
46'
 
Ын Лим Чжон
Ким Мин-У
53'
Bergson
Обрегон Хорхе
 
54'
 
Сок Хо Хван
67'
Аррибас Оскар
(Айман Ариф)
2:0
71'
 
Min-Jun Kim
Ли Джи-Сон
72'
 
Арабидзе Георгий
Юн Ил-Лок

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Джохор Дарул Такзим
Ничья
Ульсан Хёндэ
3.45
5.30
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8.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
58
Субиаурре
Андони
24
Аррибас
Оскар
23
Паскуаль
Эдди
13
Jun-Heong
Park
11
Мурило
18
Ундабаррена
Икер
14
Лоури
Шейн
42
Айман
Ариф
30
Инса
Начо
20
Муньис
Хуан
99
Обрегон
Хорхе
21
Хён-У
Чо
73
Юн
Ил-Лок
4
Ким
Ки-Хи
19
Ким
Ён
Гвон
10
Ким
Мин-У
6
Боянич
Дарьян
8
Ли
Джи-Сон
31
Эсака
Атару
95
Матеус
де
Салес
17
Людвигсон
Густав
18
Чжу
Мин
Кю
Джохор Дарул Такзим
4-5-1
Ульсан Хёндэ
4-2-3-1

История личных встреч

Джохор Дарул Такзим
Ульсан Хёндэ

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧА
2:1
ЛЧА
3:1
ЛЧА
2:1
ЛЧА
1:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Тотал матчей

3.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
72

Бомбардиры внутри турнира

Джохор Дарул Такзим
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айман Ариф 4 1
Муньис Хуан 1 0.25
Обрегон Хорхе 1 0.25
Бахарудин Мухамад 1 0.25
Jun-Heong Park 0 0
Мурило 0 0
Ульсан Хёндэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Джохор Дарул Такзим
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурило 2 0
Муньис Хуан 1 0
Heberty 1 0
Аррибас Оскар 1 0
Субиаурре Андони 1 0
Айман Ариф 1 0
Ульсан Хёндэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юн Ил-Лок 2 0
Сок Хо Хван 2 0
Ким Мин-У 1 0
Матеус де Салес 1 0

Результаты матчей

Джохор Дарул Такзим
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ульсан Хёндэ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Джохор Дарул Такзим
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
0
Джохор Дарул Такзим
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ульсан Хёндэ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Джохор Дарул Такзим
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Негери Сембилан - Джохор Дарул Такзим 0:4 Селангор - Джохор Дарул Такзим 0:3 Кванджу - Джохор Дарул Такзим 3:1 Джохор Дарул Такзим - Шанхай Шеньхуа 3:0
Джохор Дарул Такзим - Кучинг Сити 2:1 Келантан Юнайтед - Джохор Дарул Такзим 1:6 Шанхай Порт - Джохор Дарул Такзим 2:2 Джохор Дарул Такзим - Пулау Пенанг 5:0 Джохор Дарул Такзим - Кедах 6:0 ПДРМ ФА - Джохор Дарул Такзим 1:1 Джохор Дарул Такзим - Теренггану 4:0 Сабах - Джохор Дарул Такзим 1:3 Джохор Дарул Такзим - Паханг 3:0 Куала-Лумпур - Джохор Дарул Такзим 1:5 Джохор Дарул Такзим - Негери Сембилан 3:1 Джохор Дарул Такзим - Лайон Сити Сейлорс 4:0 Лайон Сити Сейлорс - Джохор Дарул Такзим 1:2 Джохор Дарул Такзим - Пулау Пенанг 8:0 Джохор Дарул Такзим - Бангкок Гласс 4:1 Паханг - Джохор Дарул Такзим 0:2
Ульсан Хёндэ
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ульсан Хёндэ - Канвон 2:1 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:2 Ульсан Хёндэ - Виссел Кобе 0:2 Кимчхон Санму - Ульсан Хёндэ 0:0
Ульсан Хёндэ - Кимчхон Санму 2:1 Йокогама Ф-Маринос - Ульсан Хёндэ 4:0 Тэджон Ситизен - Ульсан Хёндэ 0:1 Инчхон Юнайтед - Ульсан Хёндэ 0:0 Ульсан Хёндэ - Кавасаки Фронтале 0:1 Ульсан Хёндэ - Канвон 2:0 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 5:4 Ульсан Хёндэ - Кванджу 2:2 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Ульсан Хёндэ - Сувон Сити 1:2 Ульсан Хёндэ - Тэгу 1:0 Чеджу Юнайтед - Ульсан Хёндэ 1:0 Чонбук Моторс - Ульсан Хёндэ 2:0 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 1:0 Ульсан Хёндэ - Сеул 1:0

Результаты матчей

Джохор Дарул Такзим
Ульсан Хёндэ

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Джохор Дарул Такзим
Ульсан Хёндэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виссел Кобе
 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Кванджу
 4 3 0 1 11 - 6 9
3.
Бурирам Юнайтед
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Джохор Дарул Такзим
 2:0 4 2 1 1 8 - 5 7
5.
Шанхай Шеньхуа
 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Кавасаки Фронтале
 4 2 0 2 4 - 4 6
7.
Шаньдун Тайшань
 3 1 1 1 6 - 5 4
8.
Йокогама Ф-Маринос
 3 1 1 1 9 - 9 4
9.
Шанхай Порт
 4 1 1 2 6 - 10 4
10.
Пхохан Стилерс
 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Централ Кост Маринерс
 4 0 1 3 6 - 10 1
12.
Ульсан Хёндэ
 0:2 4 0 0 4 0 - 9 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кванджу
 2 2 0 0 10 - 4 6
2.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Джохор Дарул Такзим
 2:0 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Виссел Кобе
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Шанхай Порт
 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
Бурирам Юнайтед
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Йокогама Ф-Маринос
 1 1 0 0 4 - 0 3
9.
Пхохан Стилерс
 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Кавасаки Фронтале
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Ульсан Хёндэ
 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виссел Кобе
 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Бурирам Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кавасаки Фронтале
 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Кванджу
 2 1 0 1 1 - 2 3
5.
Джохор Дарул Такзим
 2:0 2 0 1 1 3 - 5 1
6.
Шанхай Шеньхуа
 2 0 1 1 2 - 5 1
7.
Йокогама Ф-Маринос
 2 0 1 1 5 - 9 1
8.
Шаньдун Тайшань
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 3 - 6 0
10.
Пхохан Стилерс
 2 0 0 2 1 - 5 0
11.
Шанхай Порт
 2 0 0 2 1 - 6 0
12.
Ульсан Хёндэ
 0:2 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 6 (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (2)
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 4
Виссел Кобе Миясиро Тайсэй 4
Аль-Айн Рахими Суфьян 4
Весь список

Топ нарушителей
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 3
Кавасаки Фронтале Иенага Акихиро 1 1
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Ульсан Хёндэ Юн Ил-Лок 2
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 2
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
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Джохор Дарул Такзим
Ничья
Ульсан Хёндэ
3.45
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