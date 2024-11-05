Тур: 4.
3:0
Конец матча
0'
1:0
8' ГолАйман Ариф
54' Желтая карточкаСок Хо Хван
2:0
67' ГолАррибас Оскар
82' Желтая карточкаЫн Лим Чжон
3:0
88' ГолBergson
90'+6
Ход матча
8'
1:0
46'
53'
54'
67'
2:0
81'
82'
87'
88'
3:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 1
-
6 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
441 Количество передач 466
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
11
Мурило
14
Лоури
Шейн
42
Айман
Ариф
30
Инса
Начо
20
Муньис
Хуан
21
Хён-У
Чо
73
Юн
Ил-Лок
19
Ким
Ён
Гвон
10
Ким
Мин-У
31
Эсака
Атару
18
Чжу
Мин
Кю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 МурилоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Лоури ШейнПолузащитник
-
42 Айман АрифПолузащитник
-
30 Инса НачоПолузащитник
-
20 Муньис ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хазми АхмадВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 HebertyНападающий
- Нападающий
-
9 BergsonНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бидольо Гектор
- Основной состав
-
21 Хён-У ЧоВратарь
-
73 Юн Ил-ЛокЗащитник
- Защитник
-
19 Ким Ён ГвонЗащитник
-
10 Ким Мин-УЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Эсака АтаруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Чжу Мин КюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Мун Хюн ХоВратарь
- Защитник
-
20 Сок Хо ХванЗащитник
-
27 Ли Чхон-ЕнПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Min-Woo Kang
-
26 Min-Jun Kim
-
Главный тренер: Ким Пан-Гон
История личных встреч
Джохор Дарул Такзим
Ульсан Хёндэ
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Тотал матчей
3.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
72
Бомбардиры внутри турнира
Джохор Дарул Такзим
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айман Ариф
|4
|1
|Муньис Хуан
|1
|0.25
|Bergson
|1
|0.25
|Аррибас Оскар
|1
|0.25
|Обрегон Хорхе
|1
|0.25
|Бахарудин Мухамад
|1
|0.25
|Jun-Heong Park
|0
|0
|Фазаил Афик
|0
|0
|Мурило
|0
|0
Ульсан Хёндэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Джохор Дарул Такзим
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурило
|2
|0
|Муньис Хуан
|1
|0
|Heberty
|1
|0
|Аррибас Оскар
|1
|0
|Субиаурре Андони
|1
|0
|Айман Ариф
|1
|0
Ульсан Хёндэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юн Ил-Лок
|2
|0
|Сок Хо Хван
|2
|0
|Ын Лим Чжон
|1
|0
|Ким Мин-У
|1
|0
|Матеус де Салес
|1
|0
Результаты матчей
Джохор Дарул Такзим
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ульсан Хёндэ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Джохор Дарул Такзим
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ульсан Хёндэ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
0
Джохор Дарул Такзим
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Ульсан Хёндэ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
0
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
2
50%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Джохор Дарул Такзим
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Негери Сембилан - Джохор Дарул Такзим 0:4 Селангор - Джохор Дарул Такзим 0:3 Кванджу - Джохор Дарул Такзим 3:1 Джохор Дарул Такзим - Шанхай Шеньхуа 3:0
Джохор Дарул Такзим - Кучинг Сити 2:1 Келантан Юнайтед - Джохор Дарул Такзим 1:6 Шанхай Порт - Джохор Дарул Такзим 2:2 Джохор Дарул Такзим - Пулау Пенанг 5:0 Джохор Дарул Такзим - Кедах 6:0 ПДРМ ФА - Джохор Дарул Такзим 1:1 Джохор Дарул Такзим - Теренггану 4:0 Сабах - Джохор Дарул Такзим 1:3 Джохор Дарул Такзим - Паханг 3:0 Куала-Лумпур - Джохор Дарул Такзим 1:5 Джохор Дарул Такзим - Негери Сембилан 3:1 Джохор Дарул Такзим - Лайон Сити Сейлорс 4:0 Лайон Сити Сейлорс - Джохор Дарул Такзим 1:2 Джохор Дарул Такзим - Пулау Пенанг 8:0 Джохор Дарул Такзим - Бангкок Гласс 4:1 Паханг - Джохор Дарул Такзим 0:2
Ульсан Хёндэ
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ульсан Хёндэ - Канвон 2:1 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:2 Ульсан Хёндэ - Виссел Кобе 0:2 Кимчхон Санму - Ульсан Хёндэ 0:0
Ульсан Хёндэ - Кимчхон Санму 2:1 Йокогама Ф-Маринос - Ульсан Хёндэ 4:0 Тэджон Ситизен - Ульсан Хёндэ 0:1 Инчхон Юнайтед - Ульсан Хёндэ 0:0 Ульсан Хёндэ - Кавасаки Фронтале 0:1 Ульсан Хёндэ - Канвон 2:0 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 5:4 Ульсан Хёндэ - Кванджу 2:2 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 0:1 Ульсан Хёндэ - Сувон Сити 1:2 Ульсан Хёндэ - Тэгу 1:0 Чеджу Юнайтед - Ульсан Хёндэ 1:0 Чонбук Моторс - Ульсан Хёндэ 2:0 Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 1:0 Ульсан Хёндэ - Сеул 1:0
Результаты матчей
Джохор Дарул Такзим
Ульсан Хёндэ
Точный счет
3:0
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
3:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
4 раза 100%
Тоталы голов в матче
Джохор Дарул Такзим
Ульсан Хёндэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Восток
Восток
Восток
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|6 (1)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (2)
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|4 (1)
|Виссел Кобе
|Миясиро Тайсэй
|4
|Аль-Айн
|Рахими Суфьян
|4
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|3
|Кавасаки Фронтале
|Иенага Акихиро
|1 1
|Шанхай Порт
|Жусса Матеус
|1 1
|Ульсан Хёндэ
|Юн Ил-Лок
|2
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|2