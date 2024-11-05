Тур: 4.
Ход матча
45'
51'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
10
Черан
Драган
48
Виктор
Пауло
13
Амаро
Андре
10
Роджер
8
Трезеге
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Черан ДраганНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Мерк КимиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шацких Максим
- Основной состав
-
48 Виктор ПаулоВратарь
- Защитник
-
13 Амаро АндреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 РоджерНападающий
-
8 ТрезегеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Sami Beldi
-
-
Главный тренер: Али Юнес
Бомбардиры внутри турнира
Пахтакор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черан Драган
|1
|0.25
|Сабирходжаев Сардор
|0
|0
Аль-Райян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роджер
|2
|0.5
|Беншарки Ашраф
|0
|0
Карточки
Пахтакор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черан Драган
|1
|0
|Сабирходжаев Сардор
|1
|0
|Хамдамов Достонбек
|1
|0
|Ибрагимов Иброхим
|1
|0
|Хошимов Улугбек
|1
|0
|Усманов Мухаммадали
|1
|0
|Адхамзоде Умар
|1
|0
|Otabek Jurakuziev
|1
|0
Аль-Райян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шехата Хазем
|2
|0
|Де Сар Жюльен
|1
|0
|Гарсия Давид III
|1
|0
|Амаро Андре
|1
|0
|Хатим Абделазиз
|1
|0
Результаты матчей
Пахтакор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Райян
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Пахтакор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аль-Райян
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
1
0
Пахтакор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Аль-Райян
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Пахтакор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Пахтакор - Андижан 3:1 Кызылкум - Пахтакор 2:0 Аль-Шорта - Пахтакор 0:0 Пахтакор - Динамо Самарканд 4:2
Персеполис - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Олимпик Ташкент 6:0 Металлург Бекабад - Пахтакор 3:2 Пахтакор - Аль-Васль 0:1 Пахтакор - Нефтчи Фергана 0:0 Согдиана - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Сурхан 0:1 Пахтакор - Локомотив Ташкент 3:1 Бунёдкор - Пахтакор 0:1 Насаф - Пахтакор 1:0 Арал - Пахтакор 0:1 Нефтчи Фергана - Пахтакор 0:2 Пахтакор - Бунёдкор 1:0 АГМК - Пахтакор 4:2 Пахтакор - Навбахор 0:0 Андижан - Пахтакор 1:3
Аль-Райян
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Аль-Садд - Аль-Райян 2:1 Аль-Райян - Аль-Ахли Доха 2:2 Аль-Райян - Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Хор - Аль-Райян 1:2
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Райян 2:1 Аль-Араби - Аль-Райян 2:1 Аль-Райян - Аль-Вакра 0:2 Аль-Райян - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Райян - Аль-Шахания 4:2 Аль-Гарафа - Аль-Райян 2:1 Аль-Духаиль - Аль-Райян 4:0 Аль-Райян - Умм-Салаль 3:1 СК Катар - Аль-Райян 2:5 Аль-Райян - Аль-Васль 3:2 ВВВ-Венло - Аль-Райян 3:1 Аль-Райян - Аль-Кадисия 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Эйндховен - Аль-Райян 0:1 Аль-Райян - Аль-Садд 4:0 Аль-Райян - Аль-Ахли Доха 4:1
Результаты матчей
Пахтакор
Аль-Райян
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Пахтакор
Аль-Райян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|16 - 5
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|7.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|8.
|1:0
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|9.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|10.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|11.
|4
|0
|2
|2
|2 - 11
|2
|12.
|3
|0
|1
|2
|7 - 10
|1
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|12.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 5
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|0:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|9.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|10.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 10
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|6 (1)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (2)
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|4 (1)
|Виссел Кобе
|Миясиро Тайсэй
|4
|Аль-Айн
|Рахими Суфьян
|4
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|3
|Кавасаки Фронтале
|Иенага Акихиро
|1 1
|Шанхай Порт
|Жусса Матеус
|1 1
|Ульсан Хёндэ
|Юн Ил-Лок
|2
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|2