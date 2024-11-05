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  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 4.
Пахтакор
0:1
Второй тайм: 67'
Аль-Райян
0'
45' Желтая карточка
Амаро Андре
0:1
51' Гол
Шехата Хазем

Ход матча

45'
 
Амаро Андре
46'
Уринбоев Мухаммадали
Otabek Jurakuziev
 
46'
 
Салех Мохаммед
Хинелья Франсиско
51'
0:1
Шехата Хазем

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пахтакор
Ничья
Аль-Райян
3.80
3.65
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2.80
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Назаров
Владимир
7
Алиджанов
Хожиакбар
55
Абдумаджидов
Мухаммадрасул
4
Абдуллаев
Абдулла
II
3
Азмиддинов
Шахзод
17
Хамдамов
Достонбек
30
Otabek
Jurakuziev
23
Буриев
Абдурауф
27
Сабирходжаев
Сардор
22
Адхамзоде
Умар
10
Черан
Драган
48
Виктор
Пауло
2
Наджи
Мурад
13
Амаро
Андре
5
Гарсия
Давид
III
77
Беншарки
Ашраф
18
Хинелья
Франсиско
4
Де
Сар
Жюльен
3
Шехата
Хазем
6
Хатим
Абделазиз
10
Роджер
8
Трезеге
Пахтакор
4-5-1
Аль-Райян
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Пахтакор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черан Драган 1 0.25
Сабирходжаев Сардор 0 0
Аль-Райян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роджер 2 0.5
Беншарки Ашраф 0 0

Карточки

Пахтакор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черан Драган 1 0
Сабирходжаев Сардор 1 0
Хамдамов Достонбек 1 0
Ибрагимов Иброхим 1 0
Хошимов Улугбек 1 0
Усманов Мухаммадали 1 0
Адхамзоде Умар 1 0
Otabek Jurakuziev 1 0
Аль-Райян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шехата Хазем 2 0
Де Сар Жюльен 1 0
Гарсия Давид III 1 0
Амаро Андре 1 0
Хатим Абделазиз 1 0

Результаты матчей

Пахтакор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аль-Райян
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Пахтакор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аль-Райян
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

1
0
Пахтакор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Аль-Райян
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Пахтакор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Пахтакор - Андижан 3:1 Кызылкум - Пахтакор 2:0 Аль-Шорта - Пахтакор 0:0 Пахтакор - Динамо Самарканд 4:2
Персеполис - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Олимпик Ташкент 6:0 Металлург Бекабад - Пахтакор 3:2 Пахтакор - Аль-Васль 0:1 Пахтакор - Нефтчи Фергана 0:0 Согдиана - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Сурхан 0:1 Пахтакор - Локомотив Ташкент 3:1 Бунёдкор - Пахтакор 0:1 Насаф - Пахтакор 1:0 Арал - Пахтакор 0:1 Нефтчи Фергана - Пахтакор 0:2 Пахтакор - Бунёдкор 1:0 АГМК - Пахтакор 4:2 Пахтакор - Навбахор 0:0 Андижан - Пахтакор 1:3
Аль-Райян
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Аль-Садд - Аль-Райян 2:1 Аль-Райян - Аль-Ахли Доха 2:2 Аль-Райян - Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Хор - Аль-Райян 1:2
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Райян 2:1 Аль-Араби - Аль-Райян 2:1 Аль-Райян - Аль-Вакра 0:2 Аль-Райян - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Райян - Аль-Шахания 4:2 Аль-Гарафа - Аль-Райян 2:1 Аль-Духаиль - Аль-Райян 4:0 Аль-Райян - Умм-Салаль 3:1 СК Катар - Аль-Райян 2:5 Аль-Райян - Аль-Васль 3:2 ВВВ-Венло - Аль-Райян 3:1 Аль-Райян - Аль-Кадисия 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Эйндховен - Аль-Райян 0:1 Аль-Райян - Аль-Садд 4:0 Аль-Райян - Аль-Ахли Доха 4:1

Результаты матчей

Пахтакор
Аль-Райян

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Пахтакор
Аль-Райян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 4 4 0 0 16 - 5 12
2.
Аль-Ахли Джидда
 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Аль-Садд
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Аль-Васль
 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Аль-Гарафа
 4 1 1 2 6 - 8 4
7.
Эстеглаль Тегеран
 4 1 0 3 3 - 6 3
8.
Аль-Райян
 1:0 4 1 0 3 4 - 7 3
9.
Персеполис
 4 0 2 2 2 - 4 2
10.
Пахтакор
 0:1 4 0 2 2 1 - 3 2
11.
Аль-Шорта
 4 0 2 2 2 - 11 2
12.
Аль-Айн
 3 0 1 2 7 - 10 1

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
Аль-Ахли Джидда
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Аль-Садд
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эстеглаль Тегеран
 2 1 0 1 3 - 1 3
6.
Аль-Гарафа
 2 1 0 1 5 - 4 3
7.
Аль-Шорта
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Персеполис
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Аль-Айн
 2 0 1 1 5 - 6 1
10.
Аль-Васль
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Пахтакор
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
12.
Аль-Райян
 1:0 2 0 0 2 2 - 5 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
Аль-Васль
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Аль-Райян
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Пахтакор
 0:1 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Аль-Садд
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Аль-Гарафа
 2 0 1 1 1 - 4 1
9.
Аль-Айн
 1 0 0 1 2 - 4 0
10.
Персеполис
 2 0 0 2 0 - 2 0
11.
Эстеглаль Тегеран
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Аль-Шорта
 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 6 (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (2)
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 4 (1)
Виссел Кобе Миясиро Тайсэй 4
Аль-Айн Рахими Суфьян 4
Весь список

Топ нарушителей
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 3
Кавасаки Фронтале Иенага Акихиро 1 1
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Ульсан Хёндэ Юн Ил-Лок 2
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Амаро Андре получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пахтакор
Ничья
Аль-Райян
3.80
3.65
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2.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Пахтакор 0:1 Аль-Райян онлайн

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