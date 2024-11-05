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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 4.
Пахтакор
0:1
Конец матча
Аль-Райян
0'
45' Желтая карточка
Амаро Андре
0:1
51' Гол
Шехата Хазем
82' Желтая карточка
Шехата Хазем
84' Желтая карточка
Сабирходжаев Сардор
90'+7

Ход матча

45'
 
Амаро Андре
46'
Уринбоев Мухаммадали
Otabek Jurakuziev
 
46'
 
Салех Мохаммед
Хинелья Франсиско
51'
0:1
Шехата Хазем
(Беншарки Ашраф)
74'
Холдорхонов Пулатхужа
Хамдамов Достонбек
 
74'
Хошимов Улугбек
Азмиддинов Шахзод
 
82'
 
Шехата Хазем
84'
Сабирходжаев Сардор
 
86'
Мерк Кими
Сабирходжаев Сардор
 
86'
Махамаджонов Махмуд
Адхамзоде Умар
 
90'
 
Махаджана Амид
Трезеге
90'
 
Бренет Джошуа
Роджер
90'
 
Аль Харази Абдулрахман
Хатим Абделазиз

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 549 Количество передач 311
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Назаров
Владимир
7
Алиджанов
Хожиакбар
55
Абдумаджидов
Мухаммадрасул
4
Абдуллаев
Абдулла
II
3
Азмиддинов
Шахзод
17
Хамдамов
Достонбек
30
Otabek
Jurakuziev
23
Буриев
Абдурауф
27
Сабирходжаев
Сардор
22
Адхамзоде
Умар
10
Черан
Драган
48
Виктор
Пауло
2
Наджи
Мурад
13
Амаро
Андре
5
Гарсия
Давид
III
77
Беншарки
Ашраф
18
Хинелья
Франсиско
4
Де
Сар
Жюльен
3
Шехата
Хазем
6
Хатим
Абделазиз
10
Роджер
8
Трезеге
Пахтакор
4-5-1
Аль-Райян
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Пахтакор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черан Драган 1 0.25
Сабирходжаев Сардор 0 0
Аль-Райян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роджер 2 0.5
Шехата Хазем 1 0.25
Беншарки Ашраф 0 0

Карточки

Пахтакор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабирходжаев Сардор 2 0
Черан Драган 1 0
Хамдамов Достонбек 1 0
Ибрагимов Иброхим 1 0
Хошимов Улугбек 1 0
Усманов Мухаммадали 1 0
Адхамзоде Умар 1 0
Otabek Jurakuziev 1 0
Аль-Райян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шехата Хазем 3 0
Де Сар Жюльен 1 0
Гарсия Давид III 1 0
Амаро Андре 1 0
Хатим Абделазиз 1 0

Результаты матчей

Пахтакор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аль-Райян
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Пахтакор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аль-Райян
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

1
0
Пахтакор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Аль-Райян
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Пахтакор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Пахтакор - Андижан 3:1 Кызылкум - Пахтакор 2:0 Аль-Шорта - Пахтакор 0:0 Пахтакор - Динамо Самарканд 4:2
Персеполис - Пахтакор 1:1 Пахтакор - Олимпик Ташкент 6:0 Металлург Бекабад - Пахтакор 3:2 Пахтакор - Аль-Васль 0:1 Пахтакор - Нефтчи Фергана 0:0 Согдиана - Пахтакор 0:1 Пахтакор - Сурхан 0:1 Пахтакор - Локомотив Ташкент 3:1 Бунёдкор - Пахтакор 0:1 Насаф - Пахтакор 1:0 Арал - Пахтакор 0:1 Нефтчи Фергана - Пахтакор 0:2 Пахтакор - Бунёдкор 1:0 АГМК - Пахтакор 4:2 Пахтакор - Навбахор 0:0 Андижан - Пахтакор 1:3
Аль-Райян
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Аль-Садд - Аль-Райян 2:1 Аль-Райян - Аль-Ахли Доха 2:2 Аль-Райян - Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Хор - Аль-Райян 1:2
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Райян 2:1 Аль-Араби - Аль-Райян 2:1 Аль-Райян - Аль-Вакра 0:2 Аль-Райян - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Райян - Аль-Шахания 4:2 Аль-Гарафа - Аль-Райян 2:1 Аль-Духаиль - Аль-Райян 4:0 Аль-Райян - Умм-Салаль 3:1 СК Катар - Аль-Райян 2:5 Аль-Райян - Аль-Васль 3:2 ВВВ-Венло - Аль-Райян 3:1 Аль-Райян - Аль-Кадисия 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Эйндховен - Аль-Райян 0:1 Аль-Райян - Аль-Садд 4:0 Аль-Райян - Аль-Ахли Доха 4:1

Результаты матчей

Пахтакор
Аль-Райян

Точный счет

0:1
2 раза 100%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
4 раза 100%

Тоталы голов в матче

Пахтакор
Аль-Райян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 4 4 0 0 16 - 5 12
2.
Аль-Ахли Джидда
 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Аль-Садд
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Аль-Васль
 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Аль-Гарафа
 4 1 1 2 6 - 8 4
7.
Эстеглаль Тегеран
 4 1 0 3 3 - 6 3
8.
Аль-Райян
 4 1 0 3 4 - 7 3
9.
Персеполис
 4 0 2 2 2 - 4 2
10.
Пахтакор
 4 0 2 2 1 - 3 2
11.
Аль-Шорта
 4 0 2 2 2 - 11 2
12.
Аль-Айн
 3 0 1 2 7 - 10 1

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
Аль-Ахли Джидда
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Аль-Садд
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эстеглаль Тегеран
 2 1 0 1 3 - 1 3
6.
Аль-Гарафа
 2 1 0 1 5 - 4 3
7.
Аль-Шорта
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Персеполис
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Аль-Айн
 2 0 1 1 5 - 6 1
10.
Аль-Васль
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Пахтакор
 2 0 0 2 0 - 2 0
12.
Аль-Райян
 2 0 0 2 2 - 5 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
Аль-Васль
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Аль-Райян
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Пахтакор
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Аль-Садд
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Аль-Гарафа
 2 0 1 1 1 - 4 1
9.
Аль-Айн
 1 0 0 1 2 - 4 0
10.
Персеполис
 2 0 0 2 0 - 2 0
11.
Эстеглаль Тегеран
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Аль-Шорта
 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 6 (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (2)
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 4 (1)
Виссел Кобе Миясиро Тайсэй 4
Аль-Айн Рахими Суфьян 4
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Райян Шехата Хазем 3
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 3
Кавасаки Фронтале Иенага Акихиро 1 1
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Ульсан Хёндэ Юн Ил-Лок 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Амаро Андре получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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