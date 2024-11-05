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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
ПСВ
1:0
Первый тайм: 31'
Жирона
0'
1:0
16' Гол
Фламинго Райан

Ход матча

16'
Фламинго Райан
(Тильман Малик)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 147
ПСВ 88.4% (130)
X 8.2% (12)
Жирона 3.4% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
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ПСВ
Ничья
Жирона
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1
Бенитес
Вальтер
2
Карсдорп
Рик
6
Фламинго
Райан
18
Боскальи
Оливье
32
Дамс
Маттео
20
Тиль
Гус
17
Жуниор
Мауро
7
Тильман
Малик
11
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
10
Ланг
Ноа
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
5
Давид
Лопес
18
Крейчи
Ладислав
II
17
Блинд
Дэйли
28
Ойя
Сельви
Клуа
21
Эррера
Янхель
6
Ван
де
Бек
Донни
20
Хиль
Бриан
3
Гутьеррес
Мигель
19
Миовски
Боян
ПСВ
4-3-3
Жирона
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайбари Исмаэль 1 0.25
Схаутен Йерди 1 0.25
Ланг Ноа 1 0.25
Фламинго Райан 1 0.25
Тильман Малик 0 0
Бакайоко Жоан 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гутьеррес Мигель 1 0.25
Хуанпе Хуан 1 0.25
Ван де Бек Донни 1 0.25
Давид Лопес 1 0.25
Данджума Арно 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуниор Мауро 2 0
Де Йонг Люк 1 0
Бенитес Вальтер 1 0
Ланг Ноа 1 0
Ледесма Ричард 1 0
Тильман Малик 1 0
Бабади Исаак 1 0
Дамс Маттео 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стуани Кристиан 1 0
Ромеу Ориоль 1 0
Гассанига Пауло 1 0
Ван де Бек Донни 1 0
Давид Лопес 1 0
Эррера Янхель 1 0
Крейчи Ладислав II 1 0
Мартин Иван 1 0
Данджума Арно 1 0
Франсес Алехандро 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Жирона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
ПСВ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Жирона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
2
ПСВ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Жирона
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аякс - ПСВ 3:2 ПСВ - ПЕК Зволле 6:0 ПСЖ - ПСВ 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2
ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 ПСВ - Спортинг Л 1:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Ювентус - ПСВ 3:1 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3
Жирона
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Жирона - Леганес 4:3 СД Эстремадура - Жирона 0:4 Лас-Пальмас - Жирона 1:0 Жирона - Слован Братислава 2:0
Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Осасуна 4:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Ньюкасл - Жирона 4:0 Наполи - Жирона 0:2 Жирона - Тулуза 0:4

Результаты матчей

ПСВ
Жирона

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Ливерпуль
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Манчестер Сити
 3 2 1 0 9 - 0 7
4.
Монако
 3 2 1 0 9 - 4 7
5.
Брест
 3 2 1 0 7 - 2 7
6.
Байер Л
 3 2 1 0 6 - 1 7
7.
Интер Милан
 3 2 1 0 5 - 0 7
8.
Спортинг Л
 3 2 1 0 5 - 1 7
9.
Арсенал
 3 2 1 0 3 - 0 7
10.
Динамо Загреб
 2:1 4 2 1 1 8 - 12 7
11.
Барселона
 3 2 0 1 10 - 3 6
12.
Боруссия Д
 3 2 0 1 12 - 6 6
13.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 8 - 4 6
14.
Бенфика
 3 2 0 1 7 - 4 6
15.
Ювентус
 3 2 0 1 6 - 4 6
16.
Лилль
 3 2 0 1 4 - 3 6
17.
Фейеноорд
 3 2 0 1 6 - 7 6
18.
Аталанта
 3 1 2 0 3 - 0 5
19.
ПСВ
 1:0 4 1 2 1 4 - 5 5
20.
Штутгарт
 3 1 1 1 3 - 4 4
21.
ПСЖ
 3 1 1 1 2 - 3 4
22.
Селтик
 3 1 1 1 6 - 8 4
23.
Спарта Прага
 3 1 1 1 4 - 6 4
24.
Бавария
 3 1 0 2 10 - 7 3
25.
Жирона
 0:1 4 1 0 3 4 - 5 3
26.
Милан
 3 1 0 2 4 - 5 3
27.
Брюгге
 3 1 0 2 2 - 6 3
28.
Атлетико М
 3 1 0 2 3 - 8 3
29.
Болонья
 3 0 1 2 0 - 4 1
30.
Шахтёр Донецк
 3 0 1 2 0 - 4 1
31.
РБ Лейпциг
 3 0 0 3 3 - 6 0
32.
Штурм Грац
 3 0 0 3 1 - 5 0
33.
Црвена Звезда
 3 0 0 3 2 - 11 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 3 0 0 3 0 - 9 0
35.
Янг Бойз
 3 0 0 3 0 - 9 0
36.
Слован Братислава
 1:2 4 0 0 4 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Барселона
 2 2 0 0 9 - 1 6
5.
Реал Мадрид
 2 2 0 0 8 - 3 6
6.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 5 - 0 4
7.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
ПСЖ
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
ПСВ
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Ливерпуль
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
13.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Боруссия Д
 1 1 0 0 7 - 1 3
15.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
16.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
17.
Лилль
 1 1 0 0 1 - 0 3
18.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
19.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
20.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
21.
Жирона
 0:1 2 1 0 1 4 - 3 3
22.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
23.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
24.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
25.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
26.
Динамо Загреб
 2:1 1 0 1 0 2 - 2 1
27.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
28.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
29.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
30.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 3 0
31.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
35.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 4 0
36.
Слован Братислава
 1:2 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Фейеноорд
 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Динамо Загреб
 2:1 3 2 0 1 6 - 10 6
4.
Байер Л
 2 1 1 0 5 - 1 4
5.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 4 - 0 3
9.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
11.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Лилль
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
15.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
16.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Монако
 1 0 1 0 2 - 2 1
18.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
20.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
21.
ПСВ
 1:0 2 0 1 1 2 - 4 1
22.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
23.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
26.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
27.
Жирона
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
28.
Милан
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
Атлетико М
 1 0 0 1 0 - 4 0
30.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
31.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
36.
Слован Братислава
 1:2 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 5
Барселона Рафинья Диас 4 (1)
Боруссия Д Гирасси Серу 3 (1)
Барселона Левандовски Роберт 3
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико М Хименес Хосе 3
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Ювентус Данило Луис 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 31'
    Быстрая атака получилась у гостей, в ходе которой Миовски правее центра приблизился к штрафной соперника, но обыграть Боскальи у него не получилось. Перспективный шанс был у гостей. 
  • 30'
    Тильман со стандарта пробил по воротам, но угодил в Боскальи, зато игровой снаряд отскочил на правый край, откуда Карсдорп в одно касание пробил сильно мимо дальнего угла. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Боскальи подключился к атаке своей команды и по центру готовился ворваться в штрафную гостей, но его движение с нарушением заблокировал Клуа Ойя. Право на опасный стандарт получают голландцы. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Бакайоко оттянулся в центральную часть поля и там получил мяч, но его недозволенным приёмом на газон уложил Блинд. Тактический фол, который позволил гостям вернуться на свои позиции. 
  • 27'
    Ланг с левого краю влетел в штрафную соперника и с довольно острого угла пробил в створ, но эта попытка получилась слабой, поэтому Гассанига без проблем с ней справился. 
  • Угловой
    26'
    Угловой на левом фланге заработали футболисты "Жироны". Гутьеррес навесил к ближней штанге, а там хозяева сыграли внимательно и вынесли мяч от владений Бенитеса.
  • 25'
    Блинд по левому флангу на высокой скорости ворвался в штрафную "ПСВ" и прострелил в центр, вот только эту передачу перехватил Карсдорп. Продолжается атака гостей. 
  • 24'
    Арнау Мартинес подключился к атаке своей команды. Капитан "Жироны" с правого фланга сместился в центр и с дальней дистанции пробил по воротам, однако этот выстрел заблокировал Боскальи. 
  • 23'
    К середине подобралась первая половина встречи. Шикарный футбол получается в Нидерландах. Оба коллектива активно идут вперёд и создают много моментов у ворот друг друга. 
  • Угловой
    22'
    Угловой на левом фланге заработали футболисты "ПСВ". Ланг выполнил перспективный кросс в центр вратарской, а там Эррера выиграл важное верховое единоборство у Тиля. 
  • Опасный момент
    21'
    МОМЕНТ! Бакайоко оказался с мячом в правой части штрафной гостей, после чего немного сместился в центр и с отличной позиции пробил в дальний нижний угол. Гассанига в непростой ситуации свою команду спас!
  • 20'
    Бакайоко пролетел вперёд по правому флангу, сместился немного в центр и отдал передачу на Тильмана, а тот в одно касание с 20 метров пробил по воротам, но снаряд полетел значительно выше цели. 
  • 19'
    Гутьеррес подхватил игровой снаряд у левого угла штрафной, сместился в центр и с 18 метров пробил по воротам, вот только эта попытка пришлась в Боскальи. Продолжается атака гостей. 
  • 18'
    Эррера сделал классный перевод на левый фланг атаки Гутьерресу, а тот рваться вперёд не стал и принял решение просто сохранить владение для своей команды. 
  • 17'
    Шикарный футбол в стартовые минуты показывают оба коллектива. Испанцы имели свои шансы в атаке, однако открыть счёт им не удалось. Хозяева быстро за это наказали. 
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    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ФЛАМИНГО! Аут на правом фланге атаки заработали голландцы. Тильман вбросил мяч в центр к линии вратарской, а там Фламинго опередил оппонента и пробил по воротам. Снаряд по пути зацепил Давида Лопеса и влетел в правый угол!
    • 15'
      Перехватили мяч на чужой половине поля футболисты "ПСВ". Игровой снаряд пришёл на правый фланг, откуда в центр штрафной навесил Тиль, но Эррера эту попытку перехватил. 
    • Угловой
      14'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "ПСВ". Тиль навесил к ближней штанге, а там верховое единоборство выиграл Фламинго, вот только его удар прошёл далеко от створа. 
    • Опасный момент
      13'
      ШИКАРНЫЙ ФУТБОЛ! Продолжают атаковать голландцы. Тиль получил удачный отскок в центре штрафной соперника и низом пробил в правый угол, вот только Гассанига в падении справился с этой угрозой!
    • Опасный момент
      12'
      ГОРЯЧО! Ланг прорвался по левому флангу и навесил в центр штрафной. Гости справились с этой попыткой и вынесли мяч на Тильмана, который с 19 метров плотно стрельнул в створ, однако Гассанига парировал этот выстрел!
    • Опасный момент
      11'
      МОМЕНТИЩЕ! Ван де Бек зацепился за мяч в левой части штрафной соперника и от лицевой прострелил к ближней штанге, откуда в упор пробил Миовски, однако эта попытка пришлась точно в Бенитеса!
    • Опасный момент
      10'
      ОПАСНО! Затяжная позиционная атака получилась у гостей, в ходе которой Крейчи оказался с мячом перед штрафной соперника и низом пробил в левый угол. Бенитес в прыжке свою команду спас!
    • 9'
      Перехватили голландцы мяч на чужой половине поля, после чего Ланг с левого фланга навесил в центр вратарской, вот только эта передача пришла точно в руки Гассаниге. 
    • 8'
      Оба коллектива в минувшие выходные провели весёлые матчи в своих чемпионатах. "ПСВ" в принципиальном поединке проиграл "Аяксу" со счётом 2-3, а вот "Жирона" на своём поле оказалась сильнее "Леганеса" 4-3. 
    • Опасный момент
      7'
      ОПАСНО! Угловой на правом фланге заработали гости. Гутьеррес навесил в центр штрафной, откуда Эррера без сопротивления пробил точно в руки голкиперу "ПСВ"!
    • 6'
      "Жирона" находится выше своего сегодняшнего соперника в турнирной таблице. Испанцы проиграли "ПСЖ" и "Фейеноорду", а в матче 3-го тура на своём поле переиграли "Слован". 
    • 5'
      Голландцы пока ещё не побеждали в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Команда Петера Боша проиграла "Ювентусу", а затем матчи со "Спортингом" и "ПСЖ" завершила вничью. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Миовски в центральном круге готовился получить игровой снаряд, но ему сзади по ногам грубовато попал Фламинго. Английский рефери обошёлся без карточки в этом эпизоде. 
    • 3'
      Хозяева активно проводят первые минуты этого поединка! Тильман получил сейчас мяч в центре штрафной гостей и пробил по воротам, но этот выстрел заблокировал Давид Лопес. 
    • 2'
      Футболисты "ПСВ" вышли на эту встречу в красно-белых футболках и чёрных трусах, испанцы играют в светло-фиолетовой форме. Ворота Бенитеса в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • Первый тайм
    • 31'
      Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
    • 31'
      Жирона контролирует мяч.
    • 31'
      Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 30'
      Контроль мяча: ПСВ: 60%, Жирона: 40%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Жирона
    • 30'
      Карсдорп Рик из команды ПСВ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 30'
      Тильман Малик пробил со штрафного прямо в стенку
    • 29'
      Ойя Сельви Клуа из команды Жирона заходит слишком далеко, он валит Боскальи Оливье.
    • 28'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Блинд Дэйли из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Бакайоко Жоан
    • 28'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 27'
      Давид Лопес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Фламинго Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Хорошую попытку сделал Ланг Ноа. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 27'
      Ойя Сельви Клуа ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 26'
      Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
    • 26'
      Жирона контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: ПСВ: 60%, Жирона: 40%.
    • 25'
      Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Тильман Малик из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Гутьеррес Мигель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 24'
      Тильман Малик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Боскальи Оливье успешно блокирует удар.
    • 24'
      Гутьеррес Мигель нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Давид Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 22'
      Ван де Бек Донни ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Ланг Ноа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Матч возобновлен
    • 22'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 21'
      Ван де Бек Донни возвращается на поле.
    • 21'
      Хорошую попытку сделал Бакайоко Жоан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 21'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Жирона
    • 21'
      Ван де Бек Донни из команды Жирона покидает поле ради замены бутс.
    • 20'
      Тильман Малик не смог попасть в створ ударом издали
    • 20'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Контроль мяча: ПСВ: 67%, Жирона: 33%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 20'
      Гутьеррес Мигель не смог попасть в створ ударом издали
    • 20'
      Фламинго Райан успешно блокирует удар.
    • 20'
      Гутьеррес Мигель нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 19'
      Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Де Йонг Люк ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Жирона контролирует мяч.
    • 18'
      Боскальи Оливье наказан за толчок Эррера Янхель
    • 17'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 16'
      Фламинго Райан удалось забить из легкой позиции.
    • 16'
      Команда ПСВ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 16'
      Тильман Малик сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Фламинго Райан забивает с правой ноги!
    • 16'
      Тильман Малик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Игрок из команды ПСВ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 15'
      Дамс Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Жирона контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: ПСВ: 69%, Жирона: 31%.
    • 15'
      Тиль Гус из команды ПСВ в офсайде
    • 14'
      Судья сигнализирует, что Дамс Маттео из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Хиль Бриан
    • 14'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 13'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Удар от ворот произведет Жирона
    • 13'
      Шанс! Фламинго Райан из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 13'
      Ланг Ноа из команды ПСВ подал угловой справа.
    • 13'
      Хорошую попытку сделал Тиль Гус. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 12'
      Давид Лопес успешно блокирует удар.
    • 12'
      Боскальи Оливье нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Тильман Малик пробует нанести удар издали, но Пауло Гассанига держит все под контролем
    • 12'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 11'
      Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: ПСВ: 77%, Жирона: 23%.
    • 10'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Жуниор Мауро из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Гутьеррес Мигель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 9'
      Гассанига Пауло делает важнейший сейв!
    • 9'
      Хорошую попытку сделал Миовски Боян. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 9'
      Ван де Бек Донни создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 9'
      Крейчи Ладислав II пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем
    • 8'
      Дамс Маттео ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Боскальи Оливье выиграл воздушное противоборство у Миовски Боян.
    • 8'
      Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Давид Лопес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 6'
      Эррера Янхель нанес удар головой, но Вальтер Бенитес спокойно отбил мяч.
    • 6'
      Ойя Сельви Клуа из команды Жирона подал угловой справа.
    • 6'
      Боскальи Оливье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Жирона контролирует мяч.
    • 5'
      Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      Крейчи Ладислав II ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: ПСВ: 70%, Жирона: 30%.
    • 4'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 3'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 3'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 3'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 3'
      Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Судья свистит. Фламинго Райан атаковал сзади соперника. Это Миовски Боян заработал своей команде штрафной
    • 2'
      Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 1'
      Давид Лопес успешно блокирует удар.
    • 1'
      Тильман Малик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 1'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      ПСВ начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСВ 1:0 Жирона

    Исход игры
    ПСВ
    87.9% (131)
    Ничья
    8.1% (12)
    Жирона
    4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.37% (75)
    Меньше
    33.63% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    71.68% (81)
    Нет
    28.32% (32)
    Популярный счёт
    2:1 ПСВ
    42.3% (63)
    2:0 ПСВ
    11.4% (17)
    1:0 ПСВ
    8.7% (13)
    1:1 Ничья
    4.7% (7)
    3:1 ПСВ
    2.7% (4)
    2:2 Ничья
    2% (3)
    4:2 ПСВ
    1.3% (2)
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