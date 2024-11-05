Тур: 4. Стадион: Филипс. Главный судья: Оливер Майкл
Ход матча
16'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Дамс
Маттео
20
Тиль
Гус
17
Жуниор
Мауро
10
Ланг
Ноа
17
Блинд
Дэйли
20
Хиль
Бриан
19
Миовски
Боян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Дамс МаттеоЗащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Шикс НикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пепи РикардоНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Хиль БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Миовски БоянНападающий
- Запасные игроки
-
25 Лопес ПауВратарь
- Вратарь
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
-
14 Ромеу ОриольПолузащитник
- Нападающий
-
30 Гарсия ЭнрикНападающий
-
29 Ким Мин-СуНападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайбари Исмаэль
|1
|0.25
|Схаутен Йерди
|1
|0.25
|Ланг Ноа
|1
|0.25
|Фламинго Райан
|1
|0.25
|Тильман Малик
|0
|0
|Бакайоко Жоан
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.25
|Хуанпе Хуан
|1
|0.25
|Ван де Бек Донни
|1
|0.25
|Давид Лопес
|1
|0.25
|Данджума Арно
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуниор Мауро
|2
|0
|Де Йонг Люк
|1
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Ланг Ноа
|1
|0
|Ледесма Ричард
|1
|0
|Тильман Малик
|1
|0
|Бабади Исаак
|1
|0
|Дамс Маттео
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стуани Кристиан
|1
|0
|Ромеу Ориоль
|1
|0
|Гассанига Пауло
|1
|0
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|Давид Лопес
|1
|0
|Эррера Янхель
|1
|0
|Крейчи Ладислав II
|1
|0
|Мартин Иван
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Франсес Алехандро
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Жирона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
ПСВ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Жирона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
2
ПСВ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Жирона
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аякс - ПСВ 3:2 ПСВ - ПЕК Зволле 6:0 ПСЖ - ПСВ 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2
ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 ПСВ - Спортинг Л 1:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Ювентус - ПСВ 3:1 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3
Жирона
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Жирона - Леганес 4:3 СД Эстремадура - Жирона 0:4 Лас-Пальмас - Жирона 1:0 Жирона - Слован Братислава 2:0
Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Осасуна 4:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Ньюкасл - Жирона 4:0 Наполи - Жирона 0:2 Жирона - Тулуза 0:4
Результаты матчей
ПСВ
Жирона
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
ПСВ
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|9 - 0
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|8.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|9.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|10.
|2:1
|4
|2
|1
|1
|8 - 12
|7
|11.
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|12 - 6
|6
|13.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|14.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|15.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|16.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|17.
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|18.
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|19.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|20.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|21.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|22.
|3
|1
|1
|1
|6 - 8
|4
|23.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|24.
|3
|1
|0
|2
|10 - 7
|3
|25.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|4 - 5
|3
|26.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|27.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|28.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|29.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|30.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|31.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|32.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|33.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|34.
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|35.
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|36.
|1:2
|4
|0
|0
|4
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|7 - 1
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|17.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|18.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|19.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|20.
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|21.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|23.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|24.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|25.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|26.
|2:1
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|27.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|31.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|36.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|2:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 10
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|17.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|20.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|21.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|22.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|23.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|27.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|30.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|36.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|5
|Барселона
|Рафинья Диас
|4 (1)
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|3 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|3
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПСВ 1:0 Жирона
Исход игры
ПСВ
87.9% (131)
Ничья
8.1% (12)
Жирона
4% (6)
Тотал 2.5
Больше
66.37% (75)
Меньше
33.63% (38)
Обе команды забьют
Да
71.68% (81)
Нет
28.32% (32)
Популярный счёт
2:1 ПСВ
42.3% (63)
2:0 ПСВ
11.4% (17)
1:0 ПСВ
8.7% (13)
1:1 Ничья
4.7% (7)
3:1 ПСВ
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
4:2 ПСВ
1.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!