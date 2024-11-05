Блинд по левому флангу на высокой скорости ворвался в штрафную "ПСВ" и прострелил в центр, вот только эту передачу перехватил Карсдорп. Продолжается атака гостей.

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Жироны". Гутьеррес навесил к ближней штанге, а там хозяева сыграли внимательно и вынесли мяч от владений Бенитеса.

Ланг с левого краю влетел в штрафную соперника и с довольно острого угла пробил в створ, но эта попытка получилась слабой, поэтому Гассанига без проблем с ней справился.

Бакайоко оттянулся в центральную часть поля и там получил мяч, но его недозволенным приёмом на газон уложил Блинд. Тактический фол, который позволил гостям вернуться на свои позиции.

Боскальи подключился к атаке своей команды и по центру готовился ворваться в штрафную гостей, но его движение с нарушением заблокировал Клуа Ойя. Право на опасный стандарт получают голландцы.

Тильман со стандарта пробил по воротам, но угодил в Боскальи, зато игровой снаряд отскочил на правый край, откуда Карсдорп в одно касание пробил сильно мимо дальнего угла.

Быстрая атака получилась у гостей, в ходе которой Миовски правее центра приблизился к штрафной соперника, но обыграть Боскальи у него не получилось. Перспективный шанс был у гостей.

Шикарный футбол в стартовые минуты показывают оба коллектива. Испанцы имели свои шансы в атаке, однако открыть счёт им не удалось. Хозяева быстро за это наказали.

Эррера сделал классный перевод на левый фланг атаки Гутьерресу, а тот рваться вперёд не стал и принял решение просто сохранить владение для своей команды.

Гутьеррес подхватил игровой снаряд у левого угла штрафной, сместился в центр и с 18 метров пробил по воротам, вот только эта попытка пришлась в Боскальи. Продолжается атака гостей.

Бакайоко пролетел вперёд по правому флангу, сместился немного в центр и отдал передачу на Тильмана, а тот в одно касание с 20 метров пробил по воротам, но снаряд полетел значительно выше цели.

МОМЕНТ! Бакайоко оказался с мячом в правой части штрафной гостей, после чего немного сместился в центр и с отличной позиции пробил в дальний нижний угол. Гассанига в непростой ситуации свою команду спас!

Угловой на левом фланге заработали футболисты "ПСВ". Ланг выполнил перспективный кросс в центр вратарской, а там Эррера выиграл важное верховое единоборство у Тиля.

К середине подобралась первая половина встречи. Шикарный футбол получается в Нидерландах. Оба коллектива активно идут вперёд и создают много моментов у ворот друг друга.

Арнау Мартинес подключился к атаке своей команды. Капитан "Жироны" с правого фланга сместился в центр и с дальней дистанции пробил по воротам, однако этот выстрел заблокировал Боскальи.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ФЛАМИНГО! Аут на правом фланге атаки заработали голландцы. Тильман вбросил мяч в центр к линии вратарской, а там Фламинго опередил оппонента и пробил по воротам. Снаряд по пути зацепил Давида Лопеса и влетел в правый угол!

15' Перехватили мяч на чужой половине поля футболисты "ПСВ". Игровой снаряд пришёл на правый фланг, откуда в центр штрафной навесил Тиль, но Эррера эту попытку перехватил.

14' Угловой на правом фланге заработали футболисты "ПСВ". Тиль навесил к ближней штанге, а там верховое единоборство выиграл Фламинго, вот только его удар прошёл далеко от створа.

13' ШИКАРНЫЙ ФУТБОЛ! Продолжают атаковать голландцы. Тиль получил удачный отскок в центре штрафной соперника и низом пробил в правый угол, вот только Гассанига в падении справился с этой угрозой!

12' ГОРЯЧО! Ланг прорвался по левому флангу и навесил в центр штрафной. Гости справились с этой попыткой и вынесли мяч на Тильмана, который с 19 метров плотно стрельнул в створ, однако Гассанига парировал этот выстрел!

11' МОМЕНТИЩЕ! Ван де Бек зацепился за мяч в левой части штрафной соперника и от лицевой прострелил к ближней штанге, откуда в упор пробил Миовски, однако эта попытка пришлась точно в Бенитеса!

10' ОПАСНО! Затяжная позиционная атака получилась у гостей, в ходе которой Крейчи оказался с мячом перед штрафной соперника и низом пробил в левый угол. Бенитес в прыжке свою команду спас!

9' Перехватили голландцы мяч на чужой половине поля, после чего Ланг с левого фланга навесил в центр вратарской, вот только эта передача пришла точно в руки Гассаниге.

8' Оба коллектива в минувшие выходные провели весёлые матчи в своих чемпионатах. "ПСВ" в принципиальном поединке проиграл "Аяксу" со счётом 2-3, а вот "Жирона" на своём поле оказалась сильнее "Леганеса" 4-3.