Прорывался по левой бровке Мишич и прострелил в штрафную, но здесь Пьяца здесь проиграл борьбу за мяч защитнику.

С левого фланга отдавал пас в штрафную Вут. Здесь упал снова в борьбе с защитником Барсегян, но за такое пенальти не ставят.

Тонко вырезал Игнатенко в штрафную на Барсегяна, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

После подачи с фланга от Барсегяна пробил головой из пределов штрафной Толич, но не попал в створ ворот.

В центре поля получил по ногам Игнатенко в борьбе против Мишича. Штрафной удар исполнять будут игроки "Слована".

Диагональ исполнял Кашия в штрафную на ход Барсегяну, но тот в окружении двоих защитников не смог добраться до мяча.

Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!

В центре поля Игнатенко получил по ногам в подкате от Сучича. Штрафной удар исполнять будут словаки.

Батурина в центре поля руками уложил на газон Толича. Штрафной удар в пользу хозяев назначил арбитр.

С дальней дистанции пробивал по воротам Марчелли после паса от Саввидиса, но мяч полетел крайне неточно.

С угла поля навесил на дальнюю штангу Саввидис. Здесь на выходе кулаком вынес снаряд в аут Загорац.

На фланге грамотно подставился Барсегян и заработал для своей команды перспективный штрафной удар.

Со штрафного Саввидис навесил на дальнюю штангу, где в падении с лету пробил Игнатенко, но мяч полетел крайне неточно.

Забросил с правого фланга в штрафную Барсегн на Толича, но тот проиграл верховую борьбу за мяч защитнику.

Убежал в контратаку по флангу Пьяца и навесил на дальнюю штангу, но Куленович здесь не попал по мячу.

31' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-2! Петар Сучич! Вышли вперед теперь уже гости. Подхватил мяч на фланге Пьяца, обыграл защитника и выдал пас на линию вратарской, куда ворвался на скорости Сучич и головой вколотил снаряд точно в ближний верхний угол ворот.

30' Убежал в контратаку на скорости Шпикич и прострелил в центр штрафной, но мяч на выходе перехватил Такач.

29' После долгих повторов судья не стал менять свое решение, потому игра продолжилась без пенальти.

27' Пауза в матче. Судья пошел пересматривать эпизод с падением Барсегяна на повторе, ждем окончательное решение.

26' Блэкмэн с правого фланга покатил в штрафную на Барсегяна, который упал в борьбе с защитником. Судья пенальти не стал назначать.

25' На чужой половине поля получил Куленович в борьбе против Кашии. Штрафной удар исполнять будут игроки "Динамо".

24' Накрутил соперника на фланге Пьяца и навесил на дальнюю штангу, но Байрич вынес сферу головой в аут.

23' Сместился с левого фланга в центр Саввидис и пробил в верхний ближний угол, но мяч полетел выше перекладины.

22' Мог убегать на ворота соперника Стрелец после заброса от Игнатенко, но вернулся в оборону Теофил-Катерин и выиграл борьбу за мяч.