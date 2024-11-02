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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Слован Братислава
 
Позже
Динамо Загреб
Прогнозы 42
Слован Братислава 35.7% (15)
X 16.7% (7)
Динамо Загреб 47.6% (20)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Слован Братислава
Ничья
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Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виммер Кевин 1 0.33
Толич Марко 0 0
Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петкович Бруно 2 0.67
Батурина Мартин 1 0.33
Куленович Сандро 1 0.33
Огивара Такуя 1 0.33
Сучич Петар 1 0.33
Ристовски Стефан 0 0
Пьяца Марко 0 0
Мишич Йосип 0 0
Рог Марко 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толич Марко 2 0
Вайсс Владимир 1 0
Виммер Кевин 1 0
Игнатенко Даниил 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белица Ненад 1 1
Ристовски Стефан 2 0
Адеми Ариян 1 0
Петкович Бруно 1 0
Рог Марко 1 0
Батурина Мартин 1 0
Качавенда Лукас 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Загреб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Слован Братислава
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Динамо Загреб
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
2
Слован Братислава
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Динамо Загреб
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
3
27%
3
27%
61-75
1
9%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:3 Скалица - Слован Братислава 2:3 Спишска-Нова-Вес - Слован Братислава 0:2 Жирона - Слован Братислава 2:0
Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Тренчин 1:1 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Белуша - Слован Братислава 1:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Селтик - Слован Братислава 5:1 ДАК - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0
Динамо Загреб
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шибеник - Динамо Загреб 0:4 Динамо Загреб - Осиек 2:4 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 0:2 Истра 1961 - Динамо Загреб 2:2
Вараждин - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Монако 2:2 Динамо Загреб - Локомотива Загреб 5:1 Славен - Динамо Загреб 4:1 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:1 Трнье - Динамо Загреб 2:1 Риека - Динамо Загреб 1:1 Карабах - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - ХНК Горица 2:1 Динамо Загреб - Карабах 3:0 Динамо Загреб - Шибеник 3:0 Осиек - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Истра 1961 5:0 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0

Результаты матчей

Слован Братислава
Динамо Загреб

Точный счет

0:4
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
9:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
9:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
Динамо Загреб

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Ливерпуль
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Манчестер Сити
 3 2 1 0 9 - 0 7
4.
Монако
 3 2 1 0 9 - 4 7
5.
Брест
 3 2 1 0 7 - 2 7
6.
Байер Л
 3 2 1 0 6 - 1 7
7.
Интер Милан
 3 2 1 0 5 - 0 7
8.
Спортинг Л
 3 2 1 0 5 - 1 7
9.
Арсенал
 3 2 1 0 3 - 0 7
10.
Барселона
 3 2 0 1 10 - 3 6
11.
Боруссия Д
 3 2 0 1 12 - 6 6
12.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 8 - 4 6
13.
Бенфика
 3 2 0 1 7 - 4 6
14.
Ювентус
 3 2 0 1 6 - 4 6
15.
Лилль
 3 2 0 1 4 - 3 6
16.
Фейеноорд
 3 2 0 1 6 - 7 6
17.
Аталанта
 3 1 2 0 3 - 0 5
18.
Штутгарт
 3 1 1 1 3 - 4 4
19.
ПСЖ
 3 1 1 1 2 - 3 4
20.
Селтик
 3 1 1 1 6 - 8 4
21.
Спарта Прага
 3 1 1 1 4 - 6 4
22.
Динамо Загреб
 3 1 1 1 6 - 11 4
23.
Бавария
 3 1 0 2 10 - 7 3
24.
Жирона
 3 1 0 2 4 - 4 3
25.
Милан
 3 1 0 2 4 - 5 3
26.
Брюгге
 3 1 0 2 2 - 6 3
27.
Атлетико М
 3 1 0 2 3 - 8 3
28.
ПСВ
 3 0 2 1 3 - 5 2
29.
Болонья
 3 0 1 2 0 - 4 1
30.
Шахтёр Донецк
 3 0 1 2 0 - 4 1
31.
РБ Лейпциг
 3 0 0 3 3 - 6 0
32.
Штурм Грац
 3 0 0 3 1 - 5 0
33.
Црвена Звезда
 3 0 0 3 2 - 11 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 3 0 0 3 0 - 9 0
35.
Янг Бойз
 3 0 0 3 0 - 9 0
36.
Слован Братислава
 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Барселона
 2 2 0 0 9 - 1 6
5.
Реал Мадрид
 2 2 0 0 8 - 3 6
6.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 5 - 0 4
7.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
ПСЖ
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Ливерпуль
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
12.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Боруссия Д
 1 1 0 0 7 - 1 3
14.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
15.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
16.
Лилль
 1 1 0 0 1 - 0 3
17.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
18.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
19.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
20.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
21.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
22.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
24.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
26.
ПСВ
 1 0 1 0 1 - 1 1
27.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
28.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
29.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
30.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 3 0
31.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
35.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 4 0
36.
Слован Братислава
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Фейеноорд
 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Байер Л
 2 1 1 0 5 - 1 4
4.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
9.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 2 3
12.
Лилль
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
14.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Динамо Загреб
 2 1 0 1 4 - 9 3
16.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Монако
 1 0 1 0 2 - 2 1
18.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
20.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
21.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
22.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
23.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
26.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
27.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Милан
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
Атлетико М
 1 0 0 1 0 - 4 0
30.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
31.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 5
Барселона Рафинья Диас 4 (1)
Боруссия Д Гирасси Серу 3 (1)
Барселона Левандовски Роберт 3
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико М Хименес Хосе 3
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Ювентус Данило Луис 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Слован Братислава - Динамо Загреб от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2024, осталось 2 дня 12 часов 55 минут.



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    • Прогнозы 42
    Слован Братислава 35.7% (15)
    X 16.7% (7)
    Динамо Загреб 47.6% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Слован Братислава
    Ничья
    Динамо Загреб
    3.65
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Слован Братислава - Динамо Загреб

    Исход игры
    Слован Братислава
    35.7% (15)
    Ничья
    16.7% (7)
    Динамо Загреб
    47.6% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.79% (28)
    Меньше
    28.21% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    87.18% (34)
    Нет
    12.82% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Загреб
    35.7% (15)
    2:1 Слован Братислава
    28.6% (12)
    1:1 Ничья
    14.3% (6)
    1:0 Слован Братислава
    4.8% (2)
    0:1 Динамо Загреб
    4.8% (2)
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