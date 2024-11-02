Тур: 4. Стадион: Народны (Тегельне Поле).
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виммер Кевин
|1
|0.33
|Толич Марко
|0
|0
Динамо Загреб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петкович Бруно
|2
|0.67
|Батурина Мартин
|1
|0.33
|Куленович Сандро
|1
|0.33
|Огивара Такуя
|1
|0.33
|Сучич Петар
|1
|0.33
|Ристовски Стефан
|0
|0
|Пьяца Марко
|0
|0
|Мишич Йосип
|0
|0
|Рог Марко
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толич Марко
|2
|0
|Вайсс Владимир
|1
|0
|Виммер Кевин
|1
|0
|Игнатенко Даниил
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
Динамо Загреб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белица Ненад
|1
|1
|Ристовски Стефан
|2
|0
|Адеми Ариян
|1
|0
|Петкович Бруно
|1
|0
|Рог Марко
|1
|0
|Батурина Мартин
|1
|0
|Качавенда Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Слован Братислава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Загреб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Слован Братислава
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Динамо Загреб
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
2
Слован Братислава
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Динамо Загреб
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
3
27%
3
27%
61-75
1
9%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:3 Скалица - Слован Братислава 2:3 Спишска-Нова-Вес - Слован Братислава 0:2 Жирона - Слован Братислава 2:0
Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Тренчин 1:1 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Белуша - Слован Братислава 1:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Селтик - Слован Братислава 5:1 ДАК - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0
Динамо Загреб
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шибеник - Динамо Загреб 0:4 Динамо Загреб - Осиек 2:4 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 0:2 Истра 1961 - Динамо Загреб 2:2
Вараждин - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Монако 2:2 Динамо Загреб - Локомотива Загреб 5:1 Славен - Динамо Загреб 4:1 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:1 Трнье - Динамо Загреб 2:1 Риека - Динамо Загреб 1:1 Карабах - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - ХНК Горица 2:1 Динамо Загреб - Карабах 3:0 Динамо Загреб - Шибеник 3:0 Осиек - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Истра 1961 5:0 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0
Результаты матчей
Слован Братислава
Динамо Загреб
Точный счет
0:4
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
9:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
9:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Слован Братислава
Динамо Загреб
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|5
|Барселона
|Рафинья Диас
|4 (1)
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|3 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|3
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Слован Братислава - Динамо Загреб
Исход игры
Слован Братислава
35.7% (15)
Ничья
16.7% (7)
Динамо Загреб
47.6% (20)
Тотал 2.5
Больше
71.79% (28)
Меньше
28.21% (11)
Обе команды забьют
Да
87.18% (34)
Нет
12.82% (5)
Популярный счёт
1:2 Динамо Загреб
35.7% (15)
2:1 Слован Братислава
28.6% (12)
1:1 Ничья
14.3% (6)
1:0 Слован Братислава
4.8% (2)
0:1 Динамо Загреб
4.8% (2)
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