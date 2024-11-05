Паласиос принял решение наносить удар! На месте Бенто, который немного размялся.

Талиска имел возможность совсем неприличным сделать счёт. Мане отдал передачу, Талиска с ходу бил, но Еиса сумел отразить мяч в сторону!

Угловой удар заработали хозяева. Последовал розыгрыш и подача на дальнюю штангу от Мане, но подправить в ворота некому было.

Пошёл Брозович на другой край подачу исполнять. С правой ноги закрутил мяч в сторону ворот. Не добраться до игрового снаряда его партнёрам было.

40' Креспо нужно перестроиь игру во второй половине матча. Чтобы не пропустить ещё больше.

39' Настоящий разгром учинили сопернику Криштиану Роналду и его партнёры из "Аль-Насра" уже в первом тайме.

37' АВТО-ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!!! Кардозу - автогол!!!! Мане и Габриэл разыграли двухходовку на левом фланге, передача на Габрэла в штрафную площадь в завершении атаки и прострел Анжело на дальнюю штангу, но мяч попал в Кардозу и по дуге опустился в дальний угол!

36' Гамарра полез в отбор, не лучшим образом. Помощник Эрнана Креспо решил заступиться за игрока, за что и получил жёлтую карточку.

35' Передача на Мане, не прошла, Аль-Ганам подключился, отдал на Отавио, который через центр прорваться пытался. Не вышло.

33' Еиса отправил игровой снаряд к центру поля. Подобрали его Пак и Хашеми, но очень медленно действуют.

32' Из своей обороны выходят гости, перехват и заброс на Роналду, который с лёта решил пробить! ух, если бы попал! Но так даже мяч с ноги слетел.