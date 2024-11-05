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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 4.
Аль-Наср Эр-Рияд
3:0
Перерыв
Аль-Айн
0'
1:0
5' Гол
Талиска Андерсон
29' Желтая карточка
Гамарра Алехандро
2:0
31' Гол
Роналду Криштиану
3:0
37' Гол в свои ворота
Кардозу Фабиу

Ход матча

5'
Талиска Андерсон
(Симакан Мохамед)
1:0
29'
 
Гамарра Алехандро
31'
Роналду Криштиану
2:0
37'
Кардозу Фабиу
3:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 121
Аль-Наср Эр-Рияд 95% (115)
X 4.1% (5)
Аль-Айн 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Аль-Айн
5.70
6.10
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8.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Бенто
Крепски
2
Аль-Ганам
Султан
3
Симакан
Мохамед
27
Лапорт
Эмерик
12
Аль-Бушайль
Наваф
25
Отавио
Эдмилсон
11
Брозович
Марсело
94
Талиска
Андерсон
20
Габриэл
Анжело
10
Мане
Садио
7
Роналду
Криштиану
17
Еиса
Халид
11
Мохаммед
Бандар
4
Кардозу
Фабиу
3
Отонне
Куаме
24
Саломони
Фелипе
16
Хашеми
Халид
5
Пак
Ен-У
10
Гамарра
Алехандро
20
Паласиос
Матиас
21
Рахими
Суфьян
9
Лаба
Коджо
Аль-Наср Эр-Рияд
4-2-3-1
Аль-Айн
4-2-3-1

История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Айн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧА
4:3
ЛЧА
1:0
ЛЧА
0:1
ЛЧА
1:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 2 0.5
Аль-Ганам Султан 1 0.25
Мане Садио 1 0.25
Лапорт Эмерик 1 0.25
Талиска Андерсон 1 0.25
Габриэл Анжело 1 0.25
Отавио Эдмилсон 0 0
Гариб Абдуррахман 0 0
Симакан Мохамед 0 0
Аль-Айн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахими Суфьян 4 (1) 1
Паласиос Матиас 1 0.25
Гамарра Алехандро 1 (1) 0.25
Санабрия Матео 1 0.25
Насименту Эрик 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Наджи Салем 2 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Симакан Мохамед 1 0
Аль-Бушайль Наваф 1 0
Аль-Айн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардозу Фабиу 1 0
Гамарра Алехандро 1 0
Рахими Суфьян 1 0
Надер Яхья 1 0
Паласиос Матиас 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аль-Айн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аль-Айн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

2
1
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Аль-Айн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
50%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:1 Аль-Хулуд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:3 Эстеглаль Тегеран - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Оруба Эль-Джауф 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Райян 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0
Аль-Айн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Аль-Айн - Дубба Аль-Хусун 1:1 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:5 Аль-Айн - Аль-Вахда Абу-Даби 1:2 Аль-Гарафа - Аль-Айн 4:2
Аль-Айн - Аль-Васль 4:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Айн 3:0 Аль-Айн - Аль-Садд 1:1 Аль Батаех - Аль-Айн 3:3 Аль-Айн - Хор-Факкан 5:1 Аль-Айн - Аль Батаех 0:2 Эмирейтс - Аль-Айн 2:3 Аль-Джазира - Аль-Айн 2:1 Аль-Айн - Аль-Васль 2:4 Аль-Айн - Йокогама Ф-Маринос 5:1 Аль-Вахда Абу-Даби - Аль-Айн 0:2 Аль-Айн - Аль-Иттихад Калба 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Аль-Айн 2:1 Хор-Факкан - Аль-Айн 0:1 Аль-Айн - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Айн 2:1

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Айн

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
4:5
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
4:5
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Айн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 4 4 0 0 16 - 5 12
2.
Аль-Ахли Джидда
 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3:0 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Аль-Садд
 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
Аль-Васль
 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Аль-Гарафа
 4 1 1 2 6 - 8 4
7.
Эстеглаль Тегеран
 4 1 0 3 3 - 6 3
8.
Аль-Райян
 4 1 0 3 4 - 7 3
9.
Персеполис
 4 0 2 2 2 - 4 2
10.
Пахтакор
 4 0 2 2 1 - 3 2
11.
Аль-Шорта
 4 0 2 2 2 - 11 2
12.
Аль-Айн
 0:3 4 0 1 3 7 - 13 1

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
Аль-Ахли Джидда
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3:0 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Аль-Садд
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Эстеглаль Тегеран
 2 1 0 1 3 - 1 3
6.
Аль-Гарафа
 2 1 0 1 5 - 4 3
7.
Аль-Шорта
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Персеполис
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Аль-Айн
 0:3 2 0 1 1 5 - 6 1
10.
Аль-Васль
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Пахтакор
 2 0 0 2 0 - 2 0
12.
Аль-Райян
 2 0 0 2 2 - 5 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
Аль-Васль
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Аль-Райян
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Пахтакор
 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Аль-Садд
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Аль-Гарафа
 2 0 1 1 1 - 4 1
9.
Персеполис
 2 0 0 2 0 - 2 0
10.
Аль-Айн
 0:3 2 0 0 2 2 - 7 0
11.
Эстеглаль Тегеран
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Аль-Шорта
 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 6 (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (2)
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 4 (1)
Виссел Кобе Миясиро Тайсэй 4
Аль-Айн Рахими Суфьян 4
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Топ нарушителей
Аль-Райян Шехата Хазем 3
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 3
Кавасаки Фронтале Иенага Акихиро 1 1
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Ульсан Хёндэ Юн Ил-Лок 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв. 
  • Желтая карточка
    45'
    Брозович на жёлтую карточку наиграл. 
  • Угловой
    44'
    Пошёл Брозович на другой край подачу исполнять. С правой ноги закрутил мяч в сторону ворот. Не добраться до игрового снаряда его партнёрам было.
  • Дополнительное время
    44'
    5 минут добавил рефери.
  • Угловой
    43'
    Угловой удар заработали хозяева. Последовал розыгрыш и подача на дальнюю штангу от Мане, но подправить в ворота некому было. 
  • 42'
    Талиска имел возможность совсем неприличным сделать счёт. Мане отдал передачу, Талиска с ходу бил, но Еиса сумел отразить мяч в сторону!
  • 41'
    Паласиос принял решение наносить удар! На месте Бенто, который немного размялся. 
  • 40'
    Креспо нужно перестроиь игру во второй половине матча. Чтобы не пропустить ещё больше. 
  • 39'
    Настоящий разгром учинили сопернику Криштиану Роналду и его партнёры из "Аль-Насра" уже в первом тайме. 
  • Гол в свои ворота
    37'
    АВТО-ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!!! Кардозу - автогол!!!! Мане и Габриэл разыграли двухходовку на левом фланге, передача на Габрэла в штрафную площадь в завершении атаки и прострел Анжело на дальнюю штангу, но мяч попал в Кардозу и по дуге опустился в дальний угол!
  • Желтая карточка
    36'
    Гамарра полез в отбор, не лучшим образом. Помощник Эрнана Креспо решил заступиться за игрока, за что и получил жёлтую карточку. 
  • 35'
    Передача на Мане, не прошла, Аль-Ганам подключился, отдал на Отавио, который через центр прорваться пытался. Не вышло. 
  • 33'
    Еиса отправил игровой снаряд к центру поля. Подобрали его Пак и Хашеми, но очень медленно действуют. 
  • 32'
    Из своей обороны выходят гости, перехват и заброс на Роналду, который с лёта решил пробить! ух, если бы попал! Но так даже мяч с ноги слетел. 
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!!! Роналду!!!! Удар Мане метров с 25, Еиса сыграл не лучшим образом, отразив перед собой. Роналду первым на обивании оказался и с левой ноги переправил мяч в ворота!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 30'
      Четверть часа остаётся играть в первом тайме. Желание Мане и Роналду упрочить преимущество налицо. 
    • Угловой
      28'
      Подача Брозовича на ближнюю штангу, но нет удара.
    • Желтая карточка
      26'
      Жёлтая карточка для  Гамарра.
    • Фол, нарушение
      25'
      Предупредил рефери, что не нужно грубо играть в своей штрафной площади. А теперь Роналду на газоне. Не позволил ему набрать скорость. Это  Гамарра грубо встретил легенду.
    • Угловой
      24'
      Подача Брозовича на ближнюю штангу, но рефери дал свисток. Ждём повторную подачу.
    • 23'
      Мане увидел рывок Криштиану Роналду, отдал ему передачу, португалец подработал под левую ногу и пробил! Накрыл защитник гостей этот удар. Угловой для хозяев.
    • 22'
      Передача на Талиску, но низкая стартовая скорость в этом эпизоде сыграла против него.
    • 20'
      В центре поля с мячом Лаба, отдал на Рахими, но убежать у того от Отавио не вышло.
    • 18'
      Немного упал темп в матче, но "Аль-Наср" пока что ближе к тому, чтобы забить второй мяч. Роналду немного выключили из игры. 
    • 17'
      Передача на левый край на Мане, того подталкивали в спину, пришлось назад отыграть. 
    • 16'
      С мячом Бенто, отыграл на Лапорта, тот на Аль-Бушайля, который вернул мяч голкиперу.
    • 15'
      Четверть часа у нас прошло. Лапорт бросил аут, передач на Брозовича. Тот подачу в чужую штрафную площадь организовал. Мимо.. 
    • 13'
      От ворот разыграл Еиса, пока что гости не могут прийти в себя. Пропущенный мяч выбил их из колеи. 
    • Опасный момент
      12'
      Роналду набрал ход, ушёл от соперника и пробил с правой ноги, находясь по центру ворот в 25 метрах от них, но ... Рядом со штангой!
    • 11'
      Снова с мячом Талиска, вошёл в чужую штрарфную площадь, оказался на газоне! Трибуны засвистели, а рефери не увидел нарушения правил. 
    • 10'
      10 минут отыграли команды. Уверенно контролирует ход игры "Аль-Наср".
    • 8'
      Очередной безадресный заброс в штрафную площадь "Аль-Насра" и нет проблем для вышедшего из ворот Бенто. 
    • Угловой
      7'
      Подача в район 11-метровой отметки, пробить бы, но слишком много борьбы и нарушение правил со стороны Отавио. Ещё и удивиться успел, мол я тут при чём?!
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!!! Талиска!!!! Симакан с мячом, отдал в центр на линию штрафной площади Талиске, тот убрал мяч под удобную правую ногу и пробил! Еиса дотянулся до него, но от руки он влетел в нижний угол!
    • 6'
      В районе центрального круга борьба за мяч, передача на правый край, ушёл от соперника Габриэл, уложив на газон Отонне, но прострел не сумел исполнить, вылез перед ним Кардозу. Угловой.
    • 5'
      Быстрая атака "Аль-Насра", передача на Роналду, тот покатил на Мане, который пробил и попал в соперника. 
    • 3'
      Подача в штрафную площадь хозяев, вышел из ворот Бенто и мяч забрал. 
    • Угловой
      2'
      Крупным планом Креспо. Ждём от его команды сегодня активной игры. Угловой для гостей, подача на ближнюю штангу от Пака, на дальнюю скидка, но  в ворота переправить некому.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Брозович Марсело получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Мане Садио сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Кардозу Фабиу уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 31'
      Г О О О О Л - Роналду Криштиану бьет в цель!
    • 29'
      Гамарра Алехандро получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Симакан Мохамед сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Талиска Андерсон бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • 68 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Айн

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    95.2% (118)
    Ничья
    4% (5)
    Аль-Айн
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.39% (68)
    Меньше
    37.61% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    63.3% (69)
    Нет
    36.7% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    41.9% (52)
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    23.4% (29)
    3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    9.7% (12)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    7.3% (9)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
    3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    1.6% (2)
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