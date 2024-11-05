Тур: 4.
3:0
Перерыв
0'
1:0
5' ГолТалиска Андерсон
29' Желтая карточкаГамарра Алехандро
2:0
31' ГолРоналду Криштиану
3:0
37' Гол в свои воротаКардозу Фабиу
Ход матча
5'
31'
37'
3:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
10
Мане
Садио
17
Еиса
Халид
16
Хашеми
Халид
5
Пак
Ен-У
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
-
78 Алавжами АлиЗащитник
- Защитник
-
23 Яхья АйманЗащитник
-
80 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Основной состав
-
17 Еиса ХалидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хашеми ХалидПолузащитник
-
5 Пак Ен-УПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Траоре АбдуПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бармен АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
72 Авад МохамедНападающий
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Айн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|2
|0.5
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.25
|Мане Садио
|1
|0.25
|Лапорт Эмерик
|1
|0.25
|Талиска Андерсон
|1
|0.25
|Габриэл Анжело
|1
|0.25
|Отавио Эдмилсон
|0
|0
|Гариб Абдуррахман
|0
|0
|Симакан Мохамед
|0
|0
Аль-Айн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахими Суфьян
|4 (1)
|1
|Паласиос Матиас
|1
|0.25
|Гамарра Алехандро
|1 (1)
|0.25
|Санабрия Матео
|1
|0.25
|Насименту Эрик
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Наджи Салем
|2
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Симакан Мохамед
|1
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|1
|0
Аль-Айн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардозу Фабиу
|1
|0
|Гамарра Алехандро
|1
|0
|Рахими Суфьян
|1
|0
|Надер Яхья
|1
|0
|Паласиос Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аль-Айн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аль-Айн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
2
1
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Аль-Айн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
50%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:1 Аль-Хулуд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:3 Эстеглаль Тегеран - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Оруба Эль-Джауф 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Райян 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0
Аль-Айн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Аль-Айн - Дубба Аль-Хусун 1:1 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:5 Аль-Айн - Аль-Вахда Абу-Даби 1:2 Аль-Гарафа - Аль-Айн 4:2
Аль-Айн - Аль-Васль 4:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Айн 3:0 Аль-Айн - Аль-Садд 1:1 Аль Батаех - Аль-Айн 3:3 Аль-Айн - Хор-Факкан 5:1 Аль-Айн - Аль Батаех 0:2 Эмирейтс - Аль-Айн 2:3 Аль-Джазира - Аль-Айн 2:1 Аль-Айн - Аль-Васль 2:4 Аль-Айн - Йокогама Ф-Маринос 5:1 Аль-Вахда Абу-Даби - Аль-Айн 0:2 Аль-Айн - Аль-Иттихад Калба 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Аль-Айн 2:1 Хор-Факкан - Аль-Айн 0:1 Аль-Айн - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Айн 2:1
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Айн
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
4:5
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
4:5
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Айн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|16 - 5
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|3:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|7.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|8.
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|9.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|10.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|11.
|4
|0
|2
|2
|2 - 11
|2
|12.
|0:3
|4
|0
|1
|3
|7 - 13
|1
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|3:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|0:3
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Запад
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 5
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|3:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|9.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|10.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 10
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|6 (1)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (2)
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|4 (1)
|Виссел Кобе
|Миясиро Тайсэй
|4
|Аль-Айн
|Рахими Суфьян
|4
|Аль-Райян
|Шехата Хазем
|3
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|3
|Кавасаки Фронтале
|Иенага Акихиро
|1 1
|Шанхай Порт
|Жусса Матеус
|1 1
|Ульсан Хёндэ
|Юн Ил-Лок
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Айн
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
95.2% (118)
Ничья
4% (5)
Аль-Айн
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
62.39% (68)
Меньше
37.61% (41)
Обе команды забьют
Да
63.3% (69)
Нет
36.7% (40)
Популярный счёт
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
41.9% (52)
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
23.4% (29)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
9.7% (12)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
7.3% (9)
1:1 Ничья
2.4% (3)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
1.6% (2)
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