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  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 
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Аль-Айн
Прогнозы 33
Аль-Наср Эр-Рияд 100% (33)
X 0% (0)
Аль-Айн 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Айн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧА
4:3
ЛЧА
1:0
ЛЧА
0:1
ЛЧА
1:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Ганам Султан 1 0.33
Роналду Криштиану 1 0.33
Мане Садио 1 0.33
Лапорт Эмерик 1 0.33
Отавио Эдмилсон 0 0
Гариб Абдуррахман 0 0
Аль-Айн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахими Суфьян 4 (1) 1.33
Паласиос Матиас 1 0.33
Гамарра Алехандро 1 (1) 0.33
Mateo Sanabria 1 0.33
Насименту Эрик 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Наджи Салем 2 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Симакан Мохамед 1 0
Аль-Бушайль Наваф 1 0
Аль-Айн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардозу Фабиу 1 0
Рахими Суфьян 1 0
Надер Яхья 1 0
Паласиос Матиас 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аль-Айн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аль-Айн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

2
1
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Аль-Айн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
50%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:1 Аль-Хулуд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:3 Эстеглаль Тегеран - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Оруба Эль-Джауф 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Райян 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0
Аль-Айн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Аль-Айн - Дубба Аль-Хусун 1:1 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:5 Аль-Айн - Аль-Вахда Абу-Даби 1:2 Аль-Гарафа - Аль-Айн 4:2
Аль-Айн - Аль-Васль 4:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Айн 3:0 Аль-Айн - Аль-Садд 1:1 Аль Батаех - Аль-Айн 3:3 Аль-Айн - Хор-Факкан 5:1 Аль-Айн - Аль Батаех 0:2 Эмирейтс - Аль-Айн 2:3 Аль-Джазира - Аль-Айн 2:1 Аль-Айн - Аль-Васль 2:4 Аль-Айн - Йокогама Ф-Маринос 5:1 Аль-Вахда Абу-Даби - Аль-Айн 0:2 Аль-Айн - Аль-Иттихад Калба 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Аль-Айн 2:1 Хор-Факкан - Аль-Айн 0:1 Аль-Айн - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Айн 2:1

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Айн

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
4:5
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
4:5
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Айн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 3 3 0 0 13 - 5 9
2.
Аль-Ахли Джидда
 3 3 0 0 5 - 1 9
3.
Аль-Садд
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Аль-Васль
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Эстеглаль Тегеран
 3 1 0 2 3 - 3 3
7.
Аль-Гарафа
 3 1 0 2 5 - 7 3
8.
Пахтакор
 3 0 2 1 1 - 2 2
9.
Аль-Шорта
 3 0 2 1 1 - 6 2
10.
Персеполис
 3 0 1 2 1 - 3 1
11.
Аль-Айн
 3 0 1 2 7 - 10 1
12.
Аль-Райян
 3 0 0 3 3 - 7 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Садд
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 5 - 0 3
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Эстеглаль Тегеран
 2 1 0 1 3 - 1 3
6.
Аль-Гарафа
 2 1 0 1 5 - 4 3
7.
Аль-Шорта
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Персеполис
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аль-Айн
 2 0 1 1 5 - 6 1
10.
Пахтакор
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Аль-Васль
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Аль-Райян
 2 0 0 2 2 - 5 0

Запад

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Ахли Джидда
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
Аль-Васль
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Пахтакор
 2 0 2 0 1 - 1 2
6.
Аль-Садд
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аль-Райян
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Аль-Айн
 1 0 0 1 2 - 4 0
9.
Эстеглаль Тегеран
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Аль-Гарафа
 1 0 0 1 0 - 3 0
11.
Аль-Шорта
 1 0 0 1 0 - 5 0
12.
Персеполис
 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 6 (1)
Аль-Айн Рахими Суфьян 4
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 3
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Давсари Салем 3
Виссел Кобе Миясиро Тайсэй 3
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Ульсан Хёндэ Юн Ил-Лок 2
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 2
Шаньдун Тайшань Кризан 2
Аль-Райян Шехата Хазем 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2024, осталось 2 дня 13 часов 10 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 33
    Аль-Наср Эр-Рияд 100% (33)
    X 0% (0)
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    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    100% (33)
    Ничья
    0% (0)
    Аль-Айн
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.63% (21)
    Меньше
    34.38% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    59.38% (19)
    Нет
    40.63% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    48.5% (16)
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    27.3% (9)
    3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    9.1% (3)
    3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    6.1% (2)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    6.1% (2)
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