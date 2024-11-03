Тур: 4.
Позже
История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Айн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.33
|Роналду Криштиану
|1
|0.33
|Мане Садио
|1
|0.33
|Лапорт Эмерик
|1
|0.33
|Отавио Эдмилсон
|0
|0
|Гариб Абдуррахман
|0
|0
Аль-Айн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахими Суфьян
|4 (1)
|1.33
|Паласиос Матиас
|1
|0.33
|Гамарра Алехандро
|1 (1)
|0.33
|Mateo Sanabria
|1
|0.33
|Насименту Эрик
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Наджи Салем
|2
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Симакан Мохамед
|1
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|1
|0
Аль-Айн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардозу Фабиу
|1
|0
|Рахими Суфьян
|1
|0
|Надер Яхья
|1
|0
|Паласиос Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аль-Айн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аль-Айн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
2
1
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Аль-Айн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
50%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:1 Аль-Хулуд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:3 Эстеглаль Тегеран - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Оруба Эль-Джауф 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Райян 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0
Аль-Айн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Аль-Айн - Дубба Аль-Хусун 1:1 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:5 Аль-Айн - Аль-Вахда Абу-Даби 1:2 Аль-Гарафа - Аль-Айн 4:2
Аль-Айн - Аль-Васль 4:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Айн 3:0 Аль-Айн - Аль-Садд 1:1 Аль Батаех - Аль-Айн 3:3 Аль-Айн - Хор-Факкан 5:1 Аль-Айн - Аль Батаех 0:2 Эмирейтс - Аль-Айн 2:3 Аль-Джазира - Аль-Айн 2:1 Аль-Айн - Аль-Васль 2:4 Аль-Айн - Йокогама Ф-Маринос 5:1 Аль-Вахда Абу-Даби - Аль-Айн 0:2 Аль-Айн - Аль-Иттихад Калба 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Аль-Айн 2:1 Хор-Факкан - Аль-Айн 0:1 Аль-Айн - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Айн 2:1
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Айн
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
4:5
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
4:5
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Айн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Запад
Запад
Запад
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|6 (1)
|Аль-Айн
|Рахими Суфьян
|4
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|3
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Давсари Салем
|3
|Виссел Кобе
|Миясиро Тайсэй
|3
|Шанхай Порт
|Жусса Матеус
|1 1
|Ульсан Хёндэ
|Юн Ил-Лок
|2
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|2
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|2
|Аль-Райян
|Шехата Хазем
|2
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
100% (33)
Ничья
0% (0)
Аль-Айн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
65.63% (21)
Меньше
34.38% (11)
Обе команды забьют
Да
59.38% (19)
Нет
40.63% (13)
Популярный счёт
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
48.5% (16)
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
27.3% (9)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
9.1% (3)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
6.1% (2)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
6.1% (2)
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