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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Агаев Алияр
Болонья
0:0
Первый тайм: 13'
Монако
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 126
Болонья 10.3% (13)
X 38.9% (49)
Монако 50.8% (64)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Болонья
Ничья
Монако
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
33
Миранда
Хуан
8
Фройлер
Ремо
6
Моро
Никола
14
Айлинг
Самуэль
80
Фаббьян
Джованни
11
Ндой
Дан
9
Кастро
Сантьяго
1
Маецки
Радослав
2
Вандерсон
V
17
Синго
Вилфред
5
Керер
Тило
13
Мависса
Кристиан
88
Магасса
Сунгуту
15
Камара
Ламин
11
Аклиуш
Магнес
10
Головин
Александр
7
Бен-Сегир
Элисс
36
Эмболо
Брель
Болонья
4-2-3-1
Монако
4-2-3-1

История личных встреч

Болонья
Монако

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
2:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Минамино Такуми 2 0.67
Аклиуш Магнес 2 0.67
Эмболо Брель 1 0.33
Синго Вилфред 1 0.33
Салису Мохаммед 1 0.33
Иленикена Джордж 1 0.33
Закария Денис 1 (1) 0.33
Керер Тило 0 0
Вандерсон V 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пош Штефан 2 0
Фройлер Ремо 1 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Эбишер Мишель 1 0
Бёкема Сэм 1 0
Кастро Сантьяго 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керер Тило 1 0
Эмболо Брель 1 0
Закария Денис 1 0
Салису Мохаммед 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Бен-Сегир Элисс 1 0
Камара Ламин 1 0

Результаты матчей

Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Монако
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Болонья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Монако
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
7
Болонья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Монако
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
9

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Болонья - Лечче 1:0 Кальяри - Болонья 0:2 Астон Вилла - Болонья 2:0 Дженоа - Болонья 2:2
Болонья - Парма 0:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Болонья - Аталанта 1:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Комо - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0 Болонья - Бриксен 2:0 Болонья - SV Brixen 2:0 Дженоа - Болонья 2:0
Монако
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Монако - Анже 0:1 Ницца - Монако 2:1 Монако - Црвена Звезда 5:1 Монако - Лилль 0:0
Ренн - Монако 1:2 Динамо Загреб - Монако 2:2 Монако - Монпелье 2:1 Монако - Гавр 3:1 Монако - Барселона 2:1 Осер - Монако 0:3 Монако - Ланс 1:1 Лион - Монако 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1 Монако - Нант 4:0

Результаты матчей

Болонья
Монако

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Болонья
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:0 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Манчестер Сити
 1:0 4 3 1 0 10 - 0 10
3.
Астон Вилла
 3 3 0 0 6 - 0 9
4.
Монако
 0:0 4 2 2 0 9 - 4 8
5.
Байер Л
 0:0 4 2 2 0 6 - 1 8
6.
Брест
 3 2 1 0 7 - 2 7
7.
Интер Милан
 3 2 1 0 5 - 0 7
8.
Спортинг Л
 0:1 4 2 1 1 5 - 2 7
9.
Арсенал
 3 2 1 0 3 - 0 7
10.
Боруссия Д
 0:0 4 2 1 1 12 - 6 7
11.
Ювентус
 0:0 4 2 1 1 6 - 4 7
12.
Лилль
 0:0 4 2 1 1 4 - 3 7
13.
Динамо Загреб
 4 2 1 1 10 - 12 7
14.
Барселона
 3 2 0 1 10 - 3 6
15.
Реал Мадрид
 0:1 4 2 0 2 8 - 5 6
16.
Бенфика
 3 2 0 1 7 - 4 6
17.
Фейеноорд
 3 2 0 1 6 - 7 6
18.
Милан
 1:0 4 2 0 2 5 - 5 6
19.
Аталанта
 3 1 2 0 3 - 0 5
20.
Селтик
 0:0 4 1 2 1 6 - 8 5
21.
ПСВ
 4 1 2 1 7 - 5 5
22.
Штутгарт
 3 1 1 1 3 - 4 4
23.
ПСЖ
 3 1 1 1 2 - 3 4
24.
Спарта Прага
 3 1 1 1 4 - 6 4
25.
Бавария
 3 1 0 2 10 - 7 3
26.
Жирона
 4 1 0 3 4 - 8 3
27.
Брюгге
 3 1 0 2 2 - 6 3
28.
Атлетико М
 3 1 0 2 3 - 8 3
29.
Болонья
 0:0 4 0 2 2 0 - 4 2
30.
Шахтёр Донецк
 3 0 1 2 0 - 4 1
31.
РБ Лейпциг
 0:0 4 0 1 3 3 - 6 1
32.
Штурм Грац
 0:0 4 0 1 3 1 - 5 1
33.
Црвена Звезда
 3 0 0 3 2 - 11 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 3 0 0 3 0 - 9 0
35.
Янг Бойз
 3 0 0 3 0 - 9 0
36.
Слован Братислава
 4 0 0 4 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Монако
 0:0 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Барселона
 2 2 0 0 9 - 1 6
5.
Реал Мадрид
 0:1 3 2 0 1 8 - 4 6
6.
Ливерпуль
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Манчестер Сити
 1:0 2 1 1 0 5 - 0 4
8.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Боруссия Д
 0:0 2 1 1 0 7 - 1 4
10.
Лилль
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
ПСЖ
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Селтик
 0:0 2 1 1 0 5 - 1 4
13.
ПСВ
 2 1 1 0 5 - 1 4
14.
Байер Л
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
16.
Спортинг Л
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
17.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
18.
Ювентус
 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
20.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
21.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
22.
Милан
 1:0 2 1 0 1 4 - 4 3
23.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
24.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
25.
Болонья
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
26.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
27.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
29.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
30.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 3 0
31.
РБ Лейпциг
 0:0 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Штурм Грац
 0:0 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
35.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 4 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Манчестер Сити
 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Фейеноорд
 2 2 0 0 6 - 3 6
4.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
5.
Байер Л
 0:0 3 1 2 0 5 - 1 5
6.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Спортинг Л
 0:1 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Ювентус
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
11.
Боруссия Д
 0:0 2 1 0 1 5 - 5 3
12.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Лилль
 0:0 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
15.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
16.
Милан
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
17.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
18.
Монако
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
19.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Селтик
 0:0 2 0 1 1 1 - 7 1
21.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
22.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
23.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
24.
РБ Лейпциг
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
25.
Штурм Грац
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
26.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Реал Мадрид
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
29.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
30.
Жирона
 2 0 0 2 0 - 5 0
31.
Атлетико М
 1 0 0 1 0 - 4 0
32.
Болонья
 0:0 2 0 0 2 0 - 4 0
33.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 5
Барселона Рафинья Диас 4 (1)
Боруссия Д Гирасси Серу 3 (1)
Барселона Левандовски Роберт 3
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико М Хименес Хосе 3
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Ювентус Данило Луис 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    12'
    Хозяева провели некоторое время на чужой половине поля, всё закончилось фолом Миранды против Аклиуша.
  • 10'
    Головин после передачи Эмболо простреливал с левого края штрафной, однако Лукуми в подкате передачу прервал.
  • Опасный момент
    9'
    А вот и первый момент! После прострела Айлинга Кастро оставил мяч Ндоя, того накрыли защитники, но снаряд отскочил левее к Миранде, который пальнул над перекладиной!
  • Фол, нарушение
    8'
    Головин впервые попал в крупный план, сфолил россиянин против Айлинга в центре поля.
  • Офсайд
    7'
    Первый офсайд в этой встрече у "Монако", Эмболо не успел выйти из положения "вне игры".
  • 6'
    Пока крайне спокойное начало в сегодняшнем матче, до ворот командам добраться не удается.
  • 5'
    Зато в Серии А "Болонья" прервала ничейную серию, дважды подряд победив и поднявшись в верхнюю половину таблицы.
  • 4'
    "Болонья" дебютировала в ЛЧ с нулевой ничьей дома против "Шахтера", а затем дважды бесславно сыграла в Англии, уступив с одинаковым счётом 0:2 "Ливерпулю" и "Астон Вилле". Пока без голов команда Винченцо Итальяно.
  • 3'
    В чемпионате Франции команда Александра Головина 8 туров прошла без поражений, однако в дальнейшем уступила "Ницце" и "Анже", отпустив "ПСЖ" на 6 очков.
  • 2'
    Напомним, что "Монако" идет в группе лидеров общего этапа, имея 7 очков после трех туров. У монегасков домашние победы над "Барселоной" и "Црвеной Звездой", а также ничья в Загребе.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 39% завершится победой Монако.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Болонья 0:0 Монако

Исход игры
Болонья
10.7% (14)
Ничья
38.9% (51)
Монако
50.4% (66)
Тотал 2.5
Больше
44.25% (50)
Меньше
55.75% (63)
Обе команды забьют
Да
83.19% (94)
Нет
16.81% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.1% (46)
1:2 Монако
25.2% (33)
2:1 Болонья
6.1% (8)
0:1 Монако
6.1% (8)
1:3 Монако
3.8% (5)
0:2 Монако
3.8% (5)
1:0 Болонья
3.1% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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