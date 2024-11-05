Тур: 4. Стадион: Ренато Далл'Ара. Главный судья: Агаев Алияр
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
33
Миранда
Хуан
11
Ндой
Дан
15
Камара
Ламин
36
Эмболо
Брель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндой ДанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Одгор ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Камара ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
-
16 Кён ФилиппВратарь
-
50 Льенар ЯннВратарь
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Мишель ЛюкаПолузащитник
-
42 Буабр СаймонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Болонья
Монако
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Минамино Такуми
|2
|0.67
|Аклиуш Магнес
|2
|0.67
|Эмболо Брель
|1
|0.33
|Синго Вилфред
|1
|0.33
|Салису Мохаммед
|1
|0.33
|Иленикена Джордж
|1
|0.33
|Закария Денис
|1 (1)
|0.33
|Керер Тило
|0
|0
|Вандерсон V
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пош Штефан
|2
|0
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
|Эбишер Мишель
|1
|0
|Бёкема Сэм
|1
|0
|Кастро Сантьяго
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Керер Тило
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Закария Денис
|1
|0
|Салису Мохаммед
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Бен-Сегир Элисс
|1
|0
|Камара Ламин
|1
|0
Результаты матчей
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Монако
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Болонья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Монако
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
7
Болонья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Монако
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
9
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
9
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Болонья - Лечче 1:0 Кальяри - Болонья 0:2 Астон Вилла - Болонья 2:0 Дженоа - Болонья 2:2
Болонья - Парма 0:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Болонья - Аталанта 1:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Комо - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0 Болонья - Бриксен 2:0 Болонья - SV Brixen 2:0 Дженоа - Болонья 2:0
Монако
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Монако - Анже 0:1 Ницца - Монако 2:1 Монако - Црвена Звезда 5:1 Монако - Лилль 0:0
Ренн - Монако 1:2 Динамо Загреб - Монако 2:2 Монако - Монпелье 2:1 Монако - Гавр 3:1 Монако - Барселона 2:1 Осер - Монако 0:3 Монако - Ланс 1:1 Лион - Монако 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1 Монако - Нант 4:0
Результаты матчей
Болонья
Монако
Точный счет
0:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Болонья
Монако
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 0
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|4.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|5.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|6.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|8.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|9.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|10.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|11.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|12.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|13.
|4
|2
|1
|1
|10 - 12
|7
|14.
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|15.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|16.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|17.
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|18.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|19.
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|20.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|21.
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|22.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|23.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|24.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|25.
|3
|1
|0
|2
|10 - 7
|3
|26.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|27.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|28.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|29.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|0 - 4
|2
|30.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|31.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|32.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|33.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|34.
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|35.
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|36.
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|5.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|7 - 1
|4
|10.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|13.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|14.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|16.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|18.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|19.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|20.
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|22.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|23.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|24.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|25.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|26.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|27.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|31.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|32.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|8 - 10
|6
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|11.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|16.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|18.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|19.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|21.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|22.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|23.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|24.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|25.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|29.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|30.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|32.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|5
|Барселона
|Рафинья Диас
|4 (1)
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|3 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|3
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Болонья 0:0 Монако
Исход игры
Болонья
10.7% (14)
Ничья
38.9% (51)
Монако
50.4% (66)
Тотал 2.5
Больше
44.25% (50)
Меньше
55.75% (63)
Обе команды забьют
Да
83.19% (94)
Нет
16.81% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.1% (46)
1:2 Монако
25.2% (33)
2:1 Болонья
6.1% (8)
0:1 Монако
6.1% (8)
1:3 Монако
3.8% (5)
0:2 Монако
3.8% (5)
1:0 Болонья
3.1% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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