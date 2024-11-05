Первый тайм

12' Хозяева провели некоторое время на чужой половине поля, всё закончилось фолом Миранды против Аклиуша.

10' Головин после передачи Эмболо простреливал с левого края штрафной, однако Лукуми в подкате передачу прервал.

9' А вот и первый момент! После прострела Айлинга Кастро оставил мяч Ндоя, того накрыли защитники, но снаряд отскочил левее к Миранде, который пальнул над перекладиной!

8' Головин впервые попал в крупный план, сфолил россиянин против Айлинга в центре поля.

7' Первый офсайд в этой встрече у "Монако", Эмболо не успел выйти из положения "вне игры".

6' Пока крайне спокойное начало в сегодняшнем матче, до ворот командам добраться не удается.