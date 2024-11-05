Тур: 4. Стадион: Сигнал Идуна Парк. Главный судья: Ламбрехтс Эрик
0:0
Первый тайм: 37'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Джан
Эмре
10
Брандт
Юлиан
18
Бирет
Мика
20
Ятта
Сиди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Джан ЭмреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
39 Мане ФилиппоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Азхиль АйманПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шахин Нури
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бирет МикаНападающий
-
20 Ятта СидиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Карич ЭмирЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
-
23 Малич АрьянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Гргич ЛеонНападающий
-
43 Хедль Якоб
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|3 (2)
|0.75
|Адейеми Карим
|3
|0.75
|Байно-Гиттенс Джейми
|3
|0.75
|Мален Дониэлл
|1
|0.25
|Нмеча Феликс
|1
|0.25
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.25
|Брандт Юлиан
|0
|0
|Шлоттербек Нико
|0
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гросс Паскаль
|1
|0
|Бенсебаини Рами
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|1
|1
|Газибегович Юсуф
|2
|0
|Ялькуйе Малик
|2
|0
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0
|Айву Эмануэль
|1
|0
|Хорват Томи
|1
|0
|Чуквуани Точи
|1
|0
|Ярдымджи Эренджан
|1
|0
|Гайрхофер Никлас
|1
|0
|Джонстон Макс
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Штурм Грац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Боруссия Д
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Штурм Грац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
0
Боруссия Д
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Штурм Грац
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
12
0
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 2:1 Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2
Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Селтик 7:1 Боруссия Д - Бохум 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Серезо Осака - Боруссия Д 2:3 Бангкок Гласс - Боруссия Д 4:0 Патхум Юнайтед - Боруссия Д 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия Д 1:1
Штурм Грац
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 2:1 ЛАСК - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Спортинг Л 0:2
Штурм Грац - Гразер 5:2 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Рид - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Альтах 2:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0
Результаты матчей
Боруссия Д
Штурм Грац
Точный счет
7:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
7
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
7
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
Штурм Грац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 0
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|4.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|6.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|7.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|8.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|9.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|10.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|11.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|12.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|13.
|4
|2
|1
|1
|10 - 12
|7
|14.
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|15.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|16.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|17.
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|18.
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|19.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|7 - 9
|5
|20.
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|21.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|22.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|23.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|24.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|25.
|3
|1
|0
|2
|10 - 7
|3
|26.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|27.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|28.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|29.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|0 - 4
|2
|30.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|31.
|1:1
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|32.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|33.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|34.
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|35.
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|36.
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|6.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|7 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|13.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|14.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|16.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|18.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|19.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|20.
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|22.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|23.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|24.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|25.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|26.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|27.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|31.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|32.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|8 - 10
|6
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|10.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|17.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|18.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|20.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|21.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|22.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|23.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|24.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|25.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|29.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|30.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|32.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|5
|Барселона
|Рафинья Диас
|4 (1)
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|3 (1)
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|3 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия Д 0:0 Штурм Грац
Исход игры
Боруссия Д
96.8% (122)
Ничья
0.8% (1)
Штурм Грац
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
64.6% (73)
Меньше
35.4% (40)
Обе команды забьют
Да
44.25% (50)
Нет
55.75% (63)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
31% (39)
3:1 Боруссия Д
19% (24)
2:1 Боруссия Д
15.9% (20)
3:0 Боруссия Д
14.3% (18)
4:0 Боруссия Д
4% (5)
4:1 Боруссия Д
2.4% (3)
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