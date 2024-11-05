С угла поля Бенсебаини навесил на линию вратарской, но на выходе Схерпен вынес мяч кулаком обратно на фланг.

После поперечного паса от Брандта пробил издали Байно-Гиттенс, но мяч полетел намного выше перекладины.

Подхватил мяч в штрафной соперника Газибегович и подал на дальнюю штангу, но здесь замкнуть не успел Бирет головой.

В центре поля получил по ногам Китеишвили в борьбе против Джана. Штрафной удар исполнять будут игроки "Штурма".

Догнал мяч у лицевой линии Брандт и навесил в центр штрафной, но перехватил снова сферу голкипер на выходе.

Диагональ исполнил Гросс в штрафную на ход Гирасси, но тот в окружении двоих защитников не смог пробить по воротам.

На скорости протащил мяч по флангу Байно-Гиттенс, но на Джонстона напоролся, выпустив сферу в аут.

В центре поля получил по ногам Ятта в борьбе против Забитцера. Штрафной удар исполнят гости.

Отобрал Бовинг мяч на чужой половине поля и выдал пас поперек на Китеишвили, но тому пробить помешал Нмеча.

По флангу оторвался от опеки соперника на скорости Бирет и прострелил вдоль ворот, но до удара здесь дело так и не дошло.

Джонстон по флангу забросил на ход Бирету, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.

Продавил соперника Бенсебаини по флангу и попытался в штрафную прострелить, но мяч Джонстон отправил на угловой.

Теперь уже Джан на чужой половине поля уложил на газон Газибеговича. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

Дальний заброс исполнял Китеишвили в штрафную на Бирета, но на выходе спокойно забрал мяч в свои руки Майер.

Ворвался в штрафную соперника Гирасси и пробил после скидки от Забитцера, но мяч прошел в сантиметрах от штанги.

20' Диагональ исполнял Чуквуани на левый фланг, куда забегал на скорости Газибегович, но не смог он догнать мяч в пределах поля.

19' С линии чужой штрафной пробивал по воротам Китеишвили после скидки от Ятта, но мяч в падении забрал в свои руки Майер.

18' Брандт руками придержал соперника за плечо на фланге. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

18' Пробивал головой из пределов штрафной Гирасси после паса от Бенсебаини, но мяч полетел над перекладиной.

17' С углового навесил Гросс на ближнюю штангу, но снова вынес спокойно мяч за пределы поля Лавале.

16' С дальней дистанции пробивал по воротам Забитцер, но в падении отбил Схерпен, а после лежа справился еще и с добиванием от Байно-Гиттенса.

15' С углового подавал Байно-Гиттенс на ближнюю штангу, но мяч здесь спокойно вынес за пределы поля Джонстон.

14' Ушел от соперника по флангу Гросс и навесил на дальнюю штангу, но на выходе забрал мяч в свои руки Схерпен.

13' В чужой штрафной зацепился за мяч Байер и сбросил поперек на Брандта, но тому пробить не позволили защитники.