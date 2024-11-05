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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Ламбрехтс Эрик
Боруссия Д
0:0
Первый тайм: 37'
Штурм Грац
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 121
Боруссия Д 97.5% (118)
X 0.8% (1)
Штурм Грац 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Штурм Грац
7.70
8.80
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16.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Майер
Александер
II
13
Гросс
Паскаль
23
Джан
Эмре
4
Шлоттербек
Нико
5
Бенсебаини
Рами
8
Нмеча
Феликс
14
Байер
Максимилиан
20
Забитцер
Марсель
10
Брандт
Юлиан
43
Байно-Гиттенс
Джейми
9
Гирасси
Серу
1
Схерпен
Кьелл
2
Джонстон
Макс
47
Айву
Эмануэль
24
Лавале
Димитри
22
Газибегович
Юсуф
21
Чуквуани
Точи
8
Ялькуйе
Малик
10
Китеишвили
Отар
15
Бовинг
Виллиам
18
Бирет
Мика
20
Ятта
Сиди
Боруссия Д
4-1-4-1
Штурм Грац
4-1-2-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 3 (2) 0.75
Адейеми Карим 3 0.75
Байно-Гиттенс Джейми 3 0.75
Мален Дониэлл 1 0.25
Нмеча Феликс 1 0.25
Джан Эмре 1 (1) 0.25
Брандт Юлиан 0 0
Шлоттербек Нико 0 0
Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гросс Паскаль 1 0
Бенсебаини Рами 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавале Димитри 1 1
Газибегович Юсуф 2 0
Ялькуйе Малик 2 0
Горенц-Станкович Йон 1 0
Айву Эмануэль 1 0
Хорват Томи 1 0
Чуквуани Точи 1 0
Ярдымджи Эренджан 1 0
Гайрхофер Никлас 1 0
Джонстон Макс 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Штурм Грац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Боруссия Д
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Штурм Грац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
0
Боруссия Д
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Штурм Грац
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

12
0
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 2:1 Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2
Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Селтик 7:1 Боруссия Д - Бохум 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Серезо Осака - Боруссия Д 2:3 Бангкок Гласс - Боруссия Д 4:0 Патхум Юнайтед - Боруссия Д 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия Д 1:1
Штурм Грац
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 2:1 ЛАСК - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Спортинг Л 0:2
Штурм Грац - Гразер 5:2 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Рид - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Альтах 2:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0

Результаты матчей

Боруссия Д
Штурм Грац

Точный счет

7:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

7
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
7
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Штурм Грац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:0 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Манчестер Сити
 1:0 4 3 1 0 10 - 0 10
3.
Астон Вилла
 3 3 0 0 6 - 0 9
4.
Лилль
 1:0 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Монако
 0:0 4 2 2 0 9 - 4 8
6.
Байер Л
 0:0 4 2 2 0 6 - 1 8
7.
Брест
 3 2 1 0 7 - 2 7
8.
Интер Милан
 3 2 1 0 5 - 0 7
9.
Спортинг Л
 0:1 4 2 1 1 5 - 2 7
10.
Арсенал
 3 2 1 0 3 - 0 7
11.
Боруссия Д
 0:0 4 2 1 1 12 - 6 7
12.
Реал Мадрид
 1:1 4 2 1 1 9 - 5 7
13.
Динамо Загреб
 4 2 1 1 10 - 12 7
14.
Барселона
 3 2 0 1 10 - 3 6
15.
Бенфика
 3 2 0 1 7 - 4 6
16.
Ювентус
 0:1 4 2 0 2 6 - 5 6
17.
Фейеноорд
 3 2 0 1 6 - 7 6
18.
Аталанта
 3 1 2 0 3 - 0 5
19.
Селтик
 1:1 4 1 2 1 7 - 9 5
20.
ПСВ
 4 1 2 1 7 - 5 5
21.
Штутгарт
 3 1 1 1 3 - 4 4
22.
ПСЖ
 3 1 1 1 2 - 3 4
23.
Спарта Прага
 3 1 1 1 4 - 6 4
24.
Милан
 1:1 4 1 1 2 5 - 6 4
25.
Бавария
 3 1 0 2 10 - 7 3
26.
Жирона
 4 1 0 3 4 - 8 3
27.
Брюгге
 3 1 0 2 2 - 6 3
28.
Атлетико М
 3 1 0 2 3 - 8 3
29.
Болонья
 0:0 4 0 2 2 0 - 4 2
30.
Шахтёр Донецк
 3 0 1 2 0 - 4 1
31.
РБ Лейпциг
 1:1 4 0 1 3 4 - 7 1
32.
Штурм Грац
 0:0 4 0 1 3 1 - 5 1
33.
Црвена Звезда
 3 0 0 3 2 - 11 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 3 0 0 3 0 - 9 0
35.
Янг Бойз
 3 0 0 3 0 - 9 0
36.
Слован Братислава
 4 0 0 4 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 1:1 3 2 1 0 9 - 4 7
2.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Монако
 0:0 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Барселона
 2 2 0 0 9 - 1 6
6.
Лилль
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
7.
Ливерпуль
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Манчестер Сити
 1:0 2 1 1 0 5 - 0 4
9.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Боруссия Д
 0:0 2 1 1 0 7 - 1 4
11.
ПСЖ
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Селтик
 1:1 2 1 1 0 6 - 2 4
13.
ПСВ
 2 1 1 0 5 - 1 4
14.
Байер Л
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
16.
Спортинг Л
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
17.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
18.
Ювентус
 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
20.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
21.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
22.
Милан
 1:1 2 1 0 1 4 - 4 3
23.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
24.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
25.
Болонья
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
26.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
27.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
29.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
30.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 3 0
31.
РБ Лейпциг
 1:1 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Штурм Грац
 0:0 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
35.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 4 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Манчестер Сити
 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Фейеноорд
 2 2 0 0 6 - 3 6
4.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
5.
Байер Л
 0:0 3 1 2 0 5 - 1 5
6.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Спортинг Л
 0:1 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Боруссия Д
 0:0 2 1 0 1 5 - 5 3
11.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Ювентус
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Лилль
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
15.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
16.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Монако
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
18.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Селтик
 1:1 2 0 1 1 1 - 7 1
20.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
21.
Милан
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
22.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
23.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
24.
РБ Лейпциг
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
25.
Штурм Грац
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
26.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Реал Мадрид
 1:1 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
29.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
30.
Жирона
 2 0 0 2 0 - 5 0
31.
Атлетико М
 1 0 0 1 0 - 4 0
32.
Болонья
 0:0 2 0 0 2 0 - 4 0
33.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 5
Барселона Рафинья Диас 4 (1)
Манчестер Сити Фоден Фил 3 (1)
Боруссия Д Гирасси Серу 3 (1)
Барселона Левандовски Роберт 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико М Хименес Хосе 3
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Ювентус Данило Луис 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 36'
    На скорости протащил мяч по флангу Байно-Гиттенс, но на Джонстона напоролся, выпустив сферу в аут.
  • 35'
    Диагональ исполнил Гросс в штрафную на ход Гирасси, но тот в окружении двоих защитников не смог пробить по воротам.
  • 34'
    Догнал мяч у лицевой линии Брандт и навесил в центр штрафной, но перехватил снова сферу голкипер на выходе.
  • 33'
    В центре поля получил по ногам Китеишвили в борьбе против Джана. Штрафной удар исполнять будут игроки "Штурма".
  • 32'
    Подхватил мяч в штрафной соперника Газибегович и подал на дальнюю штангу, но здесь замкнуть не успел Бирет головой.
  • 31'
    После поперечного паса от Брандта пробил издали Байно-Гиттенс, но мяч полетел намного выше перекладины.
  • 30'
    С угла поля Бенсебаини навесил на линию вратарской, но на выходе Схерпен вынес мяч кулаком обратно на фланг.
  • Опасный момент
    29'
    Ворвался в штрафную соперника Гирасси и пробил после скидки от Забитцера, но мяч прошел в сантиметрах от штанги.
  • 28'
    Дальний заброс исполнял Китеишвили в штрафную на Бирета, но на выходе спокойно забрал мяч в свои руки Майер.
  • 27'
    Теперь уже Джан на чужой половине поля уложил на газон Газибеговича. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
  • Угловой
    26'
    Продавил соперника Бенсебаини по флангу и попытался в штрафную прострелить, но мяч Джонстон отправил на угловой.
  • 25'
    Джонстон по флангу забросил на ход Бирету, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.
  • 24'
    По флангу оторвался от опеки соперника на скорости Бирет и прострелил вдоль ворот, но до удара здесь дело так и не дошло.
  • 23'
    Отобрал Бовинг мяч на чужой половине поля и выдал пас поперек на Китеишвили, но тому пробить помешал Нмеча.
  • 22'
    В центре поля получил по ногам Ятта в борьбе против Забитцера. Штрафной удар исполнят гости.
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    • 20'
      Диагональ исполнял Чуквуани на левый фланг, куда забегал на скорости Газибегович, но не смог он догнать мяч в пределах поля.
    • 19'
      С линии чужой штрафной пробивал по воротам Китеишвили после скидки от Ятта, но мяч в падении забрал в свои руки Майер.
    • 18'
      Брандт руками придержал соперника за плечо на фланге. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
    • 18'
      Пробивал головой из пределов штрафной Гирасси после паса от Бенсебаини, но мяч полетел над перекладиной.
    • 17'
      С углового навесил Гросс на ближнюю штангу, но снова вынес спокойно мяч за пределы поля Лавале.
    • Опасный момент
      16'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Забитцер, но в падении отбил Схерпен, а после лежа справился еще и с добиванием от Байно-Гиттенса.
    • 15'
      С углового подавал Байно-Гиттенс на ближнюю штангу, но мяч здесь спокойно вынес за пределы поля Джонстон.
    • 14'
      Ушел от соперника по флангу Гросс и навесил на дальнюю штангу, но на выходе забрал мяч в свои руки Схерпен.
    • 13'
      В чужой штрафной зацепился за мяч Байер и сбросил поперек на Брандта, но тому пробить не позволили защитники.
    • 12'
      Отдавал проникающий пас в штрафную соперника Китеишвили на ход Бирету, но на выходе первым оказался на мяче Майер.
    • 11'
      На фланге Джан уложил на газон руками Бовинга в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут австрийцы. 
    • 10'
      С угла поля навесил Гросс в центр штрафной, но выиграл здесь верх Айву и головой вынес мяч подальше от ворот.
    • Угловой
      9'
      Прострелил Брандт в штрафную на Гирасси, но того опередил защитник и вынес снаряд на угловой.
    • 8'
      Диагональ исполнял Гросс в штрафную на Гирасси, но тот не дотянулся головой до мяча в борьбе с защитником.
    • 7'
      С правого фланга Байер вырезал пас в штрафную на ход Гирасси, но перехватил снаряд Лавале и вынес в аут.
    • 6'
      Мягко забросил в штрафную соперника Бовинг на ход Ятта, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Шлоттербеку.
    • 5'
      Оторвался от опеки соперника по флангу Китеишвили и прострелил в штрафную, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.
    • 4'
      Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Байно-Гиттенс. Потребуется ему помощь медиков.
    • 3'
      В центре поля столкнулись Байно-Гиттенс и Айву. Фола здесь не было, так что арбитр не стал останавливать игру.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в желто-черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток. Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 31% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия Д 0:0 Штурм Грац

    Исход игры
    Боруссия Д
    96.8% (122)
    Ничья
    0.8% (1)
    Штурм Грац
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.6% (73)
    Меньше
    35.4% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    44.25% (50)
    Нет
    55.75% (63)
    Популярный счёт
    2:0 Боруссия Д
    31% (39)
    3:1 Боруссия Д
    19% (24)
    2:1 Боруссия Д
    15.9% (20)
    3:0 Боруссия Д
    14.3% (18)
    4:0 Боруссия Д
    4% (5)
    4:1 Боруссия Д
    2.4% (3)
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