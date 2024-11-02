Тур: 4. Стадион: Сигнал Идуна Парк.
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Главный тренер: Шахин Нури
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Илзер Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|3 (2)
|1
|Адейеми Карим
|3
|1
|Байно-Гиттенс Джейми
|3
|1
|Мален Дониэлл
|1
|0.33
|Нмеча Феликс
|1
|0.33
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.33
|Брандт Юлиан
|0
|0
|Шлоттербек Нико
|0
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гросс Паскаль
|1
|0
|Бенсебаини Рами
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|1
|1
|Газибегович Юсуф
|2
|0
|Ялькуйе Малик
|2
|0
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0
|Айву Эмануэль
|1
|0
|Хорват Томи
|1
|0
|Чуквуани Точи
|1
|0
|Ярдымджи Эренджан
|1
|0
|Гайрхофер Никлас
|1
|0
|Джонстон Макс
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Штурм Грац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Боруссия Д
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Штурм Грац
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
0
Боруссия Д
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Штурм Грац
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
12
0
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вольфсбург - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 2:1 Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1
Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Селтик 7:1 Боруссия Д - Бохум 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Серезо Осака - Боруссия Д 2:3 Бангкок Гласс - Боруссия Д 4:0 Патхум Юнайтед - Боруссия Д 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2
Штурм Грац
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 2:1 ЛАСК - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Спортинг Л 0:2 Штурм Грац - Гразер 5:2
Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Рид - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Альтах 2:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Кремсер - Штурм Грац 2:4
Результаты матчей
Боруссия Д
Штурм Грац
Точный счет
7:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
7
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
7
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
Штурм Грац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|5
|Барселона
|Рафинья Диас
|4 (1)
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|3 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|3
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
Прогнозы на матч Боруссия Д - Штурм Грац
Исход игры
Боруссия Д
100% (36)
Ничья
0% (0)
Штурм Грац
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
61.11% (22)
Меньше
38.89% (14)
Обе команды забьют
Да
33.33% (12)
Нет
66.67% (24)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
36.1% (13)
3:0 Боруссия Д
22.2% (8)
3:1 Боруссия Д
16.7% (6)
2:1 Боруссия Д
13.9% (5)
4:0 Боруссия Д
5.6% (2)
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