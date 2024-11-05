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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Пельто Ирфан
Лилль
 
Позже
Ювентус

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 148
Лилль 14.9% (22)
X 34.5% (51)
Ювентус 50.7% (75)
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Лилль
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
2
Манди
Аисса
18
Диаките
Бафоде
4
Рибейро
Алешандро
5
Гудмундссон
Габриэль
32
Буадди
Айюб
21
Андре
Бенжамин
23
Жегрова
Эдон
8
Гомес
Анхель
11
Сахрауи
Осам
9
Дэвид
Джонатан
29
Ди
Грегорио
Микеле
27
Камбьясо
Андреа
15
Калюлю
Пьер
4
Гатти
Федерико
32
Кабаль
Хуан
5
Локателли
Мануэль
19
Тюрам
Кефрен
7
Консейсау
Франсишку
8
Копмейнерс
Тëн
10
Йылдыз
Кенан
9
Влахович
Душан
Лилль
4-2-3-1
Ювентус
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 3 (2) 1
Жегрова Эдон 1 0.33
Мёнье Тома 0 0
Гудмундссон Габриэль 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 2 0.67
Гонсалес Николас 1 0.33
Консейсау Франсишку 1 0.33
Маккенни Уэстон 1 0.33
Йылдыз Кенан 1 0.33
Камбьясо Андреа 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Анхель 1 1
Дэвид Джонатан 2 0
Мёнье Тома 1 0
Андре Бенжамин 1 0
Диаките Бафоде 1 0
Туре Усман 1 0
Буадди Айюб 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данило Луис 1 1
Ди Грегорио Микеле 0 1
Перин Маттиа 1 0
Консейсау Франсишку 1 0

Результаты матчей

Лилль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ювентус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ювентус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
3
Лилль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ювентус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лилль - Лион 1:1 Ланс - Лилль 0:2 Атлетико М - Лилль 1:3 Монако - Лилль 0:0
Лилль - Тулуза 2:1 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Гавр - Лилль 0:3 Лилль - Страсбург 3:3 Спортинг Л - Лилль 2:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1 Вольфсбург - Лилль 1:0 Генк - Лилль 2:2
Ювентус
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Удинезе - Ювентус 0:2 Ювентус - Парма 2:2 Интер Милан - Ювентус 4:4 Ювентус - Штутгарт 0:1
Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Кальяри 1:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 Дженоа - Ювентус 0:3 Ювентус - Наполи 0:0 Ювентус - ПСВ 3:1 Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:0 Болонья - Ювентус 3:3

Результаты матчей

Лилль
Ювентус

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Лилль
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Ливерпуль
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Манчестер Сити
 3 2 1 0 9 - 0 7
4.
Монако
 3 2 1 0 9 - 4 7
5.
Брест
 3 2 1 0 7 - 2 7
6.
Байер Л
 3 2 1 0 6 - 1 7
7.
Интер Милан
 3 2 1 0 5 - 0 7
8.
Спортинг Л
 3 2 1 0 5 - 1 7
9.
Арсенал
 3 2 1 0 3 - 0 7
10.
Динамо Загреб
 4 2 1 1 10 - 12 7
11.
Барселона
 3 2 0 1 10 - 3 6
12.
Боруссия Д
 3 2 0 1 12 - 6 6
13.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 8 - 4 6
14.
Бенфика
 3 2 0 1 7 - 4 6
15.
Ювентус
 3 2 0 1 6 - 4 6
16.
Лилль
 3 2 0 1 4 - 3 6
17.
Фейеноорд
 3 2 0 1 6 - 7 6
18.
Аталанта
 3 1 2 0 3 - 0 5
19.
ПСВ
 4 1 2 1 7 - 5 5
20.
Штутгарт
 3 1 1 1 3 - 4 4
21.
ПСЖ
 3 1 1 1 2 - 3 4
22.
Селтик
 3 1 1 1 6 - 8 4
23.
Спарта Прага
 3 1 1 1 4 - 6 4
24.
Бавария
 3 1 0 2 10 - 7 3
25.
Жирона
 4 1 0 3 4 - 8 3
26.
Милан
 3 1 0 2 4 - 5 3
27.
Брюгге
 3 1 0 2 2 - 6 3
28.
Атлетико М
 3 1 0 2 3 - 8 3
29.
Болонья
 3 0 1 2 0 - 4 1
30.
Шахтёр Донецк
 3 0 1 2 0 - 4 1
31.
РБ Лейпциг
 3 0 0 3 3 - 6 0
32.
Штурм Грац
 3 0 0 3 1 - 5 0
33.
Црвена Звезда
 3 0 0 3 2 - 11 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 3 0 0 3 0 - 9 0
35.
Янг Бойз
 3 0 0 3 0 - 9 0
36.
Слован Братислава
 4 0 0 4 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Барселона
 2 2 0 0 9 - 1 6
5.
Реал Мадрид
 2 2 0 0 8 - 3 6
6.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 5 - 0 4
7.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
ПСЖ
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
ПСВ
 2 1 1 0 5 - 1 4
10.
Ливерпуль
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
13.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Боруссия Д
 1 1 0 0 7 - 1 3
15.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
16.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
17.
Лилль
 1 1 0 0 1 - 0 3
18.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
19.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
20.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
21.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
22.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
23.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
24.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
25.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
26.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
27.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
28.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
29.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
30.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 3 0
31.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
35.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 4 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Фейеноорд
 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
4.
Байер Л
 2 1 1 0 5 - 1 4
5.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 4 - 0 3
9.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
11.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Лилль
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
15.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
16.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Монако
 1 0 1 0 2 - 2 1
18.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
20.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
21.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
22.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
23.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
26.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
27.
Жирона
 2 0 0 2 0 - 5 0
28.
Милан
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
Атлетико М
 1 0 0 1 0 - 4 0
30.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
31.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 5
Барселона Рафинья Диас 4 (1)
Боруссия Д Гирасси Серу 3 (1)
Барселона Левандовски Роберт 3
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико М Хименес Хосе 3
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Ювентус Данило Луис 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов, в котором французский "Лилль" на своём поле будет принимать итальянский "Ювентус". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лилль - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2024, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Пельто Ирфан

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лилль - Ювентус

Исход игры
Лилль
14.9% (22)
Ничья
34.5% (51)
Ювентус
50.7% (75)
Тотал 2.5
Больше
49.11% (55)
Меньше
50.89% (57)
Обе команды забьют
Да
84.82% (95)
Нет
15.18% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27% (40)
1:2 Ювентус
26.4% (39)
0:1 Ювентус
7.4% (11)
2:1 Лилль
6.1% (9)
2:2 Ничья
3.4% (5)
1:0 Лилль
2% (3)
1:3 Ювентус
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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Ювентус
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