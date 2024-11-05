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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Селтик
0:1
Первый тайм: 30'
РБ Лейпциг

Ход матча

24'
0:1
Баумгартнер Кристоф
(Кампль Кевин)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 125
Селтик 13.6% (17)
X 31.2% (39)
РБ Лейпциг 55.2% (69)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Селтик
Ничья
РБ Лейпциг
3.85
3.70
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1
Шмейхель
Каспер
2
Джонстон
Алистер
20
Картер-Викерс
Кэмерон
6
Трасти
Остон
3
Тэйлор
Грэг
27
Энгельс
Арне
42
Макгрегор
Каллум
41
Хатате
Рео
10
Кюн
Николас
8
Фурухаси
Кёго
38
Маэда
Дайдзэн
1
Гулачи
Петер
3
Гертрейда
Лютсхарел
4
Орбан
Вилли
5
Битшиабу
Эль-Шадай
39
Хенрихс
Бенджамин
14
Баумгартнер
Кристоф
8
Айдара
Амаду
44
Кампль
Кевин
7
Нуса
Антонио
30
Шешко
Беньямин
11
Опенда
Лои
Селтик
4-3-3
РБ Лейпциг
4-4-2

История личных встреч

Селтик
РБ Лейпциг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЧ
0:2
ЛЧ
3:1
ЛЕ
2:1
ЛЕ
2:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Селтик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маэда Дайдзэн 2 0.5
Энгельс Арне 1 (1) 0.25
Скэйлз Лиам 1 0.25
Фурухаси Кёго 1 0.25
Айда Адам 1 0.25
Форрест Джеймс 0 0
Кюн Николас 0 0
Хатате Рео 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шешко Беньямин 3 (1) 0.75
Опенда Лои 0 0

Карточки

Селтик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонстон Алистер 2 0
Шмейхель Каспер 1 0
Картер-Викерс Кэмерон 1 0
Хатате Рео 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Люкеба Кастелло 2 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
Опенда Лои 1 0
Раум Давид 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0

Результаты матчей

Селтик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
РБ Лейпциг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Селтик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

0
0
Селтик
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
РБ Лейпциг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Селтик
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Селтик - Абердин 6:0 Селтик - Данди 2:0 Мотеруэлл - Селтик 0:3 Аталанта - Селтик 0:0
Селтик - Абердин 2:2 Слайго Роверс - Селтик 2:3 Росс Каунти - Селтик 1:2 Боруссия Д - Селтик 7:1 Сент-Джонстон - Селтик 0:6 Селтик - Фалкирк 5:2 Селтик - Слован Братислава 5:1 Селтик - Хартс 2:0 Селтик - Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен - Селтик 0:3 Селтик - Хиберниан 3:1 Хиберниан - Селтик 0:2 Селтик - Килмарнок 4:0 Челси - Селтик 1:4 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Ди Си Юнайтед - Селтик 0:4
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Санкт-Паули 4:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1
Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Вердер 1:1

Результаты матчей

Селтик
РБ Лейпциг

Точный счет

5:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
7:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Селтик
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:0 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Манчестер Сити
 1:0 4 3 1 0 10 - 0 10
3.
Астон Вилла
 3 3 0 0 6 - 0 9
4.
Лилль
 1:0 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Монако
 0:0 4 2 2 0 9 - 4 8
6.
Байер Л
 0:0 4 2 2 0 6 - 1 8
7.
Брест
 3 2 1 0 7 - 2 7
8.
Интер Милан
 3 2 1 0 5 - 0 7
9.
Спортинг Л
 0:1 4 2 1 1 5 - 2 7
10.
Арсенал
 3 2 1 0 3 - 0 7
11.
Боруссия Д
 0:0 4 2 1 1 12 - 6 7
12.
Реал Мадрид
 1:1 4 2 1 1 9 - 5 7
13.
Динамо Загреб
 4 2 1 1 10 - 12 7
14.
Барселона
 3 2 0 1 10 - 3 6
15.
Бенфика
 3 2 0 1 7 - 4 6
16.
Ювентус
 0:1 4 2 0 2 6 - 5 6
17.
Фейеноорд
 3 2 0 1 6 - 7 6
18.
Аталанта
 3 1 2 0 3 - 0 5
19.
ПСВ
 4 1 2 1 7 - 5 5
20.
Штутгарт
 3 1 1 1 3 - 4 4
21.
ПСЖ
 3 1 1 1 2 - 3 4
22.
Селтик
 0:1 4 1 1 2 6 - 9 4
23.
Спарта Прага
 3 1 1 1 4 - 6 4
24.
Милан
 1:1 4 1 1 2 5 - 6 4
25.
Бавария
 3 1 0 2 10 - 7 3
26.
Жирона
 4 1 0 3 4 - 8 3
27.
Брюгге
 3 1 0 2 2 - 6 3
28.
Атлетико М
 3 1 0 2 3 - 8 3
29.
РБ Лейпциг
 1:0 4 1 0 3 4 - 6 3
30.
Болонья
 0:0 4 0 2 2 0 - 4 2
31.
Шахтёр Донецк
 3 0 1 2 0 - 4 1
32.
Штурм Грац
 0:0 4 0 1 3 1 - 5 1
33.
Црвена Звезда
 3 0 0 3 2 - 11 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 3 0 0 3 0 - 9 0
35.
Янг Бойз
 3 0 0 3 0 - 9 0
36.
Слован Братислава
 4 0 0 4 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 1:1 3 2 1 0 9 - 4 7
2.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Монако
 0:0 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Барселона
 2 2 0 0 9 - 1 6
6.
Лилль
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
7.
Ливерпуль
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Манчестер Сити
 1:0 2 1 1 0 5 - 0 4
9.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Боруссия Д
 0:0 2 1 1 0 7 - 1 4
11.
ПСЖ
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
ПСВ
 2 1 1 0 5 - 1 4
13.
Байер Л
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
15.
Спортинг Л
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
16.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
17.
Ювентус
 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
18.
Селтик
 0:1 2 1 0 1 5 - 2 3
19.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
20.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
21.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
22.
Милан
 1:1 2 1 0 1 4 - 4 3
23.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
24.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
25.
Болонья
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
26.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
27.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
29.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
30.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 3 0
31.
РБ Лейпциг
 1:0 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Штурм Грац
 0:0 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
35.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 4 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Манчестер Сити
 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Фейеноорд
 2 2 0 0 6 - 3 6
4.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
5.
Байер Л
 0:0 3 1 2 0 5 - 1 5
6.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Спортинг Л
 0:1 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Боруссия Д
 0:0 2 1 0 1 5 - 5 3
11.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Ювентус
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Лилль
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
15.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
16.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
РБ Лейпциг
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
18.
Монако
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
19.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Селтик
 0:1 2 0 1 1 1 - 7 1
21.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
22.
Милан
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
23.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
24.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
25.
Штурм Грац
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
26.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Реал Мадрид
 1:1 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
29.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
30.
Жирона
 2 0 0 2 0 - 5 0
31.
Атлетико М
 1 0 0 1 0 - 4 0
32.
Болонья
 0:0 2 0 0 2 0 - 4 0
33.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 5
Барселона Рафинья Диас 4 (1)
Манчестер Сити Фоден Фил 3 (1)
Боруссия Д Гирасси Серу 3 (1)
Барселона Левандовски Роберт 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико М Хименес Хосе 3
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Ювентус Данило Луис 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 30'
    Немцы с мячом откатились на свою половину поля.
  • Угловой
    28'
    Кампль от углового флага навесил к ближней штанге, куда сместился Шмейхель и кулаками выбил мяч от ворот.
  • 27'
    Гол изменил ситуацию на поле. Игра на несколько минут переместилась на половину поля шотландцев.
  • 26'
    Нусе не удалось слева прорваться в чужую штрафную площадь после передачи от Кампля.
  • Угловой
    25'
    Навес Кампля от углового флага нашла голову Орбана, который направил мяч рядом с дальней штангой.
  • Описание гола
    23'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    БАУМГАРТНЕР!!! Кампль от углового флага навесил к ближней штанге. У Картер-Викерса получилась невольная скидка на Баумгартнёра, который головой пробил в противоход Шмейхелю.
  • Угловой
    23'
    Кампль от углового флага навесил к воротам. Энгельс снова выбил мяч за пределы поля.
  • 22'
    Опенда слева с двадцати двух метров низом пробил в ближний угол. Шмейхель прилёг на газон и отбил мяч в сторону.
  • 21'
    К середине тайма гости постепенно начинают подравнивать игру. Немцы стараются отвечать своими атаками на атаки шотландцев.
  • 21'
    Герйтрейда справа низом направил мяч на Шешко, который вместо удара сделал пас пяткой, а у него за спиной партнёров не оказалось.
  • 20'
    Навес Гертрейды справа в центр штрафной площади соперники нейтрализовали.
  • Угловой
    20'
    Кампль от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Фурухаси.
  • 19'
    Удар Шешко слева с двадцати трёх метров получился с рикошетом от Картер-Виккерса. Мяч пролетел правее ворот.
  • 18'
    Энгельс на линии чужой штрафной площади не смог поймать мяч на ногу после длинного заброса вперёд от  партнёра.
  • 16'
    Хозяева чаще атакуют правым флангом, где активны Кюн и Энгельс. Большинство их передач в центр до партнёров не доходит.
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    • 15'
      Стартовые минуты встречи проходят с небольшим преимуществом "Селтика". При этом всё проходит без опасных моментов у ворот.
    • Фол, нарушение
      14'
      Айдара у центрального круга уложил на газон Фурухаси.
    • Фол, нарушение
      13'
      Энгельс справа отправил вперёд Кюна, чью подачу в центр соперники перехватили. Фурухаси попытался сыграть в отборе, но ударил по ногам Битшиабу.
    • Фол, нарушение
      12'
      Кюн справа пошёл в штрафную площадь на двух соперников, потерял мяч и нарушил правила.
    • Травма, повреждение
      10'
      Трасти потребовалась помощь медиков после борьбы с Баумгартнером на линии своей штрафной площади.
    • 9'
      Немецкая команда подержала мяч на чужой половине поля. Несколько забросов к штрафной площади хозяева перехватили.
    • 8'
      Удар Опенда с дальней дистанции соперники заблокировали.
    • Угловой
      6'
      Энгельс исполнил первый угловой удар в матче. Короткий розыгрыш завершил забросом к правой штанге Хатате, где до мяча никто не добрался.
    • 5'
      Кюн справа навесил к воротам, где Орбан выиграл борьбу вверху и выбил мяч за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      4'
      Джонстон перед чужой штрафной площадью нарушил правила.
    • 3'
      Фурухаси слева выкатил мяч центр на Энгельса, чей удар с двенадцати метров пришёлся в соперника.
    • 2'
      "Селтик" играет в полосатых бело-зелёных футболках и белых трусах, "РБ Лейпциг" - в тёмно-серой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Селтик Парк"!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Селтик 0:1 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Селтик
    14% (18)
    Ничья
    31% (40)
    РБ Лейпциг
    55% (71)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.83% (71)
    Меньше
    37.17% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    88.5% (100)
    Нет
    11.5% (13)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    38% (49)
    1:1 Ничья
    22.5% (29)
    2:1 Селтик
    4.7% (6)
    2:2 Ничья
    3.9% (5)
    0:1 РБ Лейпциг
    3.9% (5)
    1:3 РБ Лейпциг
    3.1% (4)
    2:3 РБ Лейпциг
    2.3% (3)
    1:0 Селтик
    2.3% (3)
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