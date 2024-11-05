Тур: 4. Стадион: Селтик Парк. Главный судья: Бастьен Бенуа
0:1
Первый тайм: 30'
Ход матча
24'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Энгельс
Арне
41
Хатате
Рео
10
Кюн
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Хатате РеоПолузащитник
-
10 Кюн НиколасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Валле АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
57 Уэлш СтивенЗащитник
-
14 Маккоуэн ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Чжун Ян ХёнНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Опенда ЛоиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Гебель ВиггоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Андре СилваНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Селтик
РБ Лейпциг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
90
Бомбардиры внутри турнира
Селтик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маэда Дайдзэн
|2
|0.5
|Энгельс Арне
|1 (1)
|0.25
|Скэйлз Лиам
|1
|0.25
|Фурухаси Кёго
|1
|0.25
|Айда Адам
|1
|0.25
|Форрест Джеймс
|0
|0
|Кюн Николас
|0
|0
|Хатате Рео
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шешко Беньямин
|3 (1)
|0.75
|Опенда Лои
|0
|0
Карточки
Селтик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонстон Алистер
|2
|0
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Картер-Викерс Кэмерон
|1
|0
|Хатате Рео
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Люкеба Кастелло
|2
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
|Опенда Лои
|1
|0
|Раум Давид
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
Результаты матчей
Селтик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
РБ Лейпциг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Селтик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
0
0
Селтик
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
РБ Лейпциг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Селтик
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Селтик - Абердин 6:0 Селтик - Данди 2:0 Мотеруэлл - Селтик 0:3 Аталанта - Селтик 0:0
Селтик - Абердин 2:2 Слайго Роверс - Селтик 2:3 Росс Каунти - Селтик 1:2 Боруссия Д - Селтик 7:1 Сент-Джонстон - Селтик 0:6 Селтик - Фалкирк 5:2 Селтик - Слован Братислава 5:1 Селтик - Хартс 2:0 Селтик - Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен - Селтик 0:3 Селтик - Хиберниан 3:1 Хиберниан - Селтик 0:2 Селтик - Килмарнок 4:0 Челси - Селтик 1:4 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Ди Си Юнайтед - Селтик 0:4
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Санкт-Паули 4:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1
Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Вердер 1:1
Результаты матчей
Селтик
РБ Лейпциг
Точный счет
5:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
7:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Селтик
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 0
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|4.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|6.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|7.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|8.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|9.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|10.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|11.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|12.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|13.
|4
|2
|1
|1
|10 - 12
|7
|14.
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|15.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|16.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|17.
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|18.
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|19.
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|20.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|21.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|22.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|23.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|24.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|25.
|3
|1
|0
|2
|10 - 7
|3
|26.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|27.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|28.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|29.
|1:0
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|30.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|0 - 4
|2
|31.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|32.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|33.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|34.
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|35.
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|36.
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|6.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|7 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|13.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|15.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|17.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|18.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|19.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|20.
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|22.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|23.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|24.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|25.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|26.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|27.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|31.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|32.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|8 - 10
|6
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|10.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|17.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|18.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|19.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|21.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|22.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|23.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|25.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|29.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|30.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|32.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|5
|Барселона
|Рафинья Диас
|4 (1)
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|3 (1)
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|3 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Селтик 0:1 РБ Лейпциг
Исход игры
Селтик
14% (18)
Ничья
31% (40)
РБ Лейпциг
55% (71)
Тотал 2.5
Больше
62.83% (71)
Меньше
37.17% (42)
Обе команды забьют
Да
88.5% (100)
Нет
11.5% (13)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
38% (49)
1:1 Ничья
22.5% (29)
2:1 Селтик
4.7% (6)
2:2 Ничья
3.9% (5)
0:1 РБ Лейпциг
3.9% (5)
1:3 РБ Лейпциг
3.1% (4)
2:3 РБ Лейпциг
2.3% (3)
1:0 Селтик
2.3% (3)
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