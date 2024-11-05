Кампль от углового флага навесил к воротам. Энгельс снова выбил мяч за пределы поля.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! БАУМГАРТНЕР!!! Кампль от углового флага навесил к ближней штанге. У Картер-Викерса получилась невольная скидка на Баумгартнёра, который головой пробил в противоход Шмейхелю.

Навес Кампля от углового флага нашла голову Орбана, который направил мяч рядом с дальней штангой.

Нусе не удалось слева прорваться в чужую штрафную площадь после передачи от Кампля.

Гол изменил ситуацию на поле. Игра на несколько минут переместилась на половину поля шотландцев.

Кампль от углового флага навесил к ближней штанге, куда сместился Шмейхель и кулаками выбил мяч от ворот.

Немцы с мячом откатились на свою половину поля.

Хозяева чаще атакуют правым флангом, где активны Кюн и Энгельс. Большинство их передач в центр до партнёров не доходит.

Энгельс на линии чужой штрафной площади не смог поймать мяч на ногу после длинного заброса вперёд от партнёра.

Удар Шешко слева с двадцати трёх метров получился с рикошетом от Картер-Виккерса. Мяч пролетел правее ворот.

Кампль от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Фурухаси.

Герйтрейда справа низом направил мяч на Шешко, который вместо удара сделал пас пяткой, а у него за спиной партнёров не оказалось.

К середине тайма гости постепенно начинают подравнивать игру. Немцы стараются отвечать своими атаками на атаки шотландцев.

Опенда слева с двадцати двух метров низом пробил в ближний угол. Шмейхель прилёг на газон и отбил мяч в сторону.

15' Стартовые минуты встречи проходят с небольшим преимуществом "Селтика". При этом всё проходит без опасных моментов у ворот.

14' Айдара у центрального круга уложил на газон Фурухаси.

13' Энгельс справа отправил вперёд Кюна, чью подачу в центр соперники перехватили. Фурухаси попытался сыграть в отборе, но ударил по ногам Битшиабу.

12' Кюн справа пошёл в штрафную площадь на двух соперников, потерял мяч и нарушил правила.

10' Трасти потребовалась помощь медиков после борьбы с Баумгартнером на линии своей штрафной площади.

9' Немецкая команда подержала мяч на чужой половине поля. Несколько забросов к штрафной площади хозяева перехватили.

8' Удар Опенда с дальней дистанции соперники заблокировали.

6' Энгельс исполнил первый угловой удар в матче. Короткий розыгрыш завершил забросом к правой штанге Хатате, где до мяча никто не добрался.

5' Кюн справа навесил к воротам, где Орбан выиграл борьбу вверху и выбил мяч за пределы поля.