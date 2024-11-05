Тапсоба в центре поля нарушил правила против Джонса. Игроки "Ливерпуля" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Старается "Ливерпуль" и дальше работать через фланги, но "Байер" к этому очень хорошо готов и перекрывает зоны.

Келлехер от линии штрафной площади выбил мяч на ход Салаху по правому флангу, Инкапье за счёт хорошей позиции спокойно перехватил мяч.

Сегодня в Ливерпуле 11 градусов тепла, вполне комфортная погода, чтобы поиграть в футбол на высоких скоростях.

Из центра поля последовал заброс на ход Гакпо к левому углу штрафной площади, Коди перестарался в борьбе за мяч и нарушил правила против Фримпонга.

Джака у радиуса штрафной площади нарушил правила против Диаса. "Ливерпуль" заработал довольно опасный стандарт.

Александер-Арнольд со стандарта на исполнение пробил в правый угол ворот, мяч задел "стенку" из игроков "Байера" и ушёл на угловой.

Вирц с правой половины поля сделал заброс на ближний угол штрафной площади на ход Фримпонгу, Жереми в борьбе с ван Дейком оказался на газоне, Данни Маккели показал, что никакого пенальти на будет.

Фримпонг разогнал атаку по правому флангу и выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Бонифасе зацепился за мяч и под давлением Александера-Арнольда Виктор с острого угла пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

Бонифасе по итогам прошлого эпизода неудачно вылетел за пределы поля и получил повреждение. Пока что врачи "Байера" работают с Виктором за пределами поля.

Александер-Арнольд с правой половины поля из-за пределов штрафной площади плотно пробил по воротам, мяч попал в голову Та и улетел в аут.

Полузащитник "Байера" Алеш Гарсия получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Гарсия нарушил правила против Салаха.

Диас из центра поля выполнил заброс на ход Салаху по правому флангу, Мохамед успешно зацепился за мяч, а затем от углового флажка выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы Макаллистер пробил по воротам, мяч попал в Джаку.

Гакпо с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл за лицевую линию поля.

Перешла у нас пока что игра в центр поля, но всё же в середине тайма "Ливерпуль" при своих болельщиках стал смотреться значительно интереснее.

Градецки ошибся с выносом мяча из штрафной площади со стандарта, мяч в итоге на ровном месте был отправлен в аут.

Макаллистер в касание выполнил передачу из центра поля на ход Салаху по правому флангу, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля.

Гакпо перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Байера", правила были нарушены против Тапсоба.

Джонс с правой половины поля из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил в ближний угол ворот, Градецки спокойно выловил мяч.

Неуверенно пока что ногами играет Градецки сегодня, игрокам "Ливерпуля" стоит чаще пытаться прессинговать голкипера "Байера".

Тапсоба совершил проход по правой половине поля и на исполнение пробил в ближний угол ворот, Келлехер спокойно опустился на колено и поймал мяч.

Салах при входе в штрафную площадь с правого фланга выполнил передачу чуть назад к линии штрафной, Диас в касание пробил по воротам, мяч попал в Гарсию.

Джака с правой половины поля из-за пределов штрафной площади плотно пробил по воротам, мяч попал в голову ван Дейку.

Макаллистер сделал поперечную передачу в центре поля, Джака при попытке перехватить мяч подыграл себе рукой, Данни Маккели всё видел и дал свисток в пользу "Ливерпуля".

Вирц при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу на ход Джаке к правому углу штрафной площади, Гранит сделал прострел в центр штрафной, Конате опередил Бонифасе и перехватил мяч.

11' Салах в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Байера" немного перестарался и в итоге нарушил правила против Инкапье.

10' Фримпонг совершил проход по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Конате грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч к центру поля.

9' Александер-Арнольд теперь уже ошибся с забросом на ход Салаху по правому флангу, Мохамед никак не мог зацепиться за мяч.

8' Джака с правой половины поля выполнил слабоватый заброс к левому углу штрафной площади, в итоге защитники "Ливерпуля" спокойно перехватили мяч.

7' Гакпо ворвался в штрафную площадь по левой половине поля и пробил по воротам, мяч попал в Тапсоба, а затем уже отскок был в пользу немецкого клуба.

6' "Байер" пока что на первых минутах матча неплохо смотрится на "Энфилде", в целом, игра равная пока что.

5' Бонифасе совершил проход по левой половине поля, но у штрафной площади соперника Виктор далековато отпустил от себя мяч и в итоге потерял его.

4' Гакпо прошёл вперёд по центру, а затем пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Паласиос в подкате грамотно блокировал попытку.

3' Фримпонг с правого фланга выполнил прострел в радиус штрафной площади, Бонифасе в касание пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

2' Диас по левой половине поля ворвался в штрафную площадь и выполнил прострел в центр, защитники "Байера" сыграли внимательно и спокойно выбили мяч подальше от своих ворот.