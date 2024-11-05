Тур: 4. Стадион: Энфилд. Главный судья: Маккили Дэнни
Ход матча
26'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Джонс
Кёртис
18
Гакпо
Коди
34
Джака
Гранит
10
Вирц
Флориан
24
Гарсия
Алеш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Гакпо КодиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
95 Дэвис ХарвиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
84 Брэдли КонорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
-
24 Гарсия АлешПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Коварж МатейВратарь
-
36 Ломб НикласВратарь
-
13 АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
-
19 Телла НейтанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ливерпуль
Байер Л
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|1
|0.25
|Собослаи Доминик
|1
|0.25
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.25
|Конате Ибраима
|1
|0.25
|Макаллистер Алексис
|1
|0.25
|Нуньес Дарвин
|1
|0.25
|Цимикас Костас
|0
|0
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Гакпо Коди
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вирц Флориан
|3
|0.75
|Гримальдо Алехандро
|1
|0.25
|Бонифасе Виктор
|1
|0.25
|Фримпонг Жереми
|0
|0
|Хофманн Йонас
|0
|0
|Андрих Роберт
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конате Ибраима
|2
|0
|Макаллистер Алексис
|2
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Цимикас Костас
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фримпонг Жереми
|2
|0
|Алонсо Хаби
|1
|0
|Джака Гранит
|1
|0
|Та Джонатан
|1
|0
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Байер Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
Ливерпуль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Байер Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
1
Ливерпуль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Байер Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:3 Арсенал - Ливерпуль 2:2 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1
Ливерпуль - Челси 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Болонья 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0
Байер Л
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Байер Л - Штутгарт 0:0 Байер Л - Эльвeрсберг 3:0 Вердер - Байер Л 2:2 Брест - Байер Л 1:1
Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Байер Л - Милан 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 Карл Цейс - Байер Л 0:1 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Штутгарт 2:2 Байер Л - Бетис 1:1 Арсенал - Байер Л 4:1 Ланс - Байер Л 2:2 Рот-Вайсс Эссен - Байер Л 1:2 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1
Результаты матчей
Ливерпуль
Байер Л
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 0
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|4.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|6.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|7.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|8.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|9.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|10.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|11.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|12.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|13.
|4
|2
|1
|1
|10 - 12
|7
|14.
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|15.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|16.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|17.
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|18.
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|19.
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|20.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|21.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|22.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|23.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|24.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|25.
|3
|1
|0
|2
|10 - 7
|3
|26.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|27.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|28.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|29.
|1:0
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|30.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|0 - 4
|2
|31.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|32.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|33.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|34.
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|35.
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|36.
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|6.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|7 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|13.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|15.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|17.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|18.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|19.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|20.
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|22.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|23.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|24.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|25.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|26.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|27.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|31.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|32.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|8 - 10
|6
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|10.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|17.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|18.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|19.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|21.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|22.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|23.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|25.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|29.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|30.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|32.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|5
|Барселона
|Рафинья Диас
|4 (1)
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|3 (1)
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|3 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Байер Л
Исход игры
Ливерпуль
80.1% (121)
Ничья
13.9% (21)
Байер Л
6% (9)
Тотал 2.5
Больше
83.48% (96)
Меньше
16.52% (19)
Обе команды забьют
Да
90.43% (104)
Нет
9.57% (11)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
47% (71)
2:2 Ничья
6.6% (10)
1:1 Ничья
5.3% (8)
1:0 Ливерпуль
4.6% (7)
3:1 Ливерпуль
4% (6)
3:2 Ливерпуль
2.6% (4)
2:0 Ливерпуль
2.6% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!