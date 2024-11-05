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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Ливерпуль
0:0
Первый тайм: 36'
Байер Л
0'
26' Желтая карточка
Гарсия Алеш

Ход матча

26'
 
Гарсия Алеш

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 142
Ливерпуль 81% (115)
X 14.1% (20)
Байер Л 4.9% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Байер Л
4.05
4.10
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4.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
62
Келлехер
Каомхин
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
21
Цимикас
Костас
17
Джонс
Кёртис
38
Гравенберх
Райан
10
Макаллистер
Алексис
11
Салах
Мохамед
18
Гакпо
Коди
7
Диас
Луис
1
Градецки
Лукаш
12
Тапсоба
Эдмон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
25
Паласиос
Эсекиэль
34
Джака
Гранит
10
Вирц
Флориан
24
Гарсия
Алеш
22
Бонифасе
Виктор
Ливерпуль
4-3-3
Байер Л
3-5-2

История личных встреч

Ливерпуль
Байер Л

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ММ(
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 1 0.25
Собослаи Доминик 1 0.25
Ван Дейк Виргил 1 0.25
Конате Ибраима 1 0.25
Макаллистер Алексис 1 0.25
Нуньес Дарвин 1 0.25
Цимикас Костас 0 0
Александер-Арнольд Трент 0 0
Гакпо Коди 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вирц Флориан 3 0.75
Гримальдо Алехандро 1 0.25
Бонифасе Виктор 1 0.25
Фримпонг Жереми 0 0
Хофманн Йонас 0 0
Андрих Роберт 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конате Ибраима 2 0
Макаллистер Алексис 2 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Цимикас Костас 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фримпонг Жереми 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Джака Гранит 1 0
Та Джонатан 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Вирц Флориан 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Байер Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Ливерпуль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Байер Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Ливерпуль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Байер Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:3 Арсенал - Ливерпуль 2:2 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1
Ливерпуль - Челси 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Болонья 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0
Байер Л
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Байер Л - Штутгарт 0:0 Байер Л - Эльвeрсберг 3:0 Вердер - Байер Л 2:2 Брест - Байер Л 1:1
Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Байер Л - Милан 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 Карл Цейс - Байер Л 0:1 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Штутгарт 2:2 Байер Л - Бетис 1:1 Арсенал - Байер Л 4:1 Ланс - Байер Л 2:2 Рот-Вайсс Эссен - Байер Л 1:2 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1

Результаты матчей

Ливерпуль
Байер Л

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:0 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Манчестер Сити
 1:0 4 3 1 0 10 - 0 10
3.
Астон Вилла
 3 3 0 0 6 - 0 9
4.
Лилль
 1:0 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Монако
 0:0 4 2 2 0 9 - 4 8
6.
Байер Л
 0:0 4 2 2 0 6 - 1 8
7.
Брест
 3 2 1 0 7 - 2 7
8.
Интер Милан
 3 2 1 0 5 - 0 7
9.
Спортинг Л
 0:1 4 2 1 1 5 - 2 7
10.
Арсенал
 3 2 1 0 3 - 0 7
11.
Боруссия Д
 0:0 4 2 1 1 12 - 6 7
12.
Реал Мадрид
 1:1 4 2 1 1 9 - 5 7
13.
Динамо Загреб
 4 2 1 1 10 - 12 7
14.
Барселона
 3 2 0 1 10 - 3 6
15.
Бенфика
 3 2 0 1 7 - 4 6
16.
Ювентус
 0:1 4 2 0 2 6 - 5 6
17.
Фейеноорд
 3 2 0 1 6 - 7 6
18.
Аталанта
 3 1 2 0 3 - 0 5
19.
ПСВ
 4 1 2 1 7 - 5 5
20.
Штутгарт
 3 1 1 1 3 - 4 4
21.
ПСЖ
 3 1 1 1 2 - 3 4
22.
Селтик
 0:1 4 1 1 2 6 - 9 4
23.
Спарта Прага
 3 1 1 1 4 - 6 4
24.
Милан
 1:1 4 1 1 2 5 - 6 4
25.
Бавария
 3 1 0 2 10 - 7 3
26.
Жирона
 4 1 0 3 4 - 8 3
27.
Брюгге
 3 1 0 2 2 - 6 3
28.
Атлетико М
 3 1 0 2 3 - 8 3
29.
РБ Лейпциг
 1:0 4 1 0 3 4 - 6 3
30.
Болонья
 0:0 4 0 2 2 0 - 4 2
31.
Шахтёр Донецк
 3 0 1 2 0 - 4 1
32.
Штурм Грац
 0:0 4 0 1 3 1 - 5 1
33.
Црвена Звезда
 3 0 0 3 2 - 11 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 3 0 0 3 0 - 9 0
35.
Янг Бойз
 3 0 0 3 0 - 9 0
36.
Слован Братислава
 4 0 0 4 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 1:1 3 2 1 0 9 - 4 7
2.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Монако
 0:0 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Барселона
 2 2 0 0 9 - 1 6
6.
Лилль
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
7.
Ливерпуль
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Манчестер Сити
 1:0 2 1 1 0 5 - 0 4
9.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Боруссия Д
 0:0 2 1 1 0 7 - 1 4
11.
ПСЖ
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
ПСВ
 2 1 1 0 5 - 1 4
13.
Байер Л
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
15.
Спортинг Л
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
16.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
17.
Ювентус
 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
18.
Селтик
 0:1 2 1 0 1 5 - 2 3
19.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
20.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
21.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
22.
Милан
 1:1 2 1 0 1 4 - 4 3
23.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
24.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
25.
Болонья
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
26.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
27.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
29.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
30.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 3 0
31.
РБ Лейпциг
 1:0 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Штурм Грац
 0:0 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
35.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 4 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Манчестер Сити
 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Фейеноорд
 2 2 0 0 6 - 3 6
4.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
5.
Байер Л
 0:0 3 1 2 0 5 - 1 5
6.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Спортинг Л
 0:1 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Боруссия Д
 0:0 2 1 0 1 5 - 5 3
11.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Ювентус
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Лилль
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
15.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
16.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
РБ Лейпциг
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
18.
Монако
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
19.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Селтик
 0:1 2 0 1 1 1 - 7 1
21.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
22.
Милан
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
23.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
24.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
25.
Штурм Грац
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
26.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Реал Мадрид
 1:1 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
29.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
30.
Жирона
 2 0 0 2 0 - 5 0
31.
Атлетико М
 1 0 0 1 0 - 4 0
32.
Болонья
 0:0 2 0 0 2 0 - 4 0
33.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 5
Барселона Рафинья Диас 4 (1)
Манчестер Сити Фоден Фил 3 (1)
Боруссия Д Гирасси Серу 3 (1)
Барселона Левандовски Роберт 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико М Хименес Хосе 3
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Ювентус Данило Луис 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
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  • Первый тайм
  • 36'
    Александер-Арнольд со стандарта на исполнение пробил в правый угол ворот, мяч задел "стенку" из игроков "Байера" и ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Джака у радиуса штрафной площади нарушил правила против Диаса. "Ливерпуль" заработал довольно опасный стандарт. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Из центра поля последовал заброс на ход Гакпо к левому углу штрафной площади, Коди перестарался в борьбе за мяч и нарушил правила против Фримпонга. 
  • 33'
    Сегодня в Ливерпуле 11 градусов тепла, вполне комфортная погода, чтобы поиграть в футбол на высоких скоростях. 
  • 32'
    Келлехер от линии штрафной площади выбил мяч на ход Салаху по правому флангу, Инкапье за счёт хорошей позиции спокойно перехватил мяч. 
  • 31'
    Старается "Ливерпуль" и дальше работать через фланги, но "Байер" к этому очень хорошо готов и перекрывает зоны. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Тапсоба в центре поля нарушил правила против Джонса. Игроки "Ливерпуля" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 29'
    Перешла у нас пока что игра в центр поля, но всё же в середине тайма "Ливерпуль" при своих болельщиках стал смотреться значительно интереснее. 
  • 28'
    Гакпо с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • 27'
    Диас из центра поля выполнил заброс на ход Салаху по правому флангу, Мохамед успешно зацепился за мяч, а затем от углового флажка выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы Макаллистер пробил по воротам, мяч попал в Джаку. 
  • Желтая карточка
    26'
    Полузащитник "Байера" Алеш Гарсия получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Гарсия нарушил правила против Салаха. 
  • 25'
    Александер-Арнольд с правой половины поля из-за пределов штрафной площади плотно пробил по воротам, мяч попал в голову Та и улетел в аут. 
  • Травма, повреждение
    24'
    Бонифасе по итогам прошлого эпизода неудачно вылетел за пределы поля и получил повреждение. Пока что врачи "Байера" работают с Виктором за пределами поля. 
  • 23'
    Фримпонг разогнал атаку по правому флангу и выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Бонифасе зацепился за мяч и под давлением Александера-Арнольда Виктор с острого угла пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
  • Судья
    22'
    Вирц с правой половины поля сделал заброс на ближний угол штрафной площади на ход Фримпонгу, Жереми в борьбе с ван Дейком оказался на газоне, Данни Маккели показал, что никакого пенальти на будет. 
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    • 21'
      Вирц при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу на ход Джаке к правому углу штрафной площади, Гранит сделал прострел в центр штрафной, Конате опередил Бонифасе и перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Макаллистер сделал поперечную передачу в центре поля, Джака при попытке перехватить мяч подыграл себе рукой, Данни Маккели всё видел и дал свисток в пользу "Ливерпуля". 
    • 19'
      Джака с правой половины поля из-за пределов штрафной площади плотно пробил по воротам, мяч попал в голову ван Дейку. 
    • 18'
      Салах при входе в штрафную площадь с правого фланга выполнил передачу чуть назад к линии штрафной, Диас в касание пробил по воротам, мяч попал в Гарсию. 
    • 17'
      Тапсоба совершил проход по правой половине поля и на исполнение пробил в ближний угол ворот, Келлехер спокойно опустился на колено и поймал мяч. 
    • 16'
      Неуверенно пока что ногами играет Градецки сегодня, игрокам "Ливерпуля" стоит чаще пытаться прессинговать голкипера "Байера". 
    • 15'
      Джонс с правой половины поля из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил в ближний угол ворот, Градецки спокойно выловил мяч. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Гакпо перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Байера", правила были нарушены против Тапсоба. 
    • 13'
      Макаллистер в касание выполнил передачу из центра поля на ход Салаху по правому флангу, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • 12'
      Градецки ошибся с выносом мяча из штрафной площади со стандарта, мяч в итоге на ровном месте был отправлен в аут. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Салах в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Байера" немного перестарался и в итоге нарушил правила против Инкапье. 
    • 10'
      Фримпонг совершил проход по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Конате грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч к центру поля. 
    • 9'
      Александер-Арнольд теперь уже ошибся с забросом на ход Салаху по правому флангу, Мохамед никак не мог зацепиться за мяч. 
    • 8'
      Джака с правой половины поля выполнил слабоватый заброс к левому углу штрафной площади, в итоге защитники "Ливерпуля" спокойно перехватили мяч. 
    • 7'
      Гакпо ворвался в штрафную площадь по левой половине поля и пробил по воротам, мяч попал в Тапсоба, а затем уже отскок был в пользу немецкого клуба. 
    • 6'
      "Байер" пока что на первых минутах матча неплохо смотрится на "Энфилде", в целом, игра равная пока что. 
    • 5'
      Бонифасе совершил проход по левой половине поля, но у штрафной площади соперника Виктор далековато отпустил от себя мяч и в итоге потерял его. 
    • 4'
      Гакпо прошёл вперёд по центру, а затем пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Паласиос в подкате грамотно блокировал попытку. 
    • 3'
      Фримпонг с правого фланга выполнил прострел в радиус штрафной площади, Бонифасе в касание пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 2'
      Диас по левой половине поля ворвался в штрафную площадь и выполнил прострел в центр, защитники "Байера" сыграли внимательно и спокойно выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва на "Энфилде". У "Байера" пока что больше проблем с составом, но это не значит, что "Ливерпуль" сможет без проблем продолжить свою победную серию. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Байер Л

    Исход игры
    Ливерпуль
    80.1% (121)
    Ничья
    13.9% (21)
    Байер Л
    6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.48% (96)
    Меньше
    16.52% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    90.43% (104)
    Нет
    9.57% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    47% (71)
    2:2 Ничья
    6.6% (10)
    1:1 Ничья
    5.3% (8)
    1:0 Ливерпуль
    4.6% (7)
    3:1 Ливерпуль
    4% (6)
    3:2 Ливерпуль
    2.6% (4)
    2:0 Ливерпуль
    2.6% (4)
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