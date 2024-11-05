Первый тайм

9' Снова подача в центр штрафной, в гущу игроков, но подбор остается за манчестерцами. Далее неожиданно проваливается опорная зона англичан. Дьёкереш вываливается на свидание с Эдерсоном, но не перебрасывает его. В руки киперу сфера сваливается.

8' Снова "Сити" идет вперед. Прострел с левого края приводит к тому, что мяч едва от ноги Гвардиола не падает в ворота. Но это снова угловой.

7' "Сити" давил с самого старта встречи, и уже смог открыть счет в игре. Думаю, подопечные Гвардиолы показывают реакцию на поражение от "Борнмута" в прошлом туре. Сегодня "Спортингу" будет непросто.

6' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФОДЕН! 0:1!

На радость фанатов "Сити" Фил открывает счет матча! Ошиблись "львы" на своей половине поля. Фоден с линии штрафной нанес мощнейший выстрел в левый угол. Голкипер ногой коснулся мяча, но уже завалился набок, что не позволило ему спасти свой коллектив от пропущенного гола.

5' Подача с правого края пришлась прямо в руки лиссабонского вратаря. "Манчестер Сити" продолжает изо всех сил давить на ворота соперника.

4' И еще одна подача гостей с левого края. Диоманде головой выбивает сферу на угловой, нейтрализуя опасность у своих ворот. Холанн был готов завершать!