  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Спортинг Л
0:1
Первый тайм: 9'
Манчестер Сити
0'
0:1
4' Гол
Фоден Фил

Ход матча

4'
0:1
Фоден Фил

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 13 Владение мячом, % 87

Владение мячом

Прогнозы 143
Спортинг Л 9.1% (13)
X 15.4% (22)
Манчестер Сити 75.5% (108)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Спортинг Л
Ничья
Манчестер Сити
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Израэль
Франко
6
Дебаст
Зено
26
Диоманде
Усман
2
Матеус
Рейс
57
Кенда
Джованни
42
Юльманн
Мортен
5
Морита
Хидемаса
20
Араухо
Максимилиано
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
8
Педру
Гонсалвеш
31
Эдерсон
Мораес
82
Льюис
Рико
66
Симпсон-Пуси
Жамай
25
Аканджи
Мануэль
24
Гвардиол
Йошко
8
Ковачич
Матео
26
Савио
III
47
Фоден
Фил
20
Силва
Бернарду
27
Луис
Матеус
II
9
Холанн
Эрлинг
Спортинг Л
3-4-3
Манчестер Сити
4-1-4-1

История личных встреч

Спортинг Л
Манчестер Сити

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЧ
0:0
ЛЧ
0:5
ЛЕ
3:2
ЛЕ
1:0
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.8
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

112
50

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 2 0.67
Браганса Даниэл 1 0.33
Дебаст Зено 1 0.33
Сантуш Нуну II 1 0.33
Педру Гонсалвеш 0 0
Араухо Максимилиано 0 0
Катамо Джени 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 3 1
Фоден Фил 2 0.67
Луис Матеус II 1 (1) 0.33
Гюндоган Илкай 1 0.33
Стоунс Джон 1 0.33
Макэйти Джеймс 1 0.33
Савио III 0 0
Аканджи Мануэль 0 0
Доку Жереми 0 0
Льюис Рико 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морита Хидемаса 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Дебаст Зено 1 0
Кенда Джованни 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоунс Джон 1 0
Диаш Рубен 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Спортинг Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Манчестер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Спортинг Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Манчестер Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
3
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Эштрела 5:1 Спортинг Л - Насьонал Мадейра 3:1 Фамаликан - Спортинг Л 0:3 Штурм Грац - Спортинг Л 0:2
Портимоненсе - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Каса Пия 2:0 ПСВ - Спортинг Л 1:1 Эшторил - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - АВС 3:0 Спортинг Л - Лилль 2:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Порту 2:0 Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Порту 3:4 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Порту - Спортинг Л 2:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Борнмут - Манчестер Сити 2:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити - Спарта Прага 5:0
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Уотфорд 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Челси - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3

Результаты матчей

Спортинг Л
Манчестер Сити

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:0 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Манчестер Сити
 1:0 4 3 1 0 10 - 0 10
3.
Астон Вилла
 3 3 0 0 6 - 0 9
4.
Монако
 0:0 4 2 2 0 9 - 4 8
5.
Байер Л
 0:0 4 2 2 0 6 - 1 8
6.
Брест
 3 2 1 0 7 - 2 7
7.
Интер Милан
 3 2 1 0 5 - 0 7
8.
Спортинг Л
 0:1 4 2 1 1 5 - 2 7
9.
Арсенал
 3 2 1 0 3 - 0 7
10.
Боруссия Д
 0:0 4 2 1 1 12 - 6 7
11.
Реал Мадрид
 0:0 4 2 1 1 8 - 4 7
12.
Ювентус
 0:0 4 2 1 1 6 - 4 7
13.
Лилль
 0:0 4 2 1 1 4 - 3 7
14.
Динамо Загреб
 4 2 1 1 10 - 12 7
15.
Барселона
 3 2 0 1 10 - 3 6
16.
Бенфика
 3 2 0 1 7 - 4 6
17.
Фейеноорд
 3 2 0 1 6 - 7 6
18.
Аталанта
 3 1 2 0 3 - 0 5
19.
Селтик
 0:0 4 1 2 1 6 - 8 5
20.
ПСВ
 4 1 2 1 7 - 5 5
21.
Штутгарт
 3 1 1 1 3 - 4 4
22.
ПСЖ
 3 1 1 1 2 - 3 4
23.
Спарта Прага
 3 1 1 1 4 - 6 4
24.
Милан
 0:0 4 1 1 2 4 - 5 4
25.
Бавария
 3 1 0 2 10 - 7 3
26.
Жирона
 4 1 0 3 4 - 8 3
27.
Брюгге
 3 1 0 2 2 - 6 3
28.
Атлетико М
 3 1 0 2 3 - 8 3
29.
Болонья
 0:0 4 0 2 2 0 - 4 2
30.
Шахтёр Донецк
 3 0 1 2 0 - 4 1
31.
РБ Лейпциг
 0:0 4 0 1 3 3 - 6 1
32.
Штурм Грац
 0:0 4 0 1 3 1 - 5 1
33.
Црвена Звезда
 3 0 0 3 2 - 11 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 3 0 0 3 0 - 9 0
35.
Янг Бойз
 3 0 0 3 0 - 9 0
36.
Слован Братислава
 4 0 0 4 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Монако
 0:0 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Барселона
 2 2 0 0 9 - 1 6
6.
Ливерпуль
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Манчестер Сити
 1:0 2 1 1 0 5 - 0 4
8.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Боруссия Д
 0:0 2 1 1 0 7 - 1 4
10.
Лилль
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
ПСЖ
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Селтик
 0:0 2 1 1 0 5 - 1 4
13.
ПСВ
 2 1 1 0 5 - 1 4
14.
Байер Л
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
16.
Спортинг Л
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
17.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
18.
Ювентус
 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
20.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
21.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
22.
Милан
 0:0 2 1 0 1 4 - 4 3
23.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
24.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
25.
Болонья
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
26.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
27.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
29.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
30.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 3 0
31.
РБ Лейпциг
 0:0 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Штурм Грац
 0:0 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
35.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 4 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Манчестер Сити
 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Фейеноорд
 2 2 0 0 6 - 3 6
4.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
5.
Байер Л
 0:0 3 1 2 0 5 - 1 5
6.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Спортинг Л
 0:1 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Ювентус
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
11.
Боруссия Д
 0:0 2 1 0 1 5 - 5 3
12.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Лилль
 0:0 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
15.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
16.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Монако
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
18.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Селтик
 0:0 2 0 1 1 1 - 7 1
20.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
21.
Милан
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
22.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
23.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
24.
РБ Лейпциг
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
25.
Штурм Грац
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
26.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Реал Мадрид
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
29.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
30.
Жирона
 2 0 0 2 0 - 5 0
31.
Атлетико М
 1 0 0 1 0 - 4 0
32.
Болонья
 0:0 2 0 0 2 0 - 4 0
33.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 5
Барселона Рафинья Диас 4 (1)
Боруссия Д Гирасси Серу 3 (1)
Барселона Левандовски Роберт 3
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико М Хименес Хосе 3
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Ювентус Данило Луис 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    9'
    Снова подача в центр штрафной, в гущу игроков, но подбор остается за манчестерцами. Далее неожиданно проваливается опорная зона англичан. Дьёкереш вываливается на свидание с Эдерсоном, но не перебрасывает его. В руки киперу сфера сваливается. 
  • Угловой
    8'
    Снова "Сити" идет вперед. Прострел с левого края приводит к тому, что мяч едва от ноги Гвардиола не падает в ворота. Но это снова угловой. 
  • 7'
    "Сити" давил с самого старта встречи, и уже смог открыть счет в игре. Думаю, подопечные Гвардиолы показывают реакцию на поражение от "Борнмута" в прошлом туре. Сегодня "Спортингу" будет непросто. 
  • Описание гола
    6'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФОДЕН! 0:1!
    На радость фанатов "Сити" Фил открывает счет матча! Ошиблись "львы" на своей половине поля. Фоден с линии штрафной нанес мощнейший выстрел в левый угол. Голкипер ногой коснулся мяча, но уже завалился набок, что не позволило ему спасти свой коллектив от пропущенного гола. 
  • 5'
    Подача с правого края пришлась прямо в руки лиссабонского вратаря. "Манчестер Сити" продолжает изо всех сил давить на ворота соперника. 
  • Угловой
    4'
    И еще одна подача гостей с левого края. Диоманде головой выбивает сферу на угловой, нейтрализуя опасность у своих ворот. Холанн был готов завершать!
  • 3'
    Футболисты "Спортинга" вышли сегодня на поле в черных цветах, с зелеными вкраплениями, тогда как игроки "Манчестер Сити" предстали на газоне в бело-голубом обмундировании.
  • Угловой
    2'
    Только начался матч, и уже успели заработать угловой футболисты "Спортинга". Подача с правого края точной и опасной не получилась у англичан. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Встреча в Лиссабоне стартует со свистком Даниэля Зиберта! Удачи командам, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Alvalade. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 89 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Спортинг Л 0:1 Манчестер Сити

Исход игры
Спортинг Л
10.1% (15)
Ничья
15.5% (23)
Манчестер Сити
74.3% (110)
Тотал 2.5
Больше
78.07% (89)
Меньше
21.93% (25)
Обе команды забьют
Да
90.35% (103)
Нет
9.65% (11)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
39.2% (58)
1:3 Манчестер Сити
10.1% (15)
1:1 Ничья
10.1% (15)
2:3 Манчестер Сити
3.4% (5)
2:2 Ничья
2.7% (4)
2:1 Спортинг Л
2.7% (4)
0:2 Манчестер Сити
2.7% (4)
1:0 Спортинг Л
2% (3)
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