Тур: 4. Стадион: Сантьяго Бернабеу. Главный судья: Винчич Славко
1:1
Первый тайм: 33'
Ход матча
12'
0:1
21'
23'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 4
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Лунин
Андрей
17
Васкес
Лукас
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
16
Меньян
Майк
28
Тиав
Малик
19
Эрнандес
Тео
80
Муса
Юнус
29
Фофана
Юссуф
10
Леау
Рафаэл
- Основной состав
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Гюлер АрдаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Диас БраимПолузащитник
-
11 РодригоНападающий
-
16 ЭндрикНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
-
80 Муса ЮнусПолузащитник
-
29 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Леау РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Окафор НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реал Мадрид
Милан
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
3
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
4
14
Голов в среднем за матч
1.33
1.56
Среднее время на гол
67
57
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
2.08
1.42
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
43
63
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус Жуниор
|3
|0.75
|Рюдигер Антонио
|2
|0.5
|Мбаппе Килиан
|1
|0.25
|Васкес Лукас
|1
|0.25
|Эндрик II
|1
|0.25
|Модрич Лука
|0
|0
|Родриго
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пулишич Кристиан
|2
|0.5
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.5
|Тиав Малик
|1
|0.25
|Мората Альваро
|0
|0
|Окафор Ноа
|0
|0
|Чуквуэзе Саму
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Модрич Лука
|2
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
|Эндрик II
|1
|0
|Беллингем Джуд
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мората Альваро
|2
|0
|Калабрия Давиде
|1
|0
|Томори Фикайо
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Фофана Юссуф
|1
|0
|Чуквуэзе Саму
|1
|0
|Паулу Фонсека
|1
|0
|Камарда Франческо
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
0
3
Реал Мадрид
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Милан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
8
0
0 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
5
63%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
4
0 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
5
63%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Барселона 0:4 Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:0
Лилль - Реал Мадрид 1:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0
Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Монца - Милан 0:1 Милан - Наполи 0:2 Милан - Брюгге 3:1 Милан - Удинезе 1:0
Фиорентина - Милан 2:1 Байер Л - Милан 1:0 Милан - Лечче 3:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2
Результаты матчей
Реал Мадрид
Милан
Точный счет
3:1
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
21
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 0
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|4.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|6.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|7.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|8.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|9.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|10.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|11.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|12.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|13.
|4
|2
|1
|1
|10 - 12
|7
|14.
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|15.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|16.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|17.
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|18.
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|19.
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|20.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|21.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|22.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|23.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|24.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|25.
|3
|1
|0
|2
|10 - 7
|3
|26.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|27.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|28.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|29.
|1:0
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|30.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|0 - 4
|2
|31.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|32.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|33.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|34.
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|35.
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|36.
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|6.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|7 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|13.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|15.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|17.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|18.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|19.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|20.
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|22.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|23.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|24.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|25.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|26.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|27.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|31.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|32.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|8 - 10
|6
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|10.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|17.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|18.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|19.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|21.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|22.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|23.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|25.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|29.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|30.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|32.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|5
|Барселона
|Рафинья Диас
|4 (1)
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|3 (1)
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|3 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Мадрид 1:1 Милан
Исход игры
Реал Мадрид
86.7% (183)
Ничья
4.3% (9)
Милан
9% (19)
Тотал 2.5
Больше
68.42% (78)
Меньше
31.58% (36)
Обе команды забьют
Да
67.54% (77)
Нет
32.46% (37)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
23.2% (49)
2:0 Реал Мадрид
13.7% (29)
3:1 Реал Мадрид
10.4% (22)
1:0 Реал Мадрид
2.8% (6)
2:2 Ничья
0.9% (2)
4:1 Реал Мадрид
0.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!