Винисиус Жуниор бесполезно забросил вперёд в центр на Килиана Мбаппе - тот не стартовал под этот сомнительный заброс (слишком сильный).

Технически ошибся Рафаэл Леау в левой зоне атаки "Реала" - прокинул себе мяч головой на ход за лицевую линию.

Прострелил Джуд Беллингем с правой стороны, а Винисиус Жуниор не поверил, что надо стремиться на замыкание. Поэтому аут в пользу миланцев.

Тео Эрнандес пробил примерно с левого угла чужой штрафной площади - рикошет от Эдера Милитао отправил мяч на угловой.

Кристиан Пулишич подал угловой "Милана" с левого фланга на ближнюю штангу, и Эдер Милитао головой выбил мяч на новый угловой.

С левого фланга подача у "Милана", и на выходе мяч выбивает Андрей Лунин, цепляющий Малика Тиава. Требуется теперь медпомощь защитнику гостей.

Винисиус Жуниор с левого фланга пробросил к ближней штанге, Джуд Беллингем юркнул мимо мяча, и забрал его Майк Меньян. Потом Кристиан Пулишич пробил по другим воротам низом из-за пределов штрафной площади - в руки Андрея Лунина.

Федерико Вальверде подал справа, а Джуд Беллингем вновь упал и до мяча не добрался. Жалуется судье Беллингем, что регулярно его толкают. Но для пенальти этого недостаточно.

Винисиус Жуниор упал в чужой штрафной площади - пенальти в пользу "Реала"! Эмерсон Жуниор сыграл в подкате, и рухнул Винисиус в районе левого угла вратарской.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ВИНИСИУС ЖУНИОР (С ПЕНАЛЬТИ)! Паненкой по центру реализовал одиннадцатиметровый удар Винисиус. А Майк Меньян упал в правую от себя сторону, если смотреть глазами вратаря "Милана".

Кристиан Пулишич пострадал на правом фланге своей половины поля, попал ему плечом в лицо Антонио Рюдигер. Медицинская помощь игроку "Милана".

Дают титр, что жёлтую карточку получил Альваро Мората. Скорее всего, за оспаривание пенальти она была показна.

Если смотреть точность пасов, то 93 процента по этому компоненту статистики у "Реала", 91 процент у "Милана".

"Россонери" играют сейчас первым номером. Держат мяч и двигают его по чужой половине поля. "Сливочных" такое устраивает?

Альваро Мората лежит на газоне на левом фланге своей половины поля. Ему попал по ноге Орельен Тчуамени.

Лука Модрич не хочет, чтобы игроки "Милана" спокойно пасовались на своей половине поля. Поэтому 39-летний хавбек "Реала" перехватом выносит мяч в аут.

Альваро Мората со своей половины забросил вперёд на левый фланг Рафаэлу Леау, который попробовал прострелить, и от Эдера Милитао мяч ушёл на угловой.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! МАЛИК ТИАВ! Кристиан Пулишич выполнил подачу углового "Милана" с левого фланга, а Малик Тиав из района ближней штанги головой переправил мяч в ворота. Эдер Милитао вроде как держал автора гола, но не удержал. Как держал? Выпрыгнул рядом и до мяча не достал

И тут же момент у "Реала" сравнять счёт! Килиан Мбаппе выбегал чуть справа к чужим воротам, но не переиграл Майка Меньяна. Вскоре Винисиус Жуниор слева прострелил в руки вратаря "Милана".

Рафаэл Леау легко обогнал на левом фланге проваливающего начало матча Лукаса Васкеса, но слишком уж разогнался Леау и упустил мяч вперёд за лицевую линию.

Орельен Тчуамени оказался на газоне после эпизода с Альваро Моратой, который пытался отобрать у него мяч.

По владению мячом "Реал" тоже на данный момент уступает сопернику. 44 процента по этому показателю у мадридцев, 56 процентов у миланцев.

"Реал" имеет недавний опыт отыгрываться дома и со счёта 0:2 - так было у "сливочных" против дортмундской "Боруссии".

7' Лука Модрич пробил прямым ударом со штрафного в левый угол. Майк Меньян не поймал мяч сразу, но спустя короткое время зафиксировал его в своих перчатках.

6' Неплохой темп команды взяли. Прострел был справа на Килиана Мбаппе, но не подстроился под мяч нападающий "Реала". Вскоре Мбаппе заработал штрафной удар перед чужой штрафной площадью (сфолил Малик Тиав).

5' Тео Эрнандес вошёл в левую часть чужой штрафной площади, и не смогли два игрока "Реала" помешать ему прострелить почти от лицевой линии в руки Андрея Лунина. Слабо действовал там Лукас Васкес, и Антонио Рюдигеру пришлось стремглав мчаться на страховку.

4' Лукас Модрич перевёл мяч вправо Лукасу Васкесу, который замешкался и уступил мяч Рафаэлу Леау. Тогда уже Килиан Мбаппе удачно отработал на фланге у центральной линии в отборе.

3' Момент у мадридцев! Получив передачу от Лукаса Васкеса, Килиан Мбаппе пробил из правой части чужой штрафной площади и не попал в дальний угол. Хотел Мбаппе угловой для "Реала", но не коснулся мяча Майк Меньян, на повторе для телезрителей это чётко видно.

2' Винисиусу Жуниору не удалось сохранить мяч в пределах поля, когда на него последовал пас в левую зону атаки "Реала". Первый матч для Вини с того времени, когда он узнал, что не стал обладателем "Золотого мяча".

2' Рафаэл Леау, казалось, имел перспективу обострения с левого фланга, куда ему был отправлен диагональный перевод, но в положении "вне игры" оказался он.

1' Под прессингом всё-таки потеряли мяч хозяева на своей половине поля, но в итоге Альвара Мората только аут заработал гостям на левом фланге.

1' "Реал"" играет в полностью белой форме, у "Милана" красно-чёрная экипировка.