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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Винчич Славко
Реал Мадрид
1:1
Первый тайм: 33'
Милан
0'
0:1
12' Гол
Тиав Малик
21' Желтая карточка
Мората Альваро
1:1
23' Пенальти
Винисиус Жуниор

Ход матча

12'
0:1
Тиав Малик
(Пулишич Кристиан)
21'
 
Мората Альваро
23'
Винисиус Жуниор
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 190
Реал Мадрид 86.3% (164)
X 4.2% (8)
Милан 9.5% (18)
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Реал Мадрид
Ничья
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13
Лунин
Андрей
17
Васкес
Лукас
3
Милитао
Эдер
22
Рюдигер
Антонио
23
Менди
Ферлан
8
Вальверде
Федерико
14
Тчуамени
Орельен
10
Модрич
Лука
5
Беллингем
Джуд
9
Мбаппе
Килиан
7
Винисиус
Жуниор
16
Меньян
Майк
22
Эмерсон
Жуниор
28
Тиав
Малик
23
Томори
Фикайо
19
Эрнандес
Тео
80
Муса
Юнус
29
Фофана
Юссуф
14
Рейндерс
Тиджани
11
Пулишич
Кристиан
7
Мората
Альваро
10
Леау
Рафаэл
Реал Мадрид
4-4-2
Милан
4-3-3

История личных встреч

Реал Мадрид
Милан

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ТЧ
1:0
ТМК
3:2
ТМК
0:0
ТМК
3:1
МКЧ
0:0
ТМС
2:4
ММ(
5:1
ЛЧ
2:2
ЛЧ
2:0
ТМС
4:3
ЛЧ
1:1
ЛЧ
2:3

Голы

Всего голов

21
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

4
14

Голов в среднем за матч

1.33
1.56

Среднее время на гол

67
57

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

2.08
1.42

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

43
63

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 3 0.75
Рюдигер Антонио 2 0.5
Мбаппе Килиан 1 0.25
Васкес Лукас 1 0.25
Эндрик II 1 0.25
Модрич Лука 0 0
Родриго 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пулишич Кристиан 2 0.5
Рейндерс Тиджани 2 0.5
Тиав Малик 1 0.25
Мората Альваро 0 0
Окафор Ноа 0 0
Чуквуэзе Саму 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модрич Лука 2 0
Рюдигер Антонио 1 0
Васкес Лукас 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Милитао Эдер 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0
Эндрик II 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Карло Анчелотти 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мората Альваро 2 0
Калабрия Давиде 1 0
Томори Фикайо 1 0
Габбия Маттео 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Фофана Юссуф 1 0
Чуквуэзе Саму 1 0
Паулу Фонсека 1 0
Камарда Франческо 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
3
Реал Мадрид
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Милан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

8
0
0 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
5
63%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
4
0 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
5
63%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Барселона 0:4 Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:0
Лилль - Реал Мадрид 1:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0
Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Монца - Милан 0:1 Милан - Наполи 0:2 Милан - Брюгге 3:1 Милан - Удинезе 1:0
Фиорентина - Милан 2:1 Байер Л - Милан 1:0 Милан - Лечче 3:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2

Результаты матчей

Реал Мадрид
Милан

Точный счет

3:1
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
2
1
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:0 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Манчестер Сити
 1:0 4 3 1 0 10 - 0 10
3.
Астон Вилла
 3 3 0 0 6 - 0 9
4.
Лилль
 1:0 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Монако
 0:0 4 2 2 0 9 - 4 8
6.
Байер Л
 0:0 4 2 2 0 6 - 1 8
7.
Брест
 3 2 1 0 7 - 2 7
8.
Интер Милан
 3 2 1 0 5 - 0 7
9.
Спортинг Л
 0:1 4 2 1 1 5 - 2 7
10.
Арсенал
 3 2 1 0 3 - 0 7
11.
Боруссия Д
 0:0 4 2 1 1 12 - 6 7
12.
Реал Мадрид
 1:1 4 2 1 1 9 - 5 7
13.
Динамо Загреб
 4 2 1 1 10 - 12 7
14.
Барселона
 3 2 0 1 10 - 3 6
15.
Бенфика
 3 2 0 1 7 - 4 6
16.
Ювентус
 0:1 4 2 0 2 6 - 5 6
17.
Фейеноорд
 3 2 0 1 6 - 7 6
18.
Аталанта
 3 1 2 0 3 - 0 5
19.
ПСВ
 4 1 2 1 7 - 5 5
20.
Штутгарт
 3 1 1 1 3 - 4 4
21.
ПСЖ
 3 1 1 1 2 - 3 4
22.
Селтик
 0:1 4 1 1 2 6 - 9 4
23.
Спарта Прага
 3 1 1 1 4 - 6 4
24.
Милан
 1:1 4 1 1 2 5 - 6 4
25.
Бавария
 3 1 0 2 10 - 7 3
26.
Жирона
 4 1 0 3 4 - 8 3
27.
Брюгге
 3 1 0 2 2 - 6 3
28.
Атлетико М
 3 1 0 2 3 - 8 3
29.
РБ Лейпциг
 1:0 4 1 0 3 4 - 6 3
30.
Болонья
 0:0 4 0 2 2 0 - 4 2
31.
Шахтёр Донецк
 3 0 1 2 0 - 4 1
32.
Штурм Грац
 0:0 4 0 1 3 1 - 5 1
33.
Црвена Звезда
 3 0 0 3 2 - 11 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 3 0 0 3 0 - 9 0
35.
Янг Бойз
 3 0 0 3 0 - 9 0
36.
Слован Братислава
 4 0 0 4 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 1:1 3 2 1 0 9 - 4 7
2.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Монако
 0:0 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Барселона
 2 2 0 0 9 - 1 6
6.
Лилль
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
7.
Ливерпуль
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Манчестер Сити
 1:0 2 1 1 0 5 - 0 4
9.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Боруссия Д
 0:0 2 1 1 0 7 - 1 4
11.
ПСЖ
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
ПСВ
 2 1 1 0 5 - 1 4
13.
Байер Л
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
15.
Спортинг Л
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
16.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
17.
Ювентус
 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
18.
Селтик
 0:1 2 1 0 1 5 - 2 3
19.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
20.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
21.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
22.
Милан
 1:1 2 1 0 1 4 - 4 3
23.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
24.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
25.
Болонья
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
26.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
27.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
28.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
29.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
30.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 3 0
31.
РБ Лейпциг
 1:0 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Штурм Грац
 0:0 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
35.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 4 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Манчестер Сити
 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Фейеноорд
 2 2 0 0 6 - 3 6
4.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
5.
Байер Л
 0:0 3 1 2 0 5 - 1 5
6.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Спортинг Л
 0:1 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Боруссия Д
 0:0 2 1 0 1 5 - 5 3
11.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Ювентус
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Лилль
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
15.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
16.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
РБ Лейпциг
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
18.
Монако
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
19.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Селтик
 0:1 2 0 1 1 1 - 7 1
21.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
22.
Милан
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
23.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
24.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
25.
Штурм Грац
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
26.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Реал Мадрид
 1:1 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
29.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
30.
Жирона
 2 0 0 2 0 - 5 0
31.
Атлетико М
 1 0 0 1 0 - 4 0
32.
Болонья
 0:0 2 0 0 2 0 - 4 0
33.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 5
Барселона Рафинья Диас 4 (1)
Манчестер Сити Фоден Фил 3 (1)
Боруссия Д Гирасси Серу 3 (1)
Барселона Левандовски Роберт 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико М Хименес Хосе 3
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Ювентус Данило Луис 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    32'
    С левого фланга подача у "Милана", и на выходе мяч выбивает Андрей Лунин, цепляющий Малика Тиава. Требуется теперь медпомощь защитнику гостей.
  • Опасный момент
    31'
    Тиджани Рейндерс дальним ударом потревожил в левом нижнем углу Андрея Лунина - тот справился, отразил мяч.
  • Угловой
    31'
    Кристиан Пулишич подал угловой "Милана" с левого фланга на ближнюю штангу, и Эдер Милитао головой выбил мяч на новый угловой.
  • Угловой
    30'
    Тео Эрнандес пробил примерно с левого угла чужой штрафной площади - рикошет от Эдера Милитао отправил мяч на угловой.
  • 29'
    Прострелил Джуд Беллингем с правой стороны, а Винисиус Жуниор не поверил, что надо стремиться на замыкание. Поэтому аут в пользу миланцев.
  • 28'
    Технически ошибся Рафаэл Леау в левой зоне атаки "Реала" - прокинул себе мяч головой на ход за лицевую линию.
  • 28'
    Винисиус Жуниор бесполезно забросил вперёд в центр на Килиана Мбаппе - тот не стартовал под этот сомнительный заброс (слишком сильный).
  • 27'
    "Россонери" играют сейчас первым номером. Держат мяч и двигают его по чужой половине поля. "Сливочных" такое устраивает?
  • 26'
    Если смотреть точность пасов, то 93 процента по этому компоненту статистики у "Реала", 91 процент у "Милана". 
  • Желтая карточка
    24'
    Дают титр, что жёлтую карточку получил Альваро Мората. Скорее всего, за оспаривание пенальти она была показна.
  • Травма, повреждение
    24'
    Кристиан Пулишич пострадал на правом фланге своей половины поля, попал ему плечом в лицо Антонио Рюдигер. Медицинская помощь игроку "Милана".
  • Пенальти
    23'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ВИНИСИУС ЖУНИОР (С ПЕНАЛЬТИ)!
    Паненкой по центру реализовал одиннадцатиметровый удар Винисиус. А Майк Меньян упал в правую от себя сторону, если смотреть глазами вратаря "Милана".
  • Пенальти!
    21'
    Винисиус Жуниор упал в чужой штрафной площади - пенальти в пользу "Реала"! Эмерсон Жуниор сыграл в подкате, и рухнул Винисиус в районе левого угла вратарской.
  • 19'
    Федерико Вальверде подал справа, а Джуд Беллингем вновь упал и до мяча не добрался. Жалуется судье Беллингем, что регулярно его толкают. Но для пенальти этого недостаточно.
  • 18'
    Винисиус Жуниор с левого фланга пробросил к ближней штанге, Джуд Беллингем юркнул мимо мяча, и забрал его Майк Меньян. Потом Кристиан Пулишич пробил по другим воротам низом из-за пределов штрафной площади - в руки Андрея Лунина.
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    • 17'
      "Реал" имеет недавний опыт отыгрываться дома и со счёта 0:2 - так было у "сливочных" против дортмундской "Боруссии".
    • 16'
      По владению мячом "Реал" тоже на данный момент уступает сопернику. 44 процента по этому показателю у мадридцев, 56 процентов у миланцев.
    • 15'
      Орельен Тчуамени оказался на газоне после эпизода с Альваро Моратой, который пытался отобрать у него мяч.
    • 14'
      Рафаэл Леау легко обогнал на левом фланге проваливающего начало матча Лукаса Васкеса, но слишком уж разогнался Леау и упустил мяч вперёд за лицевую линию.
    • Опасный момент
      13'
      И тут же момент у "Реала" сравнять счёт! Килиан Мбаппе выбегал чуть справа к чужим воротам, но не переиграл Майка Меньяна. Вскоре Винисиус Жуниор слева прострелил в руки вратаря "Милана".
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! МАЛИК ТИАВ!
      Кристиан Пулишич выполнил подачу углового "Милана" с левого фланга, а Малик Тиав из района ближней штанги головой переправил мяч в ворота. Эдер Милитао вроде как держал автора гола, но не удержал. Как держал? Выпрыгнул рядом и до мяча не достал
    • Угловой
      11'
      Альваро Мората со своей половины забросил вперёд на левый фланг Рафаэлу Леау, который попробовал прострелить, и от Эдера Милитао мяч ушёл на угловой.
    • 10'
      Лука Модрич не хочет, чтобы игроки "Милана" спокойно пасовались на своей половине поля. Поэтому 39-летний хавбек "Реала" перехватом выносит мяч в аут.
    • Травма, повреждение
      9'
      Окружили футболисты обеих команд пострадавшего Морату, и арбитр позвал всё-таки медицинскую бригаду на поле.
    • 8'
      Альваро Мората лежит на газоне на левом фланге своей половины поля. Ему попал по ноге Орельен Тчуамени.
    • 7'
      Лука Модрич пробил прямым ударом со штрафного в левый угол. Майк Меньян не поймал мяч сразу, но спустя короткое время зафиксировал его в своих перчатках.
    • Фол, нарушение
      6'
      Неплохой темп команды взяли. Прострел был справа на Килиана Мбаппе, но не подстроился под мяч нападающий "Реала". Вскоре Мбаппе заработал штрафной удар перед чужой штрафной площадью (сфолил Малик Тиав).
    • 5'
      Тео Эрнандес вошёл в левую часть чужой штрафной площади, и не смогли два игрока "Реала" помешать ему прострелить почти от лицевой линии в руки Андрея Лунина. Слабо действовал там Лукас Васкес, и Антонио Рюдигеру пришлось стремглав мчаться на страховку.
    • 4'
      Лукас Модрич перевёл мяч вправо Лукасу Васкесу, который замешкался и уступил мяч Рафаэлу Леау. Тогда уже Килиан Мбаппе удачно отработал на фланге у центральной линии в отборе.
    • Опасный момент
      3'
      Момент у мадридцев! Получив передачу от Лукаса Васкеса, Килиан Мбаппе пробил из правой части чужой штрафной площади и не попал в дальний угол. Хотел Мбаппе угловой для "Реала", но не коснулся мяча Майк Меньян, на повторе для телезрителей это чётко видно.
    • 2'
      Винисиусу Жуниору не удалось сохранить мяч в пределах поля, когда на него последовал пас в левую зону атаки "Реала". Первый матч для Вини с того времени, когда он узнал, что не стал обладателем "Золотого мяча".
    • Офсайд
      2'
      Рафаэл Леау, казалось, имел перспективу обострения с левого фланга, куда ему был отправлен диагональный перевод, но в положении "вне игры" оказался он.
    • 1'
      Под прессингом всё-таки потеряли мяч хозяева на своей половине поля, но в итоге Альвара Мората только аут заработал гостям на левом фланге.
    • 1'
      "Реал"" играет в полностью белой форме, у "Милана" красно-чёрная экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Мадрид 1:1 Милан

    Исход игры
    Реал Мадрид
    86.7% (183)
    Ничья
    4.3% (9)
    Милан
    9% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.42% (78)
    Меньше
    31.58% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    67.54% (77)
    Нет
    32.46% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    23.2% (49)
    2:0 Реал Мадрид
    13.7% (29)
    3:1 Реал Мадрид
    10.4% (22)
    1:0 Реал Мадрид
    2.8% (6)
    2:2 Ничья
    0.9% (2)
    4:1 Реал Мадрид
    0.9% (2)
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