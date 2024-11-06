Тур: 4.
4:2
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаТон Лэй
1:0
30' ГолДжанг Дже-Хи
1:1
33' ГолЧэнь Пу
55' Желтая карточкаЧжэн Чжэн
2:1
64' ГолЛуис Жоржи
3:1
68' ГолWanderson I
4:1
76' ГолOberdan
83' Желтая карточкаЛяо Лишэн
4:2
90' ГолБи Цзиньхао
90' Желтая карточкаЮн Пхен-Гук
90'+8
Ход матча
29'
30'
1:0
33'
1:1
41'
55'
64'
2:1
67'
68'
3:1
76'
4:1
83'
86'
90'
4:2
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
17
Син
Кван-Хун
26
Ли
Тхэ-Сок
77
Wanderson
I
8
Oberdan
27
Джанг
Дже-Хи
14
Ван
Да-Лэй
2
Тон
Лэй
33
Гао
Чжуньи
35
Хуан
Чжэнъюй
29
Чэнь
Пу
25
Синьли
Пэн
22
Ли
Юаньи
21
Лю
Биньбинь
19
Зека
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Син Кван-ХунЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Ли Тхэ-СокЗащитник
-
77 Wanderson IПолузащитник
- Полузащитник
-
8 OberdanПолузащитник
-
27 Джанг Дже-ХиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 In-Gu HwangВратарь
-
11 Чо Сон-ЧжунПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Ким Гю-ХёнПолузащитник
-
89 Ким Мен ЧжунПолузащитник
-
55 Чхве Хен Вун
-
34 Ли Гю-Бек
-
-
88 Ким Дон Чжин
-
19 Юн Мин-Хо
-
18 Кан Хен-Чжэ
-
-
Главный тренер: Пак Тэ-Ха
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
2 Тон ЛэйЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Гао ЧжуньиЗащитник
-
35 Хуан ЧжэнъюйПолузащитник
-
29 Чэнь ПуПолузащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
-
22 Ли ЮаньиПолузащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
19 ЗекаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Шибо ЛюВратарь
-
11 Лю ЯнЗащитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
-
17 У СинханьЗащитник
-
13 Чжан ЧиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Се ВэньфэнПолузащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
-
24 Би ЦзиньхаоНападающий
-
9 КризанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чхве Ган Хи
История личных встреч
Пхохан Стилерс
Шаньдун Тайшань
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1.5
3
Среднее время на гол
60
30
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.5
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
45
Бомбардиры внутри турнира
Пхохан Стилерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Жоржи
|2
|0.5
|Wanderson I
|2
|0.5
|Джанг Дже-Хи
|1
|0.25
|Oberdan
|1
|0.25
|Хан Чхан-Хи
|1
|0.25
|Yun-sang Hong
|1
|0.25
|Ан Чжа-Чжун
|0
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казаишвили Валерий
|3
|0.6
|Би Цзиньхао
|2
|0.4
|Кризан
|2
|0.4
|Чжэн Чжэн
|1
|0.2
|Чэнь Пу
|1
|0.2
|Ляо Лишэн
|0
|0
|Зека
|0
|0
|Гао Чжуньи
|0
|0
|Ли Юаньи
|0
|0
Карточки
Пхохан Стилерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ким Чжон-У
|1
|0
|Чжон Мин-Гван
|1
|0
|Син Кван-Хун
|1
|0
|Юн Пхен-Гук
|1
|0
|Хан Чхан-Хи
|1
|0
|Ли Тхэ-Сок
|1
|0
|Ли Гю-Бек
|1
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Казаишвили Валерий
|2
|0
|Ляо Лишэн
|2
|0
|Кризан
|2
|0
|Kang-Hee Choi
|0
|1
|Чжэн Чжэн
|1
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Гао Чжуньи
|1
|0
|Ли Юаньи
|1
|0
|Чжан Чи
|1
|0
|Лю Биньбинь
|1
|0
|Тон Лэй
|1
|0
|Хуан Чжэнъюй
|1
|0
Результаты матчей
Пхохан Стилерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Пхохан Стилерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
6
Пхохан Стилерс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
9
Голы по времени матча
Забито
7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
5
4
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Забито
8
9
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
4
50%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Пропущено
7
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
3
43%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Пхохан Стилерс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сеул - Пхохан Стилерс 1:1 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:2 Бурирам Юнайтед - Пхохан Стилерс 1:0 Пхохан Стилерс - Сувон Сити 1:1
Пхохан Стилерс - Сувон Сити 1:1 Пхохан Стилерс - Шанхай Порт 3:0 Пхохан Стилерс - Инчхон Юнайтед 1:0 Пхохан Стилерс - Канвон 2:1 Шанхай Шеньхуа - Пхохан Стилерс 4:1 Кванджу - Пхохан Стилерс 2:1 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 5:4 Пхохан Стилерс - Чеджу Юнайтед 2:1 Пхохан Стилерс - Тэгу 1:2 Чеджу Юнайтед - Пхохан Стилерс 2:2 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 2:1 Пхохан Стилерс - Сеул 1:2 Пхохан Стилерс - Кимчхон Санму 1:2 Тэджон Ситизен - Пхохан Стилерс 1:2 Пхохан Стилерс - Сеул 5:1 Чеджу Юнайтед - Пхохан Стилерс 2:1
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 3:3 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 2:2 Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 4:1
Виссел Кобе - Шаньдун Тайшань 2:1 Сычуань Цзюнью - Шаньдун Тайшань 1:4 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 1:0 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 0:0 Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1 Шаньдун Тайшань - Циндао Вест Коаст 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 3:0 Шаньдун Тайшань - Бангкок Юнайтед 1:1 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 3:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 1:0 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Вест Коаст - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 6:0
Результаты матчей
Пхохан Стилерс
Шаньдун Тайшань
Точный счет
3:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Пхохан Стилерс
Шаньдун Тайшань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
32
22
14
13
Восток
Восток
Восток
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|6 (1)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (2)
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|4 (1)
|Йокогама Ф-Маринос
|Лопес Андерсон
|4
|Виссел Кобе
|Миясиро Тайсэй
|4
|Аль-Райян
|Шехата Хазем
|3
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|3
|Кавасаки Фронтале
|Иенага Акихиро
|1 1
|Шанхай Порт
|Жусса Матеус
|1 1
|Ульсан Хёндэ
|Юн Ил-Лок
|2