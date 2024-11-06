  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 4.
Пхохан Стилерс
4:2
Конец матча
Шаньдун Тайшань
0'
29' Желтая карточка
Тон Лэй
1:0
30' Гол
Джанг Дже-Хи
1:1
33' Гол
Чэнь Пу
55' Желтая карточка
Чжэн Чжэн
2:1
64' Гол
Луис Жоржи
3:1
68' Гол
Wanderson I
4:1
76' Гол
Oberdan
83' Желтая карточка
Ляо Лишэн
4:2
90' Гол
Би Цзиньхао
90' Желтая карточка
Юн Пхен-Гук
90'+8

Ход матча

29'
 
Тон Лэй
30'
Джанг Дже-Хи
1:0
33'
1:1
Чэнь Пу
(Гао Чжуньи)
41'
 
Лю Ян
Гао Чжуньи
46'
 
Би Цзиньхао
Лю Биньбинь
46'
 
Казаишвили Валерий
Ли Юаньи
55'
 
Чжэн Чжэн
64'
Луис Жоржи
(Oberdan)
2:1
67'
 
Се Вэньфэн
Чэнь Пу
67'
 
Ляо Лишэн
Хуан Чжэнъюй
68'
Wanderson I
(Луис Жоржи)
3:1
70'
Ким Мен Чжун
Yun-sang Hong
 
70'
Seok-Joo Yoon
Ким Чжон-У
 
76'
Oberdan
(Wanderson I)
4:1
79'
Эо Чжон-Вон
Син Кван-Хун
 
79'
Ким Гю-Хён
Джанг Дже-Хи
 
83'
 
Ляо Лишэн
86'
Ким Дон Чжин
Oberdan
 
90'
4:2
Би Цзиньхао
(Зека)
90'
Юн Пхен-Гук
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
1
Юн
Пхен-Гук
17
Син
Кван-Хун
5
Аспропотамитис
Джонатан
4
Чжон
Мин-Гван
26
Ли
Тхэ-Сок
77
Wanderson
I
6
Ким
Чжон-У
8
Oberdan
27
Джанг
Дже-Хи
37
Yun-sang
Hong
9
Луис
Жоржи
14
Ван
Да-Лэй
2
Тон
Лэй
3
Marcel
Scales
5
Чжэн
Чжэн
33
Гао
Чжуньи
35
Хуан
Чжэнъюй
29
Чэнь
Пу
25
Синьли
Пэн
22
Ли
Юаньи
21
Лю
Биньбинь
19
Зека
Пхохан Стилерс
4-4-2
Шаньдун Тайшань
4-1-4-1

История личных встреч

Пхохан Стилерс
Шаньдун Тайшань

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
2:4
ЛЧА
2:2
ЛЧА
1:2
ЛЧА
1:0

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
3

Среднее время на гол

60
30

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Пхохан Стилерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Жоржи 2 0.5
Wanderson I 2 0.5
Джанг Дже-Хи 1 0.25
Oberdan 1 0.25
Хан Чхан-Хи 1 0.25
Yun-sang Hong 1 0.25
Ан Чжа-Чжун 0 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казаишвили Валерий 3 0.6
Би Цзиньхао 2 0.4
Кризан 2 0.4
Чжэн Чжэн 1 0.2
Чэнь Пу 1 0.2
Ляо Лишэн 0 0
Зека 0 0
Гао Чжуньи 0 0
Ли Юаньи 0 0

Карточки

Пхохан Стилерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ким Чжон-У 1 0
Чжон Мин-Гван 1 0
Син Кван-Хун 1 0
Юн Пхен-Гук 1 0
Хан Чхан-Хи 1 0
Ли Тхэ-Сок 1 0
Ли Гю-Бек 1 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Казаишвили Валерий 2 0
Ляо Лишэн 2 0
Кризан 2 0
Kang-Hee Choi 0 1
Чжэн Чжэн 1 0
Лю Ян 1 0
Гао Чжуньи 1 0
Ли Юаньи 1 0
Чжан Чи 1 0
Лю Биньбинь 1 0
Тон Лэй 1 0
Хуан Чжэнъюй 1 0

Результаты матчей

Пхохан Стилерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Пхохан Стилерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
6
Пхохан Стилерс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
9

Голы по времени матча

Забито

7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
4
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Забито

8
9
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
4
50%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Пропущено

7
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
3
43%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Пхохан Стилерс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сеул - Пхохан Стилерс 1:1 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:2 Бурирам Юнайтед - Пхохан Стилерс 1:0 Пхохан Стилерс - Сувон Сити 1:1
Пхохан Стилерс - Сувон Сити 1:1 Пхохан Стилерс - Шанхай Порт 3:0 Пхохан Стилерс - Инчхон Юнайтед 1:0 Пхохан Стилерс - Канвон 2:1 Шанхай Шеньхуа - Пхохан Стилерс 4:1 Кванджу - Пхохан Стилерс 2:1 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 5:4 Пхохан Стилерс - Чеджу Юнайтед 2:1 Пхохан Стилерс - Тэгу 1:2 Чеджу Юнайтед - Пхохан Стилерс 2:2 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 2:1 Пхохан Стилерс - Сеул 1:2 Пхохан Стилерс - Кимчхон Санму 1:2 Тэджон Ситизен - Пхохан Стилерс 1:2 Пхохан Стилерс - Сеул 5:1 Чеджу Юнайтед - Пхохан Стилерс 2:1
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 3:3 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 2:2 Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 4:1
Виссел Кобе - Шаньдун Тайшань 2:1 Сычуань Цзюнью - Шаньдун Тайшань 1:4 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 1:0 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 0:0 Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1 Шаньдун Тайшань - Циндао Вест Коаст 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 3:0 Шаньдун Тайшань - Бангкок Юнайтед 1:1 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 3:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 1:0 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Вест Коаст - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 6:0

Результаты матчей

Пхохан Стилерс
Шаньдун Тайшань

Точный счет

3:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Пхохан Стилерс
Шаньдун Тайшань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
2
2
2
2.5
1
4
1
3
3.5

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виссел Кобе
 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Кванджу
 4 3 0 1 11 - 6 9
3.
Йокогама Ф-Маринос
 4 2 1 1 14 - 9 7
4.
Джохор Дарул Такзим
 4 2 1 1 9 - 5 7
5.
Шанхай Шеньхуа
 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Бурирам Юнайтед
 4 2 1 1 3 - 6 7
7.
Пхохан Стилерс
 4 2 0 2 8 - 7 6
8.
Кавасаки Фронтале
 4 2 0 2 4 - 4 6
9.
Шаньдун Тайшань
 4 1 1 2 8 - 9 4
10.
Шанхай Порт
 4 1 1 2 6 - 10 4
11.
Централ Кост Маринерс
 4 0 1 3 6 - 10 1
12.
Ульсан Хёндэ
 4 0 0 4 0 - 10 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Йокогама Ф-Маринос
 2 2 0 0 9 - 0 6
2.
Джохор Дарул Такзим
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Кванджу
 2 2 0 0 10 - 4 6
4.
Пхохан Стилерс
 2 2 0 0 7 - 2 6
5.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 6 - 1 6
6.
Виссел Кобе
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
Шанхай Порт
 2 1 1 0 5 - 4 4
9.
Бурирам Юнайтед
 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Кавасаки Фронтале
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Ульсан Хёндэ
 2 0 0 2 0 - 3 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виссел Кобе
 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Кавасаки Фронтале
 2 1 0 1 1 - 2 3
3.
Кванджу
 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Бурирам Юнайтед
 2 1 0 1 2 - 6 3
5.
Джохор Дарул Такзим
 2 0 1 1 3 - 5 1
6.
Шанхай Шеньхуа
 2 0 1 1 2 - 5 1
7.
Йокогама Ф-Маринос
 2 0 1 1 5 - 9 1
8.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 3 - 6 0
9.
Шаньдун Тайшань
 2 0 0 2 3 - 6 0
10.
Пхохан Стилерс
 2 0 0 2 1 - 5 0
11.
Шанхай Порт
 2 0 0 2 1 - 6 0
12.
Ульсан Хёндэ
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 6 (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (2)
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 4 (1)
Йокогама Ф-Маринос Лопес Андерсон 4
Виссел Кобе Миясиро Тайсэй 4
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Райян Шехата Хазем 3
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 3
Кавасаки Фронтале Иенага Акихиро 1 1
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Ульсан Хёндэ Юн Ил-Лок 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Гао Чжуньи уходит с поля. Лю Ян выходит вместо него
    • 33'
      Гао Чжуньи сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Чэнь Пу бьет в цель!
    • 30'
      Г О О О О Л - Джанг Дже-Хи бьет в цель!
    • 29'
      Тон Лэй получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Пхохан Стилерс 4:2 Шаньдун Тайшань онлайн

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