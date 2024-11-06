Тур: 4.
5:0
Конец матча
0'
1:0
11' ГолИноуэ Кента
27' Красная карточкаХаипракон Сасалак
2:0
45' ПенальтиЛопес Андерсон
3:0
45' Гол в свои воротаЭтеридж Нейл
4:0
57' ГолЛопес Андерсон
5:0
66' ГолУэнака Асахи
68' Желтая карточкаКоолс Дион
90'+4
Ход матча
11'
1:0
45'
2:0
45'
3:0
57'
4:0
65'
66'
5:0
68'
85'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 2
-
12 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
525 Количество передач 402
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
5
Дуду
VII
24
Като
Хиджири
28
Ямане
Рику
11
Ян
III
14
Уэнака
Асахи
17
Иноуэ
Кента
13
Этеридж
Нейл
92
Ким
Мин-Хёк
11
Коолс
Дион
23
Чаушич
Горан
7
Bissoli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 ДудуЗащитник
-
24 Като ХиджириЗащитник
-
28 Ямане РикуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ЯнПолузащитник
-
14 Уэнака АсахиПолузащитник
-
17 Иноуэ КентаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Коике РютаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мияичи РиоНападающий
-
49 Justin Homma
-
-
-
46 Hiroto Asada
-
Главный тренер: Джон Хатчинсон
- Основной состав
-
13 Этеридж НейлВратарь
-
92 Ким Мин-ХёкЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коолс ДионЗащитник
- Защитник
-
23 Чаушич ГоранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 BissoliНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Chrigor
-
18 Athit Berg
-
-
-
Главный тренер: Osmar Loss
Бомбардиры внутри турнира
Йокогама Ф-Маринос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Андерсон
|4 (1)
|1
|Элбер Жозе
|2
|0.5
|Нисимура Такума
|2
|0.5
|Ян III
|1
|0.25
|Иноуэ Кента
|1
|0.25
|Мидзунума Кота
|1
|0.25
|Ватанабэ Кота
|1
|0.25
|Уэнака Асахи
|1
|0.25
|Дуду VII
|0
|0
|Камидзима Такуми
|0
|0
|Като Хиджири
|0
|0
|Като Рен
|0
|0
Бурирам Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bissoli
|2
|0.5
|Гуд Кёртис
|1
|0.25
|Чаушич Горан
|0
|0
|Хаипракон Сасалак
|0
|0
|Коолс Дион
|0
|0
Карточки
Йокогама Ф-Маринос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуду VII
|0
|1
|Мацубара Кен
|1
|0
|Амано Дзюн
|1
|0
|Коике Рюта
|1
|0
|Камидзима Такуми
|1
|0
Бурирам Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коолс Дион
|2
|0
|Хаипракон Сасалак
|0
|1
|Гуд Кёртис
|1
|0
|Дугалл Кеннет
|1
|0
|Osmar Loss
|1
|0
Результаты матчей
Йокогама Ф-Маринос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бурирам Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
1
Йокогама Ф-Маринос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бурирам Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
2
1
Йокогама Ф-Маринос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Бурирам Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
9
0
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
23%
1
25%
31-45
3
23%
2
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Йокогама Ф-Маринос - Урава Ред 0:0 Йокогама Ф-Маринос - Гамба Осака 2:3 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Альбирекс Ниигата 0:0
Нагоя Грампус - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Нагоя Грампус 1:3 Касива Рейсол - Йокогама Ф-Маринос 1:0 Йокогама Ф-Маринос - Ульсан Хёндэ 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Токио 1:3 Йокогама Ф-Маринос - Ренофа Ямагути 5:1 Санфречче Хиросима - Йокогама Ф-Маринос 6:2 Кванджу - Йокогама Ф-Маринос 7:3 Йокогама Ф-Маринос - Киото Санга 1:2 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Ф-Маринос 3:1 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 6:1 Йокогама Ф-Маринос - Серезо Осака 4:0 В-Варен Нагасаки - Йокогама Ф-Маринос 2:3 Кавасаки Фронтале - Йокогама Ф-Маринос 1:3 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 3:2
Бурирам Юнайтед
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Бурирам Юнайтед - Лампхун Уорриор 1:1 Бурирам Юнайтед - Пхохан Стилерс 1:0 Бурирам Юнайтед - Утаи Тани 1:0 Централ Кост Маринерс - Бурирам Юнайтед 1:2
Бурирам Юнайтед - Прачуап 6:0 Бурирам Юнайтед - Виссел Кобе 0:0 Порт - Бурирам Юнайтед 0:0 Бурирам Юнайтед - Накхонпатхом 3:0 Кхонкэн Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:3 Чианграй Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:5 Бурирам Юнайтед - Бангкок Юнайтед 4:2 Нонгбуа - Бурирам Юнайтед 0:4 Бурирам Юнайтед - Кхонкэн Юнайтед 8:2 Утаи Тани - Бурирам Юнайтед 0:2 Бурирам Юнайтед - Порт 1:1 Накхонпатхом - Бурирам Юнайтед 0:2 Бурирам Юнайтед - Муангтхонг Юнайтед 3:1 Ратчабури - Бурирам Юнайтед 1:4 Бурирам Юнайтед - Прачуап 1:0 Бангкок Гласс - Бурирам Юнайтед 1:1
Результаты матчей
Йокогама Ф-Маринос
Бурирам Юнайтед
Точный счет
4:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
7:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
7:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Йокогама Ф-Маринос
Бурирам Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
Восток
Восток
Восток
- — Выход в 1/8 плей-офф
|Кванджу
|Асани Ясир
|6 (1)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|4 (2)
|Джохор Дарул Такзим
|Айман Ариф
|4 (1)
|Йокогама Ф-Маринос
|Лопес Андерсон
|4
|Виссел Кобе
|Миясиро Тайсэй
|4
|Аль-Райян
|Шехата Хазем
|3
|Эстеглаль Тегеран
|Чешми Рузбех
|3
|Кавасаки Фронтале
|Иенага Акихиро
|1 1
|Шанхай Порт
|Жусса Матеус
|1 1
|Ульсан Хёндэ
|Юн Ил-Лок
|2