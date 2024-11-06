  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2024-2025
Тур: 4.
Йокогама Ф-Маринос
5:0
Конец матча
Бурирам Юнайтед
0'
1:0
11' Гол
Иноуэ Кента
27' Красная карточка
Хаипракон Сасалак
2:0
45' Пенальти
Лопес Андерсон
3:0
45' Гол в свои ворота
Этеридж Нейл
4:0
57' Гол
Лопес Андерсон
5:0
66' Гол
Уэнака Асахи
68' Желтая карточка
Коолс Дион
90'+4

Ход матча

11'
Иноуэ Кента
(Камидзима Такуми)
1:0
27'
 
Хаипракон Сасалак
45'
Лопес Андерсон
2:0
45'
Этеридж Нейл
3:0
46'
 
Табинас Джефферсон
Криспим Лукас
57'
Лопес Андерсон
4:0
61'
 
Nascimento Leite Matheus IIIV
Дугалл Кеннет
61'
 
Дхало Марсело
Гуд Кёртис
65'
Нисимура Такума
Лопес Андерсон
 
65'
Мияичи Рио
Иноуэ Кента
 
65'
Мидзунума Кота
Ян
 
66'
Уэнака Асахи
(Мидзунума Кота)
5:0
68'
 
Коолс Дион
72'
 
Ratthanakorn Maikami
Джайдед Супачай
74'
Kohei Mochizuki
Ямане Рику
 
85'
 
Chrigor
Коолс Дион
85'
Hiroto Asada
Сакакибара Кейго
 

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 525 Количество передач 402
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Иикура
Хироки
45
Азиангбе
Коджо
15
Камидзима
Такуми
5
Дуду
VII
24
Като
Хиджири
28
Ямане
Рику
35
Сакакибара
Кейго
11
Ян
III
14
Уэнака
Асахи
17
Иноуэ
Кента
10
Лопес
Андерсон
13
Этеридж
Нейл
92
Ким
Мин-Хёк
16
Дугалл
Кеннет
6
Гуд
Кёртис
11
Коолс
Дион
2
Хаипракон
Сасалак
23
Чаушич
Горан
5
Бунматхан
Тхиратхон
10
Криспим
Лукас
9
Джайдед
Супачай
7
Bissoli
Йокогама Ф-Маринос
4-2-3-1
Бурирам Юнайтед
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Йокогама Ф-Маринос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Андерсон 4 (1) 1
Элбер Жозе 2 0.5
Нисимура Такума 2 0.5
Ян III 1 0.25
Иноуэ Кента 1 0.25
Мидзунума Кота 1 0.25
Ватанабэ Кота 1 0.25
Уэнака Асахи 1 0.25
Дуду VII 0 0
Камидзима Такуми 0 0
Като Хиджири 0 0
Като Рен 0 0
Бурирам Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bissoli 2 0.5
Гуд Кёртис 1 0.25
Чаушич Горан 0 0
Хаипракон Сасалак 0 0
Коолс Дион 0 0

Карточки

Йокогама Ф-Маринос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуду VII 0 1
Мацубара Кен 1 0
Амано Дзюн 1 0
Коике Рюта 1 0
Камидзима Такуми 1 0
Бурирам Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коолс Дион 2 0
Хаипракон Сасалак 0 1
Гуд Кёртис 1 0
Дугалл Кеннет 1 0
Osmar Loss 1 0

Результаты матчей

Йокогама Ф-Маринос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бурирам Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Йокогама Ф-Маринос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бурирам Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

2
1
Йокогама Ф-Маринос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Бурирам Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

9
0
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
23%
1
25%
31-45
3
23%
2
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Йокогама Ф-Маринос - Урава Ред 0:0 Йокогама Ф-Маринос - Гамба Осака 2:3 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Альбирекс Ниигата 0:0
Нагоя Грампус - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Нагоя Грампус 1:3 Касива Рейсол - Йокогама Ф-Маринос 1:0 Йокогама Ф-Маринос - Ульсан Хёндэ 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Токио 1:3 Йокогама Ф-Маринос - Ренофа Ямагути 5:1 Санфречче Хиросима - Йокогама Ф-Маринос 6:2 Кванджу - Йокогама Ф-Маринос 7:3 Йокогама Ф-Маринос - Киото Санга 1:2 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Ф-Маринос 3:1 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 6:1 Йокогама Ф-Маринос - Серезо Осака 4:0 В-Варен Нагасаки - Йокогама Ф-Маринос 2:3 Кавасаки Фронтале - Йокогама Ф-Маринос 1:3 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 3:2
Бурирам Юнайтед
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Бурирам Юнайтед - Лампхун Уорриор 1:1 Бурирам Юнайтед - Пхохан Стилерс 1:0 Бурирам Юнайтед - Утаи Тани 1:0 Централ Кост Маринерс - Бурирам Юнайтед 1:2
Бурирам Юнайтед - Прачуап 6:0 Бурирам Юнайтед - Виссел Кобе 0:0 Порт - Бурирам Юнайтед 0:0 Бурирам Юнайтед - Накхонпатхом 3:0 Кхонкэн Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:3 Чианграй Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:5 Бурирам Юнайтед - Бангкок Юнайтед 4:2 Нонгбуа - Бурирам Юнайтед 0:4 Бурирам Юнайтед - Кхонкэн Юнайтед 8:2 Утаи Тани - Бурирам Юнайтед 0:2 Бурирам Юнайтед - Порт 1:1 Накхонпатхом - Бурирам Юнайтед 0:2 Бурирам Юнайтед - Муангтхонг Юнайтед 3:1 Ратчабури - Бурирам Юнайтед 1:4 Бурирам Юнайтед - Прачуап 1:0 Бангкок Гласс - Бурирам Юнайтед 1:1

Результаты матчей

Йокогама Ф-Маринос
Бурирам Юнайтед

Точный счет

4:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
7:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
7:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Йокогама Ф-Маринос
Бурирам Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
2
2
3.5
1
3
4.5

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виссел Кобе
 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Кванджу
 4 3 0 1 11 - 6 9
3.
Йокогама Ф-Маринос
 4 2 1 1 14 - 9 7
4.
Джохор Дарул Такзим
 4 2 1 1 9 - 5 7
5.
Шанхай Шеньхуа
 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Бурирам Юнайтед
 4 2 1 1 3 - 6 7
7.
Пхохан Стилерс
 4 2 0 2 8 - 7 6
8.
Кавасаки Фронтале
 4 2 0 2 4 - 4 6
9.
Шаньдун Тайшань
 4 1 1 2 8 - 9 4
10.
Шанхай Порт
 4 1 1 2 6 - 10 4
11.
Централ Кост Маринерс
 4 0 1 3 6 - 10 1
12.
Ульсан Хёндэ
 4 0 0 4 0 - 10 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Йокогама Ф-Маринос
 2 2 0 0 9 - 0 6
2.
Джохор Дарул Такзим
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Кванджу
 2 2 0 0 10 - 4 6
4.
Пхохан Стилерс
 2 2 0 0 7 - 2 6
5.
Шанхай Шеньхуа
 2 2 0 0 6 - 1 6
6.
Виссел Кобе
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
Шанхай Порт
 2 1 1 0 5 - 4 4
9.
Бурирам Юнайтед
 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Кавасаки Фронтале
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Ульсан Хёндэ
 2 0 0 2 0 - 3 0

Восток

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виссел Кобе
 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Кавасаки Фронтале
 2 1 0 1 1 - 2 3
3.
Кванджу
 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Бурирам Юнайтед
 2 1 0 1 2 - 6 3
5.
Джохор Дарул Такзим
 2 0 1 1 3 - 5 1
6.
Шанхай Шеньхуа
 2 0 1 1 2 - 5 1
7.
Йокогама Ф-Маринос
 2 0 1 1 5 - 9 1
8.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 3 - 6 0
9.
Шаньдун Тайшань
 2 0 0 2 3 - 6 0
10.
Пхохан Стилерс
 2 0 0 2 1 - 5 0
11.
Шанхай Порт
 2 0 0 2 1 - 6 0
12.
Ульсан Хёндэ
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф

Топ бомбардиров
Кванджу Асани Ясир 6 (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 4 (2)
Джохор Дарул Такзим Айман Ариф 4 (1)
Йокогама Ф-Маринос Лопес Андерсон 4
Виссел Кобе Миясиро Тайсэй 4
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Райян Шехата Хазем 3
Эстеглаль Тегеран Чешми Рузбех 3
Кавасаки Фронтале Иенага Акихиро 1 1
Шанхай Порт Жусса Матеус 1 1
Ульсан Хёндэ Юн Ил-Лок 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Йокогама Ф-Маринос 5:0 Бурирам Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный