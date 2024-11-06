Первый тайм

13' Сместился с левого фланга к центру Колли, но напоролся на Бонадренко, который грамотно подставил корпус и отобрал мяч.

12' Диагональ исполнял Крыськив на левый фланг, куда забегал Судаков, но проиграл он борьбу за мяч Малесу.

11' С угла поля Судаков навесил на ближнюю штангу, но здесь мяч головой спокойно вынес Бенито.

10' Убегал по левой бровке по флангу Кевин и прострелил вдоль ворот. Рикошетом от ноги Атекаме мяч полетел на угловой.

9' Судаков забросил в штрафную на Эгиналдо, который скинул назад на Судакова. С выстрелом последнего справился защитник, а добивание Кевина пришлось точно в сетку. Гол был отменен из-за офсайда.

8' Имери тонким пасом запустил в штрафную соперника Малеса, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.