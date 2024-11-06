Тур: 4. Стадион: Фелтинс-Арена. Главный судья: Гринфилд Орел
0:0
Первый тайм: 12'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Конопля
Ефим
13
Педринью
XXV
37
Кевин
IV
23
Бенито
Лорис
27
Блюм
Левин
39
Малес
Дариан
20
Ньясс
Шейх
11
Колли
Эбрима
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 ПедриньюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 КевинНападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Грам АлааЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Гомес МарлонПолузащитник
- Нападающий
-
14 Сикан ДаниилНападающий
-
38 ПедриньоНападающий
-
39 НевертонНападающий
-
Главный тренер: Пушич Марино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ньясс ШейхПолузащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
-
66 Rhodri Smith
-
42 Lorin Jetzer
-
60 Jashar Dema
-
Главный тренер: Маньен Жоэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Янг Бойз
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
2.2
1.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
40
75
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Степаненко Тарас
|1
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Грам Алаа
|1
|0
|Винисиус Тобиас
|1
|0
|Гомес Марлон
|1
|0
|Педринью XXV
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Монтейро Джоэл
|2
|0
|Лаупер Сандро
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Угринич Филип
|1
|0
|Имери Кастриот
|1
|0
|Ньясс Шейх
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Аджам Жауэн
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Янг Бойз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Шахтёр Донецк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Янг Бойз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
0
0
Шахтёр Донецк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Янг Бойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Шахтёр Донецк - Заря 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1
Янг Бойз
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Цюрих - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Базель 3:2 Лугано - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Интер Милан 0:1
Янг Бойз - Люцерн 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Барселона - Янг Бойз 5:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Янг Бойз
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
0
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 0
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|10.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|11.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|12.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|13.
|4
|2
|1
|1
|9 - 9
|7
|14.
|4
|2
|1
|1
|10 - 12
|7
|15.
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|16.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|17.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|18.
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|19.
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|20.
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|21.
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|22.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|23.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|24.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|25.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|26.
|3
|1
|0
|2
|10 - 7
|3
|27.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|28.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|29.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|0 - 4
|2
|30.
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|31.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 9
|1
|32.
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
|33.
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
|34.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|35.
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|36.
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|9.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|10.
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|13.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|15.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|16.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|18.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|19.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|20.
|1
|1
|0
|0
|9 - 2
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|23.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|24.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|25.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|26.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|27.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|28.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|29.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|31.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|35.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|8 - 10
|6
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|18.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|19.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|21.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|22.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|23.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|24.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|25.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|29.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|31.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5
|Бавария
|Кейн Гарри
|5
|Барселона
|Рафинья Диас
|4 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|4
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 0:0 Янг Бойз
Исход игры
Шахтёр Донецк
77.2% (112)
Ничья
12.4% (18)
Янг Бойз
10.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
61.26% (68)
Меньше
38.74% (43)
Обе команды забьют
Да
69.37% (77)
Нет
30.63% (34)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Донецк
38.6% (56)
1:0 Шахтёр Донецк
15.2% (22)
1:1 Ничья
7.6% (11)
2:0 Шахтёр Донецк
6.2% (9)
1:2 Янг Бойз
4.1% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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