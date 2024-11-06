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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Гринфилд Орел
Шахтёр Донецк
0:0
Первый тайм: 12'
Янг Бойз
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 142
Шахтёр Донецк 76.8% (109)
X 12.7% (18)
Янг Бойз 10.6% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Донецк
Ничья
Янг Бойз
3.75
3.80
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4.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Ризнык
Дмитрий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
13
Педринью
XXV
21
Бондаренко
Артём
8
Крыськив
Дмитрий
10
Судаков
Георгий
11
Зубков
Александр
7
Эгиналдо
де
Соуза
Лемос
37
Кевин
IV
33
Келлер
Марвин
24
Атекаме
Закари
30
Лаупер
Сандро
23
Бенито
Лорис
27
Блюм
Левин
39
Малес
Дариан
7
Угринич
Филип
20
Ньясс
Шейх
11
Колли
Эбрима
10
Имери
Кастриот
35
Ганвула
Сильвер
Шахтёр Донецк
4-3-3
Янг Бойз
4-4-2

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Янг Бойз

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЧ
2:0
ММ(
4:3
ТМС
1:2
КУ
2:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.2
1.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

40
75

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Степаненко Тарас 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Грам Алаа 1 0
Винисиус Тобиас 1 0
Гомес Марлон 1 0
Педринью XXV 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монтейро Джоэл 2 0
Лаупер Сандро 1 0
Элиа Мешак 1 0
Угринич Филип 1 0
Имери Кастриот 1 0
Ньясс Шейх 1 0
Колли Эбрима 1 0
Малес Дариан 1 0
Аджам Жауэн 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Янг Бойз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Шахтёр Донецк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Янг Бойз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

0
0
Шахтёр Донецк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Янг Бойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Шахтёр Донецк - Заря 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1
Янг Бойз
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Цюрих - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Базель 3:2 Лугано - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Интер Милан 0:1
Янг Бойз - Люцерн 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Барселона - Янг Бойз 5:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Янг Бойз

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Астон Вилла
 0:0 4 3 1 0 6 - 0 10
3.
Монако
 4 3 1 0 10 - 4 10
4.
Спортинг Л
 4 3 1 0 9 - 2 10
5.
Боруссия Д
 4 3 0 1 13 - 6 9
6.
Манчестер Сити
 4 2 1 1 10 - 4 7
7.
Брест
 3 2 1 0 7 - 2 7
8.
Байер Л
 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Интер Милан
 3 2 1 0 5 - 0 7
10.
Арсенал
 3 2 1 0 3 - 0 7
11.
Ювентус
 4 2 1 1 7 - 5 7
12.
Лилль
 4 2 1 1 5 - 4 7
13.
Селтик
 4 2 1 1 9 - 9 7
14.
Динамо Загреб
 4 2 1 1 10 - 12 7
15.
Барселона
 3 2 0 1 10 - 3 6
16.
Реал Мадрид
 4 2 0 2 9 - 7 6
17.
Бенфика
 3 2 0 1 7 - 4 6
18.
Фейеноорд
 3 2 0 1 6 - 7 6
19.
Милан
 4 2 0 2 7 - 6 6
20.
Аталанта
 3 1 2 0 3 - 0 5
21.
ПСВ
 4 1 2 1 7 - 5 5
22.
Штутгарт
 3 1 1 1 3 - 4 4
23.
ПСЖ
 3 1 1 1 2 - 3 4
24.
Спарта Прага
 3 1 1 1 4 - 6 4
25.
Брюгге
 0:0 4 1 1 2 2 - 6 4
26.
Бавария
 3 1 0 2 10 - 7 3
27.
Жирона
 4 1 0 3 4 - 8 3
28.
Атлетико М
 3 1 0 2 3 - 8 3
29.
Шахтёр Донецк
 0:0 4 0 2 2 0 - 4 2
30.
Болонья
 4 0 1 3 0 - 5 1
31.
Янг Бойз
 0:0 4 0 1 3 0 - 9 1
32.
РБ Лейпциг
 4 0 0 4 4 - 9 0
33.
Штурм Грац
 4 0 0 4 1 - 6 0
34.
Црвена Звезда
 3 0 0 3 2 - 11 0
35.
Ред Булл Зальцбург
 3 0 0 3 0 - 9 0
36.
Слован Братислава
 4 0 0 4 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 0:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ливерпуль
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Спортинг Л
 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Барселона
 2 2 0 0 9 - 1 6
7.
Боруссия Д
 2 2 0 0 8 - 1 6
8.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 9 - 6 6
9.
Селтик
 2 2 0 0 8 - 2 6
10.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 5 - 0 4
11.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Лилль
 2 1 1 0 2 - 1 4
13.
ПСЖ
 2 1 1 0 2 - 1 4
14.
ПСВ
 2 1 1 0 5 - 1 4
15.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
17.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
18.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
20.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
21.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
22.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
23.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
24.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
25.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
26.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
27.
Брюгге
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
28.
Болонья
 2 0 1 1 0 - 1 1
29.
Шахтёр Донецк
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
30.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
31.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
35.
Янг Бойз
 0:0 2 0 0 2 0 - 4 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Фейеноорд
 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
4.
Астон Вилла
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Монако
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Байер Л
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Ювентус
 2 1 1 0 4 - 3 4
10.
Манчестер Сити
 2 1 0 1 5 - 4 3
11.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
12.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
13.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Лилль
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
16.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Милан
 2 1 0 1 3 - 2 3
18.
Брюгге
 0:0 2 1 0 1 2 - 3 3
19.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
21.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
22.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
23.
Шахтёр Донецк
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
24.
Янг Бойз
 0:0 2 0 1 1 0 - 5 1
25.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
29.
Жирона
 2 0 0 2 0 - 5 0
30.
Атлетико М
 1 0 0 1 0 - 4 0
31.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
32.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 5 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
35.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5
Бавария Кейн Гарри 5
Барселона Рафинья Диас 4 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4
Лилль Дэвид Джонатан 4
Весь список

Топ нарушителей
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Ювентус Данило Луис 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    Сместился с левого фланга к центру Колли, но напоролся на Бонадренко, который грамотно подставил корпус и отобрал мяч.
  • 12'
    Диагональ исполнял Крыськив на левый фланг, куда забегал Судаков, но проиграл он борьбу за мяч Малесу.
  • 11'
    С угла поля Судаков навесил на ближнюю штангу, но здесь мяч головой спокойно вынес Бенито.
  • Угловой
    10'
    Убегал по левой бровке по флангу Кевин и прострелил вдоль ворот. Рикошетом от ноги Атекаме мяч полетел на угловой.
  • Офсайд
    9'
    Судаков забросил в штрафную на Эгиналдо, который скинул назад на Судакова. С выстрелом последнего справился защитник, а добивание Кевина пришлось точно в сетку. Гол был отменен из-за офсайда. 
  • 8'
    Имери тонким пасом запустил в штрафную соперника Малеса, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.
  • 7'
    Убежал от соперника по флангу Малес и прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
  • 6'
    Отдавал пас по флангу Конопля на ход Кевину, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
  • 5'
    В центре поля Бондаренко заехал по ногам Ньяссу в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 4'
    После прострела с фланга от Судакова мяч заметался по штрафной и угодил в руку и защитнику и Зубкову. Судья зафиксировал фол в атаке.
  • 3'
    Ворвался в штрафную соперника Ганвула после паса от Имери, но пробил с ходу крайне неточно.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя оранжево-черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Янг Бойз"!
  • До матча
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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 38.6% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 0:0 Янг Бойз

Исход игры
Шахтёр Донецк
77.2% (112)
Ничья
12.4% (18)
Янг Бойз
10.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
61.26% (68)
Меньше
38.74% (43)
Обе команды забьют
Да
69.37% (77)
Нет
30.63% (34)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Донецк
38.6% (56)
1:0 Шахтёр Донецк
15.2% (22)
1:1 Ничья
7.6% (11)
2:0 Шахтёр Донецк
6.2% (9)
1:2 Янг Бойз
4.1% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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