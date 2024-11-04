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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Шахтёр Донецк
 
Позже
Янг Бойз
Прогнозы 40
Шахтёр Донецк 77.5% (31)
X 20% (8)
Янг Бойз 2.5% (1)
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Лучшие коэффициенты
Шахтёр Донецк
Ничья
Янг Бойз
3.70
3.70
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Янг Бойз

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Янг Бойз

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЧ
2:0
ММ(
4:3
ТМС
1:2
КУ
2:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.2
1.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

40
75

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Степаненко Тарас 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Грам Алаа 1 0
Винисиус Тобиас 1 0
Гомес Марлон 1 0
Педринью XXV 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монтейро Джоэл 2 0
Лаупер Сандро 1 0
Элиа Мешак 1 0
Угринич Филип 1 0
Имери Кастриот 1 0
Ньясс Шейх 1 0
Колли Эбрима 1 0
Малес Дариан 1 0
Аджам Жауэн 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Янг Бойз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Шахтёр Донецк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Янг Бойз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

0
0
Шахтёр Донецк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Янг Бойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Шахтёр Донецк - Заря 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1
Янг Бойз
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Цюрих - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Базель 3:2 Лугано - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Интер Милан 0:1
Янг Бойз - Люцерн 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Барселона - Янг Бойз 5:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Янг Бойз

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Ливерпуль
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Манчестер Сити
 3 2 1 0 9 - 0 7
4.
Монако
 3 2 1 0 9 - 4 7
5.
Брест
 3 2 1 0 7 - 2 7
6.
Байер Л
 3 2 1 0 6 - 1 7
7.
Интер Милан
 3 2 1 0 5 - 0 7
8.
Спортинг Л
 3 2 1 0 5 - 1 7
9.
Арсенал
 3 2 1 0 3 - 0 7
10.
Барселона
 3 2 0 1 10 - 3 6
11.
Боруссия Д
 3 2 0 1 12 - 6 6
12.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 8 - 4 6
13.
Бенфика
 3 2 0 1 7 - 4 6
14.
Ювентус
 3 2 0 1 6 - 4 6
15.
Лилль
 3 2 0 1 4 - 3 6
16.
Фейеноорд
 3 2 0 1 6 - 7 6
17.
Аталанта
 3 1 2 0 3 - 0 5
18.
Штутгарт
 3 1 1 1 3 - 4 4
19.
ПСЖ
 3 1 1 1 2 - 3 4
20.
Селтик
 3 1 1 1 6 - 8 4
21.
Спарта Прага
 3 1 1 1 4 - 6 4
22.
Динамо Загреб
 3 1 1 1 6 - 11 4
23.
Бавария
 3 1 0 2 10 - 7 3
24.
Жирона
 3 1 0 2 4 - 4 3
25.
Милан
 3 1 0 2 4 - 5 3
26.
Брюгге
 3 1 0 2 2 - 6 3
27.
Атлетико М
 3 1 0 2 3 - 8 3
28.
ПСВ
 3 0 2 1 3 - 5 2
29.
Болонья
 3 0 1 2 0 - 4 1
30.
Шахтёр Донецк
 3 0 1 2 0 - 4 1
31.
РБ Лейпциг
 3 0 0 3 3 - 6 0
32.
Штурм Грац
 3 0 0 3 1 - 5 0
33.
Црвена Звезда
 3 0 0 3 2 - 11 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 3 0 0 3 0 - 9 0
35.
Янг Бойз
 3 0 0 3 0 - 9 0
36.
Слован Братислава
 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Барселона
 2 2 0 0 9 - 1 6
5.
Реал Мадрид
 2 2 0 0 8 - 3 6
6.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 5 - 0 4
7.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
ПСЖ
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Ливерпуль
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
12.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Боруссия Д
 1 1 0 0 7 - 1 3
14.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
15.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
16.
Лилль
 1 1 0 0 1 - 0 3
17.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
18.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
19.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
20.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
21.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
22.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
24.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
26.
ПСВ
 1 0 1 0 1 - 1 1
27.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
28.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
29.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
30.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 3 0
31.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
35.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 4 0
36.
Слован Братислава
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Фейеноорд
 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Байер Л
 2 1 1 0 5 - 1 4
4.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
9.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 2 3
12.
Лилль
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
14.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Динамо Загреб
 2 1 0 1 4 - 9 3
16.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Монако
 1 0 1 0 2 - 2 1
18.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
20.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
21.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
22.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
23.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
26.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
27.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Милан
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
Атлетико М
 1 0 0 1 0 - 4 0
30.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
31.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 5
Барселона Рафинья Диас 4 (1)
Боруссия Д Гирасси Серу 3 (1)
Барселона Левандовски Роберт 3
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико М Хименес Хосе 3
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Ювентус Данило Луис 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Янг Бойз от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2024, осталось 2 дня 12 часов 19 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    Ничья
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    Где смотреть матч Шахтёр Донецк - Янг Бойз онлайн

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    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Янг Бойз

    Исход игры
    Шахтёр Донецк
    77.5% (31)
    Ничья
    20% (8)
    Янг Бойз
    2.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.76% (21)
    Меньше
    43.24% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    70.27% (26)
    Нет
    29.73% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Шахтёр Донецк
    45% (18)
    1:0 Шахтёр Донецк
    15% (6)
    1:1 Ничья
    12.5% (5)
    2:0 Шахтёр Донецк
    10% (4)
    2:2 Ничья
    5% (2)
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