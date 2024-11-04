Тур: 4. Стадион: Фелтинс-Арена.
Позже
-
Главный тренер: Пушич Марино
-
Главный тренер: Маньен Жоэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Янг Бойз
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
2.2
1.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
40
75
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Степаненко Тарас
|1
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Грам Алаа
|1
|0
|Винисиус Тобиас
|1
|0
|Гомес Марлон
|1
|0
|Педринью XXV
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Монтейро Джоэл
|2
|0
|Лаупер Сандро
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Угринич Филип
|1
|0
|Имери Кастриот
|1
|0
|Ньясс Шейх
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Аджам Жауэн
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Янг Бойз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Шахтёр Донецк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Янг Бойз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
0
0
Шахтёр Донецк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Янг Бойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Шахтёр Донецк - Заря 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1
Янг Бойз
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Цюрих - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Базель 3:2 Лугано - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Интер Милан 0:1
Янг Бойз - Люцерн 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Барселона - Янг Бойз 5:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Янг Бойз
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
0
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|5
|Барселона
|Рафинья Диас
|4 (1)
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|3 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|3
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Янг Бойз
Исход игры
Шахтёр Донецк
77.5% (31)
Ничья
20% (8)
Янг Бойз
2.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.76% (21)
Меньше
43.24% (16)
Обе команды забьют
Да
70.27% (26)
Нет
29.73% (11)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Донецк
45% (18)
1:0 Шахтёр Донецк
15% (6)
1:1 Ничья
12.5% (5)
2:0 Шахтёр Донецк
10% (4)
2:2 Ничья
5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!