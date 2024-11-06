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Сегодня встречаемся на матче четвёртого тура Лиги чемпионов между бельгийским клубом "Брюгге" и английским коллективом "Астон Вилла". Работать на месте комментатора для Вас буду я, Константин Лицин.Главный судья: Тобиас Штилер (Германия)Помощники: Кристиан Гиттельман (Германия) и Марк Борш (Германия)- «Астон Вилла» - фаворит матча по мнению букмекеров;- «Брюгге» выиграл три последних матча с общим счётом 9:1;- «Астон Вилла» не может одержать победу на протяжении трех игр, проиграв две последних с общим счётом 2:6;- Команды ранее не встречались друг с другом.