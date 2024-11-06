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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Стилер Тобиас
Брюгге
 
Позже
Астон Вилла

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 129
Брюгге 9.3% (12)
X 25.6% (33)
Астон Вилла 65.1% (84)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Астон Вилла
3.65
3.60
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2.25
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Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Миньоле
Симон
65
Сейс
Хоакин
4
Ордоньес
Хоэль
44
Мехеле
Брэндон
55
Де
Кёйпер
Максим
27
Нильсен
Каспер
30
Яшари
Ардон
20
Ванакен
Ханс
7
Сков-Ольсен
Андреас
8
Цолис
Христос
9
Ютгла
Ферран
23
Мартинес
Эмилиано
4
Конса
Эзри
3
Карлос
Диего
Сантос
5
Мингс
Тайрон
22
Матсен
Ян
31
Бэйли
Леон
8
Тилеманс
Юри
44
Камара
Бубакар
I
7
Макгинн
Джон
27
Роджерс
Морган
11
Уоткинс
Олли
Брюгге
4-3-2-1
Астон Вилла
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 1 0.33
Саббе Кириани 1 0.33
Ветлесен Уго 0 0
Рафаэль Онедика 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуран Джон 2 0.67
Макгинн Джон 1 0.33
Тилеманс Юри 1 0.33
Рамси Джакоб 1 0.33
Онана Амаду 1 0.33
Уоткинс Олли 0 0
Роджерс Морган 0 0
Торрес Пау II 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скораш Михал 2 0
Рафаэль Онедика 0 1
Ветлесен Уго 1 0
Яшари Ардон 1 0
Сейс Хоакин 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуран Джон 2 0
Баркли Росс 1 0
Карлос Диего Сантос 1 0
Матсен Ян 1 0

Результаты матчей

Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Астон Вилла
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Брюгге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Астон Вилла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3
Брюгге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Астон Вилла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Спувен-Мопертинген 6:1 Брюгге - Андерлехт 2:1 Милан - Брюгге 3:1
Вестерло - Брюгге 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Брюгге - Гент 2:4 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Кортрейк - Брюгге 0:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Дендер - Брюгге 1:2 Брюгге - Антверпен 1:0 Генк - Брюгге 3:2 Стандард - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Норвич 3:0 Брюгге - Дендер 0:0
Астон Вилла
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2 Астон Вилла - Борнмут 1:1 Астон Вилла - Болонья 2:0
Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Астон Вилла - Бавария 1:0 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Уиком - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Клуб Америка - Астон Вилла 1:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1

Результаты матчей

Брюгге
Астон Вилла

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Монако
 4 3 1 0 10 - 4 10
3.
Спортинг Л
 4 3 1 0 9 - 2 10
4.
Астон Вилла
 3 3 0 0 6 - 0 9
5.
Боруссия Д
 4 3 0 1 13 - 6 9
6.
Манчестер Сити
 4 2 1 1 10 - 4 7
7.
Брест
 3 2 1 0 7 - 2 7
8.
Байер Л
 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Интер Милан
 3 2 1 0 5 - 0 7
10.
Арсенал
 3 2 1 0 3 - 0 7
11.
Ювентус
 4 2 1 1 7 - 5 7
12.
Лилль
 4 2 1 1 5 - 4 7
13.
Селтик
 4 2 1 1 9 - 9 7
14.
Динамо Загреб
 4 2 1 1 10 - 12 7
15.
Барселона
 3 2 0 1 10 - 3 6
16.
Реал Мадрид
 4 2 0 2 9 - 7 6
17.
Бенфика
 3 2 0 1 7 - 4 6
18.
Фейеноорд
 3 2 0 1 6 - 7 6
19.
Милан
 4 2 0 2 7 - 6 6
20.
Аталанта
 3 1 2 0 3 - 0 5
21.
ПСВ
 4 1 2 1 7 - 5 5
22.
Штутгарт
 3 1 1 1 3 - 4 4
23.
ПСЖ
 3 1 1 1 2 - 3 4
24.
Спарта Прага
 3 1 1 1 4 - 6 4
25.
Бавария
 3 1 0 2 10 - 7 3
26.
Жирона
 4 1 0 3 4 - 8 3
27.
Брюгге
 3 1 0 2 2 - 6 3
28.
Атлетико М
 3 1 0 2 3 - 8 3
29.
Болонья
 4 0 1 3 0 - 5 1
30.
Шахтёр Донецк
 3 0 1 2 0 - 4 1
31.
РБ Лейпциг
 4 0 0 4 4 - 9 0
32.
Штурм Грац
 4 0 0 4 1 - 6 0
33.
Црвена Звезда
 3 0 0 3 2 - 11 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 3 0 0 3 0 - 9 0
35.
Янг Бойз
 3 0 0 3 0 - 9 0
36.
Слован Братислава
 4 0 0 4 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ливерпуль
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Спортинг Л
 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Барселона
 2 2 0 0 9 - 1 6
7.
Боруссия Д
 2 2 0 0 8 - 1 6
8.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 9 - 6 6
9.
Селтик
 2 2 0 0 8 - 2 6
10.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 5 - 0 4
11.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Лилль
 2 1 1 0 2 - 1 4
13.
ПСЖ
 2 1 1 0 2 - 1 4
14.
ПСВ
 2 1 1 0 5 - 1 4
15.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
17.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
18.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
20.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
21.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
22.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
23.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
24.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
25.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
26.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
27.
Болонья
 2 0 1 1 0 - 1 1
28.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
29.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
30.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 3 0
31.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
35.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 4 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Фейеноорд
 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
4.
Монако
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Байер Л
 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Ювентус
 2 1 1 0 4 - 3 4
9.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Манчестер Сити
 2 1 0 1 5 - 4 3
11.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
12.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
13.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Лилль
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
16.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Милан
 2 1 0 1 3 - 2 3
18.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
19.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
21.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
22.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
23.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
24.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
27.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
28.
Жирона
 2 0 0 2 0 - 5 0
29.
Атлетико М
 1 0 0 1 0 - 4 0
30.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
31.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 5 0
32.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5
Бавария Кейн Гарри 5
Барселона Рафинья Диас 4 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4
Лилль Дэвид Джонатан 4
Весь список

Топ нарушителей
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Ювентус Данило Луис 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Весь список
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брюгге - Астон Вилла

Исход игры
Брюгге
9.2% (12)
Ничья
25.4% (33)
Астон Вилла
65.4% (85)
Тотал 2.5
Больше
63.06% (70)
Меньше
36.94% (41)
Обе команды забьют
Да
85.59% (95)
Нет
14.41% (16)
Популярный счёт
1:2 Астон Вилла
41.5% (54)
1:1 Ничья
20% (26)
2:1 Брюгге
5.4% (7)
0:1 Астон Вилла
5.4% (7)
0:2 Астон Вилла
3.8% (5)
1:3 Астон Вилла
3.1% (4)
1:0 Брюгге
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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