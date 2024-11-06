Тур: 4. Стадион: Альянц Арена. Главный судья: Масса Давиде
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Олисе
Майкл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Олисе МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
35 Шмитт МаксВратарь
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Араужу ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Каборе ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
75 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бавария
Бенфика
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
3.67
2.67
Среднее время на гол
24
33
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
2.17
1.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
41
49
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|5 (3)
|1.67
|Олисе Майкл
|2
|0.67
|Геррейру Рафаэл
|1
|0.33
|Горецка Леон
|1
|0.33
|Сане Лерой
|1
|0.33
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Мусиала Джамал
|0
|0
|Мюллер Томас
|0
|0
|Гнабри Серж
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Актюркоглу Мухаммед
|3
|1
|Кекчю Оркун
|2 (1)
|0.67
|Бах Александр
|1
|0.33
|Ди Мария Анхель
|1 (1)
|0.33
|Эурснес Фредрик
|0
|0
|Бесте Ян-Никлас
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гнабри Серж
|1
|0
|Киммих Йозуа
|1
|0
|Горецка Леон
|1
|0
|Упамекано Дайо
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эурснес Фредрик
|2
|0
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Саншеш Ренату
|1
|0
|Каборе Исса
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бенфика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
Бавария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бенфика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
0
4
Бавария
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Бенфика
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
9
2
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
3
30%
1
14%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Бавария - Унион Берлин 3:0 Майнц - Бавария 0:4 Бохум - Бавария 0:5 Барселона - Бавария 4:1
Бавария - Штутгарт 4:0 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Астон Вилла - Бавария 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Вердер - Бавария 0:5 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Бавария - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 Дюрен - Бавария 1:1 Роттах-Эгерн - Бавария 1:14
Бенфика
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фаренсе - Бенфика 1:2 Бенфика - Санта-Клара 3:0 Бенфика - Риу Аве 5:0 Бенфика - Фейеноорд 1:3
Певидем СК - Бенфика 0:2 Бенфика - Атлетико М 4:0 Бенфика - Жил Висенте 5:1 Боавишта - Бенфика 0:3 Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Бенфика - Санта-Клара 4:1 Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Эштрела 1:0 Бенфика - Каса Пия 3:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Фулхэм 0:1 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Бенфика - Брентфорд 1:1 Бенфика - Альмерия 3:1 Бенфика - Сельта 2:2 Бенфика - Фаренсе 5:0
Результаты матчей
Бавария
Бенфика
Точный счет
9:2
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
9
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
9:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
9
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Бавария
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
12
12
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|6 - 1
|9
|5.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|7.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|8.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|9.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|10.
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|11.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|12.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|13.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|14.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|15.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|16.
|4
|2
|1
|1
|9 - 9
|7
|17.
|4
|2
|1
|1
|10 - 12
|7
|18.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|19.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 0
|6
|20.
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|21.
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|22.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|23.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|24.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|25.
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|26.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|10 - 7
|4
|27.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|28.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|29.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|30.
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|31.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 9
|1
|32.
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
|33.
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
|34.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|35.
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
|36.
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|9.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|10.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|12.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|13.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|15.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|16.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|9 - 2
|4
|17.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|18.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|19.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|23.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|24.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|25.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|26.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|27.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|28.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|29.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|30.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|31.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|33.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|34.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|8 - 10
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|14.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|17.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|18.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|20.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|21.
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|22.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|23.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|26.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|29.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|30.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|31.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|34.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5
|Бавария
|Кейн Гарри
|5
|Барселона
|Рафинья Диас
|4 (2)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|4
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бавария 0:0 Бенфика
Исход игры
Бавария
92.7% (127)
Ничья
5.1% (7)
Бенфика
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
68.7% (79)
Меньше
31.3% (36)
Обе команды забьют
Да
65.22% (75)
Нет
34.78% (40)
Популярный счёт
2:1 Бавария
24.1% (33)
3:1 Бавария
24.1% (33)
2:0 Бавария
20.4% (28)
1:0 Бавария
5.8% (8)
3:0 Бавария
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
4:1 Бавария
1.5% (2)
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