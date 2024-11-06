Первый тайм

10' Пытался провести атаку по левому краю сейчас лиссабонский коллектив, но Амдуни слишком сильно на ход пробросил мяч. Тот покинул пределы поля.

8' "Бенфика" сегодня, по сути, в пять защитников играет. Так что взломать такую оборону соперника будет непросто игрокам мюнхенского коллектива.

7' На удивление очень спокойно и размеренно начинается наша встреча. "Бавария" владеет мячом на половине поля соперника, но совсем никуда не торопится.

6' Никак не держится мяч у мюнхенцев на половине поля соперников. Слишком много простых ошибок с короткими передачами совершают хозяева.

4' Гнабри простреливал мяч с левого края в штрафную соперника - мяч свалился в руки голкиперу "Бенфики", забравшему сферу в свои перчатки.

3' Компани нам показывают. Уже откровенно взбешен наставник мюнхенцев. Не в самом лучшем расположении духа он на старте поединка, стоит отметить.