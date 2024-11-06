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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Бавария
0:0
Первый тайм: 10'
Бенфика
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогнозы 135
Бавария 92.6% (125)
X 5.2% (7)
Бенфика 2.2% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Бавария
Ничья
Бенфика
6.80
6.70
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1
Нойер
Мануэль
27
Лаймер
Конрад
2
Упамекано
Дайо
3
Мин-Чжэ
Ким
19
Дэвис
Альфонсо
6
Киммих
Йозуа
16
Пальинья
Жоау
17
Олисе
Майкл
42
Мусиала
Джамал
7
Гнабри
Серж
9
Кейн
Гарри
1
Трубин
Анатолий
44
Араужу
Томаш
30
Отаменди
Николас
4
Силва
Антониу
28
Каборе
Исса
85
Саншеш
Ренату
8
Эурснес
Фредрик
10
Кекчю
Оркун
3
Альваро
Фернандес
7
Амдуни
Зеки
17
Актюркоглу
Мухаммед
Бавария
4-2-3-1
Бенфика
3-5-2

История личных встреч

Бавария
Бенфика

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
5:2
ЛЧ
0:4
ЛЧ
5:1
ЛЧ
0:2
ЛЧ
2:2
ЛЧ
1:0

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

3.67
2.67

Среднее время на гол

24
33

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

2.17
1.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

41
49

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 5 (3) 1.67
Олисе Майкл 2 0.67
Геррейру Рафаэл 1 0.33
Горецка Леон 1 0.33
Сане Лерой 1 0.33
Киммих Йозуа 0 0
Мусиала Джамал 0 0
Мюллер Томас 0 0
Гнабри Серж 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Актюркоглу Мухаммед 3 1
Кекчю Оркун 2 (1) 0.67
Бах Александр 1 0.33
Ди Мария Анхель 1 (1) 0.33
Эурснес Фредрик 0 0
Бесте Ян-Никлас 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гнабри Серж 1 0
Киммих Йозуа 1 0
Горецка Леон 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 2 0
Альваро Фернандес 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Каборе Исса 1 0
Амдуни Зеки 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бенфика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Бавария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бенфика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

0
4
Бавария
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Бенфика
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

9
2
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Бавария - Унион Берлин 3:0 Майнц - Бавария 0:4 Бохум - Бавария 0:5 Барселона - Бавария 4:1
Бавария - Штутгарт 4:0 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Астон Вилла - Бавария 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Вердер - Бавария 0:5 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Бавария - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 Дюрен - Бавария 1:1 Роттах-Эгерн - Бавария 1:14
Бенфика
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фаренсе - Бенфика 1:2 Бенфика - Санта-Клара 3:0 Бенфика - Риу Аве 5:0 Бенфика - Фейеноорд 1:3
Певидем СК - Бенфика 0:2 Бенфика - Атлетико М 4:0 Бенфика - Жил Висенте 5:1 Боавишта - Бенфика 0:3 Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Бенфика - Санта-Клара 4:1 Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Эштрела 1:0 Бенфика - Каса Пия 3:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Фулхэм 0:1 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Бенфика - Брентфорд 1:1 Бенфика - Альмерия 3:1 Бенфика - Сельта 2:2 Бенфика - Фаренсе 5:0

Результаты матчей

Бавария
Бенфика

Точный счет

9:2
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

9
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
9:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
9
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бавария
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Монако
 4 3 1 0 10 - 4 10
3.
Спортинг Л
 4 3 1 0 9 - 2 10
4.
Астон Вилла
 4 3 0 1 6 - 1 9
5.
Барселона
 1:0 4 3 0 1 11 - 3 9
6.
Боруссия Д
 4 3 0 1 13 - 6 9
7.
Брест
 0:0 4 2 2 0 7 - 2 8
8.
Интер Милан
 0:0 4 2 2 0 5 - 0 8
9.
Арсенал
 0:0 4 2 2 0 3 - 0 8
10.
Манчестер Сити
 4 2 1 1 10 - 4 7
11.
Байер Л
 4 2 1 1 6 - 5 7
12.
Бенфика
 0:0 4 2 1 1 7 - 4 7
13.
Ювентус
 4 2 1 1 7 - 5 7
14.
Лилль
 4 2 1 1 5 - 4 7
15.
Фейеноорд
 0:0 4 2 1 1 6 - 7 7
16.
Селтик
 4 2 1 1 9 - 9 7
17.
Динамо Загреб
 4 2 1 1 10 - 12 7
18.
Реал Мадрид
 4 2 0 2 9 - 7 6
19.
Аталанта
 0:0 4 1 3 0 3 - 0 6
20.
Милан
 4 2 0 2 7 - 6 6
21.
Брюгге
 4 2 0 2 3 - 6 6
22.
Штутгарт
 0:0 4 1 2 1 3 - 4 5
23.
ПСЖ
 1:1 4 1 2 1 3 - 4 5
24.
Спарта Прага
 0:0 4 1 2 1 4 - 6 5
25.
ПСВ
 4 1 2 1 7 - 5 5
26.
Бавария
 0:0 4 1 1 2 10 - 7 4
27.
Атлетико М
 1:1 4 1 1 2 4 - 9 4
28.
Шахтёр Донецк
 4 1 1 2 2 - 5 4
29.
Жирона
 4 1 0 3 4 - 8 3
30.
Болонья
 4 0 1 3 0 - 5 1
31.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 4 0 1 3 0 - 9 1
32.
РБ Лейпциг
 4 0 0 4 4 - 9 0
33.
Штурм Грац
 4 0 0 4 1 - 6 0
34.
Црвена Звезда
 0:1 4 0 0 4 2 - 12 0
35.
Янг Бойз
 4 0 0 4 1 - 11 0
36.
Слован Братислава
 4 0 0 4 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ливерпуль
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Спортинг Л
 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Арсенал
 0:0 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Барселона
 1:0 2 2 0 0 9 - 1 6
7.
Боруссия Д
 2 2 0 0 8 - 1 6
8.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 9 - 6 6
9.
Селтик
 2 2 0 0 8 - 2 6
10.
ПСЖ
 1:1 3 1 2 0 3 - 2 5
11.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 5 - 0 4
12.
Брест
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Интер Милан
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
14.
Лилль
 2 1 1 0 2 - 1 4
15.
Спарта Прага
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
16.
Бавария
 0:0 2 1 1 0 9 - 2 4
17.
ПСВ
 2 1 1 0 5 - 1 4
18.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
19.
Бенфика
 0:0 2 1 0 1 5 - 3 3
20.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
21.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
22.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
23.
Брюгге
 2 1 0 1 1 - 3 3
24.
Атлетико М
 1:1 2 1 0 1 3 - 4 3
25.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 2 - 4 3
26.
Аталанта
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
27.
Штутгарт
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
28.
Фейеноорд
 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1
29.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
30.
Болонья
 2 0 1 1 0 - 1 1
31.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 2 0 0 2 0 - 6 0
35.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 4 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Фейеноорд
 0:0 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
4.
Монако
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Брест
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
6.
Байер Л
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Интер Милан
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Бенфика
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Ювентус
 2 1 1 0 4 - 3 4
11.
Аталанта
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
12.
Астон Вилла
 2 1 0 1 3 - 1 3
13.
Манчестер Сити
 2 1 0 1 5 - 4 3
14.
Барселона
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
16.
Лилль
 2 1 0 1 3 - 3 3
17.
Штутгарт
 0:0 2 1 0 1 2 - 3 3
18.
Милан
 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
20.
Арсенал
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
21.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
22.
Спарта Прага
 0:0 2 0 1 1 1 - 6 1
23.
Атлетико М
 1:1 2 0 1 1 1 - 5 1
24.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
26.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
27.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
ПСЖ
 1:1 1 0 0 1 0 - 2 0
29.
Бавария
 0:0 2 0 0 2 1 - 5 0
30.
Жирона
 2 0 0 2 0 - 5 0
31.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
32.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 5 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Црвена Звезда
 0:1 2 0 0 2 1 - 9 0
35.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5
Бавария Кейн Гарри 5
Барселона Рафинья Диас 4 (2)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4
Лилль Дэвид Джонатан 4
Весь список

Топ нарушителей
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Ювентус Данило Луис 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Пытался провести атаку по левому краю сейчас лиссабонский коллектив, но Амдуни слишком сильно на ход пробросил мяч. Тот покинул пределы поля. 
  • 8'
    "Бенфика" сегодня, по сути, в пять защитников играет. Так что взломать такую оборону соперника будет непросто игрокам мюнхенского коллектива. 
  • 7'
    На удивление очень спокойно и размеренно начинается наша встреча. "Бавария" владеет мячом на половине поля соперника, но совсем никуда не торопится.
  • 6'
    Никак не держится мяч у мюнхенцев на половине поля соперников. Слишком много простых ошибок с короткими передачами совершают хозяева. 
  • 4'
    Гнабри простреливал мяч с левого края в штрафную соперника - мяч свалился в руки голкиперу "Бенфики", забравшему сферу в свои перчатки. 
  • 3'
    Компани нам показывают. Уже откровенно взбешен наставник мюнхенцев. Не в самом лучшем расположении духа он на старте поединка, стоит отметить. 
  • 2'
    Футболисты "Баварии" вышли на поле в сливочных цветах, в то время, как "Бенфика" предстала в красном обмундировании. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала наша встреча! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • 10'
    Контроль мяча: Бавария: 72%, Бенфика: 28%.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Бавария
  • 9'
    Бавария совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 9'
    Бенфика совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 8'
    Бенфика совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 8'
    Альваро Фернандес выиграл воздушное противоборство у Лаймер Конрад.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Бенфика
  • 7'
    Бавария пытается что-то создать.
  • 6'
    Бавария совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 5'
    Бавария контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Бавария: 68%, Бенфика: 32%.
  • 4'
    Бавария пытается что-то создать.
  • 4'
    Трубин Анатолий из команды Бенфика перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 4'
    Киммих Йозуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 3'
    Араужу Томаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 3'
    Бавария пытается что-то создать.
  • 2'
    Бавария контролирует мяч.
  • 1'
    Бавария совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 1'
    Судья сигнализирует, что Дэвис Альфонсо из команды Бавария поставил подножку. Пострадал Каборе Исса
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Бавария начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 1'
    Минута молчания состоится перед началом матча.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 24.1% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бавария 0:0 Бенфика

Исход игры
Бавария
92.7% (127)
Ничья
5.1% (7)
Бенфика
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
68.7% (79)
Меньше
31.3% (36)
Обе команды забьют
Да
65.22% (75)
Нет
34.78% (40)
Популярный счёт
2:1 Бавария
24.1% (33)
3:1 Бавария
24.1% (33)
2:0 Бавария
20.4% (28)
1:0 Бавария
5.8% (8)
3:0 Бавария
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
4:1 Бавария
1.5% (2)
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Бавария
Бенфика
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