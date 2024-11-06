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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Обренович Раде
Штутгарт
 
Позже
Аталанта

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 121
Штутгарт 39.7% (48)
X 40.5% (49)
Аталанта 19.8% (24)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Штутгарт
Ничья
Аталанта
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Нюбель
Александр
4
Вагноман
Жоша
45
Чейз
Анри
29
Руо
Антони
7
Миттельштедт
Максимилиан
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Ангело
8
Мийо
Энцо
26
Ундав
Дениз
27
Фюрих
Крис
10
Туре
Эль
Билал
29
Карнесекки
Марко
19
Джимсити
Берат
4
Хин
Исак
23
Колашинац
Сеад
16
Белланова
Рауль
77
Дзаппакоста
Давиде
15
Де
Рон
Мартен
13
Эдерсон
Хонорато
8
Пашалич
Марио
32
Ретеги
Матео
11
Лукман
Адемола
Штутгарт
4-2-3-1
Аталанта
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мийо Энцо 1 0.33
Ундав Дениз 1 0.33
Туре Эль Билал 1 0.33
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Левелинг Джейми 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 1 0.33
Джимсити Берат 1 0.33
Белланова Рауль 1 0.33
Колашинац Сеад 0 0
Дзаппакоста Давиде 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штенцель Паскаль 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Демирович Эрмедин 1 0
Руо Антони 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдерсон Хонорато 2 0
Дзаньоло Николо 1 0
Джан Пьеро Гасперини 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аталанта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Штутгарт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аталанта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
0
Штутгарт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аталанта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Байер Л - Штутгарт 0:0 Штутгарт - Кайзерслаутерн 2:1 Штутгарт - Хольштайн Киль 2:1 Ювентус - Штутгарт 0:1
Бавария - Штутгарт 4:0 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Санфречче Хиросима - Штутгарт 2:5 Киото Санга - Штутгарт 3:5
Аталанта
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Монца 2:0 Аталанта - Верона 6:1 Аталанта - Селтик 0:0
Венеция - Аталанта 0:2 Аталанта - Дженоа 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Болонья - Аталанта 1:1 Аталанта - Комо 2:3 Аталанта - Арсенал 0:0 Аталанта - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Торино 3:0

Результаты матчей

Штутгарт
Аталанта

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Монако
 4 3 1 0 10 - 4 10
3.
Спортинг Л
 4 3 1 0 9 - 2 10
4.
Астон Вилла
 4 3 0 1 6 - 1 9
5.
Боруссия Д
 4 3 0 1 13 - 6 9
6.
Манчестер Сити
 4 2 1 1 10 - 4 7
7.
Брест
 3 2 1 0 7 - 2 7
8.
Байер Л
 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Интер Милан
 3 2 1 0 5 - 0 7
10.
Арсенал
 3 2 1 0 3 - 0 7
11.
Ювентус
 4 2 1 1 7 - 5 7
12.
Лилль
 4 2 1 1 5 - 4 7
13.
Селтик
 4 2 1 1 9 - 9 7
14.
Динамо Загреб
 4 2 1 1 10 - 12 7
15.
Барселона
 3 2 0 1 10 - 3 6
16.
Реал Мадрид
 4 2 0 2 9 - 7 6
17.
Бенфика
 3 2 0 1 7 - 4 6
18.
Фейеноорд
 3 2 0 1 6 - 7 6
19.
Милан
 4 2 0 2 7 - 6 6
20.
Брюгге
 4 2 0 2 3 - 6 6
21.
Аталанта
 3 1 2 0 3 - 0 5
22.
ПСВ
 4 1 2 1 7 - 5 5
23.
Штутгарт
 3 1 1 1 3 - 4 4
24.
ПСЖ
 3 1 1 1 2 - 3 4
25.
Спарта Прага
 3 1 1 1 4 - 6 4
26.
Шахтёр Донецк
 4 1 1 2 2 - 5 4
27.
Бавария
 3 1 0 2 10 - 7 3
28.
Жирона
 4 1 0 3 4 - 8 3
29.
Атлетико М
 3 1 0 2 3 - 8 3
30.
Болонья
 4 0 1 3 0 - 5 1
31.
РБ Лейпциг
 4 0 0 4 4 - 9 0
32.
Штурм Грац
 4 0 0 4 1 - 6 0
33.
Црвена Звезда
 3 0 0 3 2 - 11 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 3 0 0 3 0 - 9 0
35.
Янг Бойз
 4 0 0 4 1 - 11 0
36.
Слован Братислава
 4 0 0 4 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ливерпуль
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Спортинг Л
 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Барселона
 2 2 0 0 9 - 1 6
7.
Боруссия Д
 2 2 0 0 8 - 1 6
8.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 9 - 6 6
9.
Селтик
 2 2 0 0 8 - 2 6
10.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 5 - 0 4
11.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Лилль
 2 1 1 0 2 - 1 4
13.
ПСЖ
 2 1 1 0 2 - 1 4
14.
ПСВ
 2 1 1 0 5 - 1 4
15.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
17.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
18.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
20.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
21.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
22.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
23.
Брюгге
 2 1 0 1 1 - 3 3
24.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
25.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 2 - 4 3
26.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
27.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
28.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
29.
Болонья
 2 0 1 1 0 - 1 1
30.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
31.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
35.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 4 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Фейеноорд
 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
4.
Монако
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Байер Л
 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Ювентус
 2 1 1 0 4 - 3 4
9.
Астон Вилла
 2 1 0 1 3 - 1 3
10.
Манчестер Сити
 2 1 0 1 5 - 4 3
11.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
12.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
13.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Лилль
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
16.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Милан
 2 1 0 1 3 - 2 3
18.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
19.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
21.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
22.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
23.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
24.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
27.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
28.
Жирона
 2 0 0 2 0 - 5 0
29.
Атлетико М
 1 0 0 1 0 - 4 0
30.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
31.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 5 0
32.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5
Бавария Кейн Гарри 5
Барселона Рафинья Диас 4 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4
Лилль Дэвид Джонатан 4
Весь список

Топ нарушителей
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Ювентус Данило Луис 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Весь список
  • До матча
  • Напомним, что "Штутгарт" и "Аталанта" пока что играют довольно нестабильно в Лиге чемпионов. Немецкий клуб за три тура набрал четыре очка, а у клуба из Бергамо пять. 
  • Рассудит этот матч словенская бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем. Помогать ему на бровках будут Матей Жунич и Мануэль Видали. Резервным арбитром на этот матч назначен Давид Шмайц. На VAR будут работать Клэй Руперти и Пол ван Букел из Нидерландов. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов между немецким "Штутгартом" и итальянской "Аталантой" из Бергамо. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MHPArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Штутгарт - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2024, осталось 2 минуты.

    Главный судья: Обренович Раде

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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Прогнозы на матч Штутгарт - Аталанта

Исход игры
Штутгарт
37.5% (48)
Ничья
42.2% (54)
Аталанта
20.3% (26)
Тотал 2.5
Больше
57.52% (65)
Меньше
42.48% (48)
Обе команды забьют
Да
91.15% (103)
Нет
8.85% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.5% (39)
2:1 Штутгарт
27.3% (35)
1:2 Аталанта
11.7% (15)
2:2 Ничья
7.8% (10)
1:0 Штутгарт
5.5% (7)
1:3 Аталанта
1.6% (2)
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Штутгарт
Аталанта
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