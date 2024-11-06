До матча

— Напомним, что "Штутгарт" и "Аталанта" пока что играют довольно нестабильно в Лиге чемпионов. Немецкий клуб за три тура набрал четыре очка, а у клуба из Бергамо пять.

— Рассудит этот матч словенская бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем. Помогать ему на бровках будут Матей Жунич и Мануэль Видали. Резервным арбитром на этот матч назначен Давид Шмайц. На VAR будут работать Клэй Руперти и Пол ван Букел из Нидерландов.