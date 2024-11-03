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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Интер Милан
 
Позже
Арсенал
Прогнозы 34
Интер Милан 26.5% (9)
X 50% (17)
Арсенал 23.5% (8)
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Интер Милан
Ничья
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Интер Милан
Арсенал

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 1 (1) 0.33
Арнаутович Марко 1 0.33
Чалханоглу Хакан 1 0.33
Тюрам Маркус 1 0.33
Мартинес Лаутаро 1 0.33
Димарко Федерико 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 1 0.33
Сака Букайо 1 0.33
Троссар Леандро 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уайт Бен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Калафьори Риккардо 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Арсенал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Интер Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Интер Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Арсенал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Ювентус 4:4 Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Рома - Интер Милан 0:1
Интер Милан - Торино 3:2 Интер Милан - Црвена Звезда 4:0 Удинезе - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Милан 1:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Монца - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Интер Милан - Перджолеттезе 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Верона - Интер Милан 2:2
Арсенал
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ньюкасл - Арсенал 1:0 Престон Норт Энд - Арсенал 0:3 Арсенал - Ливерпуль 2:2 Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0
Борнмут - Арсенал 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 Арсенал - Лестер 4:2 Арсенал - Болтон 5:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Аталанта - Арсенал 0:0 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Арсенал - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Арсенал - Лион 2:0 Арсенал - Байер Л 4:1 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал - Борнмут 1:1

Результаты матчей

Интер Милан
Арсенал

Точный счет

4:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Ливерпуль
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Манчестер Сити
 3 2 1 0 9 - 0 7
4.
Монако
 3 2 1 0 9 - 4 7
5.
Брест
 3 2 1 0 7 - 2 7
6.
Байер Л
 3 2 1 0 6 - 1 7
7.
Интер Милан
 3 2 1 0 5 - 0 7
8.
Спортинг Л
 3 2 1 0 5 - 1 7
9.
Арсенал
 3 2 1 0 3 - 0 7
10.
Барселона
 3 2 0 1 10 - 3 6
11.
Боруссия Д
 3 2 0 1 12 - 6 6
12.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 8 - 4 6
13.
Бенфика
 3 2 0 1 7 - 4 6
14.
Ювентус
 3 2 0 1 6 - 4 6
15.
Лилль
 3 2 0 1 4 - 3 6
16.
Фейеноорд
 3 2 0 1 6 - 7 6
17.
Аталанта
 3 1 2 0 3 - 0 5
18.
Штутгарт
 3 1 1 1 3 - 4 4
19.
ПСЖ
 3 1 1 1 2 - 3 4
20.
Селтик
 3 1 1 1 6 - 8 4
21.
Спарта Прага
 3 1 1 1 4 - 6 4
22.
Динамо Загреб
 3 1 1 1 6 - 11 4
23.
Бавария
 3 1 0 2 10 - 7 3
24.
Жирона
 3 1 0 2 4 - 4 3
25.
Милан
 3 1 0 2 4 - 5 3
26.
Брюгге
 3 1 0 2 2 - 6 3
27.
Атлетико М
 3 1 0 2 3 - 8 3
28.
ПСВ
 3 0 2 1 3 - 5 2
29.
Болонья
 3 0 1 2 0 - 4 1
30.
Шахтёр Донецк
 3 0 1 2 0 - 4 1
31.
РБ Лейпциг
 3 0 0 3 3 - 6 0
32.
Штурм Грац
 3 0 0 3 1 - 5 0
33.
Црвена Звезда
 3 0 0 3 2 - 11 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 3 0 0 3 0 - 9 0
35.
Янг Бойз
 3 0 0 3 0 - 9 0
36.
Слован Братислава
 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Барселона
 2 2 0 0 9 - 1 6
5.
Реал Мадрид
 2 2 0 0 8 - 3 6
6.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 5 - 0 4
7.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
ПСЖ
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Ливерпуль
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
12.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Боруссия Д
 1 1 0 0 7 - 1 3
14.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
15.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
16.
Лилль
 1 1 0 0 1 - 0 3
17.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
18.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
19.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
20.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
21.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
22.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
24.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
26.
ПСВ
 1 0 1 0 1 - 1 1
27.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
28.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
29.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
30.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 3 0
31.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
35.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 4 0
36.
Слован Братислава
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Фейеноорд
 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Байер Л
 2 1 1 0 5 - 1 4
4.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
9.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 2 3
12.
Лилль
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
14.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Динамо Загреб
 2 1 0 1 4 - 9 3
16.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Монако
 1 0 1 0 2 - 2 1
18.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
20.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
21.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
22.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
23.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
26.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
27.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Милан
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
Атлетико М
 1 0 0 1 0 - 4 0
30.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
31.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 5
Барселона Рафинья Диас 4 (1)
Боруссия Д Гирасси Серу 3 (1)
Барселона Левандовски Роберт 3
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико М Хименес Хосе 3
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Ювентус Данило Луис 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2024, осталось 2 дня 14 часов 33 минуты.



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    • Прогнозы 34
    Интер Милан 26.5% (9)
    X 50% (17)
    Арсенал 23.5% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Арсенал
    3.15
    3.20
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Арсенал

    Исход игры
    Интер Милан
    26.5% (9)
    Ничья
    50% (17)
    Арсенал
    23.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (18)
    Меньше
    45.45% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    96.97% (32)
    Нет
    3.03% (1)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.2% (14)
    2:1 Интер Милан
    23.5% (8)
    1:2 Арсенал
    14.7% (5)
    2:2 Ничья
    5.9% (2)
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