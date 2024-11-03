Тур: 4. Стадион: Сан-Сиро.
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Главный тренер: Индзаги Симоне
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Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|1 (1)
|0.33
|Арнаутович Марко
|1
|0.33
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.33
|Тюрам Маркус
|1
|0.33
|Мартинес Лаутаро
|1
|0.33
|Димарко Федерико
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаверц Кай
|1
|0.33
|Сака Букайо
|1
|0.33
|Троссар Леандро
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Де Врей Стефан
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уайт Бен
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
|Калафьори Риккардо
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Арсенал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Интер Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Интер Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Арсенал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Ювентус 4:4 Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Рома - Интер Милан 0:1
Интер Милан - Торино 3:2 Интер Милан - Црвена Звезда 4:0 Удинезе - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Милан 1:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Монца - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Интер Милан - Перджолеттезе 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Верона - Интер Милан 2:2
Арсенал
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ньюкасл - Арсенал 1:0 Престон Норт Энд - Арсенал 0:3 Арсенал - Ливерпуль 2:2 Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0
Борнмут - Арсенал 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 Арсенал - Лестер 4:2 Арсенал - Болтон 5:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Аталанта - Арсенал 0:0 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Арсенал - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Арсенал - Лион 2:0 Арсенал - Байер Л 4:1 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал - Борнмут 1:1
Результаты матчей
Интер Милан
Арсенал
Точный счет
4:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|5
|Барселона
|Рафинья Диас
|4 (1)
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|3 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|3
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
Прогнозы на матч Интер Милан - Арсенал
Исход игры
Интер Милан
26.5% (9)
Ничья
50% (17)
Арсенал
23.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (18)
Меньше
45.45% (15)
Обе команды забьют
Да
96.97% (32)
Нет
3.03% (1)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.2% (14)
2:1 Интер Милан
23.5% (8)
1:2 Арсенал
14.7% (5)
2:2 Ничья
5.9% (2)
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