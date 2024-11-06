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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
ПСЖ
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 134
ПСЖ 73.1% (98)
X 15.7% (21)
Атлетико М 11.2% (15)
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1
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
51
Пачо
Вильян
25
Мендеш
Нуну
33
Заир-Эмери
Уоррен
17
Витинья
II
87
Невеш
Жоау
10
Дембеле
Усман
11
Асенсио
Марко
29
Баркола
Бредли
13
Облак
Ян
16
Молина
Науэль
20
Витсель
Аксель
15
Ленгле
Клеман
21
Галан
Хави
5
Де
Пауль
Родриго
4
Галлахер
Конор
8
Барриос
Пабло
22
Симеоне
Джулиано
7
Гризманн
Антуан
19
Альварес
Хулиан
ПСЖ
4-3-3
Атлетико М
4-3-3

История личных встреч

ПСЖ
Атлетико М

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

МКЧ
3:2
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хакими Ашраф 1 0.33
Руис Фабиан 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 1 0.33
Хименес Хосе 1 0.33
Альварес Хулиан 1 0.33
Льоренте Маркос 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендеш Нуну 1 0
Руис Фабиан 1 0
Маркиньос Маркос 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Хосе 3 0
Витсель Аксель 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Корреа Анхель 1 0
Ле Норман Робен 1 0
Галан Хави 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Серрано Хавьер 1 0
Диего Симеоне 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Атлетико М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
ПСЖ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
2
ПСЖ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Атлетико М
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ПСЖ - Ланс 1:0 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - ПСВ 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2
Ницца - ПСЖ 1:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Ренн 3:1 Реймс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Жирона 1:0 ПСЖ - Брест 3:1 Лилль - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1
Атлетико М
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Атлетико М - Лас-Пальмас 2:0 УЕ Вик - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лилль 1:3
Атлетико М - Леганес 3:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Бенфика - Атлетико М 4:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1

Результаты матчей

ПСЖ
Атлетико М

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Монако
 4 3 1 0 10 - 4 10
3.
Спортинг Л
 4 3 1 0 9 - 2 10
4.
Астон Вилла
 4 3 0 1 6 - 1 9
5.
Боруссия Д
 4 3 0 1 13 - 6 9
6.
Манчестер Сити
 4 2 1 1 10 - 4 7
7.
Брест
 3 2 1 0 7 - 2 7
8.
Байер Л
 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Интер Милан
 3 2 1 0 5 - 0 7
10.
Арсенал
 3 2 1 0 3 - 0 7
11.
Ювентус
 4 2 1 1 7 - 5 7
12.
Лилль
 4 2 1 1 5 - 4 7
13.
Селтик
 4 2 1 1 9 - 9 7
14.
Динамо Загреб
 4 2 1 1 10 - 12 7
15.
Барселона
 3 2 0 1 10 - 3 6
16.
Реал Мадрид
 4 2 0 2 9 - 7 6
17.
Бенфика
 3 2 0 1 7 - 4 6
18.
Фейеноорд
 3 2 0 1 6 - 7 6
19.
Милан
 4 2 0 2 7 - 6 6
20.
Брюгге
 4 2 0 2 3 - 6 6
21.
Аталанта
 3 1 2 0 3 - 0 5
22.
ПСВ
 4 1 2 1 7 - 5 5
23.
Штутгарт
 3 1 1 1 3 - 4 4
24.
ПСЖ
 3 1 1 1 2 - 3 4
25.
Спарта Прага
 3 1 1 1 4 - 6 4
26.
Шахтёр Донецк
 4 1 1 2 2 - 5 4
27.
Бавария
 3 1 0 2 10 - 7 3
28.
Жирона
 4 1 0 3 4 - 8 3
29.
Атлетико М
 3 1 0 2 3 - 8 3
30.
Болонья
 4 0 1 3 0 - 5 1
31.
РБ Лейпциг
 4 0 0 4 4 - 9 0
32.
Штурм Грац
 4 0 0 4 1 - 6 0
33.
Црвена Звезда
 3 0 0 3 2 - 11 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 3 0 0 3 0 - 9 0
35.
Янг Бойз
 4 0 0 4 1 - 11 0
36.
Слован Братислава
 4 0 0 4 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ливерпуль
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Спортинг Л
 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Барселона
 2 2 0 0 9 - 1 6
7.
Боруссия Д
 2 2 0 0 8 - 1 6
8.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 9 - 6 6
9.
Селтик
 2 2 0 0 8 - 2 6
10.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 5 - 0 4
11.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Лилль
 2 1 1 0 2 - 1 4
13.
ПСЖ
 2 1 1 0 2 - 1 4
14.
ПСВ
 2 1 1 0 5 - 1 4
15.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
17.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
18.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
20.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
21.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
22.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
23.
Брюгге
 2 1 0 1 1 - 3 3
24.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
25.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 2 - 4 3
26.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
27.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
28.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
29.
Болонья
 2 0 1 1 0 - 1 1
30.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
31.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
35.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 4 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Фейеноорд
 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
4.
Монако
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Байер Л
 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Ювентус
 2 1 1 0 4 - 3 4
9.
Астон Вилла
 2 1 0 1 3 - 1 3
10.
Манчестер Сити
 2 1 0 1 5 - 4 3
11.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
12.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
13.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Лилль
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
16.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Милан
 2 1 0 1 3 - 2 3
18.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
19.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
21.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
22.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
23.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
24.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
27.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
28.
Жирона
 2 0 0 2 0 - 5 0
29.
Атлетико М
 1 0 0 1 0 - 4 0
30.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
31.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 5 0
32.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5
Бавария Кейн Гарри 5
Барселона Рафинья Диас 4 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4
Лилль Дэвид Джонатан 4
Весь список

Топ нарушителей
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Ювентус Данило Луис 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2024, осталось 16 минут.

    Главный судья: Марциняк Шимон

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 134
    ПСЖ 73.1% (98)
    X 15.7% (21)
    Атлетико М 11.2% (15)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
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    4.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСЖ - Атлетико М

    Исход игры
    ПСЖ
    73% (103)
    Ничья
    14.9% (21)
    Атлетико М
    12.1% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.59% (73)
    Меньше
    32.41% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    79.63% (86)
    Нет
    20.37% (22)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    43.3% (61)
    1:1 Ничья
    9.9% (14)
    1:0 ПСЖ
    7.8% (11)
    2:0 ПСЖ
    5% (7)
    2:2 Ничья
    2.8% (4)
    3:1 ПСЖ
    2.8% (4)
    1:2 Атлетико М
    2.1% (3)
    0:1 Атлетико М
    1.4% (2)
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