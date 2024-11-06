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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Балакин Николай
Спарта Прага
0:0
Первый тайм: 26'
Брест
0'
23' Желтая карточка
Ажорк Людовик

Ход матча

23'
 
Ажорк Людовик

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 122
Спарта Прага 36.1% (44)
X 37.7% (46)
Брест 26.2% (32)
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Спарта Прага
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Виндаль-Йенсен
Петер
41
Витик
Мартин
27
Панак
Филип
33
Коббо
Элиас
28
Виснер
Томаш
20
Лячи
Казим
6
Кайринен
Каан
32
Ринеш
Матей
21
Пешек
Якуб
7
Олатунджи
Виктор
10
Рахмани
Альбион
40
Бизот
Марко
7
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
44
Кулибали
Сумайла
22
Айдара
Массадио
45
Камара
Махди
20
Лис-Мелу
Пьерр
6
Фернандес
Эдимилсон
9
Думбия
Камори
14
Бальде
Мама
19
Ажорк
Людовик
Спарта Прага
3-4-3
Брест
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайринен Каан 2 0.5
Олатунджи Виктор 1 0.25
Лячи Казим 1 0.25
Гараслин Лукаш 0 0
Панак Филип 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сима Абдалла 3 0.75
Маньетти Уго 1 0.25
Камара Махди 1 0.25
Лис-Мелу Пьерр 1 0.25
Перейра-Лаже Матиаш 1 0.25
Ажорк Людовик 0 0
Бальде Мама 0 0

Карточки

Спарта Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайринен Каан 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Витик Мартин 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдара Массадио 1 0
Салах Ибрагим 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Лис-Мелу Пьерр 1 0
Камара Махди 1 0
Сима Абдалла 1 0
Ле Кардинал Жюльен 1 0
Эрик Рой 1 0

Результаты матчей

Спарта Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Спарта Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
4
Спарта Прага
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Брест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Прага
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Спарта Прага - Баник Острава 1:3 Спарта Прага - Зброёвка 4:0 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:0 Манчестер Сити - Спарта Прага 5:0
Спарта Прага - Слован Либерец 2:1 Славия Прага - Спарта Прага 2:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Сигма Оломоуц 2:3 Ческе-Будеёвице - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Градец Кралове - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Спарта Прага - Словацко 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Яблонец - Спарта Прага 1:2 ФКСБ - Спарта Прага 2:3 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Спарта Прага - Дукла Прага 2:0 Спарта Прага - Шемрок Роверс 4:2
Брест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брест - Ницца 0:1 Реймс - Брест 1:2 Брест - Байер Л 1:1 Брест - Ренн 1:1
Брест - Гавр 2:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Осер - Брест 3:0 Брест - Тулуза 2:0 Брест - Штурм Грац 2:1 ПСЖ - Брест 3:1 Генгам - Брест 2:2 Брест - Сент-Этьен 4:0 Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2 Наполи - Брест 1:0 Брест - Лаваль 0:1 Брест - Лорьян 1:1 Брест - Авранш 2:0

Результаты матчей

Спарта Прага
Брест

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Спарта Прага
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Монако
 4 3 1 0 10 - 4 10
3.
Спортинг Л
 4 3 1 0 9 - 2 10
4.
Астон Вилла
 4 3 0 1 6 - 1 9
5.
Барселона
 1:0 4 3 0 1 11 - 3 9
6.
Боруссия Д
 4 3 0 1 13 - 6 9
7.
Брест
 0:0 4 2 2 0 7 - 2 8
8.
Интер Милан
 0:0 4 2 2 0 5 - 0 8
9.
Арсенал
 0:0 4 2 2 0 3 - 0 8
10.
Манчестер Сити
 4 2 1 1 10 - 4 7
11.
Байер Л
 4 2 1 1 6 - 5 7
12.
Бенфика
 0:0 4 2 1 1 7 - 4 7
13.
Ювентус
 4 2 1 1 7 - 5 7
14.
Лилль
 4 2 1 1 5 - 4 7
15.
Фейеноорд
 0:0 4 2 1 1 6 - 7 7
16.
Селтик
 4 2 1 1 9 - 9 7
17.
Динамо Загреб
 4 2 1 1 10 - 12 7
18.
Реал Мадрид
 4 2 0 2 9 - 7 6
19.
Аталанта
 0:0 4 1 3 0 3 - 0 6
20.
Милан
 4 2 0 2 7 - 6 6
21.
Брюгге
 4 2 0 2 3 - 6 6
22.
Штутгарт
 0:0 4 1 2 1 3 - 4 5
23.
ПСЖ
 1:1 4 1 2 1 3 - 4 5
24.
Спарта Прага
 0:0 4 1 2 1 4 - 6 5
25.
ПСВ
 4 1 2 1 7 - 5 5
26.
Бавария
 0:0 4 1 1 2 10 - 7 4
27.
Атлетико М
 1:1 4 1 1 2 4 - 9 4
28.
Шахтёр Донецк
 4 1 1 2 2 - 5 4
29.
Жирона
 4 1 0 3 4 - 8 3
30.
Болонья
 4 0 1 3 0 - 5 1
31.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 4 0 1 3 0 - 9 1
32.
РБ Лейпциг
 4 0 0 4 4 - 9 0
33.
Штурм Грац
 4 0 0 4 1 - 6 0
34.
Црвена Звезда
 0:1 4 0 0 4 2 - 12 0
35.
Янг Бойз
 4 0 0 4 1 - 11 0
36.
Слован Братислава
 4 0 0 4 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ливерпуль
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Спортинг Л
 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Арсенал
 0:0 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Барселона
 1:0 2 2 0 0 9 - 1 6
7.
Боруссия Д
 2 2 0 0 8 - 1 6
8.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 9 - 6 6
9.
Селтик
 2 2 0 0 8 - 2 6
10.
ПСЖ
 1:1 3 1 2 0 3 - 2 5
11.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 5 - 0 4
12.
Брест
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Интер Милан
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
14.
Лилль
 2 1 1 0 2 - 1 4
15.
Спарта Прага
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
16.
Бавария
 0:0 2 1 1 0 9 - 2 4
17.
ПСВ
 2 1 1 0 5 - 1 4
18.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
19.
Бенфика
 0:0 2 1 0 1 5 - 3 3
20.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
21.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
22.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
23.
Брюгге
 2 1 0 1 1 - 3 3
24.
Атлетико М
 1:1 2 1 0 1 3 - 4 3
25.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 2 - 4 3
26.
Аталанта
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
27.
Штутгарт
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
28.
Фейеноорд
 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1
29.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
30.
Болонья
 2 0 1 1 0 - 1 1
31.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 2 0 0 2 0 - 6 0
35.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 4 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Фейеноорд
 0:0 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
4.
Монако
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Брест
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
6.
Байер Л
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Интер Милан
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Бенфика
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Ювентус
 2 1 1 0 4 - 3 4
11.
Аталанта
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
12.
Астон Вилла
 2 1 0 1 3 - 1 3
13.
Манчестер Сити
 2 1 0 1 5 - 4 3
14.
Барселона
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
16.
Лилль
 2 1 0 1 3 - 3 3
17.
Штутгарт
 0:0 2 1 0 1 2 - 3 3
18.
Милан
 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
20.
Арсенал
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
21.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
22.
Спарта Прага
 0:0 2 0 1 1 1 - 6 1
23.
Атлетико М
 1:1 2 0 1 1 1 - 5 1
24.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
26.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
27.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
ПСЖ
 1:1 1 0 0 1 0 - 2 0
29.
Бавария
 0:0 2 0 0 2 1 - 5 0
30.
Жирона
 2 0 0 2 0 - 5 0
31.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
32.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 5 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Црвена Звезда
 0:1 2 0 0 2 1 - 9 0
35.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5
Бавария Кейн Гарри 5
Барселона Рафинья Диас 4 (2)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4
Лилль Дэвид Джонатан 4
Весь список

Топ нарушителей
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Ювентус Данило Луис 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 25'
    Ринеш попытался пробить слёта с левого края штрафной, однако эту попытку принял на себя Шардонне.
  • 24'
    Штрафной из центральной зоны исполнили пражане, последовала скидка головой, но дальше игроки "Бреста" разрядили обстановку.
  • Желтая карточка
    23'
    Ажорк получает желтую карточку за симуляцию в чужой штрафной площади.
  • 22'
    Приближаются команды к середине первого тайма, пока без ударов по воротам проходит эта встреча.
  • Офсайд
    20'
    Рахмани убежал на рандеву с Бизотом, однако пробил мимо ближнего угла, плюс у форварда "Спарты" зафиксирован офсайд.
  • Фол, нарушение
    18'
    Думбия опасно напрыгнул коленом вперед на Витика, по-прежнему карточек на старте матча нет.
  • 16'
    Неплохая атака удалась "Спарте", Пешек после подачи с левого фланга попытался пробить слёта, но мяч застрял в оборонительных порядках "Бреста".
  • Фол, нарушение
    15'
    Лис-Мелу отмахнулся от Лячи в центре поля, в этом моменте также карточки нет.
  • Фол, нарушение
    13'
    Ажорк до последнего прессинговал Виндаля-Йенсена, но в итоге с нарушением правил сыграл форвард "Бреста".
  • 12'
    Ошибся Виндаль-Йенсен в игре ногами, однако игроки "Бреста" мячом распорядились не лучшим образом.
  • 10'
    Отметим, что сегодня "Астон Вилла" уступила на выезде "Брюгге", так что по итогам половины турнирного пути только "Ливерпуль" сохраняет 100-процентный показатель.
  • 9'
    Лала исполнил сильный прострел с правого фланга, но оборона "Спарты" спокойно выбивает мяч.
  • 8'
    "Спарта" в чемпионате Чехии в выходные дома проиграла "Банику", отставание от "Славии" после 13 туров составляет уже 10 очков.
  • 7'
    В чемпионате Франции "Брест" пока идет на десятой строчке и чуть чаще проигрывает, но отставание от топ-3 по французским меркам невелико.
  • 6'
    Пока начало в этой встрече достаточно спокойное, вряд ли нам сегодня стоит ожидать много забитых мячей.
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    • Офсайд
      5'
      Первый офсайд в этой встрече у хозяев - во "вне игры" залез Олатунджи.
    • 4'
      Между собой команды проводят первый матч, всё-таки "Брест" в Лиге чемпионов оказался вообще впервые, а "Спарта" отсутствовала на групповом этапе довольно долго.
    • 3'
      У "Спарты" пока 4 очка в активе - сначала была победа над "Ред Буллом", затем ничья против "Штутгарта", а в третьем туре чехи крупно уступили в гостях "Ман Сити".
    • 2'
      Напомним, что "Брест" очень мощно начал Лигу чемпионов, обыграв "Штурм" и "Ред Булл Зальцбург", после чего команда Эрика Руа дома не проиграла "Байеру" - 1:1.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на epet Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спарта Прага 0:0 Брест

    Исход игры
    Спарта Прага
    36.1% (44)
    Ничья
    37.7% (46)
    Брест
    26.2% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.36% (49)
    Меньше
    56.64% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    78.76% (89)
    Нет
    21.24% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.4% (42)
    2:1 Спарта Прага
    17.2% (21)
    1:2 Брест
    17.2% (21)
    1:0 Спарта Прага
    8.2% (10)
    0:1 Брест
    4.9% (6)
    2:0 Спарта Прага
    4.1% (5)
    1:3 Брест
    1.6% (2)
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