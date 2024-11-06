Тур: 4. Стадион: Эпет Арена. Главный судья: Балакин Николай
0:0
Первый тайм: 26'
Ход матча
23'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
41
Витик
Мартин
27
Панак
Филип
33
Коббо
Элиас
28
Виснер
Томаш
20
Лячи
Казим
32
Ринеш
Матей
21
Пешек
Якуб
40
Бизот
Марко
45
Камара
Махди
14
Бальде
Мама
- Основной состав
- Вратарь
-
41 Витик МартинЗащитник
-
27 Панак ФилипЗащитник
-
33 Коббо ЭлиасЗащитник
-
28 Виснер ТомашПолузащитник
-
20 Лячи КазимПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Ринеш МатейПолузащитник
-
21 Пешек ЯкубНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ворел ВойтехВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
54 Пенкса ЛукасПолузащитник
-
11 Туци ИндритНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Рус ДаниэльНападающий
-
Главный тренер: Фриис Ларс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бальде МамаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Джони НоаВратарь
- Защитник
-
23 Амави ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кайринен Каан
|2
|0.5
|Олатунджи Виктор
|1
|0.25
|Лячи Казим
|1
|0.25
|Гараслин Лукаш
|0
|0
|Панак Филип
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сима Абдалла
|3
|0.75
|Маньетти Уго
|1
|0.25
|Камара Махди
|1
|0.25
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.25
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0.25
|Ажорк Людовик
|0
|0
|Бальде Мама
|0
|0
Карточки
Спарта Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайринен Каан
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Витик Мартин
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдара Массадио
|1
|0
|Салах Ибрагим
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0
|Камара Махди
|1
|0
|Сима Абдалла
|1
|0
|Ле Кардинал Жюльен
|1
|0
|Эрик Рой
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Спарта Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
4
Спарта Прага
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Брест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Прага
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Спарта Прага - Баник Острава 1:3 Спарта Прага - Зброёвка 4:0 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:0 Манчестер Сити - Спарта Прага 5:0
Спарта Прага - Слован Либерец 2:1 Славия Прага - Спарта Прага 2:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Сигма Оломоуц 2:3 Ческе-Будеёвице - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Градец Кралове - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Спарта Прага - Словацко 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Яблонец - Спарта Прага 1:2 ФКСБ - Спарта Прага 2:3 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Спарта Прага - Дукла Прага 2:0 Спарта Прага - Шемрок Роверс 4:2
Брест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брест - Ницца 0:1 Реймс - Брест 1:2 Брест - Байер Л 1:1 Брест - Ренн 1:1
Брест - Гавр 2:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Осер - Брест 3:0 Брест - Тулуза 2:0 Брест - Штурм Грац 2:1 ПСЖ - Брест 3:1 Генгам - Брест 2:2 Брест - Сент-Этьен 4:0 Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2 Наполи - Брест 1:0 Брест - Лаваль 0:1 Брест - Лорьян 1:1 Брест - Авранш 2:0
Результаты матчей
Спарта Прага
Брест
Точный счет
3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Спарта Прага
Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|6 - 1
|9
|5.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|7.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|8.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|9.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|10.
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|11.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|12.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|13.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|14.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|15.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|16.
|4
|2
|1
|1
|9 - 9
|7
|17.
|4
|2
|1
|1
|10 - 12
|7
|18.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|19.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 0
|6
|20.
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|21.
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|22.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|23.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|24.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|25.
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|26.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|10 - 7
|4
|27.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|28.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|29.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|30.
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|31.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 9
|1
|32.
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
|33.
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
|34.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|35.
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
|36.
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|9.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|10.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|12.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|13.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|15.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|16.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|9 - 2
|4
|17.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|18.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|19.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|23.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|24.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|25.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|26.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|27.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|28.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|29.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|30.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|31.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|33.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|34.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|8 - 10
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|14.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|17.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|18.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|20.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|21.
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|22.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|23.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|26.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|29.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|30.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|31.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|34.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5
|Бавария
|Кейн Гарри
|5
|Барселона
|Рафинья Диас
|4 (2)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|4
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спарта Прага 0:0 Брест
Исход игры
Спарта Прага
36.1% (44)
Ничья
37.7% (46)
Брест
26.2% (32)
Тотал 2.5
Больше
43.36% (49)
Меньше
56.64% (64)
Обе команды забьют
Да
78.76% (89)
Нет
21.24% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.4% (42)
2:1 Спарта Прага
17.2% (21)
1:2 Брест
17.2% (21)
1:0 Спарта Прага
8.2% (10)
0:1 Брест
4.9% (6)
2:0 Спарта Прага
4.1% (5)
1:3 Брест
1.6% (2)
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