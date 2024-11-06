Неплохая атака удалась "Спарте", Пешек после подачи с левого фланга попытался пробить слёта, но мяч застрял в оборонительных порядках "Бреста".

Думбия опасно напрыгнул коленом вперед на Витика, по-прежнему карточек на старте матча нет.

Рахмани убежал на рандеву с Бизотом, однако пробил мимо ближнего угла, плюс у форварда "Спарты" зафиксирован офсайд.

Приближаются команды к середине первого тайма, пока без ударов по воротам проходит эта встреча.

Ажорк получает желтую карточку за симуляцию в чужой штрафной площади.

Штрафной из центральной зоны исполнили пражане, последовала скидка головой, но дальше игроки "Бреста" разрядили обстановку.

Ринеш попытался пробить слёта с левого края штрафной, однако эту попытку принял на себя Шардонне.

15' Лис-Мелу отмахнулся от Лячи в центре поля, в этом моменте также карточки нет.

13' Ажорк до последнего прессинговал Виндаля-Йенсена, но в итоге с нарушением правил сыграл форвард "Бреста".

12' Ошибся Виндаль-Йенсен в игре ногами, однако игроки "Бреста" мячом распорядились не лучшим образом.

10' Отметим, что сегодня "Астон Вилла" уступила на выезде "Брюгге", так что по итогам половины турнирного пути только "Ливерпуль" сохраняет 100-процентный показатель.

9' Лала исполнил сильный прострел с правого фланга, но оборона "Спарты" спокойно выбивает мяч.

8' "Спарта" в чемпионате Чехии в выходные дома проиграла "Банику", отставание от "Славии" после 13 туров составляет уже 10 очков.

7' В чемпионате Франции "Брест" пока идет на десятой строчке и чуть чаще проигрывает, но отставание от топ-3 по французским меркам невелико.