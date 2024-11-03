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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Спарта Прага
 
Позже
Брест
Прогнозы 35
Спарта Прага 54.3% (19)
X 22.9% (8)
Брест 22.9% (8)
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Спарта Прага
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Брест
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Брест

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайринен Каан 2 0.67
Олатунджи Виктор 1 0.33
Лячи Казим 1 0.33
Гараслин Лукаш 0 0
Панак Филип 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сима Абдалла 3 1
Маньетти Уго 1 0.33
Камара Махди 1 0.33
Лис-Мелу Пьерр 1 0.33
Перейра-Лаже Матиаш 1 0.33
Ажорк Людовик 0 0
Бальде Мама 0 0

Карточки

Спарта Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайринен Каан 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Витик Мартин 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдара Массадио 1 0
Салах Ибрагим 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Лис-Мелу Пьерр 1 0
Камара Махди 1 0
Сима Абдалла 1 0
Ле Кардинал Жюльен 1 0
Эрик Рой 1 0

Результаты матчей

Спарта Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Спарта Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
4
Спарта Прага
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Брест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Прага
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Спарта Прага - Баник Острава 1:3 Спарта Прага - Зброёвка 4:0 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:0 Манчестер Сити - Спарта Прага 5:0
Спарта Прага - Слован Либерец 2:1 Славия Прага - Спарта Прага 2:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Сигма Оломоуц 2:3 Ческе-Будеёвице - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Градец Кралове - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Спарта Прага - Словацко 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Яблонец - Спарта Прага 1:2 ФКСБ - Спарта Прага 2:3 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Спарта Прага - Дукла Прага 2:0 Спарта Прага - Шемрок Роверс 4:2
Брест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брест - Ницца 0:1 Реймс - Брест 1:2 Брест - Байер Л 1:1 Брест - Ренн 1:1
Брест - Гавр 2:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Осер - Брест 3:0 Брест - Тулуза 2:0 Брест - Штурм Грац 2:1 ПСЖ - Брест 3:1 Генгам - Брест 2:2 Брест - Сент-Этьен 4:0 Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2 Наполи - Брест 1:0 Брест - Лаваль 0:1 Брест - Лорьян 1:1 Брест - Авранш 2:0

Результаты матчей

Спарта Прага
Брест

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Спарта Прага
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Ливерпуль
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Манчестер Сити
 3 2 1 0 9 - 0 7
4.
Монако
 3 2 1 0 9 - 4 7
5.
Брест
 3 2 1 0 7 - 2 7
6.
Байер Л
 3 2 1 0 6 - 1 7
7.
Интер Милан
 3 2 1 0 5 - 0 7
8.
Спортинг Л
 3 2 1 0 5 - 1 7
9.
Арсенал
 3 2 1 0 3 - 0 7
10.
Барселона
 3 2 0 1 10 - 3 6
11.
Боруссия Д
 3 2 0 1 12 - 6 6
12.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 8 - 4 6
13.
Бенфика
 3 2 0 1 7 - 4 6
14.
Ювентус
 3 2 0 1 6 - 4 6
15.
Лилль
 3 2 0 1 4 - 3 6
16.
Фейеноорд
 3 2 0 1 6 - 7 6
17.
Аталанта
 3 1 2 0 3 - 0 5
18.
Штутгарт
 3 1 1 1 3 - 4 4
19.
ПСЖ
 3 1 1 1 2 - 3 4
20.
Селтик
 3 1 1 1 6 - 8 4
21.
Спарта Прага
 3 1 1 1 4 - 6 4
22.
Динамо Загреб
 3 1 1 1 6 - 11 4
23.
Бавария
 3 1 0 2 10 - 7 3
24.
Жирона
 3 1 0 2 4 - 4 3
25.
Милан
 3 1 0 2 4 - 5 3
26.
Брюгге
 3 1 0 2 2 - 6 3
27.
Атлетико М
 3 1 0 2 3 - 8 3
28.
ПСВ
 3 0 2 1 3 - 5 2
29.
Болонья
 3 0 1 2 0 - 4 1
30.
Шахтёр Донецк
 3 0 1 2 0 - 4 1
31.
РБ Лейпциг
 3 0 0 3 3 - 6 0
32.
Штурм Грац
 3 0 0 3 1 - 5 0
33.
Црвена Звезда
 3 0 0 3 2 - 11 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 3 0 0 3 0 - 9 0
35.
Янг Бойз
 3 0 0 3 0 - 9 0
36.
Слован Братислава
 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Барселона
 2 2 0 0 9 - 1 6
5.
Реал Мадрид
 2 2 0 0 8 - 3 6
6.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 5 - 0 4
7.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
ПСЖ
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Ливерпуль
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Интер Милан
 1 1 0 0 4 - 0 3
12.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Боруссия Д
 1 1 0 0 7 - 1 3
14.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
15.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
16.
Лилль
 1 1 0 0 1 - 0 3
17.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
18.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 0 3
19.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
20.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
21.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
22.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
23.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
24.
Штутгарт
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
26.
ПСВ
 1 0 1 0 1 - 1 1
27.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
28.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
29.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
30.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 3 0
31.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
35.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 4 0
36.
Слован Братислава
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Фейеноорд
 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Байер Л
 2 1 1 0 5 - 1 4
4.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Манчестер Сити
 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Брест
 1 1 0 0 4 - 0 3
9.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 2 3
12.
Лилль
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Аталанта
 1 1 0 0 3 - 0 3
14.
Штутгарт
 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Динамо Загреб
 2 1 0 1 4 - 9 3
16.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Монако
 1 0 1 0 2 - 2 1
18.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
20.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
21.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
22.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
23.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
ПСЖ
 1 0 0 1 0 - 2 0
26.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
27.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
Милан
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
Атлетико М
 1 0 0 1 0 - 4 0
30.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
31.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 5 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 5
Барселона Рафинья Диас 4 (1)
Боруссия Д Гирасси Серу 3 (1)
Барселона Левандовски Роберт 3
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико М Хименес Хосе 3
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Ювентус Данило Луис 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спарта Прага - Брест от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2024, осталось 2 дня 14 часов 33 минуты.



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  • 20 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 35
    Спарта Прага 54.3% (19)
    X 22.9% (8)
    Брест 22.9% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спарта Прага
    Ничья
    Брест
    2.45
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    3.50
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    Прогнозы на матч Спарта Прага - Брест

    Исход игры
    Спарта Прага
    54.3% (19)
    Ничья
    22.9% (8)
    Брест
    22.9% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.39% (13)
    Меньше
    60.61% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    63.64% (21)
    Нет
    36.36% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    22.9% (8)
    1:2 Брест
    17.1% (6)
    2:1 Спарта Прага
    17.1% (6)
    1:0 Спарта Прага
    14.3% (5)
    2:0 Спарта Прага
    14.3% (5)
    0:1 Брест
    5.7% (2)
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