Тур: 4. Стадион: Эпет Арена.
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Главный тренер: Фриис Ларс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кайринен Каан
|2
|0.67
|Олатунджи Виктор
|1
|0.33
|Лячи Казим
|1
|0.33
|Гараслин Лукаш
|0
|0
|Панак Филип
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сима Абдалла
|3
|1
|Маньетти Уго
|1
|0.33
|Камара Махди
|1
|0.33
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.33
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0.33
|Ажорк Людовик
|0
|0
|Бальде Мама
|0
|0
Карточки
Спарта Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайринен Каан
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Витик Мартин
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдара Массадио
|1
|0
|Салах Ибрагим
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0
|Камара Махди
|1
|0
|Сима Абдалла
|1
|0
|Ле Кардинал Жюльен
|1
|0
|Эрик Рой
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Спарта Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
4
Спарта Прага
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Брест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Прага
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Спарта Прага - Баник Острава 1:3 Спарта Прага - Зброёвка 4:0 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:0 Манчестер Сити - Спарта Прага 5:0
Спарта Прага - Слован Либерец 2:1 Славия Прага - Спарта Прага 2:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Сигма Оломоуц 2:3 Ческе-Будеёвице - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Градец Кралове - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Спарта Прага - Словацко 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Яблонец - Спарта Прага 1:2 ФКСБ - Спарта Прага 2:3 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Спарта Прага - Дукла Прага 2:0 Спарта Прага - Шемрок Роверс 4:2
Брест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брест - Ницца 0:1 Реймс - Брест 1:2 Брест - Байер Л 1:1 Брест - Ренн 1:1
Брест - Гавр 2:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Осер - Брест 3:0 Брест - Тулуза 2:0 Брест - Штурм Грац 2:1 ПСЖ - Брест 3:1 Генгам - Брест 2:2 Брест - Сент-Этьен 4:0 Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2 Наполи - Брест 1:0 Брест - Лаваль 0:1 Брест - Лорьян 1:1 Брест - Авранш 2:0
Результаты матчей
Спарта Прага
Брест
Точный счет
3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Спарта Прага
Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
12
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|5
|Барселона
|Рафинья Диас
|4 (1)
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|3 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|3
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
Прогнозы на матч Спарта Прага - Брест
Исход игры
Спарта Прага
54.3% (19)
Ничья
22.9% (8)
Брест
22.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
39.39% (13)
Меньше
60.61% (20)
Обе команды забьют
Да
63.64% (21)
Нет
36.36% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
22.9% (8)
1:2 Брест
17.1% (6)
2:1 Спарта Прага
17.1% (6)
1:0 Спарта Прага
14.3% (5)
2:0 Спарта Прага
14.3% (5)
0:1 Брест
5.7% (2)
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