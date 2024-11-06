Тур: 4. Стадион: Райко Митич. Главный судья: Эскас Эспен
0:1
Первый тайм: 23'
Ход матча
13'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
26 Владение мячом, % 74
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
66
Соль
Ен
У
24
Джига
Нассер
23
Родич
Милан
15
Мвумпа
Силас
13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
35
Мартин
Жерар
17
Касадо
Марк
19
Ямаль
Ламин
8
Педри
11
Рафинья
Диас
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Соль Ен УЗащитник
-
24 Джига НассерЗащитник
- Защитник
-
23 Родич МиланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мвумпа СиласНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Драшкич ВукВратарь
-
77 Гутеша ИванВратарь
- Вратарь
-
33 Дркушич ВаняЗащитник
-
22 ДалсьюПолузащитник
-
27 МилсонПолузащитник
-
32 Илич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
73 Пруцев ЕгорНападающий
-
Главный тренер: Милоевич Владан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Мартин ЖерарЗащитник
-
17 Касадо МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ямаль ЛаминПолузащитник
-
8 ПедриПолузащитник
-
11 Рафинья ДиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Щесны ВойцехВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Форт ЭкторЗащитник
- Защитник
-
6 ГавиПолузащитник
-
10 Фати АнсуПолузащитник
-
14 Торре ПаблоПолузащитник
-
16 Лопес ФерминПолузащитник
-
18 Виктор ПауПолузащитник
-
20 Ольмо ДаниПолузащитник
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндиайе Чериф
|1 (1)
|0.25
|Милсон
|1
|0.25
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|4
|1
|Левандовски Роберт
|3
|0.75
|Иньиго Мартинес
|1
|0.25
|Ямаль Ламин
|1
|0.25
|Касадо Марк
|0
|0
|Лопес Фермин
|0
|0
|Педри
|0
|0
Карточки
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Элшник Тими Макс
|1
|0
|Мвумпа Силас
|1
|0
|Соль Ен У
|1
|0
|Максимович Андрия
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Эрик
|0
|1
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Касадо Марк
|1
|0
|Ханс-Дитер Флик
|1
|0
Результаты матчей
Црвена Звезда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Црвена Звезда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
0
8
Црвена Звезда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
1
9
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
8
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
2
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
50%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
50%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
2
18%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Црвена Звезда
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 3:0 Спартак Суботица - Црвена Звезда 1:5 Монако - Црвена Звезда 5:1 Црвена Звезда - Раднички Ниш 5:1
ИМТ Нови Белград - Црвена Звезда 1:3 Интер Милан - Црвена Звезда 4:0 Црвена Звезда - Железничар Панчево 2:1 Партизан - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Црвена Звезда - Напредак 2:0 Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Чукарички - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Нови Пазар 4:1 Текстилац Оцаци - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Младост Лучани 2:2 Црвена Звезда - Единство Уб 4:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Зенит - Црвена Звезда 1:2
Барселона
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Барселона - Эспаньол 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Барселона - Бавария 4:1 Барселона - Севилья 5:1
Алавес - Барселона 0:3 Барселона - Янг Бойз 5:0 Осасуна - Барселона 4:2 Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2
Результаты матчей
Црвена Звезда
Барселона
Точный счет
1:2
1 раз 100%
4:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
4:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Црвена Звезда
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|6 - 1
|9
|5.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|7.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|8.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|9.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|10.
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|11.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|12.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|13.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|14.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|15.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|16.
|4
|2
|1
|1
|9 - 9
|7
|17.
|4
|2
|1
|1
|10 - 12
|7
|18.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|19.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 0
|6
|20.
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|21.
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|22.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|23.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|24.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|25.
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|26.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|10 - 7
|4
|27.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|28.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|29.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|30.
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|31.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 9
|1
|32.
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
|33.
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
|34.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|35.
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
|36.
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|9.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|10.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|12.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|13.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|15.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|16.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|9 - 2
|4
|17.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|18.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|19.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|23.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|24.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|25.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|26.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|27.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|28.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|29.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|30.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|31.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|33.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|34.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|8 - 10
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|14.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|17.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|18.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|20.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|21.
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|22.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|23.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|26.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|29.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|30.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|31.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|34.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5
|Бавария
|Кейн Гарри
|5
|Барселона
|Рафинья Диас
|4 (2)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|4
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Црвена Звезда 0:1 Барселона
Исход игры
Црвена Звезда
4.5% (7)
Ничья
1.9% (3)
Барселона
93.5% (145)
Тотал 2.5
Больше
76.99% (87)
Меньше
23.01% (26)
Обе команды забьют
Да
50.44% (57)
Нет
49.56% (56)
Популярный счёт
1:3 Барселона
20.6% (32)
0:2 Барселона
14.2% (22)
0:3 Барселона
13.5% (21)
1:2 Барселона
10.3% (16)
1:4 Барселона
5.2% (8)
0:4 Барселона
3.2% (5)
0:1 Барселона
2.6% (4)
0:5 Барселона
2.6% (4)
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