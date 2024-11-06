Жюля Кунде вывели на свободное пространство на правом полуфланге, тот выполнил подачу, и Марко Илич отбил мяч в поле.

Рафинья Диас пробил издали и наверняка пожалел, что принял такое решение, ведь мяч полетел слишком далеко от створа.

Интересно, можно ли оценивать европейский уровень "Зенита" через "Црвену Звезду", с которой он регулярно проводит товарищеские матчи.

Ох момент получается со стандарта у "Барселоны"! Рафинья Диас справа с углового закрутил мяч в штангу, а потом судья дал свисток. Возможно, зафиксировано пересечение мячом линии ворот (не ленточки) в полёте.

Выбралась "Црвена Звезда" в редкую атаку, состоялась подача с левого фланга, и мяч надёжно поймал Иньяки Пенья.

Ламин Ямаль подхватил мяч справа в атаке "Барселоны" и то ли пробил, то ли прострелил. Мяч перехватили хозяева.

Фиксируется фол со стороны Ламина Ямаля в чужой штрафной площадке. После этого оказывается медицинская помощь.

15' Нет изменений в характере игры после гостевого гола, по-прежнему "Барселона" плотно контролирует мяч на половине поля "Црвены Звезды".

13' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ИНЬИГО МАРТИНЕС!

Рафинья Диас набросил из зоны левого инсайда со штрафного удара по диагонали к правому углу вратарской, и Иньиго Мартинес головой переправил мяч в дальний угол.

12' Роберт Левандовски заработал штрафной удар для "Барселоны" на левом полуфланге (сфолил Раде Крунич), и внимание переключилось на Педри, который долго лежал на поле после другого эпизода, а теперь поднялся.

11' Игра проходит с территориальным преимуществом "Барселоны", что нетрудно было предположить ещё до матча.

10' Рафинья Диас выполнил подачу углового "Барселоны" с правого фланга в чужую вратарскую площадку, откуда выбил мяч руко Марко Илич.

9' Роберт Левандовски осуществил навесную передачу из района левого угла чужой штрафной площади, и мяч головой выбил Урош Спайич.

8' Урош Спайич неудачно действовал в своей штрафной площади после доставки с правого фланга, и Ламин Ямаль принял мяч на ногу, нанёс достаточно сильный удар влёт низом, но прямо в руки Марко Иличу.