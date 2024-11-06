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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Эскас Эспен
Црвена Звезда
0:1
Первый тайм: 23'
Барселона
0'
0:1
13' Гол
Иньиго Мартинес

Ход матча

13'
0:1
Иньиго Мартинес
(Рафинья Диас)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Прогнозы 155
Црвена Звезда 4.5% (7)
X 1.9% (3)
Барселона 93.5% (145)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Црвена Звезда
Ничья
Барселона
7.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Илич
Марко
66
Соль
Ен
У
24
Джига
Нассер
5
Спайич
Урош
23
Родич
Милан
8
Гелор
Конга
21
Элшник
Тими
Макс
6
Крунич
Раде
15
Мвумпа
Силас
9
Ндиайе
Чериф
55
Максимович
Андрия
13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
2
Кубарси
Пау
5
Иньиго
Мартинес
35
Мартин
Жерар
17
Касадо
Марк
21
Де
Йонг
Френки
19
Ямаль
Ламин
8
Педри
11
Рафинья
Диас
9
Левандовски
Роберт
Црвена Звезда
4-3-3
Барселона
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндиайе Чериф 1 (1) 0.25
Милсон 1 0.25
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 4 1
Левандовски Роберт 3 0.75
Иньиго Мартинес 1 0.25
Ямаль Ламин 1 0.25
Касадо Марк 0 0
Лопес Фермин 0 0
Педри 0 0

Карточки

Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элшник Тими Макс 1 0
Мвумпа Силас 1 0
Соль Ен У 1 0
Максимович Андрия 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Эрик 0 1
Иньиго Мартинес 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Касадо Марк 1 0
Ханс-Дитер Флик 1 0

Результаты матчей

Црвена Звезда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Црвена Звезда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

0
8
Црвена Звезда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

1
9

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
8
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
2
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
50%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
50%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
2
18%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Црвена Звезда
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 3:0 Спартак Суботица - Црвена Звезда 1:5 Монако - Црвена Звезда 5:1 Црвена Звезда - Раднички Ниш 5:1
ИМТ Нови Белград - Црвена Звезда 1:3 Интер Милан - Црвена Звезда 4:0 Црвена Звезда - Железничар Панчево 2:1 Партизан - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Црвена Звезда - Напредак 2:0 Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Чукарички - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Нови Пазар 4:1 Текстилац Оцаци - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Младост Лучани 2:2 Црвена Звезда - Единство Уб 4:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Зенит - Црвена Звезда 1:2
Барселона
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Барселона - Эспаньол 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Барселона - Бавария 4:1 Барселона - Севилья 5:1
Алавес - Барселона 0:3 Барселона - Янг Бойз 5:0 Осасуна - Барселона 4:2 Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2

Результаты матчей

Црвена Звезда
Барселона

Точный счет

1:2
1 раз 100%
4:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

4:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Црвена Звезда
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Монако
 4 3 1 0 10 - 4 10
3.
Спортинг Л
 4 3 1 0 9 - 2 10
4.
Астон Вилла
 4 3 0 1 6 - 1 9
5.
Барселона
 1:0 4 3 0 1 11 - 3 9
6.
Боруссия Д
 4 3 0 1 13 - 6 9
7.
Брест
 0:0 4 2 2 0 7 - 2 8
8.
Интер Милан
 0:0 4 2 2 0 5 - 0 8
9.
Арсенал
 0:0 4 2 2 0 3 - 0 8
10.
Манчестер Сити
 4 2 1 1 10 - 4 7
11.
Байер Л
 4 2 1 1 6 - 5 7
12.
Бенфика
 0:0 4 2 1 1 7 - 4 7
13.
Ювентус
 4 2 1 1 7 - 5 7
14.
Лилль
 4 2 1 1 5 - 4 7
15.
Фейеноорд
 0:0 4 2 1 1 6 - 7 7
16.
Селтик
 4 2 1 1 9 - 9 7
17.
Динамо Загреб
 4 2 1 1 10 - 12 7
18.
Реал Мадрид
 4 2 0 2 9 - 7 6
19.
Аталанта
 0:0 4 1 3 0 3 - 0 6
20.
Милан
 4 2 0 2 7 - 6 6
21.
Брюгге
 4 2 0 2 3 - 6 6
22.
Штутгарт
 0:0 4 1 2 1 3 - 4 5
23.
ПСЖ
 1:1 4 1 2 1 3 - 4 5
24.
Спарта Прага
 0:0 4 1 2 1 4 - 6 5
25.
ПСВ
 4 1 2 1 7 - 5 5
26.
Бавария
 0:0 4 1 1 2 10 - 7 4
27.
Атлетико М
 1:1 4 1 1 2 4 - 9 4
28.
Шахтёр Донецк
 4 1 1 2 2 - 5 4
29.
Жирона
 4 1 0 3 4 - 8 3
30.
Болонья
 4 0 1 3 0 - 5 1
31.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 4 0 1 3 0 - 9 1
32.
РБ Лейпциг
 4 0 0 4 4 - 9 0
33.
Штурм Грац
 4 0 0 4 1 - 6 0
34.
Црвена Звезда
 0:1 4 0 0 4 2 - 12 0
35.
Янг Бойз
 4 0 0 4 1 - 11 0
36.
Слован Братислава
 4 0 0 4 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ливерпуль
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Спортинг Л
 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Арсенал
 0:0 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Барселона
 1:0 2 2 0 0 9 - 1 6
7.
Боруссия Д
 2 2 0 0 8 - 1 6
8.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 9 - 6 6
9.
Селтик
 2 2 0 0 8 - 2 6
10.
ПСЖ
 1:1 3 1 2 0 3 - 2 5
11.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 5 - 0 4
12.
Брест
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Интер Милан
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
14.
Лилль
 2 1 1 0 2 - 1 4
15.
Спарта Прага
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
16.
Бавария
 0:0 2 1 1 0 9 - 2 4
17.
ПСВ
 2 1 1 0 5 - 1 4
18.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
19.
Бенфика
 0:0 2 1 0 1 5 - 3 3
20.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
21.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
22.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
23.
Брюгге
 2 1 0 1 1 - 3 3
24.
Атлетико М
 1:1 2 1 0 1 3 - 4 3
25.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 2 - 4 3
26.
Аталанта
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
27.
Штутгарт
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
28.
Фейеноорд
 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1
29.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
30.
Болонья
 2 0 1 1 0 - 1 1
31.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 2 0 0 2 0 - 6 0
35.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 4 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Фейеноорд
 0:0 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
4.
Монако
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Брест
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
6.
Байер Л
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Интер Милан
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Бенфика
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Ювентус
 2 1 1 0 4 - 3 4
11.
Аталанта
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
12.
Астон Вилла
 2 1 0 1 3 - 1 3
13.
Манчестер Сити
 2 1 0 1 5 - 4 3
14.
Барселона
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
16.
Лилль
 2 1 0 1 3 - 3 3
17.
Штутгарт
 0:0 2 1 0 1 2 - 3 3
18.
Милан
 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
20.
Арсенал
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
21.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
22.
Спарта Прага
 0:0 2 0 1 1 1 - 6 1
23.
Атлетико М
 1:1 2 0 1 1 1 - 5 1
24.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
26.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
27.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
ПСЖ
 1:1 1 0 0 1 0 - 2 0
29.
Бавария
 0:0 2 0 0 2 1 - 5 0
30.
Жирона
 2 0 0 2 0 - 5 0
31.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
32.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 5 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Црвена Звезда
 0:1 2 0 0 2 1 - 9 0
35.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5
Бавария Кейн Гарри 5
Барселона Рафинья Диас 4 (2)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4
Лилль Дэвид Джонатан 4
Весь список

Топ нарушителей
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Ювентус Данило Луис 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    22'
    Фиксируется фол со стороны Ламина Ямаля в чужой штрафной площадке. После этого оказывается медицинская помощь.
  • 21'
    Ламин Ямаль подхватил мяч справа в атаке "Барселоны" и то ли пробил, то ли прострелил. Мяч перехватили хозяева.
  • 21'
    Выбралась "Црвена Звезда" в редкую атаку, состоялась подача с левого фланга, и мяч надёжно поймал Иньяки Пенья.
  • Угловой
    19'
    Ох момент получается со стандарта у "Барселоны"! Рафинья Диас справа с углового закрутил мяч в штангу, а потом судья дал свисток. Возможно, зафиксировано пересечение мячом линии ворот (не ленточки) в полёте.
  • 18'
    Интересно, можно ли оценивать европейский уровень "Зенита" через "Црвену Звезду", с которой он регулярно проводит товарищеские матчи.
  • 17'
    Рафинья Диас пробил издали и наверняка пожалел, что принял такое решение, ведь мяч полетел слишком далеко от створа.
  • 16'
    Жюля Кунде вывели на свободное пространство на правом полуфланге, тот выполнил подачу, и Марко Илич отбил мяч в поле.
  • 15'
    Нет изменений в характере игры после гостевого гола, по-прежнему "Барселона" плотно контролирует мяч на половине поля "Црвены Звезды".
  • Описание гола
    13'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ИНЬИГО МАРТИНЕС!
    Рафинья Диас набросил из зоны левого инсайда со штрафного удара по диагонали к правому углу вратарской, и Иньиго Мартинес головой переправил мяч в дальний угол.
  • Фол, нарушение
    12'
    Роберт Левандовски заработал штрафной удар для "Барселоны" на левом полуфланге (сфолил Раде Крунич), и внимание переключилось на Педри, который долго лежал на поле после другого эпизода, а теперь поднялся.
  • 11'
    Игра проходит с территориальным преимуществом "Барселоны", что нетрудно было предположить ещё до матча.
  • Угловой
    10'
    Рафинья Диас выполнил подачу углового "Барселоны" с правого фланга в чужую вратарскую площадку, откуда выбил мяч руко Марко Илич.
  • 9'
    Роберт Левандовски осуществил навесную передачу из района левого угла чужой штрафной площади, и мяч головой выбил Урош Спайич.
  • Опасный момент
    8'
    Урош Спайич неудачно действовал в своей штрафной площади после доставки с правого фланга, и Ламин Ямаль принял мяч на ногу, нанёс достаточно сильный удар влёт низом, но прямо в руки Марко Иличу.
  • 6'
    В середине поля держит мяч спокойно "Барселона". Недавно был для каталонцев тревожный звоночек, пусть они пропустили и из офсайда.
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    • Видеоповтор
      5'
      Видеоассистенты просигнализировали главному арбитру встречи, что бригада в поле правильно не засчитала гол "Црвены Звезды" из-за положения "вне игры".
    • Офсайд
      4'
      ГОЛ! 1:0! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД. СЧЁТ 0:0.
      Тими Макс Элшник выскочил один на один с Иньяки Пеньей и отправил мяч в сетку, но арбитр не засчитал гол.
    • 3'
      На данный момент по итогам трёх туров общего этапа у "Барселоны" в активе шесть очков, у "Црвены Звезды" ноль баллов.
    • 2'
      "Црвена Звезда" играет в бело-красной форме, а у "Барселоны" преимущественно чёрная экипировка.
    • Угловой
      1'
      Быстро каталонцы заработали угловой, который разыграли на левом фланге, после чего начали владеть мячом в центре поля.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Црвена Звезда 0:1 Барселона

    Исход игры
    Црвена Звезда
    4.5% (7)
    Ничья
    1.9% (3)
    Барселона
    93.5% (145)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.99% (87)
    Меньше
    23.01% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    50.44% (57)
    Нет
    49.56% (56)
    Популярный счёт
    1:3 Барселона
    20.6% (32)
    0:2 Барселона
    14.2% (22)
    0:3 Барселона
    13.5% (21)
    1:2 Барселона
    10.3% (16)
    1:4 Барселона
    5.2% (8)
    0:4 Барселона
    3.2% (5)
    0:1 Барселона
    2.6% (4)
    0:5 Барселона
    2.6% (4)
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