Тур: 4. Стадион: Райко Митич.
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Главный тренер: Милоевич Владан
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Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндиайе Чериф
|1 (1)
|0.33
|Милсон
|1
|0.33
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|4
|1.33
|Левандовски Роберт
|3
|1
|Иньиго Мартинес
|1
|0.33
|Ямаль Ламин
|1
|0.33
|Касадо Марк
|0
|0
|Лопес Фермин
|0
|0
|Педри
|0
|0
Карточки
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Элшник Тими Макс
|1
|0
|Мвумпа Силас
|1
|0
|Соль Ен У
|1
|0
|Максимович Андрия
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Эрик
|0
|1
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Касадо Марк
|1
|0
|Ханс-Дитер Флик
|1
|0
Результаты матчей
Црвена Звезда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Црвена Звезда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
0
8
Црвена Звезда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
1
9
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
8
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
2
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
50%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
50%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
2
18%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Црвена Звезда
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 3:0 Спартак Суботица - Црвена Звезда 1:5 Монако - Црвена Звезда 5:1 Црвена Звезда - Раднички Ниш 5:1
ИМТ Нови Белград - Црвена Звезда 1:3 Интер Милан - Црвена Звезда 4:0 Црвена Звезда - Железничар Панчево 2:1 Партизан - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Црвена Звезда - Напредак 2:0 Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Чукарички - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Нови Пазар 4:1 Текстилац Оцаци - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Младост Лучани 2:2 Црвена Звезда - Единство Уб 4:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Зенит - Црвена Звезда 1:2
Барселона
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Барселона - Эспаньол 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Барселона - Бавария 4:1 Барселона - Севилья 5:1
Алавес - Барселона 0:3 Барселона - Янг Бойз 5:0 Осасуна - Барселона 4:2 Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2
Результаты матчей
Црвена Звезда
Барселона
Точный счет
1:2
1 раз 100%
4:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
4:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Црвена Звезда
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Бавария
|Кейн Гарри
|5
|Барселона
|Рафинья Диас
|4 (1)
|Боруссия Д
|Гирасси Серу
|3 (1)
|Барселона
|Левандовски Роберт
|3
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
|Лилль
|Гомес Анхель
|1 1
Прогнозы на матч Црвена Звезда - Барселона
Исход игры
Црвена Звезда
11.9% (5)
Ничья
2.4% (1)
Барселона
85.7% (36)
Тотал 2.5
Больше
78.79% (26)
Меньше
21.21% (7)
Обе команды забьют
Да
57.58% (19)
Нет
42.42% (14)
Популярный счёт
1:3 Барселона
26.2% (11)
0:3 Барселона
14.3% (6)
0:2 Барселона
11.9% (5)
1:2 Барселона
11.9% (5)
0:1 Барселона
4.8% (2)
1:4 Барселона
4.8% (2)
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