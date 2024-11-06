Тур: 4. Стадион: Де Кёйп. Главный судья: Румсас Донатас
0:0
Первый тайм: 27'
Ход матча
21'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ганцко
Давид
16
Буэно
Уго
14
Пайшао
Игор
10
Кларк
Бобби
19
Конате
Карим
30
Глух
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
-
16 Буэно УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
64 Ка ИсмаилВратарь
-
41 Бергер МаннуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кларк БоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Конате КаримНападающий
-
30 Глух ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Гиндо ДаудаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лукич ОливерПолузащитник
-
21 Ратков ПетарНападающий
-
28 Дагим АдамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лейндерс Пеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фейеноорд
Ред Булл Зальцбург
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миламбо Антони
|3
|0.75
|Уэда Аясэ
|1
|0.25
|Пайшао Игор
|0
|0
|Тимбер Квинтен
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траунер Гернот
|1
|0
|Тимбер Квинтен
|1
|0
|Ин-Бом Хван
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шлагер Александер
|0
|1
|Дедич Амар
|1
|0
|Пёнтковски Камиль
|1
|0
|Гурна-Дуат Люка
|1
|0
|Бидструп Мадс
|1
|0
|Байду Самсон
|1
|0
|Глух Оскар
|1
|0
|Дагим Адам
|1
|0
|Pepijn Lijnders
|1
|0
Результаты матчей
Фейеноорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Фейеноорд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
4
0
Фейеноорд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
5
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
3
50%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
13%
1
11%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - АЗ Алкмаар 3:2 Фейеноорд - Аякс 0:2 Утрехт - Фейеноорд 0:2 Бенфика - Фейеноорд 1:3
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Твенте 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1 Дордрехт - Фейеноорд 0:4
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Гразер 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 0:2
Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Винер Виктория - Ред Булл Зальцбург 0:4 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Дорнбирн - Ред Булл Зальцбург 0:6
Результаты матчей
Фейеноорд
Ред Булл Зальцбург
Точный счет
0:4
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Фейеноорд
Ред Булл Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|6 - 1
|9
|5.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|7.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|8.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|9.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|10.
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|11.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|12.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|13.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|14.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|15.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|16.
|4
|2
|1
|1
|9 - 9
|7
|17.
|4
|2
|1
|1
|10 - 12
|7
|18.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|19.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 0
|6
|20.
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|21.
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|22.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|23.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|24.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|25.
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|26.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|10 - 7
|4
|27.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|28.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|29.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|30.
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|31.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 9
|1
|32.
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
|33.
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
|34.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|35.
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
|36.
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|9.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|10.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|12.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|13.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|15.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|16.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|9 - 2
|4
|17.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|18.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|19.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|22.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|23.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|24.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|25.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|26.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|27.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|28.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|29.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|30.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|31.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|33.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|34.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|8 - 10
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|14.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|17.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|18.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|20.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|21.
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|1
|22.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|23.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|24.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|26.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|29.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|30.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|31.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|33.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|34.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|36.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|5
|Бавария
|Кейн Гарри
|5
|Барселона
|Рафинья Диас
|4 (2)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|4
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Динамо Загреб
|Белица Ненад
|1 1
|Ювентус
|Данило Луис
|1 1
|Штурм Грац
|Лавале Димитри
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фейеноорд 0:0 Ред Булл Зальцбург
Исход игры
Фейеноорд
91.7% (111)
Ничья
6.6% (8)
Ред Булл Зальцбург
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
76.58% (85)
Меньше
23.42% (26)
Обе команды забьют
Да
73.87% (82)
Нет
26.13% (29)
Популярный счёт
2:1 Фейеноорд
49.6% (60)
2:0 Фейеноорд
13.2% (16)
3:1 Фейеноорд
9.1% (11)
3:0 Фейеноорд
5.8% (7)
1:0 Фейеноорд
5% (6)
2:2 Ничья
3.3% (4)
1:1 Ничья
3.3% (4)
3:2 Фейеноорд
1.7% (2)
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