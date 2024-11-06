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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Румсас Донатас
Фейеноорд
0:0
Первый тайм: 27'
Ред Булл Зальцбург
0'
21' Желтая карточка
Осман Ибрагим

Ход матча

21'
Осман Ибрагим
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 121
Фейеноорд 91.7% (111)
X 6.6% (8)
Ред Булл Зальцбург 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Ред Булл Зальцбург
4.40
6.40
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6.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Велленройтер
Тимон
30
Лотомба
Жордан
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
16
Буэно
Уго
2
Ниукоп
Барт
8
Тимбер
Квинтен
4
Ин-Бом
Хван
17
Иванушец
Лука
14
Пайшао
Игор
38
Осман
Ибрагим
1
Бласвих
Янис
7
Капальдо
Николас
91
Пёнтковски
Камиль
6
Байду
Самсон
3
Терзич
Алекса
10
Кларк
Бобби
27
Гурна-Дуат
Люка
15
Диамбу
Мамади
45
Доргелес
Нене
19
Конате
Карим
30
Глух
Оскар
Фейеноорд
4-4-2
Ред Булл Зальцбург
4-3-3

История личных встреч

Фейеноорд
Ред Булл Зальцбург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:2
ТМК
3:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миламбо Антони 3 0.75
Уэда Аясэ 1 0.25
Пайшао Игор 0 0
Тимбер Квинтен 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траунер Гернот 1 0
Тимбер Квинтен 1 0
Ин-Бом Хван 1 0
Буэно Уго 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шлагер Александер 0 1
Дедич Амар 1 0
Пёнтковски Камиль 1 0
Гурна-Дуат Люка 1 0
Бидструп Мадс 1 0
Байду Самсон 1 0
Глух Оскар 1 0
Дагим Адам 1 0
Pepijn Lijnders 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Фейеноорд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

4
0
Фейеноорд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

5
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
3
50%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
13%
1
11%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - АЗ Алкмаар 3:2 Фейеноорд - Аякс 0:2 Утрехт - Фейеноорд 0:2 Бенфика - Фейеноорд 1:3
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Твенте 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1 Дордрехт - Фейеноорд 0:4
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Гразер 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 0:2
Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Винер Виктория - Ред Булл Зальцбург 0:4 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Дорнбирн - Ред Булл Зальцбург 0:6

Результаты матчей

Фейеноорд
Ред Булл Зальцбург

Точный счет

0:4
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
Ред Булл Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Монако
 4 3 1 0 10 - 4 10
3.
Спортинг Л
 4 3 1 0 9 - 2 10
4.
Астон Вилла
 4 3 0 1 6 - 1 9
5.
Барселона
 1:0 4 3 0 1 11 - 3 9
6.
Боруссия Д
 4 3 0 1 13 - 6 9
7.
Брест
 0:0 4 2 2 0 7 - 2 8
8.
Интер Милан
 0:0 4 2 2 0 5 - 0 8
9.
Арсенал
 0:0 4 2 2 0 3 - 0 8
10.
Манчестер Сити
 4 2 1 1 10 - 4 7
11.
Байер Л
 4 2 1 1 6 - 5 7
12.
Бенфика
 0:0 4 2 1 1 7 - 4 7
13.
Ювентус
 4 2 1 1 7 - 5 7
14.
Лилль
 4 2 1 1 5 - 4 7
15.
Фейеноорд
 0:0 4 2 1 1 6 - 7 7
16.
Селтик
 4 2 1 1 9 - 9 7
17.
Динамо Загреб
 4 2 1 1 10 - 12 7
18.
Реал Мадрид
 4 2 0 2 9 - 7 6
19.
Аталанта
 0:0 4 1 3 0 3 - 0 6
20.
Милан
 4 2 0 2 7 - 6 6
21.
Брюгге
 4 2 0 2 3 - 6 6
22.
Штутгарт
 0:0 4 1 2 1 3 - 4 5
23.
ПСЖ
 1:1 4 1 2 1 3 - 4 5
24.
Спарта Прага
 0:0 4 1 2 1 4 - 6 5
25.
ПСВ
 4 1 2 1 7 - 5 5
26.
Бавария
 0:0 4 1 1 2 10 - 7 4
27.
Атлетико М
 1:1 4 1 1 2 4 - 9 4
28.
Шахтёр Донецк
 4 1 1 2 2 - 5 4
29.
Жирона
 4 1 0 3 4 - 8 3
30.
Болонья
 4 0 1 3 0 - 5 1
31.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 4 0 1 3 0 - 9 1
32.
РБ Лейпциг
 4 0 0 4 4 - 9 0
33.
Штурм Грац
 4 0 0 4 1 - 6 0
34.
Црвена Звезда
 0:1 4 0 0 4 2 - 12 0
35.
Янг Бойз
 4 0 0 4 1 - 11 0
36.
Слован Братислава
 4 0 0 4 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ливерпуль
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Монако
 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Спортинг Л
 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Арсенал
 0:0 2 2 0 0 3 - 0 6
6.
Барселона
 1:0 2 2 0 0 9 - 1 6
7.
Боруссия Д
 2 2 0 0 8 - 1 6
8.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 9 - 6 6
9.
Селтик
 2 2 0 0 8 - 2 6
10.
ПСЖ
 1:1 3 1 2 0 3 - 2 5
11.
Манчестер Сити
 2 1 1 0 5 - 0 4
12.
Брест
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Интер Милан
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
14.
Лилль
 2 1 1 0 2 - 1 4
15.
Спарта Прага
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
16.
Бавария
 0:0 2 1 1 0 9 - 2 4
17.
ПСВ
 2 1 1 0 5 - 1 4
18.
Байер Л
 1 1 0 0 1 - 0 3
19.
Бенфика
 0:0 2 1 0 1 5 - 3 3
20.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
21.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
22.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
23.
Брюгге
 2 1 0 1 1 - 3 3
24.
Атлетико М
 1:1 2 1 0 1 3 - 4 3
25.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 2 - 4 3
26.
Аталанта
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
27.
Штутгарт
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
28.
Фейеноорд
 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1
29.
Динамо Загреб
 1 0 1 0 2 - 2 1
30.
Болонья
 2 0 1 1 0 - 1 1
31.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Штурм Грац
 2 0 0 2 0 - 3 0
33.
Црвена Звезда
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 2 0 0 2 0 - 6 0
35.
Янг Бойз
 2 0 0 2 0 - 4 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Фейеноорд
 0:0 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
4.
Монако
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Брест
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
6.
Байер Л
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Интер Милан
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Бенфика
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Ювентус
 2 1 1 0 4 - 3 4
11.
Аталанта
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
12.
Астон Вилла
 2 1 0 1 3 - 1 3
13.
Манчестер Сити
 2 1 0 1 5 - 4 3
14.
Барселона
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Боруссия Д
 2 1 0 1 5 - 5 3
16.
Лилль
 2 1 0 1 3 - 3 3
17.
Штутгарт
 0:0 2 1 0 1 2 - 3 3
18.
Милан
 2 1 0 1 3 - 2 3
19.
Брюгге
 2 1 0 1 2 - 3 3
20.
Арсенал
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
21.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
22.
Спарта Прага
 0:0 2 0 1 1 1 - 6 1
23.
Атлетико М
 1:1 2 0 1 1 1 - 5 1
24.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Шахтёр Донецк
 2 0 1 1 0 - 1 1
26.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
27.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
ПСЖ
 1:1 1 0 0 1 0 - 2 0
29.
Бавария
 0:0 2 0 0 2 1 - 5 0
30.
Жирона
 2 0 0 2 0 - 5 0
31.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
32.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 5 0
33.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
34.
Црвена Звезда
 0:1 2 0 0 2 1 - 9 0
35.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 5
Бавария Кейн Гарри 5
Барселона Рафинья Диас 4 (2)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4
Лилль Дэвид Джонатан 4
Весь список

Топ нарушителей
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Динамо Загреб Белица Ненад 1 1
Ювентус Данило Луис 1 1
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Перехватил Иванушец в центре поля и тут же забросил на Османа, но Бласвих вышел далеко из ворот и отвел угрозу.
  • 27'
    На чужой половине поля грамотно подставился теперь уже Глух и вынудил нарушить правила соперника.
  • 25'
    Подбор у штрафной соперника выиграл Капальдо и пробил с лету, но точности ему явно не хватило.
  • 24'
    С угла поля навесил Капальдо на ближнюю штангу, но мяч головой вынес за пределы поля Ин-Бом.
  • Угловой
    23'
    На линию вратарской подал Глух с фланга, но здесь спокойно Ганцко вынес мяч головой на угловой.
  • 22'
    На чужой половине поля грамотно подставился Пайшао и заработал для своей команды перспективный стандарт.
  • Желтая карточка
    21'
    Мог убегать на ворота соперника Осман, но упал в борьбе с защитником. Судья показал желтую карточку за симуляцию.
  • 20'
    По флангу Капальдо оторвался от опеки и прострелил вдоль ворот, но до удара здесь дело так и не дошло.
  • 19'
    Отдавал пас с фланга Глух в штрафную на Конате, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.
  • 18'
    Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил Терзич. Потребуется ему медицинская помощь.
  • 17'
    Отдавал пас Ганцко в штрафную соперника на Ниукопа, но тот нарушил правила в борьбе против Терзича. 
  • 16'
    Подхватил мяч на фланге Нене, обыграл защитника и подал на дальнюю штангу, но там никого из партнеров не оказалось.
  • 15'
    Диамбу ворвался в штрафную соперника и прострелил вдоль ворот, но в чистом подкате мяч перехватил Траунер.
  • 14'
    Дальний заброс исполнял Иванушец в штрафную на ход Пайщао, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
  • 13'
    Со штрафного Тимбер навесил на линию вратарской, а здесь Ганцко пробил головой точно в руки Бласвиху.
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    • 12'
      На фланге получил по ногам Тимбер в подкате от Капальдо. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 11'
      Оторвался от опеки соперника Ниукоп по флангу и прострелил в штрафную, но до удара по воротам дело так и не дошло.
    • 10'
      Отличный пас пяткой выдал Осман в штрафную на Ниукопа, но Байду перехватил этот пас в подкате.
    • Опасный момент
      9'
      Ворвался Пайшао в штрафную соперника после паса от Иванушеца и пробил в дальний нижний угол, но в падении Бласвих справился.
    • 8'
      Осман зацепился за мяч на чужой половине поля и сбросил головой на Ниукопа, но перехватил этот пас Капальдо.
    • 7'
      Глух на скорости ворвался в штрафную соперника, но напоролся на Лотомба, который в подкате отобрал мяч.
    • 6'
      Подключился к атаке своей команды по флангу Терзич и навесил в центр штрафной, но на выходе забрал сферу в руки Валленройтер.
    • 5'
      Отобрал мяч Тимбер на чужой половине поля и выдал вперед на Пайшао, но перехватил мяч в подкате Байду.
    • 4'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости Осман и прострелил на дальнюю штангу, но здесь Иванушец не успел замкнуть в падении.
    • 3'
      Дальний заброс исполнял Гурна-Дуат в штрафную на ход Конате, но того опередил вышедший из ворот голкипер.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-бело-черных цветах, гости выбрали себе бежевый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фейеноорд 0:0 Ред Булл Зальцбург

    Исход игры
    Фейеноорд
    91.7% (111)
    Ничья
    6.6% (8)
    Ред Булл Зальцбург
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.58% (85)
    Меньше
    23.42% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    73.87% (82)
    Нет
    26.13% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Фейеноорд
    49.6% (60)
    2:0 Фейеноорд
    13.2% (16)
    3:1 Фейеноорд
    9.1% (11)
    3:0 Фейеноорд
    5.8% (7)
    1:0 Фейеноорд
    5% (6)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    3:2 Фейеноорд
    1.7% (2)
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