Мог убегать на ворота соперника Осман, но упал в борьбе с защитником. Судья показал желтую карточку за симуляцию.

На чужой половине поля грамотно подставился Пайшао и заработал для своей команды перспективный стандарт.

На линию вратарской подал Глух с фланга, но здесь спокойно Ганцко вынес мяч головой на угловой.

С угла поля навесил Капальдо на ближнюю штангу, но мяч головой вынес за пределы поля Ин-Бом.

Подбор у штрафной соперника выиграл Капальдо и пробил с лету, но точности ему явно не хватило.

На чужой половине поля грамотно подставился теперь уже Глух и вынудил нарушить правила соперника.

Перехватил Иванушец в центре поля и тут же забросил на Османа, но Бласвих вышел далеко из ворот и отвел угрозу.

Со штрафного Тимбер навесил на линию вратарской, а здесь Ганцко пробил головой точно в руки Бласвиху.

Дальний заброс исполнял Иванушец в штрафную на ход Пайщао, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

Диамбу ворвался в штрафную соперника и прострелил вдоль ворот, но в чистом подкате мяч перехватил Траунер.

Подхватил мяч на фланге Нене, обыграл защитника и подал на дальнюю штангу, но там никого из партнеров не оказалось.

Отдавал пас Ганцко в штрафную соперника на Ниукопа, но тот нарушил правила в борьбе против Терзича.

Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил Терзич. Потребуется ему медицинская помощь.

Отдавал пас с фланга Глух в штрафную на Конате, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.

По флангу Капальдо оторвался от опеки и прострелил вдоль ворот, но до удара здесь дело так и не дошло.

12' На фланге получил по ногам Тимбер в подкате от Капальдо. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

11' Оторвался от опеки соперника Ниукоп по флангу и прострелил в штрафную, но до удара по воротам дело так и не дошло.

10' Отличный пас пяткой выдал Осман в штрафную на Ниукопа, но Байду перехватил этот пас в подкате.

9' Ворвался Пайшао в штрафную соперника после паса от Иванушеца и пробил в дальний нижний угол, но в падении Бласвих справился.

8' Осман зацепился за мяч на чужой половине поля и сбросил головой на Ниукопа, но перехватил этот пас Капальдо.

7' Глух на скорости ворвался в штрафную соперника, но напоролся на Лотомба, который в подкате отобрал мяч.

6' Подключился к атаке своей команды по флангу Терзич и навесил в центр штрафной, но на выходе забрал сферу в руки Валленройтер.

5' Отобрал мяч Тимбер на чужой половине поля и выдал вперед на Пайшао, но перехватил мяч в подкате Байду.

4' Ворвался в штрафную соперника на скорости Осман и прострелил на дальнюю штангу, но здесь Иванушец не успел замкнуть в падении.