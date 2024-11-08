Тур: 4. Стадион: CommBank Stadium.
4:1
Конец матча
0'
1:0
22' ГолМиланович Николас
2:0
33' ГолМиланович Николас
39' Желтая карточкаБоррьелло Брендон
3:0
55' ГолZachary Sapsford
3:1
67' ПенальтиГрозос Костандинос
4:1
75' ПенальтиМиланович Николас
83' Желтая карточкаCallum Timmins
90'+5
Ход матча
22'
33'
55'
67'
75'
83'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ингем
Дэйн
33
Mark
Natta
22
Гибсон
Бен
10
Wellissol
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
64 Мата ХуанНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гибсон БенНападающий
-
10 WellissolНападающий
- Запасные игроки
-
21 Джеймс НоаВратарь
-
-
-
-
-
-
29 Justin Vidic
-
Главный тренер: Robert Stanton
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс
18 матчей
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
94.4%
11.1%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед
32 матча
34.4%
37.5%
28.1%
11 побед 12 ничьих 9 побед
Первый тайм
53.1%
21.9%
25%
17 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.1%
28.1%
43.8%
9 побед 9 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.53
1.4
Среднее время на гол
58
64
Всего голов
19
28
Голов в среднем за матч
1.27
1.65
Среднее время на гол
71
54
Всего голов
45
49
Голов в среднем за матч
1.41
1.53
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
64
58
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миланович Николас
|4 (1)
|1
|Боррьелло Брендон
|2
|0.5
|Zachary Sapsford
|1
|0.25
|Краев Божидар
|1
|0.25
|Aydan Hammond
|1
|0.25
|Клеур Габриэль
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Eli Adams
|2
|0.67
|Грозос Костандинос
|1 (1)
|0.33
|Гибсон Бен
|0
|0
Карточки
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клеур Габриэль
|3
|0
|Боррьелло Брендон
|2
|0
|Миланович Николас
|1
|0
|Anthony Pantazopoulos
|1
|0
|Aydan Hammond
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thomas Aquilina
|2
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Callum Timmins
|1
|0
|Грозос Костандинос
|1
|0
|Eli Adams
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ньюкасл Джетс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
1
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Вестерн Сидней Уондерерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ньюкасл Джетс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
1
Голы по времени матча
Забито
8
3
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
2
67%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
43%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
2
67%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
3
38%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 3:4 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1
Лайонз - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Окленд ФК 4:2 Брисбен Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Макартур - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 3:4 Рокдейл Сити Санс - Ньюкасл Джетс 1:2
Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 4:1 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс
Точный счет
1:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
22
13
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Миланович Николас
|4 (1)
|Макартур
|Яколиш Марин
|3 (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|2 (2)
|ФК Сидней
|Климала Патрик
|2 (1)
|Окленд ФК
|Бриммер Джейк
|2 (1)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|3
|ФК Сидней
|Грант Райан
|2
|Мельбурн Виктори
|Герия Джейсон
|2
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|2
|Мельбурн Сити
|Угаркович Стивен
|2