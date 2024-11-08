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  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Вестерн Сидней Уондерерс
4:1
Конец матча
Ньюкасл Джетс
0'
1:0
22' Гол
Миланович Николас
2:0
33' Гол
Миланович Николас
39' Желтая карточка
Боррьелло Брендон
3:0
55' Гол
Zachary Sapsford
3:1
67' Пенальти
Грозос Костандинос
4:1
75' Пенальти
Миланович Николас
83' Желтая карточка
Callum Timmins
90'+5
30
Jordan
Holmes
2
Клеур
Габриэль
8
Чжон
Тхэ-Ук
4
Бонетиг
Алекс
22
Anthony
Pantazopoulos
14
Миланович
Николас
5
Шиклуна
Дилан
25
Бриллант
Джошуа
23
Краев
Божидар
26
Боррьелло
Брендон
7
Zachary
Sapsford
1
Скотт
Райан
14
Ингем
Дэйн
15
Сусняр
Александар
33
Mark
Natta
23
Вилмеринг
Дэниэл
7
Eli
Adams
37
Бейлисс
Лаклан
17
Грозос
Костандинос
39
Thomas
Aquilina
22
Гибсон
Бен
10
Wellissol
Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс

18 матчей

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

94.4%
11.1%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 14 побед

32 матча

34.4%
37.5%
28.1%
11 побед 12 ничьих 9 побед

Первый тайм

53.1%
21.9%
25%
17 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.1%
28.1%
43.8%
9 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

3:3
2:2
1:1
2:0
3:2
1:0
2:2
1:1
1:2
1:1
2:0
3:2
1:5
0:2
2:2
4:0
1:1
0:3
2:0
2:2
0:1
2:0
1:2
1:2
1:1
1:1
0:2
2:2
0:1
0:3
2:1
1:2

Голы

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.53
1.4

Среднее время на гол

58
64

Всего голов

19
28

Голов в среднем за матч

1.27
1.65

Среднее время на гол

71
54

Всего голов

45
49

Голов в среднем за матч

1.41
1.53

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

64
58

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миланович Николас 4 (1) 1
Боррьелло Брендон 2 0.5
Zachary Sapsford 1 0.25
Краев Божидар 1 0.25
Aydan Hammond 1 0.25
Клеур Габриэль 0 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Eli Adams 2 0.67
Грозос Костандинос 1 (1) 0.33
Гибсон Бен 0 0

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клеур Габриэль 3 0
Боррьелло Брендон 2 0
Миланович Николас 1 0
Anthony Pantazopoulos 1 0
Aydan Hammond 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thomas Aquilina 2 0
Ингем Дэйн 1 0
Callum Timmins 1 0
Грозос Костандинос 1 0
Eli Adams 1 0

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ньюкасл Джетс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
1
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл Джетс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Вестерн Сидней Уондерерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ньюкасл Джетс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
2
67%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
43%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
2
67%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
3
38%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 3:4 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1
Лайонз - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Окленд ФК 4:2 Брисбен Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Макартур - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 3:4 Рокдейл Сити Санс - Ньюкасл Джетс 1:2
Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 4:1 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс

Точный счет

1:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Вестерн Сидней Уондерерс
Ньюкасл Джетс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2
2
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Мельбурн Виктори
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
ФК Сидней
 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Мельбурн Сити
 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Аделаида Юнайтед
 2 1 1 0 5 - 4 4
6.
Веллингтон Феникс
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 1 2 9 - 8 4
8.
Макартур
 3 1 0 2 8 - 5 3
9.
Ньюкасл Джетс
 3 1 0 2 3 - 6 3
10.
Централ Кост Маринерс
 3 0 3 0 1 - 1 3
11.
Вестерн Юнайтед
 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Перт Глори
 3 0 1 2 1 - 8 1
13.
Брисбен Роар
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Мельбурн Виктори
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Макартур
 2 1 0 1 7 - 3 3
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 0 2 8 - 7 3
5.
Централ Кост Маринерс
 2 0 2 0 0 - 0 2
6.
Аделаида Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Вестерн Юнайтед
 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Веллингтон Феникс
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
ФК Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Перт Глори
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
ФК Сидней
 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Веллингтон Феникс
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Аделаида Юнайтед
 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Ньюкасл Джетс
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Вестерн Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Перт Глори
 2 0 1 1 1 - 6 1
12.
Макартур
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Вестерн Сидней Уондерерс Миланович Николас 4 (1)
Макартур Яколиш Марин 3 (2)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 2 (2)
ФК Сидней Климала Патрик 2 (1)
Окленд ФК Бриммер Джейк 2 (1)
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Топ нарушителей
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 3
ФК Сидней Грант Райан 2
Мельбурн Виктори Герия Джейсон 2
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 2
Мельбурн Сити Угаркович Стивен 2
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