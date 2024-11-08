Тур: 15. Стадион: Stadion Florian Krygier.
0:0
Первый тайм: 35'
0'
17
Jakub
Lis
23
Цех
Бенедикт
24
Уаттара
Зиэ
23
Энрике
Паулу
13
Гжесик
Ян
7
Пеглоу
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Jakub LisЗащитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Роберт Колендович
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Уаттара ЗиэЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Энрике ПаулуЗащитник
- Полузащитник
-
13 Гжесик ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ПеглоуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Нападающий
-
-
28 Michal Kaput
-
-
Главный тренер: Балтазар Бруно
История личных встреч
Погонь Щецин
Радомяк Радом
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
2.67
2.33
Среднее время на гол
33
38
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Среднее время на гол
135
135
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
54
60
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|7 (1)
|0.47
|Горгон Александр
|4
|0.27
|Гросицки Камил
|2
|0.13
|Бичахчян Ваан
|2
|0.13
|Kacper Lukasiak
|2
|0.13
|Леонардо Родригес
|1
|0.07
|Ульвестад Фредрик
|1
|0.07
|Вальквист Линус
|1
|0.07
|Patryk Paryzek
|1
|0.07
|Кутрис Леонардо
|0
|0
|Гамбоа Жоау
|0
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роча Леонардо
|10 (2)
|0.71
|Уаттара Зиэ
|3
|0.21
|Гжесик Ян
|1
|0.07
|Леандро
|1
|0.07
|Пеглоу
|1
|0.07
|Капемба Освальдо Педро
|1
|0.07
|Вольски Рафал
|0
|0
|Roberto Alves
|0
|0
|Энрике Паулу
|0
|0
|Michal Kaput
|0
|0
|Guilherme Zimovski
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леонардо Родригес
|4
|0
|Ульвестад Фредрик
|3
|0
|Вальквист Линус
|3
|0
|Кулурис Эфтимос
|3
|0
|Kacper Lukasiak
|1
|1
|Гросицки Камил
|2
|0
|Горгон Александр
|2
|0
|Кожокару Валентин
|2
|0
|Кужава Рафал
|2
|0
|Корчаковски Олаф
|2
|0
|Цех Бенедикт
|0
|1
|Керамицис Димитриос
|0
|1
|Гамбоа Жоау
|1
|0
|Бичахчян Ваан
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
|Patryk Paryzek
|1
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Донис Христос
|5
|0
|Бранко Рафаэл
|2
|1
|Леандро
|3
|0
|Энрике Паулу
|3
|0
|Жордау Бруну
|3
|0
|Michal Kaput
|3
|0
|Уаттара Зиэ
|3
|0
|Вагнер да Силва
|2
|0
|Damian Jakubik
|2
|0
|Roberto Alves
|2
|0
|Гжесик Ян
|2
|0
|Роча Леонардо
|2
|0
|Пеглоу
|2
|0
|Мамедов Рахиль
|1
|0
|Guilherme Zimovski
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Радомяк Радом
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
4
Погонь Щецин
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Радомяк Радом
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
2
8
Погонь Щецин
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
Радомяк Радом
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
2
12
Голы по времени матча
Забито
15
6
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
3
20%
2
33%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
3
20%
1
17%
61-75
5
33%
1
17%
76-90
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
50%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
25%
3
25%
61-75
1
25%
3
25%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
3
27%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
2
33%
2
18%
76-90
Пропущено
15
10
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
4
40%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
6
40%
3
30%
76-90
Забито
21
17
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
1
5%
3
18%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
4
19%
2
12%
31-45
1
5%
6
35%
46-60
5
24%
2
12%
61-75
7
33%
3
18%
76-90
Пропущено
19
22
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
2
9%
16-30
4
21%
7
32%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
2
11%
6
27%
61-75
7
37%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Мотор Люблин - Погонь Щецин 4:2 Одра Ополе - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 2:1 Ракув - Погонь Щецин 1:0
Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1 Сталь Жешув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Легия 1:0 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Лех - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Погонь Щецин - Котвица Колобжег 3:0 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Пяст - Погонь Щецин 1:0
Радомяк Радом
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Радомяк Радом - Пяст 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:3 Лех - Радомяк Радом 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 2:0
Радомяк Радом - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0 Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Оскар Пшисуха - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Легия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3
Результаты матчей
Погонь Щецин
Радомяк Радом
Точный счет
1:0
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:0
5 раз 36%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Радомяк Радом
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
25
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
103
68
67
212
112
113
112
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|1
|3
|25 - 10
|31
|2.
|14
|10
|1
|3
|26 - 19
|31
|3.
|14
|9
|3
|2
|17 - 4
|30
|4.
|14
|9
|2
|3
|30 - 20
|29
|5.
|14
|7
|4
|3
|26 - 14
|25
|6.
|0:0
|15
|7
|2
|6
|21 - 19
|23
|7.
|15
|6
|3
|6
|22 - 27
|21
|8.
|15
|5
|5
|5
|18 - 17
|20
|9.
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|10.
|14
|5
|3
|6
|18 - 17
|18
|11.
|14
|5
|3
|6
|14 - 19
|18
|12.
|14
|4
|4
|6
|20 - 19
|16
|13.
|14
|4
|3
|7
|12 - 22
|15
|14.
|0:0
|14
|4
|2
|8
|18 - 21
|14
|15.
|14
|3
|3
|8
|12 - 19
|12
|16.
|14
|2
|5
|7
|13 - 23
|11
|17.
|14
|2
|4
|8
|17 - 28
|10
|18.
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|7
|1
|0
|15 - 4
|22
|2.
|7
|6
|0
|1
|16 - 4
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|4.
|8
|5
|1
|2
|19 - 9
|16
|5.
|7
|4
|1
|2
|9 - 3
|13
|6.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|7.
|7
|3
|2
|2
|14 - 12
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|10.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|11.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|12.
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|13.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|16.
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|17.
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|18.
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|16 - 8
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|8 - 1
|17
|3.
|7
|5
|0
|2
|12 - 11
|15
|4.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|6.
|7
|3
|1
|3
|11 - 15
|10
|7.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|8.
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|9.
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|12.
|7
|1
|2
|4
|12 - 18
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|14.
|0:0
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|15.
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
|16.
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|17.
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
|18.
|0:0
|7
|0
|1
|6
|6 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|9 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|7 (3)
|Мотор Люблин
|Мраз Самуэл
|7 (2)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5