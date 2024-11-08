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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Погонь Щецин
0:0
Первый тайм: 35'
Радомяк Радом
0'
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Радомяк Радом
4.20
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4.30
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5.10
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Все Коэффициенты
77
Кожокару
Валентин
17
Jakub
Lis
25
Лисовски
Войцех
23
Цех
Бенедикт
32
Кутрис
Леонардо
7
Кужава
Рафал
22
Бичахчян
Ваан
19
Kacper
Lukasiak
10
Пшиборек
Адриан
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
1
Maciej
Kikolski
24
Уаттара
Зиэ
4
Мамедов
Рахиль
29
Бранко
Рафаэл
23
Энрике
Паулу
77
Донис
Христос
13
Гжесик
Ян
10
Roberto
Alves
6
Жордау
Бруну
7
Пеглоу
17
Роча
Леонардо
Погонь Щецин
4-1-4-1
Радомяк Радом
4-1-4-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Радомяк Радом

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Э
0:4
Э
0:2
Э
4:0
Э
1:2
Э
4:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2.67
2.33

Среднее время на гол

33
38

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

54
60

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 7 (1) 0.47
Горгон Александр 4 0.27
Гросицки Камил 2 0.13
Бичахчян Ваан 2 0.13
Kacper Lukasiak 2 0.13
Леонардо Родригес 1 0.07
Ульвестад Фредрик 1 0.07
Вальквист Линус 1 0.07
Patryk Paryzek 1 0.07
Кутрис Леонардо 0 0
Гамбоа Жоау 0 0
Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роча Леонардо 10 (2) 0.71
Уаттара Зиэ 3 0.21
Гжесик Ян 1 0.07
Леандро 1 0.07
Пеглоу 1 0.07
Капемба Освальдо Педро 1 0.07
Вольски Рафал 0 0
Roberto Alves 0 0
Энрике Паулу 0 0
Michal Kaput 0 0
Guilherme Zimovski 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леонардо Родригес 4 0
Ульвестад Фредрик 3 0
Вальквист Линус 3 0
Кулурис Эфтимос 3 0
Kacper Lukasiak 1 1
Гросицки Камил 2 0
Горгон Александр 2 0
Кожокару Валентин 2 0
Кужава Рафал 2 0
Корчаковски Олаф 2 0
Цех Бенедикт 0 1
Керамицис Димитриос 0 1
Гамбоа Жоау 1 0
Бичахчян Ваан 1 0
Пшиборек Адриан 1 0
Patryk Paryzek 1 0
Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Донис Христос 5 0
Бранко Рафаэл 2 1
Леандро 3 0
Энрике Паулу 3 0
Жордау Бруну 3 0
Michal Kaput 3 0
Уаттара Зиэ 3 0
Вагнер да Силва 2 0
Damian Jakubik 2 0
Roberto Alves 2 0
Гжесик Ян 2 0
Роча Леонардо 2 0
Пеглоу 2 0
Мамедов Рахиль 1 0
Guilherme Zimovski 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Радомяк Радом
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
4
Погонь Щецин
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Радомяк Радом
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

2
8
Погонь Щецин
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
Радомяк Радом
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

2
12

Голы по времени матча

Забито

15
6
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
3
20%
2
33%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
3
20%
1
17%
61-75
5
33%
1
17%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
50%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
25%
3
25%
61-75
1
25%
3
25%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
3
27%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
2
33%
2
18%
76-90

Пропущено

15
10
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
4
40%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
6
40%
3
30%
76-90

Забито

21
17
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
1
5%
3
18%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
4
19%
2
12%
31-45
1
5%
6
35%
46-60
5
24%
2
12%
61-75
7
33%
3
18%
76-90

Пропущено

19
22
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
2
9%
16-30
4
21%
7
32%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
2
11%
6
27%
61-75
7
37%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Мотор Люблин - Погонь Щецин 4:2 Одра Ополе - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 2:1 Ракув - Погонь Щецин 1:0
Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1 Сталь Жешув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Легия 1:0 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Лех - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Погонь Щецин - Котвица Колобжег 3:0 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Пяст - Погонь Щецин 1:0
Радомяк Радом
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Радомяк Радом - Пяст 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:3 Лех - Радомяк Радом 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 2:0
Радомяк Радом - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0 Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Оскар Пшисуха - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Легия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3

Результаты матчей

Погонь Щецин
Радомяк Радом

Точный счет

1:0
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:0
5 раз 36%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Радомяк Радом

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
3
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
3
6
8
1.5
6
7
2
12
2.5
1
12
1
13
3.5
1
12
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 14 10 1 3 25 - 10 31
2.
Ягеллония Белосток
 14 10 1 3 26 - 19 31
3.
Ракув
 14 9 3 2 17 - 4 30
4.
Краковия
 14 9 2 3 30 - 20 29
5.
Легия
 14 7 4 3 26 - 14 25
6.
Погонь Щецин
 0:0 15 7 2 6 21 - 19 23
7.
Мотор Люблин
 15 6 3 6 22 - 27 21
8.
Пяст
 15 5 5 5 18 - 17 20
9.
Видзев Лодзь
 14 5 4 5 18 - 19 19
10.
Гурник Забже
 14 5 3 6 18 - 17 18
11.
Заглембе Любин
 14 5 3 6 14 - 19 18
12.
ГКС Катовице
 14 4 4 6 20 - 19 16
13.
Корона Кельце
 14 4 3 7 12 - 22 15
14.
Радомяк Радом
 0:0 14 4 2 8 18 - 21 14
15.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 19 12
16.
Пуща Неполомице
 14 2 5 7 13 - 23 11
17.
Лехия Гданьск
 14 2 4 8 17 - 28 10
18.
Шленск Вроцлав
 13 1 6 6 11 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 0:0 8 7 1 0 15 - 4 22
2.
Лех
 7 6 0 1 16 - 4 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 1 1 14 - 8 16
4.
Легия
 8 5 1 2 19 - 9 16
5.
Ракув
 7 4 1 2 9 - 3 13
6.
Заглембе Любин
 7 4 1 2 9 - 6 13
7.
Краковия
 7 3 2 2 14 - 12 11
8.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 8 - 7 11
9.
Мотор Люблин
 8 3 2 3 11 - 12 11
10.
Видзев Лодзь
 6 3 1 2 6 - 6 10
11.
Радомяк Радом
 0:0 7 3 1 3 12 - 9 10
12.
Гурник Забже
 7 3 1 3 9 - 7 10
13.
Пяст
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 11 - 13 9
15.
ГКС Катовице
 8 2 3 3 10 - 9 9
16.
Шленск Вроцлав
 6 1 4 1 7 - 8 7
17.
Корона Кельце
 6 2 0 4 6 - 9 6
18.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 7 6 0 1 16 - 8 18
2.
Ракув
 7 5 2 0 8 - 1 17
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 0 2 12 - 11 15
4.
Лех
 7 4 1 2 9 - 6 13
5.
Пяст
 8 3 2 3 7 - 7 11
6.
Мотор Люблин
 7 3 1 3 11 - 15 10
7.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Видзев Лодзь
 8 2 3 3 12 - 13 9
9.
Корона Кельце
 8 2 3 3 6 - 13 9
10.
Гурник Забже
 7 2 2 3 9 - 10 8
11.
ГКС Катовице
 6 2 1 3 10 - 10 7
12.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 12 - 18 5
13.
Заглембе Любин
 7 1 2 4 5 - 13 5
14.
Радомяк Радом
 0:0 7 1 1 5 6 - 12 4
15.
Пуща Неполомице
 7 0 2 5 2 - 10 2
16.
Шленск Вроцлав
 7 0 2 5 4 - 13 2
17.
Сталь Мелец
 7 0 1 6 4 - 12 1
18.
Погонь Щецин
 0:0 7 0 1 6 6 - 15 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Краковия Кялльман Беньямин 9 (5)
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 7 (3)
Мотор Люблин Мраз Самуэл 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Заглембе Любин Налепа Михал 2 2
Краковия Какабадзе Отар 5
Радомяк Радом Донис Христос 5
Лех Милич Антонио 5
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Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Радомяк Радом
4.20
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4.30
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5.10
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Погонь Щецин
Радомяк Радом
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