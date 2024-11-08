Тур: 15. Стадион: Stadion Florian Krygier.
0:1
Конец матча
0'
0:1
37' ГолЭнрике Паулу
58' Желтая карточкаЦех Бенедикт
60' Желтая карточкаЭнрике Паулу
70' Желтая карточкаКужава Рафал
90'+6
Ход матча
37'
0:1
58'
60'
70'
17
Jakub
Lis
23
Цех
Бенедикт
24
Уаттара
Зиэ
23
Энрике
Паулу
13
Гжесик
Ян
7
Пеглоу
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Jakub LisЗащитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Роберт Колендович
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Уаттара ЗиэЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Энрике ПаулуЗащитник
- Полузащитник
-
13 Гжесик ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ПеглоуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Нападающий
-
-
28 Michal Kaput
-
-
Главный тренер: Балтазар Бруно
История личных встреч
Погонь Щецин
Радомяк Радом
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
2.67
2.33
Среднее время на гол
33
38
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Среднее время на гол
135
135
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
54
60
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|7 (1)
|0.47
|Горгон Александр
|4
|0.27
|Гросицки Камил
|2
|0.13
|Бичахчян Ваан
|2
|0.13
|Kacper Lukasiak
|2
|0.13
|Леонардо Родригес
|1
|0.07
|Ульвестад Фредрик
|1
|0.07
|Вальквист Линус
|1
|0.07
|Patryk Paryzek
|1
|0.07
|Кутрис Леонардо
|0
|0
|Гамбоа Жоау
|0
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роча Леонардо
|10 (2)
|0.71
|Уаттара Зиэ
|3
|0.21
|Гжесик Ян
|1
|0.07
|Леандро
|1
|0.07
|Энрике Паулу
|1
|0.07
|Пеглоу
|1
|0.07
|Капемба Освальдо Педро
|1
|0.07
|Вольски Рафал
|0
|0
|Roberto Alves
|0
|0
|Michal Kaput
|0
|0
|Guilherme Zimovski
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леонардо Родригес
|4
|0
|Ульвестад Фредрик
|3
|0
|Вальквист Линус
|3
|0
|Кужава Рафал
|3
|0
|Кулурис Эфтимос
|3
|0
|Цех Бенедикт
|1
|1
|Kacper Lukasiak
|1
|1
|Гросицки Камил
|2
|0
|Горгон Александр
|2
|0
|Кожокару Валентин
|2
|0
|Корчаковски Олаф
|2
|0
|Керамицис Димитриос
|0
|1
|Гамбоа Жоау
|1
|0
|Бичахчян Ваан
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
|Patryk Paryzek
|1
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Донис Христос
|5
|0
|Энрике Паулу
|4
|0
|Бранко Рафаэл
|2
|1
|Леандро
|3
|0
|Жордау Бруну
|3
|0
|Michal Kaput
|3
|0
|Уаттара Зиэ
|3
|0
|Вагнер да Силва
|2
|0
|Damian Jakubik
|2
|0
|Roberto Alves
|2
|0
|Гжесик Ян
|2
|0
|Роча Леонардо
|2
|0
|Пеглоу
|2
|0
|Мамедов Рахиль
|1
|0
|Guilherme Zimovski
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Радомяк Радом
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
4
Погонь Щецин
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Радомяк Радом
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
2
8
Погонь Щецин
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Радомяк Радом
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
2
12
Голы по времени матча
Забито
15
7
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
3
20%
3
43%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
5
33%
1
14%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
60%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
3
25%
61-75
1
20%
3
25%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
0
0%
3
27%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
2
33%
2
18%
76-90
Пропущено
15
10
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
4
40%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
6
40%
3
30%
76-90
Забито
21
18
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
1
5%
3
17%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
4
19%
3
17%
31-45
1
5%
6
33%
46-60
5
24%
2
11%
61-75
7
33%
3
17%
76-90
Пропущено
20
22
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
5%
0
0%
1-15
4
20%
2
9%
16-30
5
25%
7
32%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
2
10%
6
27%
61-75
7
35%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Мотор Люблин - Погонь Щецин 4:2 Одра Ополе - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 2:1 Ракув - Погонь Щецин 1:0
Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1 Сталь Жешув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Легия 1:0 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Лех - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Погонь Щецин - Котвица Колобжег 3:0 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Пяст - Погонь Щецин 1:0
Радомяк Радом
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Радомяк Радом - Пяст 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:3 Лех - Радомяк Радом 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 2:0
Радомяк Радом - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0 Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Оскар Пшисуха - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Легия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3
Результаты матчей
Погонь Щецин
Радомяк Радом
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:0
5 раз 33%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Радомяк Радом
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
44
43
26
16
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
113
69
68
213
113
114
113
114
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|9 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|7 (3)
|Мотор Люблин
|Мраз Самуэл
|7 (2)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5