Тур: 4. Стадион: ААМИ Парк.
2:0
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаШоур Валид
1:0
38' ГолВилупиллай Нишан
2:0
76' ГолГерия Джейсон
85' Желтая карточкаLouis Zabala
90'+5
Ход матча
28'
38'
1:0
76'
2:0
85'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Данкан
Джек
28
Kasey
Bos
27
Пископо
Рено
15
Билити
Хосин
27
Халлоран
Бен
26
О'Ши
Джеймс
- Основной состав
-
25 Данкан ДжекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Kasey BosЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Пископо РеноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Монге ФабианПолузащитник
-
19 Луаль ДжингНападающий
-
-
-
Главный тренер: Киснорбо Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Билити ХосинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Халлоран БенПолузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Matt ActonВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
24 Samuel Klein
-
35 Louis Zabala
-
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Брисбен Роар
24 матча
66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
54.2%
14 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 19 побед
46 матчей
34.8%
28.3%
36.9%
16 побед 13 ничьих 17 побед
Первый тайм
30.4%
47.8%
21.8%
14 побед 22 ничьи 10 побед
Второй тайм
28.3%
30.4%
41.3%
13 побед 14 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
34
Голов в среднем за матч
1.45
1.42
Среднее время на гол
61
63
Всего голов
40
26
Голов в среднем за матч
1.67
1.18
Среднее время на гол
54
76
Всего голов
72
60
Голов в среднем за матч
1.57
1.3
Тотал матчей
2.5
42
Больше 91%
Меньше 9%
4
32
Больше 70%
Меньше 30%
14
26
Больше 57%
Меньше 43%
20
15
Больше 33%
Меньше 67%
31
11
Больше 24%
Меньше 76%
35
5
Больше 11%
Меньше 89%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
57
69
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилупиллай Нишан
|2
|0.5
|Пископо Рено
|1
|0.25
|Вергос Николаос
|1
|0.25
|Тиг Райан
|1
|0.25
|Герия Джейсон
|1
|0.25
|Арзани Дэниел
|1 (1)
|0.25
|Kasey Bos
|0
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Thomas Waddingham
|1
|0.33
|Стрёйк Рафаэль
|1
|0.33
|Беренгер Флорен
|0
|0
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герия Джейсон
|2
|0
|Родерик Миранда
|0
|1
|Данкан Джек
|1
|0
|Тиг Райан
|1
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
|Keegan Jelacic
|1
|0
|Шоур Валид
|1
|0
|Louis Zabala
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Брисбен Роар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брисбен Роар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
0
Мельбурн Виктори
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Брисбен Роар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
29%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:0 Моретон Бэй Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:4 Спирит - Мельбурн Виктори 0:4 Мельбурн Виктори - Алтона Мэджик 2:0 Лэмбтон Джаффас - Мельбурн Виктори 1:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2
Брисбен Роар
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брисбен Роар - ФК Сидней 2:3 Окленд ФК - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Одиша ФК - Брисбен Роар 2:1
Брисбен Роар - СК Гоа 2:0 Гоа - Брисбен Роар 1:0 Демпо - Брисбен Роар 1:5 Брисбен Роар - Перт Глори 2:4 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 3:4 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Макартур 1:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
Брисбен Роар
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Виктори
Брисбен Роар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
31
12
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|5.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|9 - 8
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|8 - 5
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|10.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|11.
|1:1
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|13.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|4.
|3
|1
|0
|2
|8 - 7
|3
|5.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|6.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|8.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Миланович Николас
|4 (1)
|Макартур
|Яколиш Марин
|3 (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|2 (2)
|ФК Сидней
|Климала Патрик
|2 (1)
|Окленд ФК
|Бриммер Джейк
|2 (1)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|3
|ФК Сидней
|Грант Райан
|2
|Мельбурн Виктори
|Герия Джейсон
|2
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|2
|Мельбурн Сити
|Угаркович Стивен
|2