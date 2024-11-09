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  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Мельбурн Виктори
2:0
Конец матча
Брисбен Роар
0'
28' Желтая карточка
Шоур Валид
1:0
38' Гол
Вилупиллай Нишан
2:0
76' Гол
Герия Джейсон
85' Желтая карточка
Louis Zabala
90'+5
25
Данкан
Джек
2
Герия
Джейсон
5
Хэмилл
Брендан
21
Родерик
Миранда
28
Kasey
Bos
14
Jordi
Valadon
6
Тиг
Райан
17
Вилупиллай
Нишан
8
Машаш
Зинедин
27
Пископо
Рено
9
Вергос
Николаос
1
Фрик
Мэклин
17
Ван
Дер
Сааг
Гарри
15
Билити
Хосин
4
Уорленд
Бен
3
Браун
Кори
8
Шоур
Валид
27
Халлоран
Бен
26
О'Ши
Джеймс
10
Беренгер
Флорен
23
Keegan
Jelacic
16
Thomas
Waddingham
Мельбурн Виктори
Брисбен Роар

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Брисбен Роар

24 матча

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
54.2%
14 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 19 побед

46 матчей

34.8%
28.3%
36.9%
16 побед 13 ничьих 17 побед

Первый тайм

30.4%
47.8%
21.8%
14 побед 22 ничьи 10 побед

Второй тайм

28.3%
30.4%
41.3%
13 побед 14 ничьих 19 побед

История матчей

0:0
3:2
0:1
0:1
0:0
ТМК
1:1
1:1
0:0
3:0
5:2
1:3
1:2
0:1
2:1
0:5
2:4
1:2
1:2
1:1
КФ
1:5
1:0
1:0
3:2
1:1
2:1
0:0
5:0
4:0
0:1
1:2
1:0
1:0
0:3
1:0
1:1
1:1
5:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
3:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
3:3
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:3

Голы

Всего голов

32
34

Голов в среднем за матч

1.45
1.42

Среднее время на гол

61
63

Всего голов

40
26

Голов в среднем за матч

1.67
1.18

Среднее время на гол

54
76

Всего голов

72
60

Голов в среднем за матч

1.57
1.3

Тотал матчей

2.5
42
Больше 91%
Меньше 9%
4
32
Больше 70%
Меньше 30%
14
26
Больше 57%
Меньше 43%
20
15
Больше 33%
Меньше 67%
31
11
Больше 24%
Меньше 76%
35
5
Больше 11%
Меньше 89%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

57
69

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилупиллай Нишан 2 0.5
Пископо Рено 1 0.25
Вергос Николаос 1 0.25
Тиг Райан 1 0.25
Герия Джейсон 1 0.25
Арзани Дэниел 1 (1) 0.25
Kasey Bos 0 0
Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thomas Waddingham 1 0.33
Стрёйк Рафаэль 1 0.33
Беренгер Флорен 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герия Джейсон 2 0
Родерик Миранда 0 1
Данкан Джек 1 0
Тиг Райан 1 0
Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Дер Сааг Гарри 1 0
Keegan Jelacic 1 0
Шоур Валид 1 0
Louis Zabala 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Брисбен Роар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брисбен Роар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0
Мельбурн Виктори
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Брисбен Роар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
29%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:0 Моретон Бэй Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:4 Спирит - Мельбурн Виктори 0:4 Мельбурн Виктори - Алтона Мэджик 2:0 Лэмбтон Джаффас - Мельбурн Виктори 1:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2
Брисбен Роар
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брисбен Роар - ФК Сидней 2:3 Окленд ФК - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Одиша ФК - Брисбен Роар 2:1
Брисбен Роар - СК Гоа 2:0 Гоа - Брисбен Роар 1:0 Демпо - Брисбен Роар 1:5 Брисбен Роар - Перт Глори 2:4 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 3:4 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Макартур 1:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
Брисбен Роар

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Виктори
Брисбен Роар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2
3
1
1.5
1
2
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Окленд ФК
 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
ФК Сидней
 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Мельбурн Сити
 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Аделаида Юнайтед
 1:1 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Веллингтон Феникс
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 1 2 9 - 8 4
8.
Макартур
 3 1 0 2 8 - 5 3
9.
Ньюкасл Джетс
 3 1 0 2 3 - 6 3
10.
Централ Кост Маринерс
 3 0 3 0 1 - 1 3
11.
Вестерн Юнайтед
 1:1 4 0 3 1 3 - 4 3
12.
Перт Глори
 3 0 1 2 1 - 8 1
13.
Брисбен Роар
 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Мельбурн Виктори
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Макартур
 2 1 0 1 7 - 3 3
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 0 2 8 - 7 3
5.
Централ Кост Маринерс
 2 0 2 0 0 - 0 2
6.
Аделаида Юнайтед
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Вестерн Юнайтед
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Веллингтон Феникс
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
ФК Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Перт Глори
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
ФК Сидней
 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Веллингтон Феникс
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Аделаида Юнайтед
 1:1 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Ньюкасл Джетс
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Вестерн Юнайтед
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Перт Глори
 2 0 1 1 1 - 6 1
12.
Макартур
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Брисбен Роар
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Вестерн Сидней Уондерерс Миланович Николас 4 (1)
Макартур Яколиш Марин 3 (2)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 2 (2)
ФК Сидней Климала Патрик 2 (1)
Окленд ФК Бриммер Джейк 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 3
ФК Сидней Грант Райан 2
Мельбурн Виктори Герия Джейсон 2
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 2
Мельбурн Сити Угаркович Стивен 2
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Пископо Рено сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Вилупиллай Нишан бьет в цель!
    • 28'
      Шоур Валид получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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