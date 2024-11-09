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  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Аделаида Юнайтед
1:1
Первый тайм: 37'
Вестерн Юнайтед
0'
0:1
10' Гол
Kane Vidmar
1:1
32' Гол в свои ворота
Dylan Leonard

Ход матча

10'
0:1
Kane Vidmar
(Dylan Leonard)
32'
Dylan Leonard
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аделаида Юнайтед
Ничья
Вестерн Юнайтед
1.84
4.50
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4.30
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Делянов
Джеймс
20
Пирьес
Дилан
3
Вриндс
Барт
51
Panagiotis
Kikianis
7
Китто
Райан
55
Ethan
Alagich
14
Барнетт
Джей
10
Клаф
Зак
6
Маук
Стефан
42
Austin
Ayoubi
9
_Luka
Jovanovic
33
Саттон
Мэттью
13
Расселл
Тэйт
22
Kane
Vidmar
30
Dylan
Leonard
29
Charbel
Shamoon
77
Дандзаки
Рику
32
Тергейт
Ангус
21
Паскуали
Себастьян
10
Matthew
Grimaldi
9
Ибусуки
Хироси
19
Noah
Botic
Аделаида Юнайтед
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Аделаида Юнайтед
Вестерн Юнайтед

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

12 матчей

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

3:3
4:1
1:3
0:1
2:3
2:4
2:1
1:0
0:0
0:0
1:5
3:4

Голы

Всего голов

7
17

Голов в среднем за матч

1.4
2.43

Среднее время на гол

64
37

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.71
1.6

Среднее время на гол

52
56

Всего голов

19
25

Голов в среднем за матч

1.58
2.08

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
43

Бомбардиры внутри турнира

Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пирьес Дилан 2 0.67
_Luka Jovanovic 2 0.67
Клаф Зак 1 0.33
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибусуки Хироси 1 0.25
Тергейт Ангус 1 0.25
Kane Vidmar 1 0.25
Noah Botic 0 0
Dylan Leonard 0 0

Карточки

Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
_Luka Jovanovic 1 0
Panashe Madanha 1 0
Panagiotis Kikianis 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имаи Томоки 1 0
Паскуали Себастьян 1 0
Тергейт Ангус 1 0
Abel Walatee 1 0

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вестерн Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вестерн Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
1
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Вестерн Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:0
Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Олимпик Кингсвэй - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Хорватия Рейдерс - Аделаида Юнайтед 1:3 Блэктаун Сити - Аделаида Юнайтед 2:3 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 3:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 0:1 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Юнайтед - Джордж Кросс 1:2
Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:0 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1

Результаты матчей

Аделаида Юнайтед
Вестерн Юнайтед

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

3:4
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аделаида Юнайтед
Вестерн Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Окленд ФК
 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
ФК Сидней
 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Мельбурн Сити
 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Аделаида Юнайтед
 1:1 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Веллингтон Феникс
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 4 1 1 2 9 - 8 4
8.
Макартур
 3 1 0 2 8 - 5 3
9.
Ньюкасл Джетс
 3 1 0 2 3 - 6 3
10.
Централ Кост Маринерс
 3 0 3 0 1 - 1 3
11.
Вестерн Юнайтед
 1:1 4 0 3 1 3 - 4 3
12.
Перт Глори
 3 0 1 2 1 - 8 1
13.
Брисбен Роар
 3 0 0 3 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Мельбурн Виктори
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Макартур
 2 1 0 1 7 - 3 3
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 0 2 8 - 7 3
5.
Централ Кост Маринерс
 2 0 2 0 0 - 0 2
6.
Аделаида Юнайтед
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Вестерн Юнайтед
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Веллингтон Феникс
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
ФК Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Перт Глори
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
ФК Сидней
 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Веллингтон Феникс
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Аделаида Юнайтед
 1:1 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Ньюкасл Джетс
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Вестерн Юнайтед
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Перт Глори
 2 0 1 1 1 - 6 1
12.
Макартур
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Брисбен Роар
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Вестерн Сидней Уондерерс Миланович Николас 4 (1)
Макартур Яколиш Марин 3 (2)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 2 (2)
ФК Сидней Климала Патрик 2 (1)
Окленд ФК Бриммер Джейк 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 3
ФК Сидней Грант Райан 2
Мельбурн Виктори Герия Джейсон 2
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 2
Мельбурн Сити Угаркович Стивен 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Г О О О О Л - Dylan Leonard уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 10'
    Dylan Leonard сделал результативную передачу.
  • 10'
    Г О О О О Л - Kane Vidmar бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Аделаида Юнайтед
Ничья
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